 СБУ обнаружила более 300 аккаунтов, которые готовились для пророссийской рекламы в ходе избирательной кампании в Украине

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы разоблачили жителя Киева, который под кураторством спецслужб РФ администрировал антиукраинские Интернет-сообщества в соцсетях. Он также за денежное вознаграждение получал доступ к так называемым "рекламным кабинетам" аккаунтов украинских пользователей социальных сетей Facebook и Twitter. По замыслу заказчиков, таким образом злоумышленник должен был манипулировать сознанием украинских избирателей в интересах Кремля.
Сотрудники СБУ обнаружили еще более трехсот аккаунтов, которые в ходе президентской избирательной кампании в Украине должны быть использованы для продвижения выгодной российской стороне политической таргетинговой рекламы. Через них организаторы планировали влиять на правосознание и личный выбор избирателей, а также распространять тенденциозную и фейковую информацию для дискредитации украинской власти и правоохранительных органов.
Служба безопасности Украины в установленном порядке передала администрации социальных сетей Facebook и Twitter информацию о выявленных аккаунтах, которые могут использоваться РФ в ходе гибридной агрессии против нашего государства.
В СБУ отмечают, что в 2019 году Facebook усилил политику безопасности по использованию политической рекламы в украинском сегменте Интернета. Сейчас с целью предупреждения манипулятивного влияния на украинский Facebook запрещена реклама с аккаунтов, администрируемых вне украинского сегмента Интернета. Из-за принятых администрацией мер повысился интерес спецслужб страны-агрессора к аккаунтам именно украинских граждан в социальных сетях. При этом пользователям поступают коммерческие предложения от лиц, за которым на самом деле стоит российская "фабрика троллей" - ООО "Агентство Интернет Исследований".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава Украины Петр Порошенко и дальше будет обострять отношения с Россией.
Похоже СБУшников ждут нехилые проблемы, аккунты хоть и рос., но прикрыли явно не разобравшись с направлением агитациии.
Боты всегда пишут только полит.комментари, т.к. за словестные перепалки им не платят, они не пишут отсебятины, пишут лишь то что им дают, посему установить уровень интеллекта бота сложно. Вы не бот, Ваш предыдущий пост-отсебятина, при чем абсолютно глупая, слабоумие не есть болезнью, и её не лечат психиатры.
Вот так вот .
И где только таких слабоумных тройных Саш и находят?
комментов.
2019 г. 24 января. Заминированный автомобиль взорвался в Дамаске в районе Эль-Адави, где расположено посольство России. Об этом в четверг информирует агентство SANA.
По данным агентства, в результате теракта нет жертв, нанесен лишь материальный ущерб.
Ира Самойлова
Андрей Прокофьев 8cdf53ee
Blanc
Kseniya Pisanaya
Ekaterina Khivrenko
Тарас 447b7220
esperansa002014
Ірина Хмельницька 91757970
Татьяна Меринова
Адвокатик
Sergiy Nimuy
Оксана Климченко
А то гнилі розвелося, шо гавкає на владу не "міряно"!
Тільки треба гавкання відрізнять від критики, боти гавкають!
Об этом заявил глава Службы внешней разведки Украины Егор Божок в интервью информационному агентству "Укринформ".
На спецслужбы РФ направлены колоссальные бюджеты, которые используются в большой степени для реализации подрывной деятельности в Украине. Мы получили информацию, что Кремль приказал на этот год дополнительно выделить 350 млн долларов своим спецслужбам для работы по вмешательству в выборы в Украине",
По словам Божока, перед всеми российскими спецслужбами стоит конкретная задача "закрыть украинский вопрос" в 2019 году."Закрыть" означает вернуть Украину в орбиту влияния РФ.
И сделать это настолько надежно, чтобы "никаких цветных революций" в Украине больше никогда не произошло", - объяснил он.
Глава СВУ подчеркнул, что в случае провала пророссийских или тех- таких как "За життя|" рабиновича, Бойка, Оппоблока=Вилкула что устраивают Россию, сил на президентских выборах, в Кремле не исключают открытой военной агрессии против Украины.
Он также отметил, что достигать своих целей РФ планирует с помощью "всего инструментария специфических воздействий на противника, который есть в арсенале спецслужб от кибератак до диверсий, подкупов, провокаций, влияния на общественное мнение, дезинформации, пропаганды, применения агентуры, пятой колонны, "полезных идиотов".
Виталий Кияшко 91732e73
Василь Бондарчук
senia
Ира Самойлова
Даже они понимают что там дохлий номер. Росийская пропаганда заточена на обсирание местных властей и провоцирование конфликтов в обществе в других странах.
Был отчет FBI на єту тему
Это же сколько сбушников попиарятся на этой фигне? Сколько премий и зарплат они получат? Эффективность нулевая.
Вот Добкин с Хернесом в открытую проводили сепарский митинг в 2014. Выявили. Все работают. При почестях и регалиях. Нормально.
Шо вы так возбудились, поцелюбы? Веселая темка.