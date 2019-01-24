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 СБУ обнаружила более 300 аккаунтов, которые готовились для пророссийской рекламы в ходе избирательной кампании в Украине

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали механизм вмешательства российских спецслужб в избирательные процессы в нашей стране через социальные сети.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы разоблачили жителя Киева, который под кураторством спецслужб РФ администрировал антиукраинские Интернет-сообщества в соцсетях. Он также за денежное вознаграждение получал доступ к так называемым "рекламным кабинетам" аккаунтов украинских пользователей социальных сетей Facebook и Twitter. По замыслу заказчиков, таким образом злоумышленник должен был манипулировать сознанием украинских избирателей в интересах Кремля.

Сотрудники СБУ обнаружили еще более трехсот аккаунтов, которые в ходе президентской избирательной кампании в Украине должны быть использованы для продвижения выгодной российской стороне политической таргетинговой рекламы. Через них организаторы планировали влиять на правосознание и личный выбор избирателей, а также распространять тенденциозную и фейковую информацию для дискредитации украинской власти и правоохранительных органов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Несколько сотен страниц в Facebook удалены из-за лжи и манипуляций, исходящих из РФ

Служба безопасности Украины в установленном порядке передала администрации социальных сетей Facebook и Twitter информацию о выявленных аккаунтах, которые могут использоваться РФ в ходе гибридной агрессии против нашего государства.

В СБУ отмечают, что в 2019 году Facebook усилил политику безопасности по использованию политической рекламы в украинском сегменте Интернета. Сейчас с целью предупреждения манипулятивного влияния на украинский Facebook запрещена реклама с аккаунтов, администрируемых вне украинского сегмента Интернета. Из-за принятых администрацией мер повысился интерес спецслужб страны-агрессора к аккаунтам именно украинских граждан в социальных сетях. При этом пользователям поступают коммерческие предложения от лиц, за которым на самом деле стоит российская "фабрика троллей" - ООО "Агентство Интернет Исследований".

Также читайте: Одесситка через запрещенные соцсети популяризировала террористические организации "Д/ЛНР", - СБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3108121
 
   
 Топ комментарии
 
Знайшли аккаунти МінСтеця?)) Фейсбук закрив аккаунти на яких топили за Петра Олексійовича. Як виявилося, ці аккаунти були запущені россійською фабрикою троллів. А потім дивуємося, щг за чудо на цензорі розпинається доводячи еффективність 146 потужних реформ, а саме навіть географію Украііни не знає, не кажучи еро мову))
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упс, а со мной сегодня пересекались и Саша, ваш коммент промахнулся, СБУ быстрее вами займется чем ими, они то точно адекватные украинцы, а вас не раз посылали.....в тайге уроки учить.
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Знайшли аккаунти МінСтеця?)) Фейсбук закрив аккаунти на яких топили за Петра Олексійовича. Як виявилося, ці аккаунти були запущені россійською фабрикою троллів. А потім дивуємося, щг за чудо на цензорі розпинається доводячи еффективність 146 потужних реформ, а саме навіть географію Украііни не знає, не кажучи еро мову))
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Залез в гугл, искал озвученную Вами информацию про кремлеботов, которые на фейсбуке топили за Порошенко. Не нашел. Можно пруф?
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там самый нормальный украинский аккаунт, иногда там почитываю, но не подписываюсь
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та то фентезі форумне, головне встгнути першим комент накидати лайно на вентилятор.
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о що ти так багато себе наклонував, поспілкуйся сам з собою ще і лайк собі постав клоун.)
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Ну, ви ж знаєте, що у крємлєботів на тому місті де у нормальних людей совість?
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Ты бы эту хрень своему личному психиатру рассказал, он возможно помог бы.
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Вы бы по нашим кандидатам в Презы прошлись)
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На украинцев пророссийская реклама не действует вообще, а вате она уже не помогает, ибо вата сама уже видит в какую жопу хуйло загоняет парашу - в большую, но чёрную и грязную фу.
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Пусть СБУ сначала объяснит, кого они из кандидатов официально считают пророссийскими.
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Кремль: Порошенко и дальше будет обострять отношения с Россией
СБУ виявила понад 300 акаунтів, які готувалися для проросійської реклами в ході виборчої кампанії в Україні - Цензор.НЕТ 3693Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава Украины Петр Порошенко и дальше будет обострять отношения с Россией.
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тут усі агенти кремля, хто не за петю.. десь відсотків 90 населення
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То-то я смотрю, на цензоре половины комментаторов нет.
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І що мені робити із тією падлою з Києва ? Передоручаю цю справу СБУ. Хдопці, щоб ця нечисть боялась їх треба п...дити і піз...и, щоб аж очі на лобі.
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Щось не зрозуміло, що значить "проросійська реклама у ході виборів"? У нас що, Путін балотується? Якщо він, наприклад, Бойка рекламував, то це законом не заборонено...
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А... Зрозуміло, а хтось розповідав про чесні вобори... Все, як у Росії, хто проти Путіна (Порошенка) - той український (москальський) провокатор.
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Пророссийская = антисвынячая
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Это значит, что нужно читать дальше заголовка. В статье там иные формулировки.
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Предлагаю сделать перекличку зрадаботов, все на месте?
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Итак сегодня совсем нет Гыг с Вами, Молодой рабочий, Утилизация Ватникой, Шрек Балабол, Андрий Жадун.
Похоже СБУшников ждут нехилые проблемы, аккунты хоть и рос., но прикрыли явно не разобравшись с направлением агитациии.
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упс, а со мной сегодня пересекались и Саша, ваш коммент промахнулся, СБУ быстрее вами займется чем ими, они то точно адекватные украинцы, а вас не раз посылали.....в тайге уроки учить.
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Певно, з усіма останніми регулярно бачишся в черзі до психіатра.
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Нет не так.
Боты всегда пишут только полит.комментари, т.к. за словестные перепалки им не платят, они не пишут отсебятины, пишут лишь то что им дают, посему установить уровень интеллекта бота сложно. Вы не бот, Ваш предыдущий пост-отсебятина, при чем абсолютно глупая, слабоумие не есть болезнью, и её не лечат психиатры.
Вот так вот .
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Ти не ображайся, але твій останній комент- таки знахідка для профільного спеціаліста.
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Ботам не платят за перепалки, пишет?
И где только таких слабоумных тройных Саш и находят?
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Ещё бы ты своих друзей от ботов не отличал?
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Или кто-то в глазки долбится. Тройная Саша, например.
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Добрый вечер, Вы снова на смене, а то я уже запереживал, что на сайте станет на 10% меньше
комментов.
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ты бы лучше за оценки в третьей четверти переживал СБУ виявила понад 300 акаунтів, які готувалися для проросійської реклами в ході виборчої кампанії в Україні - Цензор.НЕТ 4489
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Да под етим ником их вроде несколько: дед и внуки ...или один, но шизофреник...
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може дед ,сын и внук? СБУ виявила понад 300 акаунтів, які готувалися для проросійської реклами в ході виборчої кампанії в Україні - Цензор.НЕТ 4973бо тройной же саша...а розум у всех внуковский
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Гыг, тебя ж тут нет?! Ты что мамкиному расследуну не веришь?
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а мне кстати приходило сегодня на аккаунт предложение разрешить за плату рекламу...не знаю какую конечно.
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я знову ж, в 2539-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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///
2019 г. 24 января. Заминированный автомобиль взорвался в Дамаске в районе Эль-Адави, где расположено посольство России. Об этом в четверг информирует агентство SANA.
По данным агентства, в результате теракта нет жертв, нанесен лишь материальный ущерб.
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Вот этих бы ещё проверить:
Ира Самойлова
Андрей Прокофьев 8cdf53ee
Blanc
Kseniya Pisanaya
Ekaterina Khivrenko
Тарас 447b7220
esperansa002014
Ірина Хмельницька 91757970
Татьяна Меринова
Адвокатик
Sergiy Nimuy
Оксана Климченко
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Нарешті то взялися, тільки чи доведе до крапки СБУ!!!
А то гнилі розвелося, шо гавкає на владу не "міряно"!
Тільки треба гавкання відрізнять від критики, боти гавкають!
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РФ ВЫДЕЛИЛА СПЕЦСЛУЖБАМ $350 МЛН ДЛЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ВЫБОРЫ В УКРАИНЕ

