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 Общество
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Все про:ветераны (482) книги (445)

 Ветеран АТО Валерий Ананьев написал и издал книгу о войне "Следы на дороге" без помощи издательства, продано уже 10 тысяч экземпляров

Деньги на печать обеспечили предварительные заказы, а с редактурой, дизайном и версткой помогли двое друзей. Теперь ветеран подписывает контракты на публикацию за рубежом.

Историей своего успеха Валерий Ананьев поделился в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Книга "Следы на дороге" существует менее 5 месяцев, и за это время продано уже 10 000 экземпляров. Можно ли назвать этот результат хорошим? Наверное... Если сравнивать его с общей ситуацией полумертвого книжного украинского рынка, где прекрасный результат – это 2–3 тысяч в год", – пишет ветеран.

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Вместе с двумя друзьями Валерий проделал работу, которой обычно занимается издательство, получая за это эксклюзивные права и возможность изменять текст.

"Редактура, корректура, верстка, сайт, логистика, полуторамесячный тур по Украине, реклама были организованы всего лишь двумя, а позже тремя людьми. И я искренне горжусь тем результатом, которого мне удалось достичь с друзьями", – делится автор.

При этом ни сам Валерий, ни его друзья до этого никогда не занимались книгоиздательством.

"На этой неделе я подписываю первый контракт о печати книги за рубежом на иностранном языке, впереди зарубежные презентации, аудиокнига, цифровая версия, дальнейшие переводы на английский, польский и литовский языки... Короче, планов много", – подытоживает Валерий.

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"Следы на дороге" – книга о событиях в зоне АТО. Автор провел на войне около 3 лет. Во время службы он записывал впечатления от происходящего, снимал фото и видео. Теперь Валерий Ананьев называет свою книгу "живой": по страницам разбросаны QR-коды, просканировав которые при помощи смартфона, можно увидеть иллюстрации к тексту, снятые в зоне АТО.

Источник: https://censor.net.ua/n3108134
 
   
 Топ комментарии
 
Ну, так не наезжайте. Поздравьте парня и достаточно.
Читайте "Налоговый кодекс", а не выделывайтесь. Там прекрасно все написано «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».
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Красава! Успехов тебе и таким, как ты. Уважуха тем, кто не скулит, а просто делает свое дело, от души, на совесть и назло всем перепонам и неурядицам. Именно такие люди поднимают нашу Украину, потому что верят в себя, в свое Дело, в свою Страну. За службу Украине и за книгу низкий поклон!
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Читав цю книгу, брав у приятеля.., важкувато йшла.., але дуже події 90-х правдоподібно описав, майдан, хаос та безлад в армії, початок війни, Хлопець красень!!!
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Надеюсь, никакое провластное дерьмо не наедет на парня по поводу налогов, да, Пэдро Остаточно-Прощавайский???
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Ну, так не наезжайте. Поздравьте парня и достаточно.
Читайте "Налоговый кодекс", а не выделывайтесь. Там прекрасно все написано «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».
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Пусть "кодекс" читают безграмотные и бессовестные барыги, вроде Пэци, Гроцьмана, Яйцынюка и остальная шваль!
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Читав цю книгу, брав у приятеля.., важкувато йшла.., але дуже події 90-х правдоподібно описав, майдан, хаос та безлад в армії, початок війни, Хлопець красень!!!
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что он про 90е может знать в своем возрасте
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Красава! Успехов тебе и таким, как ты. Уважуха тем, кто не скулит, а просто делает свое дело, от души, на совесть и назло всем перепонам и неурядицам. Именно такие люди поднимают нашу Украину, потому что верят в себя, в свое Дело, в свою Страну. За службу Украине и за книгу низкий поклон!
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та конешно..это тот что редактор сайта и залочил вк меня...а зачей донат он в европе шлялся..да написал и издал..бесплатно...
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ютуберский донат и фейк
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВетеран АТО Валерий Ананьев написал и издал книгу о войне "Следы на дороге" без помощи издательства, продано уже 10 тысяч экземпляров
 
 
 
 
 
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