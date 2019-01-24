 Нацбанк получил международную премию за прозрачность

Награду Central Banking Awards присуждает профильный журнал о деятельности центробанков и финансовых регуляторов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт издания.

Украинский банк отметили в категории "прозрачность". "Национальный банк Украины резко увеличил свою открытость, несмотря на то, что ему пришлось справиться с множеством серьезных проблем", – отмечает журнал.

Читайте на Цензор.НЕТ: В 2018 году экономика Украины продемонстрировала максимальный рост за последние семь лет, - НБУ

Комитет премии впечатлило то, что НБУ не стал скрывать информацию во время кризиса и честно публиковал данные как об инфляции, так и о реформе банковской сферы, во время которой были закрыты более 80 "карманных" банков.

Кроме того, отмечает издание, украинскому Нацбанку удалось успешно побороть черный пиар. "Если бы большинство граждан Украины начали считать козлом отпущения за центральный банк, как могли бы пожелать некоторые влиятельные люди, страна столкнулась бы с серьезными проблемами", – указывает издание.

"НБУ значительно увеличил свою прозрачность в прошлом году и в предыдущие три года, несмотря на исключительно сложные обстоятельства. Его следующая цель – повысить финансовую грамотность как шаг к лучшему диалогу с общественностью", – подытоживает комитет премии.

Также на Цензор.НЕТ: Международные резервы Украины обновили пятилетний максимум - $20,8 млрд, - НБУ. ИНФОГРАФИКА

Ранее аналогичную награду получали центробанки Ирландии, Израиля, Чехии, Швеции.

Награда Central Banking Awards состоит из 26 категорий. Половина из них отмечают успешные кейсы центральных банков мира, а остальные - участников финансового рынка.

Вручение наград состоится 13 марта в Лондоне.