 Экс-журналист Гнап объявил сбор средств на залог для регистрации кандидатом в президенты Украины: уже собраны более 120 тыс. грн

Об этом Гнап написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"На сегодняшний день мы собрали 120 тыс. грн для залога. Это еще далеко от цели. Но за день мы удвоили объемы пожертвований. Если каждый день будем удваивать, то скоро можно будет выкупить эту страну у олигархов). Но эта история - она же не о деньгах. Она о том, как наша команда меняет украинскую политику. Как мы вводим в нее новые правила: выбирай кандидатов открыто, не продавайся, прозрачно привлекай средства в свою поддержку. Такими, непохожими на нынешних политиков, мы будем и во власти. Где тоже быстро введем новые правила: не кради, не лги, не предавай страну. Вы можете приблизить этот момент, если хотя бы одной гривней поможете нам здесь. Благодарим", - рассказал Гнап.
И передать привет ВФ и наилучшие пожелания его избирателям.
Поэтому переношу сюда:
розповідають очевидці подій, ранок того сонячного січневого дня було традиційно жвавим, особливо в районі ринків «Денис» і «Київський», куди городяни поспішали за покупками. Ніщо не віщувало жахливої трагедії, але о 09:20 залп з «Градів» накрив житловий масив. У диму мало хто розумів, що відбувається. За лічені хвилини вулиці «Східного» перетворилися на справжнє пекло - на землю падали вбиті і поранені, лунали несамовиті крики вмираючих і постраждалих, люди бігли в різні боки, шукаючи захисту між будинками або в під'їздах. Від прямих влучень загорілися приватні будинки, магазини, автомобілі, в багатоповерхівках повилітали вікна. Повітряна хвиля від розривів змусила тремтіти будинки в різних куточках міста.
В результаті масованого обстрілу терористами Источник: https://censor.net.ua/b3108105
Ит.д. и т.п.
Сам не устал, ванговать мимо?
Уже собрано 3250 грн и 100 злотых.
Когда ж уже Ум людей появится ?
Богомолец собирает деньги для участия в президентских выборах
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/bogomolec-sobiraet-dengi-dlya-uchastiya-v-prezidentskih-vyborah-15573.html
И что это за партия, что выдвигает, но денег йок?
И если бы в партии было хотя бы 100 тыс. членов, то по 25 грн. и сумма есть!?
Короче, очередной голяк.....
Думаю, получим ответ позже, почему они только силы тратят.