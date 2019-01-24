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 Политика Украины
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Все про:Ляшко (1478) ПАСЕ (1252)

 "Не прячьтесь от признания очевидного факта: Путина остановит только сила", - Ляшко в ПАСЕ

Осудить агрессию Российской Федерации в Азовском море и признать захват 24 украинских военнослужащих призвал Олег Ляшко членов ПАСЕ, выступая на сессии в Страсбурге .

Ляшко в ПАСЕ: Какой может быть диалог между волком и овцой?

Об этом пишет Информатор .

"Многие из присутствующих здесь говорят, что с Россией надо договариваться. Возможно, вы не видите, что при участии российской армии и оружия пылает пол-Европы: Крым, Донбасс, Приднестровье, Абхазия, Осетия, Нагорный Карабах. Политика умиротворения никогда не останавливает агрессора. Агрессора остановит только сила. Наша сила - в нашем единстве. 70 лет назад ПАСЕ создавалась после Второй мировой войны - самой кровавой войны в Европе, для того, чтобы больше никогда не было войн. Что мы сегодня видим? Член организации - Россия аннексировала часть территории другого члена организации - Украины, захватила наши корабли, не соблюдает никаких договоренностей, судит наших военнопленных как уголовных преступников, и мир закрывает на это глаза. Вы ищете аргументы, чтобы вести диалог. Какой может быть диалог между волком и овцой, между агрессором и жертвой?" - подчеркнул лидер РПЛ с трибуны сессионного зала ПАСЕ.

Политик отметил, что резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы по ситуации в Азовском море и Керченском проливе написана очень лояльно. Россия в ней не признается агрессором, что недопустимо в данной ситуации, - передает пресс-служба РПЛ.

"В резолюции - лицемерие, нет ключевого - признания захвата наших военнослужащих военнопленными. Вы ищете различные слова, чтобы избежать признания российской агрессии, признания того, что фактически международная политика и международные договоры в случае с Россией не действуют. Вот к чему ведет слабость, приспособленчество и угодничество, когда вы пытаетесь остановить агрессора, и думаете, что ваши объятия его остановят. Это, наоборот, его только раззадоривает и воспринимается как наша слабость. Несколько лет назад ПАСЕ осудила убийство людей в Мариуполе. 31 человек погиб, 17 женщин, 12 мужчин, двое детей. Кто-то за это ответил? Нет! Поэтому, безответственность и безнаказанность приводит к усилению агрессии, к новым преступлениям", - отметил Олег Ляшко.

Единственная возможность остановить Россию и восстановить мир в Европе, убежден депутат, - это быть сильными, показать всему миру, что убийства, захват территорий и нарушения прав человека должны быть наказаны.

"Я призываю Ассамблею принять решение, которое позволит освободить наших украинцев и остановить агрессию. Не прячьтесь от признания очевидного факта: Путина остановит только сила. Мы должны быть только вместе!" - таким призывом Олег Ляшко закончил свое выступление в ПАСЕ.

