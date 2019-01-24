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 Подробности жестокого избиения учителя физкультуры в Киеве: пинки ногами, удар о бетонную плиту и ножовка для "мужского разговора"

В киевском лицее № 157 на Оболони произошел из ряда вон выходящий случай: во дворе учебного заведения отец четвероклассника повалил на землю и прилюдно избил учителя физкультуры Игоря Матвиенко. Во время падения учитель ударился о бетонную плиту и на некоторое время потерял сознание. Несмотря на это, отец лицеиста продолжал избивать и пинать его. Более того, он принес с собой в школу ножовку, для проведения "мужского разговора".

Корреспонденту Цензор.НЕТ удалось пообщаться с одним из родителей ребенка, который занимается в секции Игоря Николаевича Матвиенко по тхэквондо в лицее №157, Владиславом, и выяснить некоторые подробности случившегося.

Владислав сообщил, что хоть его ребенок-третьеклассник и не учится в лицее, но систематически посещает секцию тхэквондо у Матвиенко и общается со всеми детьми: "Я лично знаком с ним (учителем. - Ред.). Регулярно хожу к нему на занятия, наблюдаю. Уроки открытые, поэтому можно посмотреть, как занимается ребенок..."

Он подчеркнул, что о конфликтных ситуациях с Матвиенко вообще никто не слышал: "Все шокированы, потому что человек очень вежливый, сдержанный и спокойный, лишний раз голос не повысит, все держит в себе, дождаться от него эмоций очень тяжело, разве что только на спортивных соревнованиях".

Рассказывая о том, с чего же все началось, он сообщил, что со слов детей, проходил урок физкультуры, ребята играли в волейбол, учитель был судьей, на уроке было очень шумно: "Спортивный зал, мяч, свисток, дети топают, прыгают, очень шумно... Эти мальчики вообще не должны были быть на занятиях физкультуры, поскольку по медицинским показаниям имели освобождение. Они должны были быть у классного руководителя, но они попросились, чтобы посидеть на лавочке, и он позволил. Где-то в середине игры им стало совсем скучно, они скучали, не знали, чем себя занять и начали бросать под ноги играющим в волейбол детям мячи, несколько ребят споткнулись. Учитель сделал им замечание, громко, иначе в зале невозможно. Одно, второе, третье, но они не реагировали, потом учитель подошел к ним поближе, чтобы они услышали замечание. Ребенок начал паясничать, тогда учитель взял его за плечи, повернул его корпус, направил в сторону двери и вывел за пределы зала, чтобы поговорить. Там он ему сказал, или иди к классному руководителю, или посиди в раздевалке, потому что мешаешь занятию, или возвращайся назад, но не мешай. В раздевалке ребенок посидел минут 5, оставшихся до конца урока. После урока Игорь Николаевич пошел к классному руководителю и рассказал подробности конфликта, рассказал о ситуации и попросил посмотреть за ребенком, потому что он странно ведет себя".

"Уже после окончания занятий к нему подбежал отец ребенка, начал толкать: "Идем выйдем поговорим, идем выйдем!". У Игоря Николаевича 3 работы (преподает физкультуру непосредственно в лицее и там же ведет секцию тхеквондо, кроме того, преподает в ДЮСШ №13), он не собирался с ним выяснять отношения, он просто спешил на другую работу и вышел. Тот его догнал, начал цеплять, толкать, учитель пытался как-то инстинктивно защититься руками, он не был настроен на драку... Как это учитель подрался с отцом? Нонсенс. Учитель не собирался драться с отцом ребенка, он не тот человек, чтобы конфликтовать. Тот схватил его за ноги, повалил на землю и во время падения учитель ударился о торчавшую бетонную плиту, на некоторое время потерял сознание, тот еще сверху на него навалился, схватил за ногу и оттянул за пределы лицея, где продолжил пинать ногами. В результате Игорь Николаевич был в безсознательном состоянии, приехала скорая, ему сделали реанимационные мероприятия, начали лечить легкие, сотрясение мозга, один глаз сейчас не видит. Вот такая история", - сказал Владислав.

