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 Политика Украины
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 Экс-журналист Гнап объявил сбор средств на залог для регистрации кандидатом в президенты Украины: уже собраны более 120 тыс. грн

Возможный кандидат в президенты Дмитрий Гнап, которого выдвинула "Сила людей", продолжает сбор средств на залог для регистрации кандидатом в ЦИК. Спустя три дня сборов средств собраны 120,6 тыс. грн.

Об этом Гнап написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день мы собрали 120 тыс. грн для залога. Это еще далеко от цели. Но за день мы удвоили объемы пожертвований. Если каждый день будем удваивать, то скоро можно будет выкупить эту страну у олигархов). Но эта история - она ​​же не о деньгах. Она о том, как наша команда меняет украинскую политику. Как мы вводим в нее новые правила: выбирай кандидатов открыто, не продавайся, прозрачно привлекай средства в свою поддержку. Такими, непохожими на нынешних политиков, мы будем и во власти. Где тоже быстро введем новые правила: не кради, не лги, не предавай страну. Вы можете приблизить этот момент, если хотя бы одной гривней поможете нам здесь. Благодарим", - рассказал Гнап.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кандидатом в президенты от "Силы людей" выдвинут экс-журналист Гнап

Экс-журналист Гнап объявил сбор средств на залог для регистрации кандидатом в президенты Украины: уже собраны более 120 тыс. грн 01
Экс-журналист Гнап объявил сбор средств на залог для регистрации кандидатом в президенты Украины: уже собраны более 120 тыс. грн 02

Источник: https://censor.net.ua/n3108109
 
 
 Топ комментарии
 
Паследний 100500 Майдан! Досрочные выборы уже этой зимой...весной...летом...осенью...всё таки зимой! Чартеры улетают из Борисполя!
Ит.д. и т.п.

Сам не устал, ванговать мимо?
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Ни дам ни копейки, ибо тот кто идёт в президенты должен быть умным. А умный человек трезво оценил бы свои и силы и перспективы, и не выставлял бы себя на посмешище набравши в итоге 0,0000015%. Дураку денег не дам.
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Подайте, бывшему депутату Государственной думы Экс-журналист Гнап объявил сбор средств на залог для регистрации кандидатом в президенты Украины: уже собраны более 120 тыс. грн - Цензор.НЕТ 3553
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Сегодня,когда вся прогрессивная зрадоботная общественность озабочена петей,хочется напомнить о предидущем президенте овосче,которого естественно они не выбирали,то все жители Донбасса сделали.
И передать привет ВФ и наилучшие пожелания его избирателям.
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Сегодня годовщина обстрела Мариуполя.

Поэтому переношу сюда:

розповідають очевидці подій, ранок того сонячного січневого дня було традиційно жвавим, особливо в районі ринків «Денис» і «Київський», куди городяни поспішали за покупками. Ніщо не віщувало жахливої ​​трагедії, але о 09:20 залп з «Градів» накрив житловий масив. У диму мало хто розумів, що відбувається. За лічені хвилини вулиці «Східного» перетворилися на справжнє пекло - на землю падали вбиті і поранені, лунали несамовиті крики вмираючих і постраждалих, люди бігли в різні боки, шукаючи захисту між будинками або в під'їздах. Від прямих влучень загорілися приватні будинки, магазини, автомобілі, в багатоповерхівках повилітали вікна. Повітряна хвиля від розривів змусила тремтіти будинки в різних куточках міста.

В результаті масованого обстрілу терористами Источник: https://censor.net.ua/b3108105
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Хороша ідея. Балотуватиметься чи не балотуватиметься, а грошенят підмутить.
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Хочу знать поименный список тех олигофренов, кто готов слить свое бабло в унитаз. Лучше детям или бомжам отдать, чем вкладывать в человека у которого даже 0.000000000001 шанса на победу нет
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ну дети тебя на hуй пошлют и бухла прикупят, а бомжи окончательно засрут твой подъезд, а Гнап презом может и не станет, но на эти бабки не одну хитрую морду выведет на чистую воду, а он прекрасно это делает Список тебе, мудаку...
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каким образом выведет? Эти деньги (2,5 лимона народных денег) все равно отдаст за участие в выборах, и получит нуль целых хрен десятых процентов.
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а если 5 соберет? причем народные, как ты говоришь, деньги, собираються абсолютно добровольно
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Паследний 100500 Майдан! Досрочные выборы уже этой зимой...весной...летом...осенью...всё таки зимой! Чартеры улетают из Борисполя!
Ит.д. и т.п.

