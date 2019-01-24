EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Происшествия
  4920  55
Все про:боевик (16416) контрразведка (110) СБУ (13168) Харьков (4134)

 Контрразведка СБУ задержала в Харькове наемника "ЛНР" из банды "Ночные волки"

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили в Харькове боевика террористической организации "ЛНР".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра в октябре 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Находясь в составе так называемой "добровольной народной дружины МВД ЛНР "Ночные волки" он выполнял задание террористов по боевому охранению и обслуживанию тяжелой бронированной техники и артиллерии.

Смотрите: Был завербован в 15 лет, "служил" на блокпосту, ограбил дом, хотел уехать на подконтрольную территорию, – в Госпогранслужбе рассказали о задержанном террористе. ФОТО

Также злоумышленник сопровождал транспортные средства боевиков, перевозивших по временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей незаконные грузы, в том числе контрабандные товары.

Следователями Управления СБУ в Харьковской области относительно фигуранта дела начато уголовное производство по ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении в совершении преступления.

Также читайте: Контрразведка СБУ разоблачила харьковчанина, завербованного спецслужбами РФ

Источник: https://censor.net.ua/n3108150
 
   
 Топ комментарии
 
а розову космєтічку знайшли в цього заднєприводного?
 показать весь комментарий
 
А если постарается СБУ то таких наловит немало в Харькове.
 показать весь комментарий
 
«Скоро» (с»)
Виїжджають, приїжджають.... Трудова міграція. Як і в Польші, Германії, та інших вільних країнах Європи.
Але поки що ви з ОРДЛО претесь до України за пенсією, та продуктами, а не навпаки.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а розову космєтічку знайшли в цього заднєприводного?
 показать весь комментарий
 
 
Так по ней и определили его принадлежность к организации😄
 показать весь комментарий
 
Контрразведка СБУ задержала в Харькове наемника "ЛНР" из банды "Ночные волки" - Цензор.НЕТ 4218TIPA-NEWS.COMПолитолог обратился к Бойко: вы были при власти и чем это закончилось? Что там с вашим родным Луганском?Юрий Бойко, который больше не является официально лидером «Оппозиционного блока», потому что стал лицом «За життя!» критикует на всех телевизионных эфирах бюджет. ...

 показать весь комментарий
 
 
Кстати новость из первых рук. На ГОА третий год подряд, зимой тут классно. Всегда кацапов много, им тут близко, из Челябинска 4,5 часа лету. В этом году пляжи пустынные, кацапа стало значительно меньше, индусы жалуются, некому бусы и слоников впаривать. Санкции действуют, факт.
 показать весь комментарий
 
 
Если возникает дефицит рабочей силы то ее стоимость растёт, это было есть и будет, экономист, купи мозги...
 показать весь комментарий
 
 
«Скоро» (с»)
Виїжджають, приїжджають.... Трудова міграція. Як і в Польші, Германії, та інших вільних країнах Європи.
Але поки що ви з ОРДЛО претесь до України за пенсією, та продуктами, а не навпаки.
 показать весь комментарий
 
 
Попробую корректно, чтобы не удалили. ))) Сударь, да будет ли вам известно, что поляки уезжают на зароботки в Польшу, на их место приезжают украинцы. Украинцы уезжают в Польшу, кто на место украинцев приезжает? Я, уважаемый собеседник, живу в Украине, с вами, высокоинтеллектуальными людьми, какое еще ОРДЛО? ))) Вы же, без пенсии останетесь, когда все трудоспособное население выедет, а вы об ОРДЛО беспокоетесь.
 показать весь комментарий
 
Повторяю, если возникает дефицит рабочей силы, ее стоимость растёт, а олигархи меньше денег выводят в офшеры. Андестенд экономист?
 показать весь комментарий
 
 
какое отношение президент имеет к бюджету?
 показать весь комментарий
 
 
А если постарается СБУ то таких наловит немало в Харькове.
 показать весь комментарий
 
