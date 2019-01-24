EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  2950  23
Все про:закон (2561) образование (1836) юрист (68) военнослужащие (4029) УБД (44)

 Бесплатное образование участникам боевых действий и их детям: какими образовательными льготами смогут воспользоваться ветераны с 2019 года

С 1 января 2019 года вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной поддержки участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и их детей для получения профессионально-технического и высшего образования". Этот закон расширяет круг субъектов по реализации образовательных льгот ветеранами и их детьми.

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ написал правозащитник, юрист Всеукраинской правозащитной общественной организации "Юридическая Сотня" Антон Красов.

Также читайте: Постановление Кабмина о компенсации жилья для УБД из числа переселенцев невыполнимо из-за бюрократической и финансовой пропасти, - участница АТО (обновлено)

Он напомнил, что согласно ст. 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны..." речь идет о государственной целевой поддержке для получения профессионально-технического и высшего образования в виде: - полной или частичной оплаты обучения за счет средств государственного и местных бюджетов; - льготных долгосрочных кредитов для получения образования; социальной стипендии; - бесплатного обеспечения учебниками; - безвозмездного доступа к сети Интернет, систем баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях; - бесплатного проживания в общежитии; - других мер, утвержденных Кабинетом Министров Украины.

Юрист разъяснил практические последствия принятия данного закона.

"Бочка меда. Во-первых, снято возрастное ограничение (23 года) для участников боевых действий. Ранее воспользоваться образовательными льготами могли только участники боевых действий, которые не достигли 23 лет. Таким образом, для большинства УБД данная льгота была юридически недоступной. Теперь таких ограничений нет. И все участники боевых действий, которые имеют соответствующее удостоверение, получили возможность воспользоваться государственной целевой поддержкой для получения образования. Во-вторых, расширен перечень УБД, имеющих право на образовательные льготы. Ранее такое право было предоставлено не всем участникам боевых действий, а только военнослужащим и работникам правоохранительных и военных органов, которые получили статус в соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 6 Закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". При этом лица, которые принимали участие в АТО/ООС как добровольцы (в добровольческих формированиях) и в дальнейшем вошли в состав правоохранительных и военных органов (Минобороны, МВД и тому подобное) и получили статус УБД, такой льготы не имели, что, безусловно, было нечестным и несправедливым. Все лица, которые защищали Родину и получили соответствующий статус, должны иметь равные права и социальные гарантии. Теперь это произошло. И образовательные льготы будут предоставляться всем участникам боевых действий без исключений", - подчеркнул Красов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Статус участника боевых действий получили более 354,9 тыс. бойцов АТО, - Госслужба по делам ветеранов войны

"В-третьих, унормирован вопрос о предоставлении образовательных льгот для лиц с инвалидностью вследствие войны (старое название - "инвалиды войны"). До принятия этого закона была парадоксальная ситуация. Военнослужащий получил статус УБД, и его дети пользовались образовательными льготами. Прошло некоторое время, он получил группу инвалидности, которая связана с защитой Родины, получил удостоверение инвалида войны, удостоверение УБД сдавал в управление соцзащиты. И вдогонку получал уведомления о прекращении предоставления образовательных льгот для своего ребенка", - отметил юрист.

"Ложка дегтя. Во-первых, это несоответствие постановления КМУ № 975, которое устанавливает механизм реализации положений закона, самому закону. То есть в закон изменения внесли, а в постановление КМУ - нет. На практике это может привести к нарушению норм закона и ссылки учебных заведений на нормы постановления КМУ № 975, что является нарушением Конституции и общепризнанных принципов права, поскольку любой закон выше по юридической силе от подзаконных нормативно-правовых актов. Таким образом, есть необходимость ликвидировать это противоречие, как можно быстрее, особенно с приближением вступительной кампании путем внесения изменений в постановление КМУ № 975, как того требует закон. Во-вторых, принятие этого закона не повлияет напрямую на существование проблем правового характера в сфере реализации образовательных льгот участниками боевых действий и их детьми. О них нам известно из первых уст наших защитников, которые массово обращаются на горячую линию "Юридической Сотни. Часто уровень закона и его выполнение находятся в различных правовых реальностях. Однако это не означает отказ от реализации своих прав и обжалования нарушений. Своих прав нужно все равно добиваться", - подчеркнул юрист.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Тут не уважают защитников Украины": На Центральном автовокзале Киева протестовали из-за отказа продавать льготные билеты участникам боевых действий. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"В-третьих, нечеткий характер самой образовательной льготы. Дело в том, что в образовательных льготах законодательство предоставляет только рамку для реализации ветеранами и их детьми права на образование, в то время как конкретизации отдельной образовательной льготы, например, размер частичной оплаты обучения, устанавливает само учебное заведение в своих положениях. Это усложняет возможность точного понимания, какие именно льготы должны предоставляться для ветерана или его ребенка в конкретном вузе, а также будущей защиты своих прав при возможных нарушениях. Чем лучше мы знаем свои права, тем быстрее и качественнее сможем их реализовать и защитить", - резюмировал Красов.

