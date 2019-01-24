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Все про:апелляция (349) арест (9774) убийство (5139) Очеретяный Петр (7)

 Апелляционный суд отправил под арест до 2 марта Петра Очеретяного, подозреваемого в убийстве сотрудника УГО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Киевский апелляционный суд сегодня, 24 января, рассмотрел жалобу прокуратуры Киева на меру пресечения подозреваемому в убийстве сотрудника Службы государственной охраны Василия Хмелюка Петру Очеретяному.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Судьи Росик, Ященко и Лашевич, выслушав аргументы сторон, после совещания удовлетворили жалобу прокуратуры Киева, которая требовала сменить Очеретяному меру пресечения с залога и ношения электронного браслета на арест.

Таким образом Петр Очеретяный будет находиться под арестом до 2 марта.

В перерыве, пока судьи были в совещательной комнате друг умершего Никита рассказал свою версию событий: Очеретяный понял, что произошло и поэтому скрылся. Сам Очеретяный и его адвокаты о деталях столкновения не говорили до окончания досудебного расследования.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Суд рассматривает апелляцию прокуратуры на решение о залоге как мере пресечения для Очеретяного, подозреваемого в убийстве сотрудника УГО. ФОТО

Стоит отметить, что в ходе заседания суда нардеп (НФ) Федор Бендюженко заявил ходатайство о готовности взять Очеретяного на поруки, однако суд не удовлетворил данное ходатайство. Также сторона защиты попросила учесть социальные связи подозреваемого, а также тот факт, что пока не установлено причин смерти сотрудника Службы государственной охраны Василия Хмелюка - то ли удар Очеретяного, то ли результат падения на твердую поверхность.

В прокуратуре, кроме тяжести совершенного преступления, также отметили тот, факт, что Очеретяный спешно покинул место инцидента и сбрил бороду, что может свидетельствовать о намерении скрыться от следствия.

Апелляционный суд отправил под арест до 2 марта Петра Очеретяного, подозреваемого в убийстве сотрудника УГО 01

Петр Очеретяный

Апелляционный суд отправил под арест до 2 марта Петра Очеретяного, подозреваемого в убийстве сотрудника УГО 02

Представители прокуратуры.

Апелляционный суд отправил под арест до 2 марта Петра Очеретяного, подозреваемого в убийстве сотрудника УГО 03

Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Очеретяному.

Апелляционный суд отправил под арест до 2 марта Петра Очеретяного, подозреваемого в убийстве сотрудника УГО 04
Апелляционный суд отправил под арест до 2 марта Петра Очеретяного, подозреваемого в убийстве сотрудника УГО 05

Напомним, 2 января в Печерском районе столицы произошла драка между двумя мужчинами, в результате которой один из них погиб. Позднее выяснилось, что погибший – 26-летний офицер УГО Василий Хмелюк. Подозреваемый – бывший профессиональный боксер Петр Очеретяный – покинул место преступления, сбрил бороду и уехал из квартиры, отключив мобильный телефон. Но на следующий день сам пришел в полицию с адвокатом.

4 января суд арестовал Очеретяного на 2 месяца с правом выхода под залог в 600 000 гривен.

10 января он вышел под залог. Он сдал силовикам загранпаспорт и носит электронный браслет.

Также читайте: Петру Очеретяному, смертельно избившему офицера УГО за проезд возле собаки, сообщили о подозрении, - прокуратура

Источник: https://censor.net.ua/n3108092
 
   
 Топ комментарии
 
А убийц расстреливавших майдановцев суд отпустил. Ето все что нужно знать о *наших* судах, прокурорах, соевой власти.
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Мусора за прессуют
Холопов власти бить нельзя
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Что ж, многие из этого сделают вывод про бессмысленность "явок с повинной" и про минимизацию количества свидетелей в таких случаях...)
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"пока не установлено причин смерти сотрудника Службы государственной охраны Василия Хмелюка - то ли удар Очеретяного, то ли результат падения на твердую поверхность" - вже 2 тижні пройшло з того моменту, а вони ще не встановили? Скільки місяців їм на це потрібно? Чи може встановили, але не те, що хотіли чути прокурори?
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Потому что захлебнуться рвотными массами в пьяном виде - это не то, что красит "офицера УГО"...)
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про "захлебнуться" треба, мабуть, ще почекати з висновками. У мережі писали, що автівка, на якій їхала п´яна гоп-компанія, була з донецькими номерами, за кермом був нібито брат Аліни. Я вирішили пошукати інфу про те, хто така Аліна Хмелюк, та знайшла наступне:

"Согласно данным из открытых источников, в 2013 году она закончила Университет таможенного дела и финансов в Днепре и занималась предпринимательской деятельностью, продажами спортивной одежды, - соответствующие сообщества Strong Family она вела в Facebook, Telegram, Instagram и ВКонтакте."
https://www.uaportal.com/news/alina-hmelyuk-videla-kak-petr-ocheretyanyij-ubil-ee-muzha-chto-o-nej-izvestno.htm
а тепер дивимося у соцмережі на її діяльність. Тут стає цікаво - вона продає одяг в інтернет-магазині під брендом "Strong family". Задайте у пошуковик, там буде сторінка у "вконтакте". На цій сторінці, там, де контактні дані, зверніть увагу на слова, цитую, "Отправка по Украине и в Донецк".
Сєпарка, чи як? не вважає Донецьк Україною? Займається контрабандою (систематичний продаж на окуповані території - це ж контрабанда, так?). ЇЇ дівоче прізвище - Кушнір. Може, ще щось цікаве на неї знайдеться.
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доставки поштою на окуповані території немає, то ж, вона та її родина регулярно возять туди речі покупцям?
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Вона з м. Селидове (Донецька область). Брат Олексій, який був за кермом, стверджує на своїй сторінці у фейсбуку, що живе у Донецьку.
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отже, про донецькі номери на автівці - то була правда. Більшість ЗМІ про це мовчать. Мовчать й про те, що ця сімейка ганяє контрабас з Києва до Донецька. Хмелюк, як пишуть, допомагав жінці з бізнесом. Нормальна сімейка.
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ще, якщо цікаво - під новиною на наведеній сторінці є коменти, на які відповідає Аліна Хмелюк, почитайте

https://www.uaportal.com/news/petr-ocheretyanyij-zaschischalsya-ot-troih-ambalov-v-dele-proizoshel-rezkij-povorot.htm
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Познавательные комментарии... Скыглення этой даунбасской самки понять нетрудно - ведь плёвое дело вроде было, отбуцкать ботана с собаками, а тут такой облом - придётся уже третьего по счёту сомца искать...
На видео её голос слышен - мерзко, типичная "кормилица вселенной"...)
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Можуть же суки-судмедексперти не той висновок написати і югікові висери про навмисне убивство виявляться черговим випердом у калюжу.
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Никто кстати не вспоминает в комментах, что номера пирожка наезжающего на собак начинаются на АН. Много ентих "толерантиков" в свое время Янукович в Киев стащил. Публика та еще.
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Судити треба по справам - не втік, а прийшов до поліції, що тут пизд*ти про наміри?
А взагалі необхідний закон про короткоствол, щоб кожен громадянин міг зупинити зарвавшогося мусора, прокурора або суддю. Також необхідний суд присяжних, бо судді наші - суцільне гівно, як і прокуратура доктора алкогольних наук югіка.
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Свалил он с места преступления, а в полицию пошел после того, как с адвокатом посоветовался. Опять отбеливание убийцы начинается
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Судити треба по фактам, а не по домислам.
Факт - прийшов.
Домисли - збирався переховуватися та втікти.
Так чи ні?
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Народ- не бузите!
Очеретяному по-любому до 7-ми лет светит, а по "закону Савченко" день за два, чем раньше в сизо сядет - тем раньше с зоны выйдет.
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«Успехов» тебе «боксер». Писал уже тут ранее, что мало того, что ударил, так еще и свалил с места преступления.
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Кто ему право давал жизнь отбирать,он ему ее не давал.Скатина собачья
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любиш кулаками махати, будь готовий відповідати за свої вчинки...и неважливо поганою людиною був потерпілий чи хорошою
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Однозначно,что суд присяжных вынес бы Очеретяному оправдательный приговор.Полностью разделяю мнение комментатора о необходимости принятия закона на свободное приобретение и скрытое ношение короткоствольного нарезного оружия.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоАпелляционный суд отправил под арест до 2 марта Петра Очеретяного, подозреваемого в убийстве сотрудника УГО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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