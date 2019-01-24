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 Политика Украины
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 "Коэльо и Расмуссен не агитировали за Тимошенко, а высказывали приветствие съезду, вопросы к ним манипулятивны", - "Батькивщина"

Отмечается, что после проведения 22 января "Форума единения", в рамках которого партия "Батькивщина" выдвинула в президенты своего лидера Юлию Тимошенко, были зафиксированы случаи "недостоверной и манипулятивной подачи информации в некоторых СМИ".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии пресс-службы "Батькивщины" в отношении видеоматериалов, использованных на Форуме единения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Съезд "Батькивщины" выдвинул Тимошенко кандидатом в президенты Украины (обновлено). ФОТОрепортаж

Пресс-служба политсилы подчеркивает, что отдельные СМИ неверно трактовали демонстрацию определенных видеоматериалов во время форума, что "повлекло за собой ряд громких заголовков и опровержений того, чего в действительности не было".

"В частности, свои видеообращения к съезду передали бывший Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, президент Европейской народной партии Жозеф Доль, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили. Письменные поздравления поступили от Международного демократического союза, Христианско-демократического союза Германии и тому подобное. Это - общепринятая мировая практика, которая широко применяется на партийных собраниях Украины, других стран Европы и мира. Никто из демократических политиков не рассматривает такие приветствия как агитационные материалы в чью-то пользу. Именно поэтому в ответ на манипулятивные вопросы они и опровергают свое участие в избирательной агитации, не отрицая при этом факта своих пприветствий съезду", - говорится в сообщении пресс-службы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Я не поддерживал ни одного кандидата. Это мое послание украинцам, - Расмуссен о показанном на съезде "Батькивщины" его видеообращении. ВИДЕО

Кроме этих обращений, как отмечается, во время форума был продемонстрирован фильм о жизненном пути Юлии Тимошенко.

"Фильм был сделан и позиционировался как биографический, а вовсе не агитационный. В него вошли как современные, так и архивные кадры. В ленте члены семьи и известные люди делятся своими воспоминаниями и впечатлениями о Юлии Тимошенко. Демонстрация подобных материалов также является устоявшейся традицией во время выдвижения ведущих политиков во всем мире. Одним из спикеров был и всемирно известный писатель Пауло Коэльо. Интервью с ним было записано хорватским режиссером Яковом Седларом в 2010 году во время съемок документального фильма "Юлия". Именно он предоставил команде Юлии Тимошенко права на использование своего фильма и отснятых к нему видеоматериалов. - сообщает пресс-служба "Батькивщины". - Яков Седлар рассказал, что запись интервью с Пауло Коэльо состоялась в 2010 году в Женеве (Швейцария), в доме писателя. "Знаменитый литератор одобрительно отзывался о Юлии Тимошенко в этом интервью и знал, что отснятое видео будет использовано в документальном фильме о ней. Он также знал, что кроме него, в этом фильме участвуют другие известные люди, такие как Вацлав Гавел, Леонид Кравчук и др. Украинский перевод цитат господина Коэльо является точным", - отметил режиссер".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я никогда не записывал никаких сообщений с поддержкой ее кандидатуры", - Коэльо об использовании на выдвижении Тимошенко ролика с его интервью. ВИДЕО

"Партия "Батькивщина" сожалеет, что недобросовестная работа отдельных журналистов, произвольные интерпретации и искажения ими очевидных фактов привели к впечатлению, что команда Юлии Тимошенко обратилась к манипуляции и использовала интервью известных людей как агитацию. Мы призываем представителей СМИ к тщательной проверке фактов в своих публикациях. Мы надеемся, что разъяснения пресс-службы поставит точку в данном недоразумении", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае победы на выборах Тимошенко должна готовиться к отставке: за 100 дней снизить цену на газ в два раза невозможно, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/n3108116
 
   
 Топ комментарии
 
путь в президенты для Юлии Владимировны Тимошенко закончился..... так и не начавшись.
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Миня нитак поняли. Ето фсе проделки шеколадного повелитиля тьми.
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Magdalena Zurbiene

всё правильно сказала. Она и Зеленский выходят во второй тур.

