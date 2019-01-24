 Контрразведка СБУ задержала в Харькове наемника "ЛНР" из банды "Ночные волки"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра в октябре 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Находясь в составе так называемой "добровольной народной дружины МВД ЛНР "Ночные волки" он выполнял задание террористов по боевому охранению и обслуживанию тяжелой бронированной техники и артиллерии.

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Также злоумышленник сопровождал транспортные средства боевиков, перевозивших по временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей незаконные грузы, в том числе контрабандные товары.

Следователями Управления СБУ в Харьковской области относительно фигуранта дела начато уголовное производство по ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении в совершении преступления.

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