Об этом заявил глава Службы внешней разведки Украины Егор Божок в интервью информационному агентству "Укринформ".
На спецслужбы РФ направлены колоссальные бюджеты, которые используются в большой степени для реализации подрывной деятельности в Украине. Мы получили информацию, что Кремль приказал на этот год дополнительно выделить 350 млн долларов своим спецслужбам для работы по вмешательству в выборы в Украине",
По словам Божока, перед всеми российскими спецслужбами стоит конкретная задача "закрыть украинский вопрос" в 2019 году."Закрыть" означает вернуть Украину в орбиту влияния РФ.
И сделать это настолько надежно, чтобы "никаких цветных революций" в Украине больше никогда не произошло", - объяснил он.
Глава СВУ подчеркнул, что в случае провала пророссийских или тех- таких как "За життя|" рабиновича, Бойка, Оппоблока=Вилкула что устраивают Россию, сил на президентских выборах, в Кремле не исключают открытой военной агрессии против Украины.
Он также отметил, что достигать своих целей РФ планирует с помощью "всего инструментария специфических воздействий на противника, который есть в арсенале спецслужб от кибератак до диверсий, подкупов, провокаций, влияния на общественное мнение, дезинформации, пропаганды, применения агентуры, пятой колонны, "полезных идиотов".
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От блаять. А мы тут бесплатно гадим на гаранта. 🙃
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"не исключают открытой военной агрессии против Украины"??? ого они там без перерыва в глаза уже 5 лет долбятся чтоли? или крым был "супер тайной агрессией"? невидимой так сказать.
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Сейчас росийская пропаганда не "пропагандирует" росию, извините за тавтологию.

Даже они понимают что там дохлий номер. Росийская пропаганда заточена на обсирание местных властей и провоцирование конфликтов в обществе в других странах.
Был отчет FBI на єту тему
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Я один смогу за одни сутки зарегить 300 аккаунтов.
Это же сколько сбушников попиарятся на этой фигне? Сколько премий и зарплат они получат? Эффективность нулевая.
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Ну выявили. Что дальше то?
Вот Добкин с Хернесом в открытую проводили сепарский митинг в 2014. Выявили. Все работают. При почестях и регалиях. Нормально.
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аха-х))) в этой тем е вся форумная соя запилингована)))
Шо вы так возбудились, поцелюбы? СБУ виявила понад 300 акаунтів, які готувалися для проросійської реклами в ході виборчої кампанії в Україні - Цензор.НЕТ 7423 Веселая темка.
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Потужно СБУ.. Ось зверху новина про шастання медведчука до фірташа в Відень - до медведчука в СБУ ніяких питань немає.. До ахметова, бойко , вілкулів , допи з гєпою та червонодупого петі - також у СБУ немає питань.. До сємочко - теж питань немає.. Зате солоденькі тут заходяться в екстазі - "..СБУ закрило 300 аккаунтів..".. Сюр..
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интересно, а почему любая агитация против Рошенки сразу объявляется "антиукраинской" ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ обнаружила более 300 аккаунтов, которые готовились для пророссийской рекламы в ходе избирательной кампании в Украине
 
 
 
 
 
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