Ви мали на увазі другий тур за газові угоди? Вже є рішення Арбітражу і дуже добре видно, що вона підписала неправильний кронтракт. Треба порушити провадження тільки за пункт "Бери, або плати" де ми були винні парашії по цьому контракту більше 50 млрд.долларів США. А скільки до того заплатили,за газ, який використали до рішення Арбітражу, що переозброїли всю армію параші. А чому ніхто не пише, що був тоді такий Діденко, який в останню секунду виправив той пункт, що спір повинен розглядати Сан-Пітерський суд ліліпутіна? В останню мить змінили цей пункт на Стокгольський арбітраж. Думали, що головне зроблено і ніхто судитися не буде, просто заверуть, як боржника всю країну. Це сама велика заслуга пані ,Ю. Чим Ви всі думаєте, якщо не бачите минулого, що вона встигла накоїти?
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Власть которая сейчас страшнее в разы. Ато кончить ато за 2 часа всем по 1000грн в день солдатам... все помнят с какими лозунгами пришел к власти легитимный? А по факту возглавил корупцию контрабанду и зарабатывает на войне милионы ежедневно!
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Когда выбрали президента, то АТО уже шло полным ходом. Поскольку мне не изменяет память, то и.о. президента Был Пастор. О завершении АТО было обещание, но он попросил прощения у всей страны. Оно так и было бы закончено, если бы чтошные "братья" и их чмошный ху@ло не ввели регулярные войска в Украину, вероломно, без объявление войны.Президент все делает правильно. Слава Украине.
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Если ошибки в договоре есть то это ошибки тогдашней команды в частности и господина Коболева он участвовал в разработке и подписании.
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Коболев не командовал Кабинетом министров и "Нафтогазом", он был консультант. Но его эти звезды не слушали. Они делали свое убийственное дело для Украины.
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Вся передвиборча кампанія Мадури Володимирівни Тимошенниці це хуцпа,
Інакше бути не може, коли її ведуть найняті Коломойським ізраїльські політтехнологи!
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Вы прям отдел кадров для политологов знаете кто где работает. Для меня лично не важно просто не люблю когда на людей грязь льют не обосновано. Никто не собирался использовать чьи-то слова для агитации. Если бы были борды по киеву где лицо Коельйо со словами я за Ю тогда да. А по факту съезд партийных и симпатиков ЮТ. зачем агатировать таких людей если они годами сагатированы уже. Пришли журнашлюхи порошенка искажать факты и думать как его покруче воска гарячего под кожу всем позаливать. Мое мнение.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2626391-rasmussen-zaaviv-so-ne-vislovluvav-pidtrimki-zodnomu-kandidatu-u-prezidenti-ukraini.html
"Неправда, я не підтримував жодного кандидата. Я лише звернувся до українців у відео з тим, що якщо країна обрала шлях у напрямку до ЄС, то мусить проводити реформи. Це моє послання всім кандидатам. І відео доступне для всіх кандидатів", - наголосив Расмуссен."
Отака юльня, малята...
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Малята, бот, не настільки тупі, щоб реагувати на твої теревені.
У відео Расмуссен звертається не до українців, а до місіс Тимошенко.
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Посилання на це відео саме у статті за викладеною мною адресою. І там є пряма мова Расмуссена. Кому цікаво - пряме посилання на відео
https://youtu.be/p_SCPhgUVHc
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Це, ботік, він вже коментує те, що він сказав у зверненні до Тимошенко. Ніякої прямої мови там нема. Тільки на самому початку там можна почути його власні слова - No, I have not endorsed ...Далі йде переклад - "жодного кандидата" ...і далі.
Звернення до Тимошенко починається словами - Dear Ms Tymoshenko ...Далі йде переклад і паралельно закадровий оригінальний аудіозапис, який можна відстежувати.
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А поечемуже "юльня"??? "Коельйо і Расмуссен не агітували за Тимошенко, а висловлювали привітання з'їзду, питання до них маніпулятивні", - "Батьківщина" - Цензор.НЕТ 6095 Видео всем кандидатам адресовано. Никто его слова в качестве агит материала не использовал и не собирался это БРЕХНЯ. А То что достойного человека смогла пригласить Тимошенко и организовала его выступление в палаце спорта это дорого стоит. К зеленскому приехал бы ли он это большой вопрос "Коельйо і Расмуссен не агітували за Тимошенко, а висловлювали привітання з'їзду, питання до них маніпулятивні", - "Батьківщина" - Цензор.НЕТ 75
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ще раз.цитую у топіку теми:


Знаменитий літератор схвально відгукувався про Юлію Тимошенко в цьому інтерв'ю і знав, що відзняте відео буде використане у документальному фільмі про неї. "Коельйо і Расмуссен не агітували за Тимошенко, а висловлювали привітання з'їзду, питання до них маніпулятивні", - "Батьківщина" - Цензор.НЕТ 473

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пояснюю чому обурення НЕ РЕЛІГІЙНИХ ПРИХИЛЬНИКІВ БОГИНІ Ю:
ВВС:


https://www.bbc.com/ukrainian/news-46984823

У прес-службі Юлії Тимошенко пояснили, що інтерв'ю з письменником Пауло Коельйо, показане у фільмі під час з'їзду ВО "Батьківщина", було знято у 2010 році, а сам фільм був біографічним, а не агітаційним.
У вівторок, 22 січня, під час з'їзду партії глядачам показали фільм, в одному з уривків якого Коельйо схвально висловлюється про Тимошенко.

Після цього бразильський письменник заявив, що ніколи не підтримував кандидатуру Юлії Тимошенко на президентських виборах. Про це він написаву своєму Twitter.

"Я ніколи не записував жодних повідомлень з підтримкою її кандидатури. Навіть якщо вона подобається мені як людина, українська політика - це не моя справа", - заявив Коельйо.

Якщо вірити перекладу інтерв'ю письменника, продемонстрованому у фільмі, то Коельйо каже, що двічі зустрічався з Тимошенко і вважає її харизматичною людиною, яка "здатна керувати країною".

ЯКІСЬ ЩЕ КОМЕНТИ ПОТРІБНІ? "Коельйо і Расмуссен не агітували за Тимошенко, а висловлювали привітання з'їзду, питання до них маніпулятивні", - "Батьківщина" - Цензор.НЕТ 3906



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Мудрий чоловік цей Пауло Коельйо.
Я ніколи не записував ніяких звернень на підтримку її кандидатури; навіть попри те, що вона імпонує мені як людина. Українська політика не входить в сферу моїх інтересів.
Екс-прем'єр Тимошенко розпочинає боротьбу за пост президента.
Тепер в нього є шанси знайти свого читача в Україні.