 
Це до того що казав сьогодні Наєв.Російські військові проводять масові навчання у акваторії Чорного моря. У них задіяні дві тисячі осіб, а також - ракетні, протичовнові кораблі, підводні човни, нейтральні сили флоту, допоміжні й рятувальні судна, літаки й вертольоти морської авіації. Низка російських кораблів вийшла в море з метою перевірки бойової готовності, передає прес-служба Чорноморського флоту РФ. Читайте також: Україна і Росія: порівнюємо військову міць двох країн Так, на першому етапі перевірки кораблі при виході з пунктів базування у складі тактичних груп проведуть навчання з протиповітряної оборони, в ході якого відпрацюють виявлення, захоплення і супровід повітряних цілей. Окрім цього, російські військові вдпрацьовуватимуть передачу вказівок для ефективного застосування озброєння по умовному повітряному противнику, в ролі якого виступлять екіпажі літаків Су-24 і СУ-30СМ морської авіації і ППО флоту. Зазначимо, що після анексії Криму Росія регулярно проводить військові навчання на окупованому півострові та поблизу нього, у акваторіях Чорного і Азовського морів. А наприкінці 2018 року Росія почала масово стягувати військову техніку на територію окупованого півострова. Так, приміром, 9 січня у Чорне море увійшов ракетний есмінець Північного флоту Росії, що прямував у один із портів Криму. Такий бойовий корабель у цих водах зафіксували вперше з часів окупації півострова. На масове стягнення Росією озброєння до Криму 18 грудня 2018 року відреагувала Генасамблея ООН. Там прийняли запропоновану Україною резолюцію про проблему мілітаризації Росією Криму та акваторій Азовського і Чорного морів. Документ закликає Росію, як державу-окупанта, вивести свої війська з півострова і невідкладно завершити тимчасову окупацію української території. Росія брязкає зброєю в окупованому Криму: хроніка останніх подій 12 січ 2019 Більше 300 військових та 20 одиниць техніки: РФ проводить в окупованому Криму військові навчання 17 груд 2018 Окупанти збираються перекинути в Крим десяток винищувачів: подробиці 30 лист 2018 Росія стягнула винищувачі та військову техніку неподалік Севастополя: фото 15 жовт 2018 Росія здійснює масштабні військові провокації проти НАТО: відомі деталі 6 вер 2018 Демонстративно - біля берегів Криму: флот РФ показав, як знищуватиме ворожі літаки та кораблі 28 серп 2018 Росія оголосила про найбільші військові навчання за останні 40 років
 показать весь комментарий
 
Черный юмор. Просто задрали они уже своей "ядерной дубиной".
 показать весь комментарий
 
Такое ощущение, что россия готовится отразить атаку неведомых и всесильных космических пришельцев, а не маленькой, оставшейся без флота Украины. Или они и впрямь нас боятся, что решили выпереть на море и на сушу всю мощь, включая списанное, ржавое и не стреляющее. Это, наверное, такая психологическая атака перед выборами, чтобы склонить украинцев к "правильному" выбору. Только в нашем гимне есть следующие строки: Душу й тіло ми положим за нашу свободу І покажем, що ми, браття, козацького роду и этим все сказано.
 показать весь комментарий
 
 
Просто умиляет перечень функциАнальных обязанностей Этого отребья и других, которых ловит СБУ,- то блокпост охранял, то водилой был, то чай подавал, а кто ж тогда наших ребят расстреливает??? Рашистские биатлонисты и сербские наемники? Нефиг верить на слово этим предателям, они выкручиваются, спасая свою шкуру. Судить их по законам военного времени и по всей строгости, чтобы другим неповадно было.
 показать весь комментарий
 
 
Шахтеры и трактористы, кто ж еще? Ну, и бухгалтеры, куда ж без них..
 показать весь комментарий
 
 
Ночные волки? )) Ну, так в киевский зоопарк его, в клетку с волками! Пусть чмо докажет, что волк, отнимет еду, покроет самок. Или они его.)
Тигры, плять, среди вас, ордынцы, есть? Выходи! )))
 показать весь комментарий
 
 
Він за новою "косметічкою" приїхав, а ви накинулись, лякаєте
 показать весь комментарий
 
 
Ночные волки???
Они все уже давно ночные тёлки. Контррозвідка СБУ затримала в Харкові найманця "ЛНР" із банди "Нічні вовки" - Цензор.НЕТ 5427
 показать весь комментарий
 
 
так там у "лнр" ще філіал путлеровських байкерів "нічні вовки"?)
 показать весь комментарий
 
А этого СБУ совместно ГПУ не хочет арестовать??
Как "донской казак" и борец за «русский мир» стал «ветераном» Виктор Винниченко и встретился с украинским министром.
Парадоксальный случай произошел вчера в Донецкой областной военно-гражданской администрации, где проходила встреча с новоназначенным министром по делам ветеранов Ириной Фриз. Как сообщил на своей странице в соцсети Facebook ветеран войны на Донбассе, активист Сергей Лилеев
По словам активиста, он весной 2014 года проявил себя как пособник оккупантов, активно помогал захватывать город боевикам Гиркина. Этот «донской казак» и депутат горсовета от «Оппозиционного блока», который ранее представлял в местных органах власти Партию регионов, вместе со своими людьми стоял на блок-постах боевиков, а ныне охраняет до сих подконтрольную украинскому экзархату РПЦ-ФСБ (так называемой «УПЦ МП») Святогорскую лавру, где в 2014-м базировались российские бандформирования и местные коллаборанты.
Каким образом люди, которые помогали путинским боевикам захватывать украинские города, до сих пор занимают выборные должности, попадают в списки «ветеранов» на встречу с профильным министром, да и просто, в конце концов, находятся на свободе?
https://milnavigator.tv/kak-donskoj-kazak-y-borets-za-russkyj-myr-stal-veteranom-y-vstretylsya-s-ukraynskym-mynystrom/
 показать весь комментарий
 
 
Очередного поймали, значит... Стесняюсь спросить, а его "поставят на вид" или "выговор с занесением" влепят ? Учитывая сколько дали овощу за все и даже без конфискации имущества, то этому "ангелочку" больше, чем порицание пальчиком и не светит ! Юга , просвети нас непонимающих !
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКонтрразведка СБУ задержала в Харькове наемника "ЛНР" из банды "Ночные волки"
 
 
 
 
 
 вверх