 Порошенко обсудил с главой Красного Креста Маурером освобождение военнопленных моряков и других украинских заложников в РФ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Стороны скоординировали дальнейшие шаги в вопросе освобождения украинских моряков, которые были захвачены Россией в результате очередного акта агрессии 25 ноября и в соответствии с международным гуманитарным правом имеют статус военнопленных", - говорится в сообщении.
Порошенко также призвал Международный комитет Красного Креста усилить усилия для освобождения всех украинских заложников в РФ, включая Олега Сенцова, Романа Сущенко и Владимира Балуха.
В рамках встречи Президент Украины поблагодарил Президента МККК за усилия, которые предпринимаются Комитетом для преодоления гуманитарных последствий продолжающейся российской агрессии. Было отмечено, что гуманитарная операция в Украине остается среди приоритетных для МККК.
толька 2 коммента про миролюбивого?
Уже и соевые интерес к великому "кормчему" рехформатору потеряли?
Эй, министерские, налетай пэрэмоги распылять!