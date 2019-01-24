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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Гриценко Анатолий (1179) депутат (2606) Блок Петра Порошенко (1562) Залищук (80)

 Депутат БПП Залищук стала советницей Гриценко. ФОТО

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Светлана Залищук стала советницей по международным вопросам кандидата в президенты Анатолия Гриценко.

Об этом нардеп сообщила на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Депутат БПП Залищук стала советницей Гриценко 01

"Теперь официально. Я приняла предложение Анатолия Гриценко стать советником кандидадта в президенты по международным вопросам. Это моя страна, и я рада, что у меня есть шанс использовать свой опыт, контакты и возможности, чтобы усилить поддержку наших европейских стремлений, противодействие Северному потоку 2, способствовать освобождению заложников, военной и политической поддержке в противодействии агрессии", - написала Залищук.

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Сейчас Залищук вместе с Гриценко проводят встречи в Давосе.

Депутат БПП Залищук стала советницей Гриценко 02

Также читайте: Садовый встречался с Гриценко относительно вероятного объединения на выборах, - Лещенко

Источник: https://censor.net.ua/n3108136
 
   
 Топ комментарии
 
Крысы из БПП побежали....
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Пока корупционеров в команде Гриценко не видно .
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Каким образом? Не призвал всех голосовать за Тимошенко? А если бы призвал - то все прям было бы иначе? А своя голова для чего вам?
Я в 2010м в первом туре голосовал за Гриценко, во втором - голосовал против Януковича, т.е. - за Тимошенко. Нужно мне было для этого указание Гриценко? Нет, у меня своя голова есть и мной Гриценко не управляет не смотря на то, что я за него проголосовал.
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шо гриценко, шо порошенко - одна шайка-лейка.. нафталиновые дедушки, находящиеся у корыта десятки лет и переобувающиеся в воздухе в зависимости от конъюктуры.. потому ничего удивительного в этой новости я не вижу Депутат БПП Залищук стала советницей Гриценко - Цензор.НЕТ 4122
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Різниця є, Гриценко це дідусь військовий, чесна людина в кількох поколіннях, а рошен це дідусь злочинець та казнокрад в другому поколінні, гени це велика сила!
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Так до своїх же. Противсіх, в свій час, овоча і коронував.
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Каким образом? Не призвал всех голосовать за Тимошенко? А если бы призвал - то все прям было бы иначе? А своя голова для чего вам?
Я в 2010м в первом туре голосовал за Гриценко, во втором - голосовал против Януковича, т.е. - за Тимошенко. Нужно мне было для этого указание Гриценко? Нет, у меня своя голова есть и мной Гриценко не управляет не смотря на то, что я за него проголосовал.
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Ні, якраз в другому турі закликав голосувати "проти всіх", що було заздалегідь безперспективним. Навіть, якщо б 50 % тоді проголосувало "проти всіх", то обирали з тих же двох кандидатів. Двічісудимий баклажановий гопнік або Тимошенко. Ну от і маєли, і маємо...
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В першому турі мій голос був за "Свободу", яка висунула тоді Тягнибока.
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Свобода Ахметова це та сама Партія Регіонів Ахметова №2 тільки з галичанських та тернопільських бандитів.
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Мене дійсно цікавить ваша думка, щодо "противсіхства" Гриценка на тих виборах. Як ви його виправдовуєте?
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Коои таке було? - Ніколи. І ширку з ним не створював
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Трохи зверху моя відповідь. Ми вже обговорювали цю тему раніше. Не можна було у другому турі закликати людей, які віддали свій голос за нього, голосувати "проти всіх". Ось в цьому для мене найбільший злочин Гриценка. Що б він гарного і хорошого не зробив до і після - все нівелюється одним тим вчинком.
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Який там злочин !? Юлька нічим не краща за овоча. У порівнянні з Юлькою Гриценко святий
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Тоді вибір стояв у порівнянні з шапкокрадом. І Гриценко злився. І зауваж, за всю каденцію баклажана його ніхто не чіпав. Я теж хочу, що б до влади прийшли дійсно Українці і Патріоти. Але це не про Гриценка. Така моя принципова думка.
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"Злився" тому, що не підтримав злодійку тимошенко ? А що був зобов'язаний? Саме в тому твоя принциповість полягає щоб проголосувати за злодійку, пристосуванку і кремлівську зозулю тимошенко? Ну дуже патріотично і принципово
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Ні, інуковощь, звісно, кращий був. А хто і коли довів юлькині злочини? Шапкокрад? Он в америці наїхали на Манафорта за фабрикацію лайна за гроші ригів. Офшори у всіх знайшли, аж до Королеви Великобританії. Зараз світ тісний. Де офшори? І не повторюйте за шлюшком. Щось цю "кремлівську зозулю" так боятся ті, хто з цими кремлядями торгує.
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А як же справа ЄЕСУ, зрив інтеграції до НАТО, ширка з овочем, 54% держборгу країни це чий доробок? І багато чого іншого...І чиї злочини взагалі довели?
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В справі ЄЕСУ фігурував Фірташ, якого Юлька в свій час добре нагнула. Він потім відсудився, при баклажані, правда. Інтеграція до НАТО і 54% боргу - ви що, дійсно думаєте, що це все Вана? Скільки місяців в сукупності вона була премьером? А кравчук, кучма, ющенко, овоч, офшорник - все це мовчки спостерігали?
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Надо сказать, что деваха от Будки всегда дистанцировалась
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перед этим Райнин назвал порошенка хромой уткой.
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*sarcastic*

