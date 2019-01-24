 Апелляционный суд отправил под арест до 2 марта Петра Очеретяного, подозреваемого в убийстве сотрудника УГО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Судьи Росик, Ященко и Лашевич, выслушав аргументы сторон, после совещания удовлетворили жалобу прокуратуры Киева, которая требовала сменить Очеретяному меру пресечения с залога и ношения электронного браслета на арест.
Таким образом Петр Очеретяный будет находиться под арестом до 2 марта.
В перерыве, пока судьи были в совещательной комнате друг умершего Никита рассказал свою версию событий: Очеретяный понял, что произошло и поэтому скрылся. Сам Очеретяный и его адвокаты о деталях столкновения не говорили до окончания досудебного расследования.
Стоит отметить, что в ходе заседания суда нардеп (НФ) Федор Бендюженко заявил ходатайство о готовности взять Очеретяного на поруки, однако суд не удовлетворил данное ходатайство. Также сторона защиты попросила учесть социальные связи подозреваемого, а также тот факт, что пока не установлено причин смерти сотрудника Службы государственной охраны Василия Хмелюка - то ли удар Очеретяного, то ли результат падения на твердую поверхность.
В прокуратуре, кроме тяжести совершенного преступления, также отметили тот, факт, что Очеретяный спешно покинул место инцидента и сбрил бороду, что может свидетельствовать о намерении скрыться от следствия.
Петр Очеретяный
Представители прокуратуры.
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Очеретяному.
Напомним, 2 января в Печерском районе столицы произошла драка между двумя мужчинами, в результате которой один из них погиб. Позднее выяснилось, что погибший – 26-летний офицер УГО Василий Хмелюк. Подозреваемый – бывший профессиональный боксер Петр Очеретяный – покинул место преступления, сбрил бороду и уехал из квартиры, отключив мобильный телефон. Но на следующий день сам пришел в полицию с адвокатом.
4 января суд арестовал Очеретяного на 2 месяца с правом выхода под залог в 600 000 гривен.
10 января он вышел под залог. Он сдал силовикам загранпаспорт и носит электронный браслет.
"Согласно данным из открытых источников, в 2013 году она закончила Университет таможенного дела и финансов в Днепре и занималась предпринимательской деятельностью, продажами спортивной одежды, - соответствующие сообщества Strong Family она вела в Facebook, Telegram, Instagram и ВКонтакте."
https://www.uaportal.com/news/alina-hmelyuk-videla-kak-petr-ocheretyanyij-ubil-ee-muzha-chto-o-nej-izvestno.htm
а тепер дивимося у соцмережі на її діяльність. Тут стає цікаво - вона продає одяг в інтернет-магазині під брендом "Strong family". Задайте у пошуковик, там буде сторінка у "вконтакте". На цій сторінці, там, де контактні дані, зверніть увагу на слова, цитую, "Отправка по Украине и в Донецк".
Сєпарка, чи як? не вважає Донецьк Україною? Займається контрабандою (систематичний продаж на окуповані території - це ж контрабанда, так?). ЇЇ дівоче прізвище - Кушнір. Може, ще щось цікаве на неї знайдеться.
https://www.uaportal.com/news/petr-ocheretyanyij-zaschischalsya-ot-troih-ambalov-v-dele-proizoshel-rezkij-povorot.htm
На видео её голос слышен - мерзко, типичная "кормилица вселенной"...)
А взагалі необхідний закон про короткоствол, щоб кожен громадянин міг зупинити зарвавшогося мусора, прокурора або суддю. Також необхідний суд присяжних, бо судді наші - суцільне гівно, як і прокуратура доктора алкогольних наук югіка.
Факт - прийшов.
Домисли - збирався переховуватися та втікти.
Так чи ні?
Очеретяному по-любому до 7-ми лет светит, а по "закону Савченко" день за два, чем раньше в сизо сядет - тем раньше с зоны выйдет.