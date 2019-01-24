 Суд приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины и назначить ему наказание в виде 13 лет лишения свободы окончательно!" - огласил судья Владислав Девятко.
Таким образом, бывший президент Украины признан виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.
Ключевым доказательством для суда стало письмо Януковича Путину, датированное 1 марта 2014, в котором он просил ввести в Украину российские войска.
При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ – аннексии Автономной респулики Крым и изменении границ территории Украины.
За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в введении агрессивной войны – к 12 годам. Таким образом, общий срок отбывания заключения для Януковича составляет 13 лет. Время отбывания срока должно отсчитываться с момента задержания виновного.
При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.
Напомним, 19 ноября суд намеревался заслушать последнее слово Януковича по делу о госизмене, однако 18 ноября адвокаты заявили, что экс-президент получил серьезные травмы. В связи с этим суд разрешил Януковичу выступить с последним словом 5 декабря. Однако на заседании 5 декабря Янукович так и не выступил с последним словом.
Отметим, защита Януковича начала зачитывать дебатную речь с 13 сентября. Вы можете ознакомится со стенограммами предыдущих заседаний, на которых звучала дебатная речь защиты Януковича, за 29.10.2018, 26.10.2018, 12.10.2018, 5.10.2018, 3.10.2018, 2.10.2018, 1.10.2018, 18.09.2018, 17.09.2018, 14.09.2018 и 13.09.2018.
17 июля судья Девятко объявил о переходе к стадии дебатов сторон 30 июля, но они не состоялись, поскольку адвокаты Януковича сорвали заседание своей неявкой, и суд постановил назначить обвиняемому бесплатного госадвоката.
На заседании 1 августа Януковичу был назначен бесплатный адвокат Овсянников, который покидал зал суда несколько раз. В итоге суд постановил назначить другого госадвоката, которым стал Юрий Рябовол. В то же время в суд прибыли два новых адвоката Януковича - Александр Байдык и Александр Горошинский. Их он нанял по договору. Новоприбывшие адвокаты сообщили, что их подзащитный отказывается от назначенных государством защитников.
На заседании 16 июля показания в деле дал начальник службы безопасности беглого президента Константин Кобзарь.
26 июня состоялся допрос советника и пресс-секретаря Виктора Януковича - Анны Герман.
На заседании 22 июня допросили экс-охранника Януковича - Сергея Бернацкого.
8 июня суд заслушал экс-руководителя штаба службы безопасности беглого президента Владимира Павленко.
6 июня по видеосвязи допрашивали свидетеля из оккупированного Крыма Андрея Рапопорта.
На заседании 17 мая допросили Станислава Шуляка - командующего Внутренними войсками при беглом президенте.
3 и 4 мая показания дали крымчанин Андрей Никифоров, экс-начальник охраны "Межигорья" Анатолий Кобылинский и экс-охранник Януковича Дмитрий Иванцов.
19 апреля был допрошен экс-глава Генштаба Украины Юрий Ильин, который проживает в оккупированном РФ Крыму. По окончании допроса судья Девяткообъявил об окончании судебного следствия и переходе к стадии судебных дебатов, что вызвало несогласие стороны защиты. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты и что суд выполняет политический заказ. Позже адвокаты Януковича вызвали полицию, заявив, что в судепроизошло преступление против экс-президента.
На 46-м заседании суда показания давал экс-регионал Михаил Добкин.
На 44-м заседании состоялся допрос экспертов-лингвистов из Киевского института судебных экспертиз, а также были заслушаны ходатайства стороны защиты
На 41-м и 43-м заседаниях суд допросил участников Антимайдана, жителей оккупированного РФ Крыма Оксану Медиеву и Валерия Луговского.
На 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показания далиэкс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.
На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последнимидавали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.
Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.
Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.
Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной изменеМаксима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".
На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.
Это то, что мы заслужили.
Работа для ССО.)
Таков закон дворца,где правит зло -
То ты в седле,то на тебе седло!
Так смотри и след.през.отправят на нары...
5 років!
та уже мав бути парашенку вирок
Поскольку Конституция запрещает обратную силу законов, если в результате их вступления в силу, ужесточается ответственность подсудимого, за совершенные преступления. Поскольку ужесточение наказания произошло почти через год после совершения Януковичем преступлений, то максимальная санкция, за его «подвиги» - 15 лет лишения свободы.
