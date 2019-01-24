 Подробности жестокого избиения учителя физкультуры в Киеве: пинки ногами, удар о бетонную плиту и ножовка для "мужского разговора"

Корреспонденту Цензор.НЕТ удалось пообщаться с одним из родителей ребенка, который занимается в секции Игоря Николаевича Матвиенко по тхэквондо в лицее №157, Владиславом, и выяснить некоторые подробности случившегося.
Владислав сообщил, что хоть его ребенок-третьеклассник и не учится в лицее, но систематически посещает секцию тхэквондо у Матвиенко и общается со всеми детьми: "Я лично знаком с ним (учителем. - Ред.). Регулярно хожу к нему на занятия, наблюдаю. Уроки открытые, поэтому можно посмотреть, как занимается ребенок..."
Он подчеркнул, что о конфликтных ситуациях с Матвиенко вообще никто не слышал: "Все шокированы, потому что человек очень вежливый, сдержанный и спокойный, лишний раз голос не повысит, все держит в себе, дождаться от него эмоций очень тяжело, разве что только на спортивных соревнованиях".
Рассказывая о том, с чего же все началось, он сообщил, что со слов детей, проходил урок физкультуры, ребята играли в волейбол, учитель был судьей, на уроке было очень шумно: "Спортивный зал, мяч, свисток, дети топают, прыгают, очень шумно... Эти мальчики вообще не должны были быть на занятиях физкультуры, поскольку по медицинским показаниям имели освобождение. Они должны были быть у классного руководителя, но они попросились, чтобы посидеть на лавочке, и он позволил. Где-то в середине игры им стало совсем скучно, они скучали, не знали, чем себя занять и начали бросать под ноги играющим в волейбол детям мячи, несколько ребят споткнулись. Учитель сделал им замечание, громко, иначе в зале невозможно. Одно, второе, третье, но они не реагировали, потом учитель подошел к ним поближе, чтобы они услышали замечание. Ребенок начал паясничать, тогда учитель взял его за плечи, повернул его корпус, направил в сторону двери и вывел за пределы зала, чтобы поговорить. Там он ему сказал, или иди к классному руководителю, или посиди в раздевалке, потому что мешаешь занятию, или возвращайся назад, но не мешай. В раздевалке ребенок посидел минут 5, оставшихся до конца урока. После урока Игорь Николаевич пошел к классному руководителю и рассказал подробности конфликта, рассказал о ситуации и попросил посмотреть за ребенком, потому что он странно ведет себя".
"Уже после окончания занятий к нему подбежал отец ребенка, начал толкать: "Идем выйдем поговорим, идем выйдем!". У Игоря Николаевича 3 работы (преподает физкультуру непосредственно в лицее и там же ведет секцию тхеквондо, кроме того, преподает в ДЮСШ №13), он не собирался с ним выяснять отношения, он просто спешил на другую работу и вышел. Тот его догнал, начал цеплять, толкать, учитель пытался как-то инстинктивно защититься руками, он не был настроен на драку... Как это учитель подрался с отцом? Нонсенс. Учитель не собирался драться с отцом ребенка, он не тот человек, чтобы конфликтовать. Тот схватил его за ноги, повалил на землю и во время падения учитель ударился о торчавшую бетонную плиту, на некоторое время потерял сознание, тот еще сверху на него навалился, схватил за ногу и оттянул за пределы лицея, где продолжил пинать ногами. В результате Игорь Николаевич был в безсознательном состоянии, приехала скорая, ему сделали реанимационные мероприятия, начали лечить легкие, сотрясение мозга, один глаз сейчас не видит. Вот такая история", - сказал Владислав.
"Отец ребенка пришел к директору, показал ножовку, которую принес с обой в кулечке, и сказал, что хочет разобраться по-мужски с учителем физкультуры. Не к директору, а к завучу. Завуч сразу не поняла его истинных намерений, подумала, что они просто хотят поговорить, и повела его в спортзал. Там был Игорь Николаевич, но он уже спешил в ДЮСШ", - добавил он.
По словам Владислава, в настоящее время никого от занятий не отстранили, было общее собрание, на котором собрались несколько сотен людей - дети, родители, свидетели инцидента, которые пришли поддержать учителя. Вторая же сторона сейчас не водит ребенка в школу, мать якобы пострадавшего ребенка также не принимала участие в собраниях, не приходила: "История пока ничем не закончилась".
