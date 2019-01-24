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 Насиров просил вернуть ему загранпаспорт, чтобы поехать в Давос в качестве кандидата в президенты, - САП

Экс-председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров ходатайствовал перед судом вернуть ему заграничный паспорт, поскольку хотел поехать в швейцарский Давос на Всемирный экономический форум в качестве кандидата в президенты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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"23 января 2019 года с участием прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Шевченковском районном суде города состоялось судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению экс-главы ДФС Украины и руководителя Департамента ДФС Украины. Стороной защиты в судебном заседании подано ходатайство о возвращение обвиняемому паспорта для выезда за границу, мотивируя это "...приглашением для участия во Всемирном экономическом форуме в г. Давос, Швейцарской Конфедерации как кандидата в Президенты Украины, общественного и политического лидера", - говорится в сообщении.

В то же время, как отметили в САП, информация о том, кто именно пригласил подсудимого Р.Насирова на форум в Давос, так же, как и само приглашение, в материалах и тексте ходатайства отсутствуют и суду предоставлены не были.

"По результатам рассмотрения заявленного ходатайства судом отказано в его удовлетворении", - отметили в САП.

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"По результатам рассмотрения заявленного ходатайства судом отказано в его удовлетворении", - решил суд.

Всего по состоянию на 23 января в суде было зачитано 435 страниц обвинительного акта из 774 всего дела Насирова. Следующее судебное заседание назначено на 29 января на 10:00.

Напоминаем, Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил:"Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".

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3 марта 2017 Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.

В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: "Состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде". Также в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.

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В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.

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13 марта 2017 года Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Подозреваемый сказал, что не собирается вносить залог: "Я сейчас возвращаюсь в СИЗО", а также не будет просить об этом друзей: "Это очень большая сумма". Насиров содержался в Лукьяновском СИЗО Киева: "Насиров в четырехместной общей камере. У него один сокамерник. Это не та камера, в которой был Луценко". Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.

В сентябре 2018 года Шевченковский райсуд освободил Насирова от обязательства носить электронный браслет.

11 декабря 2018 года стало известно, что суд восстановил Насирова в должности главы ГФС.

Пресс-секретарь Государственной фискальной службы Наталья Непряхина заявляла, что даже если Насиров и явится на работу, то в помещение ГФС его не пустят.

По мнению секретаря оборонного комитета ВР, нардепа Ивана Винника, даже при оптимистичном сценарии у Насирова нет шансов восстановиться в должности главы Гсударственной фискальной службы.

16 января 2019 года Насиров подал в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации в качестве кандидата в президенты.

Источник: https://censor.net.ua/n3108115
 
 
 Топ комментарии
 
и денег ему еще дайте на проезд и проживание
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Не хило так коррупционеры при Порошенко поживают, прям он для них отец родной....
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24 января 2019
Оправданы фигуранты главного «наркотического» дела России

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и денег ему еще дайте на проезд и проживание
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І це замість того,щоб в одиночній камері перечитувати свої покази,та готовитись до судового процесу...Чомусь здається,шо наші достойники та можновладці дуже вже загрались в демократію...
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Верните ему клетчатое одеяло. Пусть поеден на форум в СИЗО.
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Теж за синіми шапочками поїде, як Шевченко?
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Он как кандидат, должен внести 2,5 млн. грн. Откуда деньги, Зин?
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А залог в 100 млн грн., за то, что бы вышел вас никак не смутил?
Что-то мне подсказывает что это верх цинизма..просто одного взгляда хватит..президент..ппц
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Залог судом назначаеться в размере сворованного (то что доказуемо), в надежде, что подозреваемый сбежит. И деньги вроде вернули, и судить некого.
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«Напоминаем, Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Источник: https://censor.net.ua/n3108115»

2 млрд = 2 000 млн.
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Ущерб - это не только сворованное им, но и его сообщниками.
Когда выдают липовые справки липовым АТОшникам, и они получают либо наличку либо землю- то это тоже нанесение ущерба. Но чинуша коррупционер получает лишь часть от того, что потеряло государство вследствии его неправомочных действий.
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- Заграница - это миф о загробной жизни. Кто туда попадает, тот не возвращается. (с)
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Не хило так коррупционеры при Порошенко поживают, прям он для них отец родной....
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В Венесуэле +30,в Ростове +7,завтра 0,шапку пусть берёт и не одну.
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ложите его обратно в больницу - он путает бизнес-форум с воровской сходкой
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На Донбасс эту гниду отошлите,в Давос оно собралось,падло!
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Кондидат в президенты,твою мать!Мать его где?Пусть позорище это дома прикроет на параше и ни кому не рассказывает,что именно она это выродила!
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Звєрі! Нє вєрнулі чєлавєку паспорт!!!
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Не вопрос, только если на каталке, как инвалид. НО...))) Инвалидность устанавливать буду я и мои друзья по армии)))
Он реально получит статус инвалида - как минимум!!! Только жаловаться не на что будет!)))))))
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Мне интересно, кто его назначил на этот пост?
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ну как насирку можно выпустить? заболеет, ляжет на носилки и срать под себя будет и его обосранного по давосу носить будут
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Навіть якщо вас виберуть президентом, ви не можете виконувати його функції.Ви сердечно хворий на всю голову.
Тільки в нас в країні людина,яка принесла збитки на млрд гривень благополучно реєструться кандидатом в президенти. Дурдом - Веселка -. Насіров просив повернути йому закордонний паспорт, щоб поїхати в Давос як кандидат у президенти, - САП - Цензор.НЕТ 4849
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Давно под одеялом прятался? А теперь ему блин в Давос жрать на шару угощения Пинчука, за украденые у нас бабки.
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И одеялко приватить не забудь, пригодится !
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а че вы все удивляетесь? сказало же соево-мальдивское, что будем жить по новому))))
вот и живут))))
да еще и в президенты все рвонули, кто в первый раз , а кто и на второй срок))))
чтобы еще в больших количествах грести бабки с украинцев))))))
и что там а Украине? сумасшедший дом однако, сер))))
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Ну так от БПП там уже петя поехал.
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Отрежьте ему ноги, пусть едет. И не забудьте про одеяло!
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Он просто стебаются. Над всеми. И получает от этого удовольствие.
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Насиров, твоё место в тюряге, а ты дебил, в президенты рвёшься, позорище одно...
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політічєска расправа над кандідатом, а він так хотів у Давосі похизуватись новим стільним одіялом від гучі, нічого знадобиться для інагурації на нарах.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНасиров просил вернуть ему загранпаспорт, чтобы поехать в Давос в качестве кандидата в президенты, - САП
 
 
 
 
 
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