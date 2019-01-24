 Депутат БПП Залищук стала советницей Гриценко. ФОТО

Об этом нардеп сообщила на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Теперь официально. Я приняла предложение Анатолия Гриценко стать советником кандидадта в президенты по международным вопросам. Это моя страна, и я рада, что у меня есть шанс использовать свой опыт, контакты и возможности, чтобы усилить поддержку наших европейских стремлений, противодействие Северному потоку 2, способствовать освобождению заложников, военной и политической поддержке в противодействии агрессии", - написала Залищук.

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Сейчас Залищук вместе с Гриценко проводят встречи в Давосе.

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