"Родительский коллектив однозначно поддержал учителя. Когда я навещал его в больнице, там были люди, которые выпустились из лицея 20 лет тому назад, я, чтобы попасть в палату, стоял в очереди. К нему относятся с большим уважением. Это действительно высокопрофессиональный человек. Он 1974 г.р., он известный спортсмен, тхэквондо, именно спортсмен, его не знают, как драчуна, скандалиста, бойца, он - спортсмен, олимпийского вида спортсмен. Он подготовил много чемпионов Украины, есть чемпионка Европы, ученица этого же лицея, Маша Аксенова. В прошлом году стала чемпионкой Европы. К нему относятся с большим уважением, потому что человек полностью отдает себя школе, обучению детей, работает на трех работах, жена у него тоже учительница. Эта ситуация за пределами здравого смысла. Не могу объяснить, почему так произошло. Есть разные физруки...Этот человек вообще не пьет, очень вежливый, профессиональный, имеет высшее педагогическое образование", - добавил он.
Напомним, на прошлой неделе, 16 января 2019 года, в Киеве произошел громкий скандал из-за избиения учителя лицея №157, расположенного на Оболони. В настоящее время преподаватель физкультуры находится в больнице с множеством травм, а сам же родитель, избивший учителя, находится под ночным домашним арестом.
Министерство образования и науки и Министр Лилия Гриневич осудили избиение отцом ученика учителя физкультуры и обратились с письмом к министру внутренних дел Арсену Авакову, чтобы он взял расследование этого дела под личный контроль.
В Минобразования также отметили, что "наказание виновного и решительное осуждение со стороны государства подобных насильственных действий необходимо для защиты и развития как украинского учительства, так и школьников, которые в будущем будут строить нашу страну".
В свою очередь в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 121 УК Украины (умышленные тяжкие телесные повреждения). По этой статье грозит до восьми лет лишения свободы.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко написал, что правоохранители возбудили уголовное дело, а отцу ребенка, избившего физрука, огласили подозрение, дело уже готово и идет в суд. Сейчас мужчина находится под ночным домашним арестом.
Небось, какой-то "рватель госбюджета" - нормальный бизнесмен так себя не ведёт.
Если лицей платный, это не значит, что учителя - обслуживающий персонал как в бане.
А папаша считает именно так: если я плачу, мне всё можно.
Если учительский коллектив на стороне учителя,
то сынишка будет выгребать папин дебилизм до конца школы.
А когда придёт время получать аттестат, папа будет башлять втридорога.
Я НИ ЗА КОГО В ЭТОЙ СИТУАЦИИ. НО НЫНЧЕ ТАКИЕ ДЕТИШКИ ПОШЛИ, ЧТО ПОРОТЬ ИХ НЕОБХОДИМО.
ЧЁ ТЫ ХОШЬ , НЕ ПОЙМУ?
Так прошла вся школа, потом бурса.. и даже там продолжили гнобить (белую ворону) пока уже толпой свои не отбуцали (чисто по безпределу) то эти синяки увидели уже многие, в итоге пришел мой отчим с другом, поломали всю шваль малолетнюю в щепки, но раздуть историю не удалось, так как доказать что либо было невозможно( не было ни мобильных ни всяких там модных фишек) как и предполагалось, продолжать там учиться уже было невозможно, все просто хором продолжали давить и еще больше пениться из за такого случая... и я ушел.
Мораль сей басни такова: в большинстве случаев, общество это стадо и био мусор, которое видит лишь одну сторону проблемы,слепо верит и никогда не пытается сомневаться.
В итоге если бы обидели моего ребенка, я бы просто спросил кто? Потом тихонько вечером проломил суке голову и все на том, так что я считаю что батя сделал правильно, хоть и с горяча не там где нужно выплеснул эмоции. А сами вы видели рожу этого физрука? да ему вертухаем быть на зоне, а не педагогом по физ- культуре.
Діти =січуть= все дуже швидко і вміють маніпулювати, щоб добитися бажаного.
Проламаєте голови усім "кривдникам" ?
А потім, як підросте, те саме робитиме ваш син ?
Інакший підхід в житті не розглядаєте ?
Семейка неадекватов и брехунов, оно бьі еще с топором приперлось в школу.
Но он выиграл бой без боя. Он просто не стал драться. И хоть это слабо укладывается в рамки понимания, но закон сейчас должен горой стать на его сторону. Горой. И дебильнутого папку засадить по полной. Для блага его же детей.
Учителю респект. Просто какой-то библейский поступок.
Тоді присідає.
Які =штанішки= ? Урок ішов.
Так что же там произошло на самом деле, что папаша добровольно полез под статью?
Мізків у тата нема, думать нема чим, у голові вітер завиває, от і полізло.