Сам не устал, ванговать мимо?
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Я, мабуть, тоже объявляю.
Уже собрано 3250 грн и 100 злотых.
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ещё одна Сила людей.

Когда ж уже Ум людей появится ?
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где-то,єто уже біло...
Богомолец собирает деньги для участия в президентских выборах
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/bogomolec-sobiraet-dengi-dlya-uchastiya-v-prezidentskih-vyborah-15573.html
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Ага, это он из серии - я бедный, зубажилый, я не алигарх и не падчиняюсь алигархам, падайте слуге народа (ачередному)
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Ну, ну, развивай тему. Раскажи о его офшорах, слепых трастах, что ты эмоциями своими шоколадными завораживаешь.
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НЕХАЙ СИН ПОРОШЕНКО ВІДПРАВЛЯЄ !!!
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матрица выборов? ))) объясняю. у бабули есть свой ядерный электорат, биомасса (как ВОНА ее называет), при любых раскладах она ЗА, сегодня это максимум 12%. обрати внимание, что против нее еще вообще ничего не запускали, все впереди. только на админресурсе (не путай с фальсификацией) "совевый" наберет 10% железно. появление таких "гнапов" распыляет голоса. на выходе ВОНА и П.А.Порошенко. у нее как было 12, так и останется, а Петру добавится. гриценки, ляшки, бойки, и т.д. просто не пойдут на 2 тур. .
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Выпивший, они, может, и не пойдут, а избиратели, может, и пойдут и, может, проголосуют не за него.
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могут только испортить бюллетень, если пойдут, но за бабЮлю точно не проголосуют. еще до выборов 2 месяца, им напомнят и про "газовую принцессу", и про пашу лазаренко, и про его любимую газовую женщину, и миллиарды, и мокруху щербаня, и веерыне отключения, и 2005 и 2009...читай внимательно выше, против нее никто еще не работал.
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Ни дам ни копейки, ибо тот кто идёт в президенты должен быть умным. А умный человек трезво оценил бы свои и силы и перспективы, и не выставлял бы себя на посмешище набравши в итоге 0,0000015%. Дураку денег не дам.
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А что партейцы жлобятся на своего кандидата?
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А пусть как Зеленский ездит с концертами по стране,еще и заработает себе потом на место в парламенте !
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Так вы двое все бутылки уже пособирали.
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А сколько скинулись члены партии "Сила людей" ?
И что это за партия, что выдвигает, но денег йок?
И если бы в партии было хотя бы 100 тыс. членов, то по 25 грн. и сумма есть!?
Короче, очередной голяк.....
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Видно,заначку-кеш поклав на рахунок(затравочка для лохмандєїв-може хто клюне).Чому б і ні-дурні є в усі часи.
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Если чувак не пройдёт никуда ,не беда - денег соберёт с лохов. И жизнь удалась)).
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прикольно буде , коли і у Гнапа рейтинг буде (незважаючи на всю роботу порохофілів) вищий , а ніж в соєвого Харанта ...
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И чего вы такие ВУМНЫЕ,обливая нормального кандидата,и такие БЕДНЫЕ (((()
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Да все просто 3 см. строка в бюллетене, 40 млн. бюллетеней, 0,03 метра*40 млн.=1,2 млн. метров бумаги на этого кандидата необходимо потратить, при том что он не имеет никакого рейтинга. Нельзя так, нельзя.
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80 тис грн. лише ОФІЦІЙНОЇ зарплати і не вистачає?
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А может для Украины было бы лучше, если бы он поддержал Смешко или Гриценко, а не оттягивать от них голоса? Конечно было бы лучше.
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Беда украинских политиков - все желают быть Гетьманами.
Думаю, получим ответ позже, почему они только силы тратят.
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Кто то об этом человеке слышал? Я в первые его вижу.
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Гугл в помощь... или стримы с Революции Достоинтсва поищи, которые Гнат все 3-4 месяца выкладывал
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-журналист Гнап объявил сбор средств на залог для регистрации кандидатом в президенты Украины: уже собраны более 120 тыс. грн
 
 
 
 
 
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