Источник: https://censor.net.ua/n3108095
 
   
 Топ комментарии
 
Не важно, кто он - важно, что в данном случае говорит правильно.
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плюс питору?хм?? как то не кошерно!!и шалун же ты однако!!
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Не важно, кто он - важно, что в данном случае говорит правильно.
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в этом вся проблема украинцев!!им важно чтоб говорили ,,правильно" а что делают и поступают по факту не правильно так это так себе мелочи!! "Не ховайтеся від визнання очевидного факту: Путіна зупинить тільки сила", - Ляшко в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 8073
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Мы его в президенты не собираемся выбирать, но поддержать в данном конкретном случае правильные слова - конечно, поддержим.
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В этом, кстати, проблема кацапов - им более важно кто говорит или делает, чем что он говорит или делает.
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тоска путина по ссср продолжается.почему нет тоски по распавшейся империи в 1918 году непонятно
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А на какие бабки он поехал? Давос - место не дешёвое!
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А какнуть - это инстинкт? Раньше чем подумать или узнать?
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Ты идиот или озабоченный? ЕСЛИ БЫ Ляшко оказался в Давосе, у тебя бы не возник вопрос - за чей счёт?
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ПАСЕ в страсбурге а ДАВОС(экономический форум в швейцарии)так что он поехал туда где подешевле в страсбург. "Не ховайтеся від визнання очевидного факту: Путіна зупинить тільки сила", - Ляшко в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 7395 "Не ховайтеся від визнання очевидного факту: Путіна зупинить тільки сила", - Ляшко в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 171 "Не ховайтеся від визнання очевидного факту: Путіна зупинить тільки сила", - Ляшко в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 83
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не заморачивайся!! с самим бывает!!(в попыхах!!) "Не ховайтеся від визнання очевидного факту: Путіна зупинить тільки сила", - Ляшко в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 2177 "Не ховайтеся від визнання очевидного факту: Путіна зупинить тільки сила", - Ляшко в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 1369
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Ляшко офіційний член парламентської делегації.
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вот тут он прав. даже силы одной пули хватит, даже калибра 0.22 в лоб.
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ждём создания батальона боевых педерастов
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таких нет в природе.
В природе их два вида, пассивньіе и активньіе.
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эх, не знаете вы историю.... "Не ховайтеся від визнання очевидного факту: Путіна зупинить тільки сила", - Ляшко в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 6482
Лекция в ВУЗЕ. Пожилой профессор рассказывает о порядках и быте царивших
в армии древнего Рима. И среди всего прочего ведает о том, что войска
годами пребывали в походах, и сражениях, и это сплачивало воинов
настолько, что они часто крепко влюблялись друг в друга. И эти связи
считались нормальными и даже приветствовались, ибо легионер потерявший
друга и любовника в одном лице, был страшен в бою, и мстил врагу за
павшего с невероятной отвагой и жестокостью. Один такой воин стоил
пятерых.
И тут один щуплый но наглый студеник с прозрачным пушком над верхней
губой беспардонно хихикает с заднего ряда:
- Значит они были простыми педиками?
Профессор смолкает, тяжело вздыхает, откладывает указку, сдвигает очки
на кончик носа, и глядя с укоризной и жалостью на выскочку, выдает такой
монолог:
- Педики говорите? Да не дай вам бог, милый юноша, повстречаться хоть с
одним из них лицом к лицу. Нет мой юный друг, это были не педики, как вы
изволили только что выразиться! Это были не голубые и не геи, как вы и
ваши друзья привыкли их называть!!
Дерзкий студент уже явно напуган. А профессор переходяя с повышенного
тона на фальцет, выкрикивает:
- Так вот запомните и приятелям своим передайте: это были не педики, это
были настоящие БОЕВЫЕ ПИДАРАСЫ!!!
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для кого это он америку открывал ? может он эту силу кацапам и покажет ?
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шахтерам в оккупированом донбассе перечисли зарплату 4 и 6 рублей.путин введи.ввел.
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- И Что ви имеете ввиду?
- Что имею - то и введу!
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А может просто Путину не хватает ласки? Обычной мужской ласки. Олежек, приласкал бы волка - глядишь и угомонится.
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где новороссия?умерла или пала смертью храбрых?
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неплохо.всё к чему прикасается путин умирает.
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Петро Олексійович Порошенко виголосив: «Не бувати цій забаганці Сатани!!!»
І вона щезла.
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Ффух...наконєц то на пятом году от брутального Ляшко мир узнал...
А где ж до того бьі Порошенко? Турчинов? Народ и мир пять лет ждали...
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путину не хватает беслана №2,он его добьётся.он сильный лидер
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То Гончаренко то Ляшко. Зачем выставлять украинцев клоунами в ПАСЕ?
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Он забыл добавить в самом конце...ПОНЯТНО ЮЛЬЦЯ!..))))
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клоунов москвы выгнали из ПАСЕ.наверно навсегда.
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дуракам всего мира россию не понять,и километром не измерить.дураки всего мира любят россию.
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захват заложников любимое занятие путина.когда это трюк успешно применял дзержинский.ПАСЕ лишь констатировала факт.
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Та нет, тут один планирует на колени перед Путиным стать и попросить, говорит сработает...
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трамп обещает снять санкции с путина и шойгу в связи с захватом украинских моряков.вот это по братски.
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А что это ЧМО делает там.?Это позорище !!!!!МЕРЗОТА И ФИГЛЯР!!!!!
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Ляшко,какой он ни есть,но в ПАРЕ никогда ни одним словом не вредил Украине.В отличии от рыговской опоблоченки Лёвочкиной и нечисти Новинского.К ним вопросов у вас нет?
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Терпіти неможу цього балабола , але краще такий виступ , аніж арєвожиртрестівське окозамилювання що все суперклас . Воно сьогодні вітало всіх з тим що ПАРЄ не визнала наших військових моряків військовополоненими і не підкреслила що Кацапія агресор і окупант. Звичайно кацапам і прокацапам промова Ляшка неможе сподобатись .
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что бы кто он нем не говорил, здесь он все верно сказал
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Панове і пані коментатори цієї новини. Сексуальна орієнтація Ляшка в даному випадку немає жодного значення і не вартує обговорення в контексті слів його виступу. Бо зміст його виступу абсолютно правильний і тільки ворог України може з ним не погоджуватися.
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Хуйла остановит не просто сила, а уничтожение его, всего руководства параши, всей её армии и бОльшей части её населения. Поймите наконец эту простую истину. "Не ховайтеся від визнання очевидного факту: Путіна зупинить тільки сила", - Ляшко в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 5324
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и у ляшка , и у рыгов одна цель - остатся у власти , неужели на Украине никого нет помоложе и достойней ?
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Своим "НА УКРАИНЕ", ты выдал себя,ватный тролль !!!
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паскудко - зрозумій різницу В УКРАЇНІ та на украини
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Ну тут он на все100% прав (этот )(уесос заднеприводной),желание остаться у власти и не на такое подталкивают! Да Олежа?
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Иногда Ляшко бывает полезным. Его надо депутатом в ПАСЕ на постоянку. В ВР ему нечего делать. Бесполезная погремушка. В ПАСЕ он будет очень полезным "Не ховайтеся від визнання очевидного факту: Путіна зупинить тільки сила", - Ляшко в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 5722
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Очень печально, что только боевые популисты говорят правду.
Так должен говорить президент Украины и весь парламент на любой международной площадке. Время качающихся голов закончилось.
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всегда так говорю ну и че , первый раз такое слышу чеб к буквам не тем какие ты считаешь нужными так придирались , говорю как умею , вместо ляшка можно было и сашку грей отправить
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Правда... Как узнать ГДЕ ПРАВДА? То что выдают за правду - это правда? ИНЕТ может обеспечить получение ПРАВДЫ ????
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Не прячьтесь от признания очевидного факта: Путина остановит только сила", - Ляшко в ПАСЕ
 
 
 
 
 
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