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 Экономика
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Все про:НБУ (4411) ОВГЗ (39) учетная ставка (18) Козак_Тарас_финансист (2)

 Вскоре Национальный банк Украины начнет снижать учетную ставку, - финансист Козак

На следующем заседании Правления НБУ, скорее всего, будет принято решение о снижении учетной ставки.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал финансист, президент инвестиционной группы "Универ", министр финансов в First professional Ukrainian Government, председатель бюджетного комитета Общественного совета Минфина и координатор Гражданской платформы "Нова Країна" Тарас Козак, передает Цензор.НЕТ.

"Наблюдаю все больше признаков, что вскоре Национальный банк Украины начнет снижать учетную ставку. Напомню, что это ключевая ставка украинского центробанка, с помощью которой НБУ устанавливает цену на гривню. На сегодня ставка 18%, последний раз Правление Нацбанка поднимало ее 7 сентября прошлого года (см. Рисунок)", - рассказал он.

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"Итак, признаки следующие:
1. На прошлом заседании Правления НБУ (13 декабря) никто не голосовал за дальнейшее повышение ставки, а был один голос за снижение.
2. Глава ведомства Яков Смолий недавно заявил о наличии тенденций, которые могут позволить снизить учетную ставку. Он отметил, что учетная ставка в 18% действительно слишком высокая.
3. Инфляция в 2018 году составила 9.8%, что меньше, чем ожидания украинского бизнеса, экспертов и наших международных партнеров", - детализировал финансист.

"Кроме того, резко возрастает объем инвестиций иностранных компаний в украинские государственные облигации, номинированные в гривнах. Еще 16 января было ₴ 6.0 млрд, а ныне - ₴ 9.6 млрд. В полтора раза за неделю. Пожалуй, нерезиденты ожидают двух тенденций: рост гривни к доллару и / или снижение учетной ставки Нацбанка. В обоих случаях они получат очень высокую доходность в валюте. Поэтому инвестируют в ОВГЗ сотни миллионов долларов США. Следующее заседание Правления НБУ, на котором будет определяться учетная ставка, уже через неделю - 31 января. Если Нацбанк снизит учетную ставку, то и доходность по гривневым ОВГЗ также должна снизиться (для тех, кто купит гособлигации после этой даты). Рекомендую поспешить, если вы планировали такую ​​инвестицию.Осталась неделя", - резюмировал Козак.

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Вскоре Национальный банк Украины начнет снижать учетную ставку, - финансист Козак 01
Вскоре Национальный банк Украины начнет снижать учетную ставку, - финансист Козак 02

Источник: https://censor.net.ua/n3108078
 
   
 Топ комментарии
 
"...министр финансов в First professional Ukrainian Government..."
Это круче чем ZOG или нет?))
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Гуляй нищета! То что гривна станет дешевле деревянного - это ж уже будет головняк следующей власти, зато хоть для экономики полезно...
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Да, там опять воры засели! НафтоРоттердамГаз+
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И от этих грибов ставка очень хороша...(с)
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"...министр финансов в First professional Ukrainian Government..."
Это круче чем ZOG или нет?))
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Больной совсем. Ставки по депозитам растут, а НБУ будет снижать учетную ставку? Лапша на уши шоколадному электорату.
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Гуляй нищета! То что гривна станет дешевле деревянного - это ж уже будет головняк следующей власти, зато хоть для экономики полезно...
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Ну они уже понимают, что их правлению конец приходит, поэтому и решили напоследок подкинуть такую подлянку Тимошенко.
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Оно конечно лучше поздно чем никогда но, было актуально пока у людей было желание развивать бизнес. На сегодня большая часть экономически активных граждан уже нашла себя за рубежём и временным снижением учётной ставки их не вернёшь. Нужны из года в год стабильные условия, чтобы мелкий и средний бизнес, тот который ещё остался в стране, накопил жирка и захотел развиватся больше, а не оглядывался со страхом на государство.
К тому же это далеко не единственная финансово-экономическая проблема, которая сама по себе никакого эффекта не даст. Сегодня перед выборами снизили, после выборов опять подняли. Если останется чиновничье засилие и рейдерство то, это не более чем пиар-акция. Если не будет снижено до нуля налогообложение импорта промышленного оборудования и не установлена маржа на профит от его продажи в Украине то, долго будем ждать создание новых мощностей. Если не появится доступной сельхоз техники, оборудования для первичной переработки сельхоз продукции и системы её реализации то, и фермерства не стоит ожидать. Короче, размер учётной ставки может быть интересен только в стране, где развита промышленность. Там, где она убита, ставка интересует только торгашей.
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Такая ставка кабальная для экономики и никакие нулевые пошлины не спасут, это признак нехватки финансовых ресурсов у государства, но мы и так знаем что их не хватает, а тем что в этом году выплаты в огромном количестве рассчитывать на снижение учетной ставки как то выглядит странно, статья больше рассчитана на рекламу для привлечения средств под довольно высокий процент, но раз ставка не падает желающих по видимому не много, то есть свободных больших денег в стране нет... и это плохо. Отнять 5 процентов в долларах и видим заложенную инфляцию - 13 процентов.
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скоро из гривеи можно будет делать бумажные кораблики и пускать в весенних ручьях
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Коли до цього дійде, треба просто заборонити вивішувати курс валют і все буде добре.
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странно так как экономисты порохоботы рассказывают о инфляции в 16%.
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Конґєніально!
Банк Швейцарії також лякає зниженням облікової ставки.
А от лохи з Norges Bank збираються з березня її підвищити...
Ну і как туть бєдному інвєстоrу бить? Незабаром Національний банк України почне знижувати облікову ставку, - фінансист Козак - Цензор.НЕТ 2829
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Граждане, храните деньги в сберегательной кассе!
Если, конечно, они у вас есть...
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юля сказала что даст кредиты под 3 % и всем, когда нац банк будет давать банкам под 18%))))
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВскоре Национальный банк Украины начнет снижать учетную ставку, - финансист Козак
 
 
 
 
 
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