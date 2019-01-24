 Депутат БПП Залищук стала советницей Гриценко. ФОТО

Об этом нардеп сообщила на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Теперь официально. Я приняла предложение Анатолия Гриценко стать советником кандидадта в президенты по международным вопросам. Это моя страна, и я рада, что у меня есть шанс использовать свой опыт, контакты и возможности, чтобы усилить поддержку наших европейских стремлений, противодействие Северному потоку 2, способствовать освобождению заложников, военной и политической поддержке в противодействии агрессии", - написала Залищук.
Сейчас Залищук вместе с Гриценко проводят встречи в Давосе.
Я в 2010м в первом туре голосовал за Гриценко, во втором - голосовал против Януковича, т.е. - за Тимошенко. Нужно мне было для этого указание Гриценко? Нет, у меня своя голова есть и мной Гриценко не управляет не смотря на то, что я за него проголосовал.
Залищучка, СерЛещ и Мустафа Наел - верные
крысыпсы шоколадно-соевого рЫжима!!!
Теперь будут с Аталотием
антикорупцию бороть
Заліщук підтримувала Порошенко й БПП років так 3.5 тому . Як й "Батьківщина" як "Самопомоч" тоді теж була у каоліції . Поки коаліція займалась державницкими справами й постійно аж до сьогодення - усі державницькі голосування й не тільки патріотичні , але й загальні питання .
Светлана так само як Найем , як Лєщенко , як Шкрум , І.Луценко , як Дерев"янко , як Чумак , як як більше половини "Самопомочі" - це группа називаєтся Єврооптімісти саме тому , що майже завжди була в питаннях боротьби за корупцією в опозиції до діючьої корумпованної влади , але підтримувала в більшості питаннь зовнішній курс на евроінтеграцію ...
Батькіригівці брешуть як дихають- з Притулою, з Азовом, з Коел'ю, з Расмусеном вже всі побачили...
все "растет" расцветает буйным ціетом, ага... и тарифы, и торговля с оккупантом, и бизнес на крови, и пальмы на мальдивах... кто бы что не говорил, да....
бо к чему тут твой пост? подкаблучником попахивает