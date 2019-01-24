 Вскоре Национальный банк Украины начнет снижать учетную ставку, - финансист Козак

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал финансист, президент инвестиционной группы "Универ", министр финансов в First professional Ukrainian Government, председатель бюджетного комитета Общественного совета Минфина и координатор Гражданской платформы "Нова Країна" Тарас Козак, передает Цензор.НЕТ.

"Наблюдаю все больше признаков, что вскоре Национальный банк Украины начнет снижать учетную ставку. Напомню, что это ключевая ставка украинского центробанка, с помощью которой НБУ устанавливает цену на гривню. На сегодня ставка 18%, последний раз Правление Нацбанка поднимало ее 7 сентября прошлого года (см. Рисунок)", - рассказал он.

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"Итак, признаки следующие:

1. На прошлом заседании Правления НБУ (13 декабря) никто не голосовал за дальнейшее повышение ставки, а был один голос за снижение.

2. Глава ведомства Яков Смолий недавно заявил о наличии тенденций, которые могут позволить снизить учетную ставку. Он отметил, что учетная ставка в 18% действительно слишком высокая.

3. Инфляция в 2018 году составила 9.8%, что меньше, чем ожидания украинского бизнеса, экспертов и наших международных партнеров", - детализировал финансист.

"Кроме того, резко возрастает объем инвестиций иностранных компаний в украинские государственные облигации, номинированные в гривнах. Еще 16 января было ₴ 6.0 млрд, а ныне - ₴ 9.6 млрд. В полтора раза за неделю. Пожалуй, нерезиденты ожидают двух тенденций: рост гривни к доллару и / или снижение учетной ставки Нацбанка. В обоих случаях они получат очень высокую доходность в валюте. Поэтому инвестируют в ОВГЗ сотни миллионов долларов США. Следующее заседание Правления НБУ, на котором будет определяться учетная ставка, уже через неделю - 31 января. Если Нацбанк снизит учетную ставку, то и доходность по гривневым ОВГЗ также должна снизиться (для тех, кто купит гособлигации после этой даты). Рекомендую поспешить, если вы планировали такую ​​инвестицию.Осталась неделя", - резюмировал Козак.

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