Залищучка, СерЛещ и Мустафа Наел - верные крысыпсы шоколадно-соевого рЫжима!!!

Теперь будут с Аталотием антикорупцию бороть
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Як прихильник БЮТ а ні Гриценко маю право об"єктивно висловитися .

Заліщук підтримувала Порошенко й БПП років так 3.5 тому . Як й "Батьківщина" як "Самопомоч" тоді теж була у каоліції . Поки коаліція займалась державницкими справами й постійно аж до сьогодення - усі державницькі голосування й не тільки патріотичні , але й загальні питання .
Светлана так само як Найем , як Лєщенко , як Шкрум , І.Луценко , як Дерев"янко , як Чумак , як як більше половини "Самопомочі" - це группа називаєтся Єврооптімісти саме тому , що майже завжди була в питаннях боротьби за корупцією в опозиції до діючьої корумпованної влади , але підтримувала в більшості питаннь зовнішній курс на евроінтеграцію ...
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Стесняюсь спросить, теперь это называется "советница"?
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Ирочка Геращенко на очереди будет следующей советницей.
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Вони скоріше до юльки - зрадники до зрадників
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их от туда грязными тряпками гонят. так они к власти всегда бегут. посмотри на голодный фронт ....все там
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Весь бруд у ВР це саме порохориги, антинародний фрон, матькивщина, ахметівськф шлюшки...А Світлана завжди дістанціювалася від політики бєпєпє
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Та нет,она как-то проговорилась,что поддерживает Гриценка. А там и богохульская подтянется.
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Зрадники до зрадників. Ширку створювати вони ще не забули як
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Вона до речі тобі проговорилася?
Батькіригівці брешуть як дихають- з Притулою, з Азовом, з Коел'ю, з Расмусеном вже всі побачили...
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Она выразилась,что из претендентов ,кроме Порошенка,она поддерживает также Гриценка.
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Та як же вона насмілилася! Без дозволу Пєці вона посцяти не піде. Тож є сумніви
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Слалва богу, наш "хенелальный плокулол" высказался за легализацию процесса! Наверное, и супругу на Окружную готов запустить во имя реформ
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эта без мыла в одно место залезет почувствовала вкус денег а в р а д у пришла серой мышей
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эта серая мышка имеет много серых мешков с буквойS.
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"Багато" поняття дуже суб'єктивне, хіба ні? І що заборонено? Відколи в нас оголошена боротьба з багатими?
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бугагага - боротьба з багатими і боротьба з відмиванням брудних коштів то не є одне і те ж
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Толик, только не бери оттуда много людей.
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Розумний хід. Анатолію Степановичу це додасть 0,01 відсотка від ЛПГБТ на виборах.
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Пока корупционеров в команде Гриценко не видно .
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мало верю в святость самого гриценки на посту министра, иначе, кто бы его святого поставил, в той шайке все одинаковые
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Святых не бывает в политике. Но есть полностью коррумпированные, как, например, Порошенко, Ляшко, Вилкул или Бойко, а есть те, на которых есть какая-то надежда.
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таможенний пагранічнік Чумак і Балога то ішшо чєстнєє за Анатоля!!!! Депутат БПП Залищук стала советницей Гриценко - Цензор.НЕТ 9501 Депутат БПП Залищук стала советницей Гриценко - Цензор.НЕТ 9501 Депутат БПП Залищук стала советницей Гриценко - Цензор.НЕТ 9501