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"Отец ребенка пришел к директору, показал ножовку, которую принес с обой в кулечке, и сказал, что хочет разобраться по-мужски с учителем физкультуры. Не к директору, а к завучу. Завуч сразу не поняла его истинных намерений, подумала, что они просто хотят поговорить, и повела его в спортзал. Там был Игорь Николаевич, но он уже спешил в ДЮСШ", - добавил он.

По словам Владислава, в настоящее время никого от занятий не отстранили, было общее собрание, на котором собрались несколько сотен людей - дети, родители, свидетели инцидента, которые пришли поддержать учителя. Вторая же сторона сейчас не водит ребенка в школу, мать якобы пострадавшего ребенка также не принимала участие в собраниях, не приходила: "История пока ничем не закончилась".

"Родительский коллектив однозначно поддержал учителя. Когда я навещал его в больнице, там были люди, которые выпустились из лицея 20 лет тому назад, я, чтобы попасть в палату, стоял в очереди. К нему относятся с большим уважением. Это действительно высокопрофессиональный человек. Он 1974 г.р., он известный спортсмен, тхэквондо, именно спортсмен, его не знают, как драчуна, скандалиста, бойца, он - спортсмен, олимпийского вида спортсмен. Он подготовил много чемпионов Украины, есть чемпионка Европы, ученица этого же лицея, Маша Аксенова. В прошлом году стала чемпионкой Европы. К нему относятся с большим уважением, потому что человек полностью отдает себя школе, обучению детей, работает на трех работах, жена у него тоже учительница. Эта ситуация за пределами здравого смысла. Не могу объяснить, почему так произошло. Есть разные физруки...Этот человек вообще не пьет, очень вежливый, профессиональный, имеет высшее педагогическое образование", - добавил он.

Напомним, на прошлой неделе, 16 января 2019 года, в Киеве произошел громкий скандал из-за избиения учителя лицея №157, расположенного на Оболони. В настоящее время преподаватель физкультуры находится в больнице с множеством травм, а сам же родитель, избивший учителя, находится под ночным домашним арестом.

Министерство образования и науки и Министр Лилия Гриневич осудили избиение отцом ученика учителя физкультуры и обратились с письмом к министру внутренних дел Арсену Авакову, чтобы он взял расследование этого дела под личный контроль.

В Минобразования также отметили, что "наказание виновного и решительное осуждение со стороны государства подобных насильственных действий необходимо для защиты и развития как украинского учительства, так и школьников, которые в будущем будут строить нашу страну".

В свою очередь в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 121 УК Украины (умышленные тяжкие телесные повреждения). По этой статье грозит до восьми лет лишения свободы.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко написал, что правоохранители возбудили уголовное дело, а отцу ребенка, избившего физрука, огласили подозрение, дело уже готово и идет в суд. Сейчас мужчина находится под ночным домашним арестом.

Источник: https://censor.net.ua/n3108096
 
   
 Топ комментарии
 
В нормальной стране такому "гиперактивному" дитю стали бы давать транквилизаторы, а если б папашка ироический припёрся на разборки - то вообще бы в детский дом определили, ибо ребёнок не должен назодиться в семье неадекватов...
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Самый неадекватный поступок в жизни этого папаши. Сломал жизнь ребенку, себе и своей семье...…. Даже если что то и было, нужно было разбираться или законно или что бы никто не видел...…. А так может поехать валить лес, который не сажал...
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Если верить статье, тренер хороший спортсмен, который успел подготовить не менее хороших спортсменов. Вполне возможно, что за пределами татами он ни с кем не дрался, что не должно умалять его знаний и умений как спортивного тренера. Он не титушню для уличного боя готовит в конце-концов, а спортсменов.
К тому же, его описывают как уравновешенного и спокойного человека. Стоит ли рассказывать что бы с ним было, если бы он избил отца ученика? Он наверняка тоже об этом прекрасно знал. И то, что эмоции не взяли верх над мозгами, говорить только в его пользу.