І про =побиття= заявляють лише у залі, а не у роздягальні. І що крикнув йому на вухо.
Ви ж читайте спочатку, а потім вже коментуйте.
Тут хоч не дійшло до вбивства: вчитель не став використовувати свої навики, як і Хмелюк, який кулаками не махав і бійку не починав.
А =папаша= (виглядає, що має спортивну підготовку, бо прийом явно борцівський), як і Очеретяний, стримуватися і лишатися на рівні словесного з*ясування стосунків / обставин не вміє / не хоче / не навчений, бо завжди сходило з рук. І теж втекло, а потім явилося з адвокатом, бо страшно стало.
А все йде від голови ... Як там порожньо - то і клопіт знайти на усі точки дуже просто.
Звичайно, ми не знаємо усього, там взагалі в обох випадках слідство розбирається, звіряють, записують ... Нам подали те і се, і ми кожен, виходячи з власного досвіду + переконань/поглядів і т.д. висловлюємо свої думки на події, коментуємо і стаємо на чиюсь сторону (яка нам ближча). Так, я, як правило, на боці постраждалих, але теж - є різні ситуації і все залежить.
=І за цим правилом будеш діяти завжди, незважаючи на те хто правий, а хто винен=
Це - дуже сміливе твердження. Я за справедливість.
У даних ситуаціях і подібних до них, я намагаюся відшукати причину, щоб зрозуміти поведінку людей (люди мені цікаві, їхні мотиви, вчинки, почуття) і стараюся перенести все в загальну площину + програю ситуацію, якби там була я.
От дивися, і тут, і там - здорові натреновані дядьки, з вагою, з м*язами, з кулаками і ударами. А я ще на усе дивлюся з точки зору жінки, взагалі жінок. На жаль, на цьому ж форумі дуже часто виправдовують насилля чоловіків: а, вона дістала, вона таке сказала - їй тільки заліпити з усієї сили треба за це; "поради" такі вумні дають, щоб жінки мовчали, тоді ціліші будуть.
Тобто, для них адекватною і нормальною відповіддю на слова (хай прикрі) є удар.
І ? До чого ми тоді дійдемо ? Я написала сумний пост на одній з гілок про закон сили. Отже, йдемо до того, що в кого більші кулаки - той і правий ?
А що робити, наприклад, мені ? Я ж писала, що страшенно боюся собак і не мушу слухати нічию придурошну маячню, що -він не кусається, він хоче з тобою гратися- (мою маму дуже покусав собака, хоча вона його не чіпала і йшла по протилежній стороні вулиці). Є правила, я живу серед людей, іду містом і не маю боятися, що звідкись на мене вилетить чийсь вгодований пес, який важить важить більше, ніж я (я XS, тому для мене подібні речі (самозахист) - актуальні). В Києві, коли я зіщулювалася і боялася йти далі, зупинялася, бо собацюра на вигляд як здоровий кабан (який повідок ?, який намордник ?) ішов мені назустріч - то в дворі нашому було, я йшла до свого під*їзду,- його придовбаний господар гукав своїй дружині на балкон =посмотри на эту нервнобольную=, а я жодного слова не казала навіть. То тепер, якби я посміла попросити потримати пса чи, не дай Бог, зауважити, що персонаж порушує правила, такий бик (а там був бритий шкаф) мене з розгону вдарив би кулаком ? І я теж впала б і ... Як же ж, у нього - собака, а ви всі ниць падайте.
Не може бути нормальним право кулака.
І тут, коли моя донька була в молодшій школі, їм психолог пояснювала як уладнувати конфлікти, що обов*язково треба говорити і кожна сторона має озвучити свої зауваги, а тоді вони мають по кожній з них прийти до порозуміння.
А подібні ситуації, коли все вирішують кулаки - просто дикунство. Так не повинно бути. Я, враховуючи мої параметри, звичайно, ніколи не доводитиму ситуацію до ескалації, більше того, бачачи, що відбувається, змушена буду мовчати і терпіти, але є нейтральні речі, коли ти можеш навіть не зробити зауваження, а попросити (чи музику стишити у автобусі, чи не висловлюватися нецензурно (а це у нас - ой як поширене) чи ще щось подібне) - а у відповідь прилетить удар.
Тут я спокійно кажу: Monsieur / Madame, якщо раптом хтось забувається, що він у громадському місці і його голосна розмова комусь заважає, у відповідь - excusez-moi і все.
Битися ніхто не лізе. Багато ще громадянам треба працювати над собою. Ніякий Петя, Люля, Онотоль, Зеля чи Славік цього не зроблять.