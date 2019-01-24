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Все про:Азовское море (1006) военнопленные (361) моряки (553) ПАСЕ (1247) Томак Мария (4)

 В "Азовской резолюции" ПАСЕ есть ссылка на Женевские конвенции, что позволяет считать украинских моряков военнопленными, - правозащитница Томак

Правозащитница Мария Томак указала, что в резолюции ПАСЕ, принятой в ответ на действия РФ в Азовском море , есть ссылка на Женевские конвенции, что позволяет считать украинских моряков военнопленными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке. 

Томак отметила: "Все же усилия не были напрасными. На мой взгляд, прежде всего благодаря присутствию в ПАСЕ семей военнопленных и Николая Полозова мы получили в "Азовской резолюции" ссылку на Женевские конвенции, что можно считать опосредованным признанием моряков военнопленными.

Вот этот фрагмент:

6. The Assembly therefore urges the Russian Federation to:
6.1. immediately release the Ukrainian servicemen and ensure they are granted the necessary
medical, legal and / or consular assistance in accordance with relevant provisions of international
humanitarian law such as the Geneva Conventions;

Полный документ ПО ССЫЛКЕ 

Спасибо народным депутатам, которые проявили настойчивость для внесения соответствующей поправки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПАСЕ приняла резолюцию по агрессии РФ в Азовском море: призвала Кремль освободить украинских моряков и соблюдать Женевскую конвенцию о военнопленных

Источник: https://censor.net.ua/n3108147
 
   
 Топ комментарии
 
Сегодня новости из ПАСЕ сделали день.Когда видишь чету сукабеевых всем здравым хочется Афоне леща дать,а ей в рот ноги засунуть.Сегодня это сделали Гончаренко и журналистка,чьё имя не подсказали."твой рот сливной бачок."Мелочь,а радости как от мандарина в совке на НГ.
Слава Украине!Дзякуй Америка! И как всегда светлая память старичку нашему Маккейнушке...
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На відміну від мокшандії Європа вивчила уроки 1933-1945 років, а мокшандія прогуляла.
От тому Європа, то Європа, а болото міра, то болото міра...
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Чому ж "прогуляла"? З 1939 року мокшандія разом з гітлерівською Німеччиною Європі ті уроки давала.
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А тому, що завалила іспити 1945 і 1992 років.
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Та не треба.... як сьогодні на хуйлошоу 60 сказал сабєєв: «Копієчка до копієчки», все вони розуміють....і те, що перед Гаагою, їх чекає Венесуела....
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Сегодня новости из ПАСЕ сделали день.Когда видишь чету сукабеевых всем здравым хочется Афоне леща дать,а ей в рот ноги засунуть.Сегодня это сделали Гончаренко и журналистка,чьё имя не подсказали."твой рот сливной бачок."Мелочь,а радости как от мандарина в совке на НГ.
Слава Украине!Дзякуй Америка! И как всегда светлая память старичку нашему Маккейнушке...
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вони і є військовополоненими. а рашкі жопа.
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Будешь смеяться, но у неё русская фамилия... На "Ш" начинается - где-то сегодня здесь встречал... А по-украински "щебечет" без акцента, на "чистом литературном", приятно слушать...
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"Майкл", Вы не поняли, потому что невнимательно читали и видео смотрели... Я говорил об УКРАИНСКОЙ журналистке
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Прізвища,а не "ані" називайте.З майдану генпроки кошулинський і головний геволюціонер луценко ,який вкинув крадену зброю на майдан,бо,за його словами,беркут вбивав і мав вбивати майданівців.Дивно,чому луценко не озвучить ці прізвища беркутівців,які він знав ,що вбивали майданівців?5 років не називає.Тоді чому вкинув зброю на майдан?Для провокацій?Тобто провокації організував луценко,надіючись,що беркут почне вбивати майданівців.Бо звідки може бути така впевненість у луценка,що беркут 20.02.2014 мав вбивати(з виступу луценка на майдані 19.02.2014.).
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В таких випадках важливі чіткі формулювання, а не хворобливі фантазії недоумків.
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153
Стаття 2
Крім положень, які виконуються в мирний час, ця Конвенція
застосовується в усіх випадках оголошеної війни чи будь-якого
іншого збройного конфлікту, що може виникнути між двома чи більше
Високими Договірними Сторонами, навіть якщо стан війни не визнаний
однією з них.
Конвенція також застосовується в усіх випадках часткової або
повної окупації території Високої Договірної Сторони, навіть якщо
цій окупації не чиниться жодний збройний опір.
Хоча одна з держав, що перебувають у конфлікті, може не бути
учасницею цієї Конвенції, держави, які є учасницями цієї
Конвенції, залишаються зобов'язаними нею у своїх взаємовідносинах.
Крім того, вони зобов'язані Конвенцією стосовно зазначеної
держави, якщо остання приймає та застосовує її положення.