Я понимаю, учитель должен был завалить папашу на землю, наступить на горло, вынуть его печень и сожрать, тогда все бы признали, что он настоящий мастер Тхеквондо, а так не то пальто, но я рад, что учитель поступил так, как поступил и что есть еще люди с мозгами, а не банкой тестостерона вместо головы.
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С учителем понятно, а кто такой папаша ?
Небось, какой-то "рватель госбюджета" - нормальный бизнесмен так себя не ведёт.
Если лицей платный, это не значит, что учителя - обслуживающий персонал как в бане.
А папаша считает именно так: если я плачу, мне всё можно.
Если учительский коллектив на стороне учителя,
то сынишка будет выгребать папин дебилизм до конца школы.
А когда придёт время получать аттестат, папа будет башлять втридорога.
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НУ ШО Я МОГУ СКАЗАТЬ? ОФИГЕННЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ТХЭКВОН-ДО, РАЗ НЕ СМОГ ЗА СЕБЯ ПОСТОЯТЬ. ЧЕМУ ОН НАУЧИТ В СВОЕЙ СЕКЦИИ - ХЗ.

Я НИ ЗА КОГО В ЭТОЙ СИТУАЦИИ. НО НЫНЧЕ ТАКИЕ ДЕТИШКИ ПОШЛИ, ЧТО ПОРОТЬ ИХ НЕОБХОДИМО.
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НЕ ЗНАЮ МНОГО ИЛИ МАЛО, НО ЗАБИЛ ОН 71 МЯЧ
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А в сравнении с теми, кого он тренировал ?
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ТУПОРЫЛЫЕ СРАВНЕНИЯ ЗА ИСТИНУ В ПОСЛЕДНЕЙ ИНСТАНЦИИ ВЫДАЕШЬ.
ЧЁ ТЫ ХОШЬ , НЕ ПОЙМУ?
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У меня своя история была, меня в школе тоже в свое время донимали, то свои пиздили, то преподы, так как знали что я оборванец из неблагополучной семьи, заступиться было некому. Ясное дело, детей у которых был батя амбал не трогали, если че то предков в школу...
Так прошла вся школа, потом бурса.. и даже там продолжили гнобить (белую ворону) пока уже толпой свои не отбуцали (чисто по безпределу) то эти синяки увидели уже многие, в итоге пришел мой отчим с другом, поломали всю шваль малолетнюю в щепки, но раздуть историю не удалось, так как доказать что либо было невозможно( не было ни мобильных ни всяких там модных фишек) как и предполагалось, продолжать там учиться уже было невозможно, все просто хором продолжали давить и еще больше пениться из за такого случая... и я ушел.
Мораль сей басни такова: в большинстве случаев, общество это стадо и био мусор, которое видит лишь одну сторону проблемы,слепо верит и никогда не пытается сомневаться.
В итоге если бы обидели моего ребенка, я бы просто спросил кто? Потом тихонько вечером проломил суке голову и все на том, так что я считаю что батя сделал правильно, хоть и с горяча не там где нужно выплеснул эмоции. А сами вы видели рожу этого физрука? да ему вертухаем быть на зоне, а не педагогом по физ- культуре.
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"ауешники" , ваше место возле параши. На Парашу-матушку. Больше нечего сказать такому отбитому... Мало били, видимо, недобили.
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Одно из двух, ты или дибил или трус. Не мурчи там, я посмотрю что будет когда твоего отпрыска кто то так же задвинет, ты или сожрешь как трус и заговоришь о "демократическом пути решения проблемы" либо так же пойдешь отстаивать его права .
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А якщо ваша дитина збреше, щоб ви її не сварили за погану оцінку чи поведінку ?
Діти =січуть= все дуже швидко і вміють маніпулювати, щоб добитися бажаного.
Проламаєте голови усім "кривдникам" ?
А потім, як підросте, те саме робитиме ваш син ?
Інакший підхід в житті не розглядаєте ?
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А мамаша в соцсетях сопли пускала, что мол не виноват он, а оно оказалось неодекватное.
Семейка неадекватов и брехунов, оно бьі еще с топором приперлось в школу.
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Папаша явно неадекват, нормальный человек никогда не возьмет на разборку с учителем в школу ножовку.
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Так а за что избили этого физрука и что вой такой на всю страну?
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Интересно, а кто у нас папа? Если так "заделал" тренера по тхэквондо
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кто умєйєт - дєлайєт, кто нє умєйєт - учіт...
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У мальчика скоро появится новый папа взамен старого,который сядет на тюрьму.
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Давайте будем откровенны: тренер чемпионов с тхэквондо и сам спортсмен навалять мог бы. И был бы прав, потому что защищался бы.
Но он выиграл бой без боя. Он просто не стал драться. И хоть это слабо укладывается в рамки понимания, но закон сейчас должен горой стать на его сторону. Горой. И дебильнутого папку засадить по полной. Для блага его же детей.
Учителю респект. Просто какой-то библейский поступок.
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Папаня психопат 186lvl, многим неясно как к этому приходят, рассказываю. По жизни привыкая распускать руки, битьё встречных "хамов" ставится на уровень воспитательной философии, пока теория не терпит фиаско в виде цепи сложившихся в пазл обстоятельств.Ну и как говорится, долго ли, коротко ли, но картина маслом появляется во всей красе или в виде трупа или в виде покалеченого. Сейчас, знаете ли, продукты не такие как 100 лет назад, сплошь подделка.. люди плохо питаются, кости-позвонки пальцем ткнёшь - рассыпаются, а человек становится инвалидом. Тут жену боишься обнять, а эти богатыри себе сами сроки наматывают..
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Або ще - поки таке вумне і "круте" не налетить на когось вумнішого і "крутішого" та не отримає з усієї сили по своїй пиці / голові.
Тоді присідає.
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По показаниям учителя, он (учитель) -- божий одуванчик. Так что же там произошло на самом деле, что папаша добровольно полез под статью? Может было посягательство на достоинство, о котором стесняются прилюдно говорить? Ну там снял штанишки и тд. Тогда реакция отца была бы вполне объяснимой.
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Що ви мелете ?
Які =штанішки= ? Урок ішов.

