 "Коэльо и Расмуссен не агитировали за Тимошенко, а высказывали приветствие съезду, вопросы к ним манипулятивны", - "Батькивщина"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии пресс-службы "Батькивщины" в отношении видеоматериалов, использованных на Форуме единения.
Пресс-служба политсилы подчеркивает, что отдельные СМИ неверно трактовали демонстрацию определенных видеоматериалов во время форума, что "повлекло за собой ряд громких заголовков и опровержений того, чего в действительности не было".
"В частности, свои видеообращения к съезду передали бывший Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, президент Европейской народной партии Жозеф Доль, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили. Письменные поздравления поступили от Международного демократического союза, Христианско-демократического союза Германии и тому подобное. Это - общепринятая мировая практика, которая широко применяется на партийных собраниях Украины, других стран Европы и мира. Никто из демократических политиков не рассматривает такие приветствия как агитационные материалы в чью-то пользу. Именно поэтому в ответ на манипулятивные вопросы они и опровергают свое участие в избирательной агитации, не отрицая при этом факта своих пприветствий съезду", - говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме этих обращений, как отмечается, во время форума был продемонстрирован фильм о жизненном пути Юлии Тимошенко.
"Фильм был сделан и позиционировался как биографический, а вовсе не агитационный. В него вошли как современные, так и архивные кадры. В ленте члены семьи и известные люди делятся своими воспоминаниями и впечатлениями о Юлии Тимошенко. Демонстрация подобных материалов также является устоявшейся традицией во время выдвижения ведущих политиков во всем мире. Одним из спикеров был и всемирно известный писатель Пауло Коэльо. Интервью с ним было записано хорватским режиссером Яковом Седларом в 2010 году во время съемок документального фильма "Юлия". Именно он предоставил команде Юлии Тимошенко права на использование своего фильма и отснятых к нему видеоматериалов. - сообщает пресс-служба "Батькивщины". - Яков Седлар рассказал, что запись интервью с Пауло Коэльо состоялась в 2010 году в Женеве (Швейцария), в доме писателя. "Знаменитый литератор одобрительно отзывался о Юлии Тимошенко в этом интервью и знал, что отснятое видео будет использовано в документальном фильме о ней. Он также знал, что кроме него, в этом фильме участвуют другие известные люди, такие как Вацлав Гавел, Леонид Кравчук и др. Украинский перевод цитат господина Коэльо является точным", - отметил режиссер".
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"Партия "Батькивщина" сожалеет, что недобросовестная работа отдельных журналистов, произвольные интерпретации и искажения ими очевидных фактов привели к впечатлению, что команда Юлии Тимошенко обратилась к манипуляции и использовала интервью известных людей как агитацию. Мы призываем представителей СМИ к тщательной проверке фактов в своих публикациях. Мы надеемся, что разъяснения пресс-службы поставит точку в данном недоразумении", - говорится в сообщении.
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всё правильно сказала. Она и Зеленский выходят во второй тур.
Ви мали на увазі другий тур за газові угоди? Вже є рішення Арбітражу і дуже добре видно, що вона підписала неправильний кронтракт. Треба порушити провадження тільки за пункт "Бери, або плати" де ми були винні парашії по цьому контракту більше 50 млрд.долларів США. А скільки до того заплатили,за газ, який використали до рішення Арбітражу, що переозброїли всю армію параші. А чому ніхто не пише, що був тоді такий Діденко, який в останню секунду виправив той пункт, що спір повинен розглядати Сан-Пітерський суд ліліпутіна? В останню мить змінили цей пункт на Стокгольський арбітраж. Думали, що головне зроблено і ніхто судитися не буде, просто заверуть, як боржника всю країну. Це сама велика заслуга пані ,Ю. Чим Ви всі думаєте, якщо не бачите минулого, що вона встигла накоїти?
Інакше бути не може, коли її ведуть найняті Коломойським ізраїльські політтехнологи!
"Неправда, я не підтримував жодного кандидата. Я лише звернувся до українців у відео з тим, що якщо країна обрала шлях у напрямку до ЄС, то мусить проводити реформи. Це моє послання всім кандидатам. І відео доступне для всіх кандидатів", - наголосив Расмуссен."
Отака юльня, малята...
У відео Расмуссен звертається не до українців, а до місіс Тимошенко.
https://youtu.be/p_SCPhgUVHc
Звернення до Тимошенко починається словами - Dear Ms Tymoshenko ...Далі йде переклад і паралельно закадровий оригінальний аудіозапис, який можна відстежувати.
Знаменитий літератор схвально відгукувався про Юлію Тимошенко в цьому інтерв'ю і знав, що відзняте відео буде використане у документальному фільмі про неї.
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пояснюю чому обурення НЕ РЕЛІГІЙНИХ ПРИХИЛЬНИКІВ БОГИНІ Ю:
ВВС:
https://www.bbc.com/ukrainian/news-46984823
У прес-службі Юлії Тимошенко пояснили, що інтерв'ю з письменником Пауло Коельйо, показане у фільмі під час з'їзду ВО "Батьківщина", було знято у 2010 році, а сам фільм був біографічним, а не агітаційним.