"Коельйо і Расмуссен не агітували за Тимошенко, а висловлювали привітання з'їзду, питання до них маніпулятивні", - "Батьківщина" - Цензор.НЕТ 9502
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Точно такой хитрый ход выйти на нового читателя в Украине! Еще вопрос кто кого пропиарил)
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Можу лише повторити те, що писав вище
Хлопчики-дівчатка ріденько обісралися і це всі бачать. Отже їм доведеться чекайте дощу щоб хоч трохи відмитися (ще більшого зашквару клоуна наприклад).
А поки "дощу" нема, вони будуть розповідати нам про "Шанель" №5
PS Сьогодні там Саакашвілі вже … у калюжу. Але заслабко для "дощу"
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"Письменник", кому цікава твоя дебільна писанина?
Від неї смердить нестерпно.
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Видно тобі, що ти аж із штанів вистрибуєш.
Єдине, що мене тішить, що ані ти, ані інші дезертири, проксяві і хуйлівські наймити в українських виборах участі не братимуть.
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Умом румынские коментаторы никогда не отличались)))
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Немеряно гавкающих мосек.... А хоть одна из них смотрела съезд? Не смотрела. Вы смотрели тот докум. фильм? Тоже нет... Выступление Кравчука видели? Обращение Саакашвили видели? Тоже нет? Вся информация из СМИ... А кому служат некоторые т.н. журналисты - известно. Любую положительную информацию о Юле поставить с ног на голову, облить дерьмом - вот их работа.
У некоторых типа Paul Petrovach просто словесный понос. Гавкайте дальше! Думаете, что рейтинг понизите? "Коельйо і Расмуссен не агітували за Тимошенко, а висловлювали привітання з'їзду, питання до них маніпулятивні", - "Батьківщина" - Цензор.НЕТ 8486
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Я хотел бы, что бы ты привел реальные аргументы, почему я должен выбрать Тимошенко. То, что говорил Кравчук, Саакашвили лично меня не убеждает - хочется сделать осознанный выбор. Дай мне силы проголосовать ЗА нее!!!
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Никто не должен Вас ни в чём убедить. Я делаю выбор сам сознательно перед этим выучив всю подноготную кандидатов. План развития сторона запад восток- выбор. Опыт - выбор. дальше были ли у власти: что было сделано, как жыли люди, зарплаты соц програмы. Суды работали или нет. Как развивался бизнес Малый! очень важно малый. есть ли програма и команда! еще сотни нюансов только самостоятельно все изучив делайте выбор такой чтобы не противоречил вашему нутру. Чтобы ставя галочку не было дискомфорта. Не нада просить ныкого Вас убеждать. зачастую все убеждаторы имеют интелект ниже очень многих людей. Для себя делаю выбор из людей бывших в политике так как очень время тяжелое нужно быть уверенным в завтрашнем дне. но не за эту власть хочу уже перемен.
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Так Вона ж, как и в других случаях торговала ним. У нее богатый опыт в торговле. А сейчас закинулась и президентство использовать для удовлетворения своих акмбиций (и не только своих). Кто-то говорит, что никому теперь уже не удастся изменить курс, а могу сказать на это, что и у Тимошенко уже есть прецедент с газовым припрятанным контрактом. Никто не будет прямо заявлять, что теперь европой есть для нас РФ, а втихаря "из-под полы", медленно и усердно - это вполне можно сделать, особенно при подпитке заинтересованных кругов. Так что "БУДЕМ БДИТЕЛЬНЫ"!!!
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Розпочнемо з того, що ціна на газ власного слова та думки не має!
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Ми вже скоро 30 років як бдітєльни, але ще ніякої користі від своєї бдітєльності не отримали. Колишні країни "соцлагеря" чогось добилися, нєбдітєльниє гражданє маленьких країн Балтії також мають повід бути задоволеними самими собою, а, ось, велика і унікальна країна Україна є найбіднішою і найкорумпованішою на континенті. І це незважаючи на те, що біля керма стоять найрозумніші, найталановитіші і безальтернативні керманичі, які є дуже успішними бізнесменами. А країна не успішна, а все через те, стверджують керманичі, що війна. І війна ця така специфічна, що на їхні успіхи ніякого впливу не має, хоча, можливо, що має.
Можливо й те, що бідна не тому, що війна, а війна тому, що бідна.
Війна з бідністю в Україні також триває вже віддавна і має дуже затяжний характер.
Бідність в цій війні перемогла.
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Зачем столько много "букаф", а "порохобот"? Велосипед выдумываешь? Есть довольно простая, а самое главное краткая формулировка:-ВЫБИРАЄМО ПОРОШЕНКО, А ТО ПУТИН НАПАДЕ.
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Це знаєш, щоб привернути увагу до себе, Пороху не дадуть другого шансу, крапка. Хочеш ти цього, чи ні!
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Мико правильно говорить. Треба обирати кого завгодно, тільки не Порошенка. В разі обрання його на пост президента Росія відразу почне військову операцію. Вона дуже сильно його ненавидить.
Треба когось з тих, кого вона менше ненавидить. А потім, через пять років, коли вона знов зненавидить, в черговий раз поміняти на менш ненависного.
І так до того часу поки всі, кого вона люто ненавидить, не порозлазяться по офшорах.
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Коельо ни за кого не агитирует и на съезде его слова не были использованы в качестве анитации. Его высказывания о Юлии Тимошенко были использованы в биографическом фильме о Тимошенко, наряду с цитатами Квасневського, Кокса, и ряда других политических деятелей.
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Підтримую кожне слово, але владі потрібно переливати воду зпустого в порожнє.
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Боже, це вже смішно. Котрий день переливаємо з пустого в порожнє. Сказали ж вам, що люди просто висловили свою власну думку, про Тимошенко. Ніхто нікого не змушував за неї агітувати!
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Згодна з Вами, сенс роздувати з цього якусь проблему, навіть якщо вони і агітували?
Тобто те, що інші кандидати, на даний момент підкуплюють виборців, нікого не хвилює, вірно?
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Вы к кому обращаетесь? Сроевые насрали на 1500 гомновбросов и отдыхают.
МЕНЬШЕ НА ЭТУ СЕКТУ ВНИМАНИЯ ОБРАЩАЙТЕ.
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Все правильно сказано. Не розумію взагалі, це просто вже немає доколупатися до чого, чи що?
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Этот съезд был по умолчанию симпатиков Тимошенко и партийных БЮТовцев. Эта аудитория не нуждалась в агитации. Почему обсуждают показ фильма как преступление)). Риторика понятна они говорять о тимошенко в биографическом фильме. Высказывают свое мнение просто.
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Для Евгения Королева