Так что же там произошло на самом деле, что папаша добровольно полез под статью?

Мізків у тата нема, думать нема чим, у голові вітер завиває, от і полізло.
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А вам не здається це трохи дивним? Якось дуже це просто, місків нема, ага. Якось до цього він годував і виховував дитину і вчителів не чипав, а тут бац і місків нема. І до чого тут урок, якщо всі були у залі, а що відбувалось у роздягальні невідомо,чи бив дитину, чи принижував. Але факт такий, що щось він там зробив таке, що зпровокувало батька.
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Для чого Ви перекручуєте факти ? Ні маманя, ні папаня, ніхто не говорить ні про яке приниження ...
І про =побиття= заявляють лише у залі, а не у роздягальні. І що крикнув йому на вухо.

Ви ж читайте спочатку, а потім вже коментуйте.
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Схоже вчителям пора видавати пістолети для самозахисту...
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Для мене ця подія у чомусь перегукується з тим, що сталося між Очеретяним і Хмелюком.
Тут хоч не дійшло до вбивства: вчитель не став використовувати свої навики, як і Хмелюк, який кулаками не махав і бійку не починав.
А =папаша= (виглядає, що має спортивну підготовку, бо прийом явно борцівський), як і Очеретяний, стримуватися і лишатися на рівні словесного з*ясування стосунків / обставин не вміє / не хоче / не навчений, бо завжди сходило з рук. І теж втекло, а потім явилося з адвокатом, бо страшно стало.

