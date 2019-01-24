 Саакашвили поддержит Садового, если тот выйдет в лидеры президентской гонки

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в лайф-трансляции в Фейсбуке.

"Сегодня Юлия Тимошенко - лидер предвыборной гонки. Если завтра Андрей Садовый станет лидером предвыборной гонки, я также буду это приветствовать и буду его поддерживать", - сказал Саакашвили.

Свою мотивацию он объясняет тем, что будет поддерживать того, кто не позволит Порошенко "во второй раз захватить президентство в Украине". По его словам, второй срок президентства Петра Порошенко - это "конец украинской государственности".

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