 В "Азовской резолюции" ПАСЕ есть ссылка на Женевские конвенции, что позволяет считать украинских моряков военнопленными, - правозащитница Томак

Томак отметила: "Все же усилия не были напрасными. На мой взгляд, прежде всего благодаря присутствию в ПАСЕ семей военнопленных и Николая Полозова мы получили в "Азовской резолюции" ссылку на Женевские конвенции, что можно считать опосредованным признанием моряков военнопленными.

6. The Assembly therefore urges the Russian Federation to:

6.1. immediately release the Ukrainian servicemen and ensure they are granted the necessary

medical, legal and / or consular assistance in accordance with relevant provisions of international

humanitarian law such as the Geneva Conventions;

Спасибо народным депутатам, которые проявили настойчивость для внесения соответствующей поправки".