Источник: https://censor.net.ua/n3108106
 
 
 Топ комментарии
 
Проще участникам боевых действий платить такое жалование, чтобы хватало и на образование, и на все остальное. Но тут не будет площадки для отмывания бюджетного бабла, так что не подходит.
 показать весь комментарий
 
Обратно совок...
Может, лучше пусть УБДшники и их дети поступают на общих основаниях, и, если смогли поступить, учатся бесплатно?
 показать весь комментарий
 
Это сложный вопрос, вот бить ногами физрука - это культура. Власть ложила на всех смертных. ОНИ В ДРУГОМ ИЗМЕРЕНИИ.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Проще участникам боевых действий платить такое жалование, чтобы хватало и на образование, и на все остальное. Но тут не будет площадки для отмывания бюджетного бабла, так что не подходит.
 показать весь комментарий
 
 
Не, надо что бы было по совковски: создать дефицит чего то (бюджетных мест в ВУЗы), а потом милостиво разрешать или нет халявного обучения. Сделать полностью бесплатное обучение или полностью платное ДЛЯ ВСЕХ - нет смысла - с чего же чиновники от образования кормиться будут?
 показать весь комментарий
 
 
В США молодь дуже часто іде в армію лише заради пільг на навчання. Давно читав якусь статтю, можу помилятись, після служби навчання виходить десь на 80% дешевше. Плюс зарплатня біля 800 американських гривень на місяць чистоганом.
 показать весь комментарий
 
 
Обратно совок...
Может, лучше пусть УБДшники и их дети поступают на общих основаниях, и, если смогли поступить, учатся бесплатно?
 показать весь комментарий
 
 
так ведь... поступление в учебные заведения УБДшников и их детей и есть на общих основаниях. Или точнее... по набранных балах при ВНО (внешнему независимому тестированию) для вступления.
Речь идет об льготах и оплате обучения для тех, кто сумеет поступит по соответствию своих первоначальных знаний (по ВНО) для принятия таковых в учебные заведения.
 показать весь комментарий
 
 
сомневаюсь. в результате, как обычно, выделят места... а дальше по схеме
 показать весь комментарий
 
И Вы словесным пустозвонием.... страдаете?
"как обычно" - это как? Примеры наведите...
"а дальше по схеме" Если Вы говорите о схеме то опишите ее.
 показать весь комментарий
 
Читав, я той документ Гриневич щодо правил вступу до ВНЗ. Ніяких особливих пільг для ветеранів там немає. Приблизно ж такі самі пільги мають іноземці та особи без громадянства. Зробили би простіше: 50% за навчання сплачує дємбєльок, 50% - держава.
 показать весь комментарий
 
 
Не хочете годувати власну армію, будете годувати армію сусіда.
 показать весь комментарий
 
 
Бодя, я хочу тебя увидеть в статусе "дембелек".
 показать весь комментарий
 
У Вас в частині це було образою? Чи що Ви маєте на увазі?
 показать весь комментарий
 
Па квартире в Киеве каждому УБД и выплачивать пасобие 1000 баксив, патамуша назащищали.
 показать весь комментарий
 
А дети сепаров вообще поступают на льготных основаниях и обучаются , чем дети защитников хуже детей предателей?
 показать весь комментарий
 
Это сложный вопрос, вот бить ногами физрука - это культура. Власть ложила на всех смертных. ОНИ В ДРУГОМ ИЗМЕРЕНИИ.
 показать весь комментарий
 
 
в российских школах дети от недоедания падают в обморок.звонок путину
 показать весь комментарий
 
Очередная хрень и бла-бла-бла, которое будет работать только на бумаге...
 показать весь комментарий
 
 
Какой в этом смысл? Чтобы у нас появились безграмотные специалисты? Так их и так полно.
Я вообще считаю, что если человек не смог поступить на бюджет, что в Украине сделать очень легко, то толка из него не будет. Лучше пусть идет в техникум или ПТУ.
 показать весь комментарий
 
 
хотели поехать, а с ручника не сняли...
 показать весь комментарий
 
Если ребенок участника боевых действий,глупый то все равно его надо учить за государственный счёт?
 показать весь комментарий
 
 
Скажите... с какой своей глупости, Вы считаете, что обучение за государственный счет предназначено для глупых детей УБД?
 показать весь комментарий
 
В чорнобильців пільги забрали, тепер нова партія пільговиків, більш актуальна, не лише 16 квітня.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБесплатное образование участникам боевых действий и их детям: какими образовательными льготами смогут воспользоваться ветераны с 2019 года
 
 
 
 
 
 вверх