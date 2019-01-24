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 Политика Украины
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 Порошенко обсудил с главой Красного Креста Маурером освобождение военнопленных моряков и других украинских заложников в РФ

Президент Украины Петр Порошенко встретился в Давосе с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Стороны скоординировали дальнейшие шаги в вопросе освобождения украинских моряков, которые были захвачены Россией в результате очередного акта агрессии 25 ноября и в соответствии с международным гуманитарным правом имеют статус военнопленных", - говорится в сообщении.

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Порошенко также призвал Международный комитет Красного Креста усилить усилия для освобождения всех украинских заложников в РФ, включая Олега Сенцова, Романа Сущенко и Владимира Балуха.

В рамках встречи Президент Украины поблагодарил Президента МККК за усилия, которые предпринимаются Комитетом для преодоления гуманитарных последствий продолжающейся российской агрессии. Было отмечено, что гуманитарная операция в Украине остается среди приоритетных для МККК.

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Источник: https://censor.net.ua/n3108145
 
   
 Топ комментарии
 
Когда же эта мразь Путлер сдохнет?!!! Господи, помоги.
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Они не могут: хозяин-алкаш-барыга - в Давосе, да и обещанные 33 гривны давно уже не платит
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Когда же эта мразь Путлер сдохнет?!!! Господи, помоги.
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а шо такое?
толька 2 коммента про миролюбивого? Порошенко обговорив з главою Червоного Хреста Маурером звільнення військовополонених моряків та інших українських заручників в РФ - Цензор.НЕТ 5892
Уже и соевые интерес к великому "кормчему" рехформатору потеряли?
Эй, министерские, налетай пэрэмоги распылять!
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Они не могут: хозяин-алкаш-барыга - в Давосе, да и обещанные 33 гривны давно уже не платит
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Да поняли, что вам наемньім рабам обьяснять..., ви же все равно ничего не решаете..
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Петя везде со всеми позирует, на зоне таких любят. Порошенко обговорив з главою Червоного Хреста Маурером звільнення військовополонених моряків та інших українських заручників в РФ - Цензор.НЕТ 5072
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Згадайте хоч одного президента "папередника" якого так би піарили на поііздці в Давос. Згадали? Правильно, Віхтор Хедоровеч. Точно так же, перед длітєльной поііздкою в Ростов, піарили по всім каналам.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко обсудил с главой Красного Креста Маурером освобождение военнопленных моряков и других украинских заложников в РФ
 
 
 
 
 
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