А все йде від голови ... Як там порожньо - то і клопіт знайти на усі точки дуже просто.
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а в мене інші роздуми - в обох ситуаціях немає визначенності. Зате є "переможець" та "переможений", і в обох випадках коментатори розділились на дві партії - червоної та білої троянди - одні вподобали собі "переможця", інші всією душею вболівають за "переможеного". Конкретно ти, Verdan'о, відстоюєш потерпілих, знедолених, обіжених. І за цим правилом будеш діяти завжди, незважаючи на те хто правий, а хто винен
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Добре, я теж буду на =ти=.
Звичайно, ми не знаємо усього, там взагалі в обох випадках слідство розбирається, звіряють, записують ... Нам подали те і се, і ми кожен, виходячи з власного досвіду + переконань/поглядів і т.д. висловлюємо свої думки на події, коментуємо і стаємо на чиюсь сторону (яка нам ближча). Так, я, як правило, на боці постраждалих, але теж - є різні ситуації і все залежить.
=І за цим правилом будеш діяти завжди, незважаючи на те хто правий, а хто винен=
Це - дуже сміливе твердження. Я за справедливість.
У даних ситуаціях і подібних до них, я намагаюся відшукати причину, щоб зрозуміти поведінку людей (люди мені цікаві, їхні мотиви, вчинки, почуття) і стараюся перенести все в загальну площину + програю ситуацію, якби там була я.

От дивися, і тут, і там - здорові натреновані дядьки, з вагою, з м*язами, з кулаками і ударами. А я ще на усе дивлюся з точки зору жінки, взагалі жінок. На жаль, на цьому ж форумі дуже часто виправдовують насилля чоловіків: а, вона дістала, вона таке сказала - їй тільки заліпити з усієї сили треба за це; "поради" такі вумні дають, щоб жінки мовчали, тоді ціліші будуть.
Тобто, для них адекватною і нормальною відповіддю на слова (хай прикрі) є удар.
І ? До чого ми тоді дійдемо ? Я написала сумний пост на одній з гілок про закон сили. Отже, йдемо до того, що в кого більші кулаки - той і правий ?
А що робити, наприклад, мені ? Я ж писала, що страшенно боюся собак і не мушу слухати нічию придурошну маячню, що -він не кусається, він хоче з тобою гратися- (мою маму дуже покусав собака, хоча вона його не чіпала і йшла по протилежній стороні вулиці). Є правила, я живу серед людей, іду містом і не маю боятися, що звідкись на мене вилетить чийсь вгодований пес, який важить важить більше, ніж я (я XS, тому для мене подібні речі (самозахист) - актуальні). В Києві, коли я зіщулювалася і боялася йти далі, зупинялася, бо собацюра на вигляд як здоровий кабан (який повідок ?, який намордник ?) ішов мені назустріч - то в дворі нашому було, я йшла до свого під*їзду,- його придовбаний господар гукав своїй дружині на балкон =посмотри на эту нервнобольную=, а я жодного слова не казала навіть. То тепер, якби я посміла попросити потримати пса чи, не дай Бог, зауважити, що персонаж порушує правила, такий бик (а там був бритий шкаф) мене з розгону вдарив би кулаком ? І я теж впала б і ... Як же ж, у нього - собака, а ви всі ниць падайте.
Не може бути нормальним право кулака.
І тут, коли моя донька була в молодшій школі, їм психолог пояснювала як уладнувати конфлікти, що обов*язково треба говорити і кожна сторона має озвучити свої зауваги, а тоді вони мають по кожній з них прийти до порозуміння.
А подібні ситуації, коли все вирішують кулаки - просто дикунство. Так не повинно бути. Я, враховуючи мої параметри, звичайно, ніколи не доводитиму ситуацію до ескалації, більше того, бачачи, що відбувається, змушена буду мовчати і терпіти, але є нейтральні речі, коли ти можеш навіть не зробити зауваження, а попросити (чи музику стишити у автобусі, чи не висловлюватися нецензурно (а це у нас - ой як поширене) чи ще щось подібне) - а у відповідь прилетить удар.
Тут я спокійно кажу: Monsieur / Madame, якщо раптом хтось забувається, що він у громадському місці і його голосна розмова комусь заважає, у відповідь - excusez-moi і все.
Битися ніхто не лізе. Багато ще громадянам треба працювати над собою. Ніякий Петя, Люля, Онотоль, Зеля чи Славік цього не зроблять.
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