Суд ограничился серединой «вилки» между 10 и 15 годами, предусмотренными в санкциях соответствующих статей и поскольку у нас не действует сложения сроков, предусмотренных разными статьями, то по факту остается самый большой срок по оной из статей. Происходит поглощение меньшего срока большим. В итоге, ему присудили 13 лет лишения свободы, при этом - оправдали в части обвинения по 110 ст. КК за сепаратизм. Это оправдание стало следствием того, как именно была построена тактика расследования]. А это - самое интересное.
Сначала - общее впечатление. Уже несколько раз нам приходится отметить то, что следствие сработало не просто на «пятерочку», а совершенно в ином ключе. То, что показал данный приговор, говорит о том, что либо вся наша правоохранительная система научилась работать в новом стиле, либо у наших специалистов появились отличные тренеры, имеющие другую школу и уровень подготовки. Ведь важно было выстроить не только тактику расследования, но и стратегию доказывания в суде.
Причем, всем было понятно, что дело будут рассматривать под микроскопом и оно будет обжаловаться как во всех судебных инстанциях Украины, так и в ЕСПЧ, а потому, речь шла не только о процессуально выверенных методах доказывания, в том числе сбора и процессуального оформления доказательств, но и о том, какие именно доказательства могут иметь наибольшую силу и главное то, что эти доказательства не должны иметь изъяна в плане сомнений в их достоверности. Теперь очевидно, что подходя к этому делу, была изначально продумана стратегия расследования и очевидно, эта линия была выдержана до самого финиша.
По почерку это очень похоже на то, как была сыграна партия против Газпрома. Кроме целого ряда похожих приемов, которые теперь заметны четко, поскольку в двух этих эпопеях они повторяются и которые мы не станем сейчас описывать, поскольку подобные суды только начинаются и это - не последняя эпопея. Тем не менее, для того, чтобы понять, о чем речь, мы приведем один, самый безобидный момент.
Известно, что после того, как на РФ хлынули миллиарды нефтедолларов, Москва не на шутку зажралась и в собственных глазах стала настолько великой, что само это стало ее уязвимым местом. Вспомним, после начала судебного процесса Антимонопольного комитета Украины против Газпрома, россияне делали вид, что им вообще плевать на происходящее и они просто не принимали всерьез процессуальные действия украинских судов, а именно - не получали повестки или игнорировали требования суда о подтверждении полномочий российской стороны.
Эта известная тактика затягивания и заматывания судебного процесса была применена и в том случае, но фокус в том, что именно такой реакции Москвы и ожидали, а потому - подловили Москву на наглости и на подчеркнутом пофигизме. В итоге, разгромное решение было принято по имеющимся в деле материалам и по факту - без участия Газпрома в суде первой инстанции, а все обжалования уже не имели успеха только потому, что вышестоящие суды указывали Газпрому на то, что они сами проигнорировали свои процессуальные права в первой инстанции (самые широкие во всем процессе). В итоге, Москве стоит винить только себя, свой апломб и чванливость. АМКУ просто подловил оппонентов на том, что те считают признаком собственной крутости.
(продолжение следует)(с) Анти-колорадос
Наш суд - самый справедливый суд в мире!
Януковича фанаты в том числе
Помимо беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, наказание должны понести и другие соучастники преступлений, совершенных в 2013-2014 годах. - юрист, эксперт-криминолог Анна Маляр.
"Януковича публично обвинили в трех преступлениях: посягательстве на территориальную целостность, госизмене и развязывании агрессивной войны. Однако четко обозначено соучастие. Иными словами, Януковича обвиняют в пособничестве совершению этих преступлений кем-то другим. Получается, был какой-то заказчик, организатор, исполнитель - широкий спектр соучастников. И где все эти люди?
Да, за агрессивную войну надо привлекать к ответственности представителей другого государства - России.
Но у нас подготовкой же не только Янукович занимался. Наверняка была задействована и вся государственная машина Украины, работающая против своей же страны.
Понятно, что Януковича нужно осудить. Но где остальные соучастники преступлений?
Не остаются ли они на должностях? Меня это волнует гораздо больше, чем действия адвокатов Януковича", - резюмировала Маляр.
https://gordonua.com/news/politics/malyar-ponyatno-chto-yanukovicha-nuzhno-osudit-no-gde-ostalnye-souchastniki-prestupleniy-ne-ostayutsya-li-oni-na-dolzhnostyah-685185.html
Возразите кто нибудь..