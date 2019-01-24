 "Коэльо и Расмуссен не агитировали за Тимошенко, а высказывали приветствие съезду, вопросы к ним манипулятивны", - "Батькивщина"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии пресс-службы "Батькивщины" в отношении видеоматериалов, использованных на Форуме единения.

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Пресс-служба политсилы подчеркивает, что отдельные СМИ неверно трактовали демонстрацию определенных видеоматериалов во время форума, что "повлекло за собой ряд громких заголовков и опровержений того, чего в действительности не было".

"В частности, свои видеообращения к съезду передали бывший Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, президент Европейской народной партии Жозеф Доль, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили. Письменные поздравления поступили от Международного демократического союза, Христианско-демократического союза Германии и тому подобное. Это - общепринятая мировая практика, которая широко применяется на партийных собраниях Украины, других стран Европы и мира. Никто из демократических политиков не рассматривает такие приветствия как агитационные материалы в чью-то пользу. Именно поэтому в ответ на манипулятивные вопросы они и опровергают свое участие в избирательной агитации, не отрицая при этом факта своих пприветствий съезду", - говорится в сообщении пресс-службы.

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Кроме этих обращений, как отмечается, во время форума был продемонстрирован фильм о жизненном пути Юлии Тимошенко.

"Фильм был сделан и позиционировался как биографический, а вовсе не агитационный. В него вошли как современные, так и архивные кадры. В ленте члены семьи и известные люди делятся своими воспоминаниями и впечатлениями о Юлии Тимошенко. Демонстрация подобных материалов также является устоявшейся традицией во время выдвижения ведущих политиков во всем мире. Одним из спикеров был и всемирно известный писатель Пауло Коэльо. Интервью с ним было записано хорватским режиссером Яковом Седларом в 2010 году во время съемок документального фильма "Юлия". Именно он предоставил команде Юлии Тимошенко права на использование своего фильма и отснятых к нему видеоматериалов. - сообщает пресс-служба "Батькивщины". - Яков Седлар рассказал, что запись интервью с Пауло Коэльо состоялась в 2010 году в Женеве (Швейцария), в доме писателя. "Знаменитый литератор одобрительно отзывался о Юлии Тимошенко в этом интервью и знал, что отснятое видео будет использовано в документальном фильме о ней. Он также знал, что кроме него, в этом фильме участвуют другие известные люди, такие как Вацлав Гавел, Леонид Кравчук и др. Украинский перевод цитат господина Коэльо является точным", - отметил режиссер".

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"Партия "Батькивщина" сожалеет, что недобросовестная работа отдельных журналистов, произвольные интерпретации и искажения ими очевидных фактов привели к впечатлению, что команда Юлии Тимошенко обратилась к манипуляции и использовала интервью известных людей как агитацию. Мы призываем представителей СМИ к тщательной проверке фактов в своих публикациях. Мы надеемся, что разъяснения пресс-службы поставит точку в данном недоразумении", - говорится в сообщении.

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