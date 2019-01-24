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 Саакашвили поддержит Садового, если тот выйдет в лидеры президентской гонки

Экс-президент Грузии, бывший председатель Одесской областной администрации Саакашвили готов поддержать кандидатуру мэра Львова Андрея Садового на выборах Президента Украины, когда тот выйдет в лидеры президентской кампании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в лайф-трансляции в Фейсбуке.

"Сегодня Юлия Тимошенко - лидер предвыборной гонки. Если завтра Андрей Садовый станет лидером предвыборной гонки, я также буду это приветствовать и буду его поддерживать", - сказал Саакашвили.

Свою мотивацию он объясняет тем, что будет поддерживать того, кто не позволит Порошенко "во второй раз захватить президентство в Украине". По его словам, второй срок президентства Петра Порошенко - это "конец украинской государственности".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Желаю успеха Тимошенко и Украине, чтобы убрать банду Порошенко от власти", - Саакашвили выступил в поддержку Тимошенко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3108144
 
 
 Топ комментарии
 
"Вовремя предать, это не предать. Это предвидеть"
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Треба було коменти на ЦН уважніше читать.
Нас була жменька, але саме до цього і закликали. Тільки нас обзивали і спамили.
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Сакашвили рвётся к власти в Украине, чтоб поучаствовать в распродаже украинских чернозёмов, а на украденные деньги триумфально вернуться в Украину и он этого не скрывает. Гоните его к ебеням.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаакашвили поддержит Садового, если тот выйдет в лидеры президентской гонки
 
 
 
 
 
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