Стаття 4
A. Військовополоненими, у розумінні цієї Конвенції, є особи,
які потрапили в полон до супротивника й належать до однієї з таких
категорій:
1. Особового складу збройних сил сторони конфлікту, а також
членів ополчення або добровольчих загонів, які є частиною цих
збройних сил.
2. Членів інших ополчень та добровольчих загонів, зокрема
членів організованих рухів опору, які належать до однієї зі сторін
конфлікту й діють на своїй території або за її межами, навіть якщо
цю територію окуповано, за умови, що ці ополчення або добровольчі
загони, зокрема організовані рухи опору, відповідають таким
умовам:
a) ними командує особа, яка відповідає за своїх підлеглих;
b) вони мають постійний відмітний знак, добре розпізнаваний
на відстані;
c) вони носять зброю відкрито;
d) вони здійснюють свої операції згідно із законами та
звичаями війни.
3. Членів особового складу регулярних збройних сил, які
заявляють про свою відданість урядові або владі, що не визнані
державою, яка їх затримує.
4. Осіб, які супроводжують збройні сили, але фактично не
входять до їхнього складу, наприклад цивільних осіб з екіпажів
військових літаків, військових кореспондентів, постачальників,
особового складу робочих підрозділів або служб побутового
обслуговування збройних сил, за умови, що вони отримали на це
дозвіл тих збройних сил, які вони супроводжують, для чого останні
видають їм посвідчення особи за зразком, наведеним у додатку.
5. Членів екіпажів суден торговельного флоту, зокрема
капітанів, лоцманів та юнг, а також екіпажів цивільних повітряних
суден сторін конфлікту, які не користуються більш сприятливим
режимом згідно з будь-якими іншими положеннями міжнародного права.
6. Жителів неокупованої території, які під час наближення
ворога озброюються, щоб чинити опір силам загарбника, не маючи
часу сформуватися в регулярні війська, за умови, що вони носять
зброю відкрито й дотримуються законів і звичаїв війни.
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Бывший ГДРовец - Ruhm der Ukraine!‏ @GDRovec



В 3-ем Рейхе была вертикаль во главе с фюрером. Все, в неё входившие, тоже именовались фюрерами - рейхсфюрер, штандартенфюрер и т.д. Ныне в Россиюшке тоже есть вертикал во главе с Х*йлом. Думаю, что надо и россиянских вертикалов именовать как должно - облх*йло, райх*йло и т.д. )
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Медведхуйлов, Лаврхуйлов, Пескхуйлов..
Вмєсто окончания ОВ - хуйлов
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СМОТРЕТЬ ВСЕМ !!!

Слово "УКРАИНА" в повести Гоголя "Тарас Бульба" российская цензура заменила на "РОССИЯ". Вставлены целые абзацы про "православную русскую веру" и царя.

Это к вопросу "Украины никогда не существовало". О чём сегодня во всю свою ватную глотку орёт новое поколение имперцев

@Vitauskas_A 🇱🇹🇺🇦
https://www.facebook.com/100029505783652/videos/151075532552639/UzpfSTEwMDAwMDg4MzEwMDEwOToyMzA2NjQ0ODQ2MDQxNTk2/
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Друже, у ТИСЯЧАХ книг, особливо іноземних, російські перекладачі і цензори, викреслювали слово Україна, та спотворювали текст де йшлось про Україну, її вчених, дослідників, спортсменів на свою мокшанську догоду.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ "Азовской резолюции" ПАСЕ есть ссылка на Женевские конвенции, что позволяет считать украинских моряков военнопленными, - правозащитница Томак
 
 
 
 
 
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