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 Враг применил минометы 120 мм под Крымским, гранатометы под Водяным и Гнутово. Потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток, в период с 00:00 до 18:00, противник три раза обстрелял позиции наших войск.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских военных из минометов калибра 120 мм. вблизи поселка Крымское.

Также в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники обстреляли из гранатометов позиции украинских военных в районе населенного пункта Водяное, а также зафиксирована работа вражеского снайпера.

Из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Гнутово.

Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг обстрелял позиции ОС в районе Авдеевки, ни один боец не пострадал, ликвидированы трое террористов, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/n3108140
 
 
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А европейские политики все изгаляются как бы лизнуть Путлеру задницу.
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Не ссыте я с понедельника контракт подписываю.Спите спокойно...дрыщи.!!1
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от бидло рогатеколи вже воні мором Усі підуть?!! здохне клята расія та путін-хуйло!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг применил минометы 120 мм под Крымским, гранатометы под Водяным и Гнутово. Потерь нет, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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