У вівторок, 22 січня, під час з'їзду партії глядачам показали фільм, в одному з уривків якого Коельйо схвально висловлюється про Тимошенко.
Після цього бразильський письменник заявив, що ніколи не підтримував кандидатуру Юлії Тимошенко на президентських виборах. Про це він написаву своєму Twitter.
"Я ніколи не записував жодних повідомлень з підтримкою її кандидатури. Навіть якщо вона подобається мені як людина, українська політика - це не моя справа", - заявив Коельйо.
Якщо вірити перекладу інтерв'ю письменника, продемонстрованому у фільмі, то Коельйо каже, що двічі зустрічався з Тимошенко і вважає її харизматичною людиною, яка "здатна керувати країною".
ЯКІСЬ ЩЕ КОМЕНТИ ПОТРІБНІ?
Я ніколи не записував ніяких звернень на підтримку її кандидатури; навіть попри те, що вона імпонує мені як людина. Українська політика не входить в сферу моїх інтересів.
Екс-прем'єр Тимошенко розпочинає боротьбу за пост президента.
Тепер в нього є шанси знайти свого читача в Україні.
Хлопчики-дівчатка ріденько обісралися і це всі бачать. Отже їм доведеться чекайте дощу щоб хоч трохи відмитися (ще більшого зашквару клоуна наприклад).
А поки "дощу" нема, вони будуть розповідати нам про "Шанель" №5
PS Сьогодні там Саакашвілі вже … у калюжу. Але заслабко для "дощу"
Від неї смердить нестерпно.
Єдине, що мене тішить, що ані ти, ані інші дезертири, проксяві і хуйлівські наймити в українських виборах участі не братимуть.
У некоторых типа Paul Petrovach просто словесный понос. Гавкайте дальше! Думаете, что рейтинг понизите?
Можливо й те, що бідна не тому, що війна, а війна тому, що бідна.
Війна з бідністю в Україні також триває вже віддавна і має дуже затяжний характер.
Бідність в цій війні перемогла.
Треба когось з тих, кого вона менше ненавидить. А потім, через пять років, коли вона знов зненавидить, в черговий раз поміняти на менш ненависного.
І так до того часу поки всі, кого вона люто ненавидить, не порозлазяться по офшорах.
Тобто те, що інші кандидати, на даний момент підкуплюють виборців, нікого не хвилює, вірно?
МЕНЬШЕ НА ЭТУ СЕКТУ ВНИМАНИЯ ОБРАЩАЙТЕ.
Я Вам открою секрет. ху@ло уже напало. Оно ежедневно убивает наших лучших сынов на Донбассе. Оно ежедневно засырает Вам мозги, оно вмешивается во все, во что только можно в Украине. У каждого человека есть свое мнение, а если оно не совпадает с Вашим, значит он чей-то бот. Мое мнение такое - ни в коем случае не выбирать популистов. Они уничтожат то все, что не смогли сделать до этого. Я буду голосовать за того кандидата, который реальными делами что-то сделал. Просто берете ручку, или карандаш, фломастер и на листе в столбик пишите буквы - П-Ю-З-Б-Л и т.д. Под низом ставите плюс и минус. И под каждым в столбик пишите. И у Вас такое выйдет, что у обещалкиных одни минусы. А ушами любят кто?
К примеру, мы на выходные выехали на природу и такой же сторонник, как некоторые орал, что вот она.... Я написал на снегу несколько таких литер и сказал, пиши под ее литерами заслуги - он написал Криворожсталь и остановился. А я ему где минус в столбик расписал - газ по 450, непризнание агрессии в Грузии. Если бы тогда самая кркпная сттрана в мире признала, то точно такого не было бы, как сейчас. Далее, не подписание ПДЧ в НАТО, далее - голосование, чтобы не один танк не выехал, а то агрессору не понравится. Далее - нет критики и голосований за агрессию. Когда дело к признание чего-то, ее в зале ВР нет. А кто забыл такое слово " Ширка"? Это когда с овощем меняли Конституцию? Куча международных кредитов и ничего не построено. Где деньги, Зин? Я Вам минусов еще напишу до двадцати. Вам оно не нужно и Вы его не будете воспринимать.
А вот под фамилией П, я написал минус, что олигарх и что был в партии регионов, а вот плюсов очень много и они реальные, не обещание:
-удержали ситуацию при пустой казне, хотя очень бедно живем. Ведь мало чего осталось. 3-% экономики в окупации;
-подписание ассоциации с ЕС;
-безвиз;
-восстановлена армия;
-децентрализация;
-Томос;
-c нуля до 20 млрд.долларов США пополнен золотовалютные резервы,
-санкции Евпропы и США, Канады....
-6 видов ракет готовится к выпуску;
-12 видов новых образцов оружия, которыми интересуется Запад;
-построено более 200 предприятий и еще можно написать более 100 пунктов т самое главное, корабль идет в правильном направлении. Есть пенсии, зарплата и его очень ненавидит ху@ло. Потому, что он его могила. Придется выплачивать все по решению международных судов. С каждым днем все новые и новые иски в разные судебные инстанции.И они их приняли к производству. А это значит, что решения будут. Этот президент довел ху@ла до того, что он готов продать Японцам их Курильские острова. Половину Сибири уже волтьно заселили китайцы.