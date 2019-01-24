 Порошенко обсудил с главой Красного Креста Маурером освобождение военнопленных моряков и других украинских заложников в РФ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Стороны скоординировали дальнейшие шаги в вопросе освобождения украинских моряков, которые были захвачены Россией в результате очередного акта агрессии 25 ноября и в соответствии с международным гуманитарным правом имеют статус военнопленных", - говорится в сообщении.

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Порошенко также призвал Международный комитет Красного Креста усилить усилия для освобождения всех украинских заложников в РФ, включая Олега Сенцова, Романа Сущенко и Владимира Балуха.

В рамках встречи Президент Украины поблагодарил Президента МККК за усилия, которые предпринимаются Комитетом для преодоления гуманитарных последствий продолжающейся российской агрессии. Было отмечено, что гуманитарная операция в Украине остается среди приоритетных для МККК.

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