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 Наемники РФ пытались блокировать доступ наблюдателей ОБСЕ в оккупированную Ясиноватую, - украинская сторона СЦКК

Украинская сторона СЦКК сообщает: вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники на Донбассе продолжают препятствовать работе международных наблюдателей на временно оккупированной территории.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованного 23.01.2019 года, зафиксированы ограничения свободы передвижения во время выполнения мандата миссии. Так, на блокпосту вблизи Ясиноватой (на северо-востоке от Донецка) вооруженный оккупант вооруженных формирований РФ в очередной раз отказал патрулю Миссии в проезде", - говорится в сообщении.

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Боевик объяснил свой отказ тем, что ему необходимо получить предварительное разрешение от своих командиров. Через некоторое время пребывания на блокпосту и после вмешательства главарей российско-оккупационных войск патрулю ОБСЕ все же позволили проехать по маршруту патрулирования.

Украинская сторона СЦКК считает недопустимыми пренебрежительные действия российско-оккупационных войск по отношению к легитимной деятельности патрулей СММ ОБСЕ, которые боевики прикрывают "приказами от руководства" или "вопросами безопасности". 

Также читайте: Наемники РФ перекрыли наблюдателям ОБСЕ доступ к железнодорожной станции в Вознесеновке, где фиксировались поставки топлива и вывоз угля в РФ, - СЦКК

Источник: https://censor.net.ua/n3108110
 
 
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