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Неоднократно слышал что Гриценко, приемник Порошенко.
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Вот Вам и Европа. Если Украину сравнивать с Европой, то Украина, единственная воюющая страна в Европе и даже в этом плане, Европа лучше чем Раша, потому что в Раше, во время войн, люди с голоду умирали и погибали от рук чекистов. В Украине же, во время войны с одной из самых больших армий мира, процветает демократия и голоду нет и зарплаты с пенсиями платят и экономика растет и заводы строятся.
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207, если шо... заводов - 207, ага... поця вчера хвастал.
все "растет" расцветает буйным ціетом, ага... и тарифы, и торговля с оккупантом, и бизнес на крови, и пальмы на мальдивах... кто бы что не говорил, да.... Депутат БПП Залищук стала советницей Гриценко - Цензор.НЕТ 5178
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Какая война с кем ? От гриппа и кори уже умерло больше ,за чеколадку или за идею ?
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А теперь мнение жены Гриценко в студию по этому радостному событию...
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Верно! Куда глава семейства смотрит? Хотя, с другой стороны, главное - не актив с Ляшко и не пассив - с Садовым
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петь, признайся, боишься жинку свою?
бо к чему тут твой пост? подкаблучником попахивает Депутат БПП Залищук стала советницей Гриценко - Цензор.НЕТ 63
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нет, просто уважаю! 6 детей мне родила , как никак !
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а что она сделала за 4 года в ВР? что сделал наем, лещенко, парасюк, семенченко и прочая шваль? только гадили и тявкали.
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А шо сделала Жюля, с 90Х годов сидя во всех Радах и будучи дважды премьером?? Нифига
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и сколько же гриценко ей отвалит зарплаты за казенный кошт
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....зря набираете бывших(бывших не бывает) сотрудников с действующих блоков. человек предавший один раз.......
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Да это ее рекомендовал Чуняк наверное, так бы Гриценко ее не звал, сам Гриценко не креативный, надежда только на команду, сильная команда может вытащить. Главное шоб за челом шлейфа не было, ну и был на своем месте, в Украине полно достойных людей, а у пороха там кто, один мусор остался, его фан клуб - грановский, кононеко, насиров, гепа, труханов, ну и главы администраций, кто там с ним остался из нормальных людей? Никого нет. Все тела шо наполняли бпп, сегодня на стреме, хотя судя по всему крен уже пошел, даже юга обратился с воззванием-покаянием к съезду бют. Это самые близкие для пороха люди бегут, симтомы поражения явные. Ахметову тоже придется ставить на другого, за пару недель ,ну месяц, все прояснится.
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собирает говно. как всегда. надежду может дать только зеленский. не гарантию, но только надежду. юля на крайний случай. остальные - унылое старое вороватое тупое говно
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Я хочу чтобы меня честный человек грабил,а не бандит.
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А Найєм ні? Чому не всі інші з параду рівності радники Гриценка, тільки ця? Чи ще будуть?
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Депутат БПП - советница Гриценко. что за блядское проститутство?
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Гриць и Петя одна команда и они взуют Беню с воровкой и зеленским легко..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДепутат БПП Залищук стала советницей Гриценко. ФОТО
 
 
 
 
 
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