Я Вам открою секрет. ху@ло уже напало. Оно ежедневно убивает наших лучших сынов на Донбассе. Оно ежедневно засырает Вам мозги, оно вмешивается во все, во что только можно в Украине. У каждого человека есть свое мнение, а если оно не совпадает с Вашим, значит он чей-то бот. Мое мнение такое - ни в коем случае не выбирать популистов. Они уничтожат то все, что не смогли сделать до этого. Я буду голосовать за того кандидата, который реальными делами что-то сделал. Просто берете ручку, или карандаш, фломастер и на листе в столбик пишите буквы - П-Ю-З-Б-Л и т.д. Под низом ставите плюс и минус. И под каждым в столбик пишите. И у Вас такое выйдет, что у обещалкиных одни минусы. А ушами любят кто?
К примеру, мы на выходные выехали на природу и такой же сторонник, как некоторые орал, что вот она.... Я написал на снегу несколько таких литер и сказал, пиши под ее литерами заслуги - он написал Криворожсталь и остановился. А я ему где минус в столбик расписал - газ по 450, непризнание агрессии в Грузии. Если бы тогда самая кркпная сттрана в мире признала, то точно такого не было бы, как сейчас. Далее, не подписание ПДЧ в НАТО, далее - голосование, чтобы не один танк не выехал, а то агрессору не понравится. Далее - нет критики и голосований за агрессию. Когда дело к признание чего-то, ее в зале ВР нет. А кто забыл такое слово " Ширка"? Это когда с овощем меняли Конституцию? Куча международных кредитов и ничего не построено. Где деньги, Зин? Я Вам минусов еще напишу до двадцати. Вам оно не нужно и Вы его не будете воспринимать.
А вот под фамилией П, я написал минус, что олигарх и что был в партии регионов, а вот плюсов очень много и они реальные, не обещание:
-удержали ситуацию при пустой казне, хотя очень бедно живем. Ведь мало чего осталось. 3-% экономики в окупации;
-подписание ассоциации с ЕС;
-безвиз;
-восстановлена армия;
-децентрализация;
-Томос;
-c нуля до 20 млрд.долларов США пополнен золотовалютные резервы,
-санкции Евпропы и США, Канады....
-6 видов ракет готовится к выпуску;
-12 видов новых образцов оружия, которыми интересуется Запад;
-построено более 200 предприятий и еще можно написать более 100 пунктов т самое главное, корабль идет в правильном направлении. Есть пенсии, зарплата и его очень ненавидит ху@ло. Потому, что он его могила. Придется выплачивать все по решению международных судов. С каждым днем все новые и новые иски в разные судебные инстанции.И они их приняли к производству. А это значит, что решения будут. Этот президент довел ху@ла до того, что он готов продать Японцам их Курильские острова. Половину Сибири уже волтьно заселили китайцы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Коэльо и Расмуссен не агитировали за Тимошенко, а высказывали приветствие съезду, вопросы к ним манипулятивны", - "Батькивщина"
 
 
 
 
 
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