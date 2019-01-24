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 Политика Украины
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 "Стиль правления Мадуро приносит результаты Мадуро", - Порошенко о популизме

Президент Петр Порошенко отмечает угрозу популизма особенно в предвыборный период в Украине и предостерегает от опыта Венесуэлы, где такая политика привела к катастрофическим последствиям.

"Сейчас у нас огромная опасность популизма. Те, кто хочет понять, что значит декларировать фиксированную цену ниже рынка на определенный продукт для людей, - это то, что Чавес и Мадуро делали в Каракасе, Венесуэла", - заявил Петр Порошенко во время выступления на украинском завтрака в Давосе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

"И сейчас народ Венесуэлы говорит "нет" популизму, "нет" безответственным политикам. Хочу сказать, что мы будем придерживаться курса реформ. Я как Президент сделаю все, чтобы обеспечить необратимость этого прогресса, чтобы сделать невозможным возврат к Российской империи. Это недопустимо", - подчеркнул Глава государства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Протесты в Венесуэле - СМИ пишут о 6 погибших, Мадуро заявил о разрыве дипотношений с США, а лидер оппозиции Гуаидо это опроверг. ВИДЕО

"Мы хотим построить здоровую западную экономику на основе предпринимательства, малых и средних предприятий. Мы не хотим возвращаться к централизованной экономике. Западный уровень жизни требует западной экономики", - особо подчеркнул Президент.

"Стиль правления Мадуро приносит результаты Мадуро", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3108076
 
   
 Топ комментарии
 
Популист борется с популизмом, мде
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Феодально-олигархический стиль ничем не лучше.
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Що ти там окрім своїх офшорів можеш побудувати,мародер молдавський!
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Порошенко украинцам интереснее узнать: какой у тебя стиль правления?


например: почему ты никогда не говоришь о том как работает экономика страны, борьбе с коррупцией, особенно, в высших эшелонах твоей власти


почему после падения гривны к доллару на 300% и повышения тарифов услуг ЖКХ отопление и газ на 800%, жизнь простых украинцев с стране стала на порядок хуже, чем при бандите Янукоовоще ……………………..


и в тоже время, почему ты всегда пиаришься на разных презентациях, в том числе на покупке военной техники, тем более за деньги из нищего бюджета страны, но никак не за твой счет


или почему твоя власть уже не в состоянии защитить социально незащищенных людей получающих субсидии


поскольку Гройсман подписал постановление Кабмина №409 от 24.10.2018г. ограничивающий размер субсидии


это не власть, если она не в состоянии защитить социально незащищенных людей!!!


уже не говоря о твоем и Гройсмана цинизме когда вы нагло брешете, фактически нищим людям, говоря никто из них не пострадает от повышения цены на газ.



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Мы хотим построить здоровую западную экономику на основе предпринимательства, малых и средних предприятий. Мы не хотим возвращаться к централизованной экономике. Западный уровень жизни требует западной экономики", Источник: https://censor.net.ua/n3108076

Ну вот же он про экономику сказал.

И Вы что то поняли или поймете только когда будет как в Венесуэле?
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А стиль правления Параши разве кому-нибудь еще пользу приносит, кроме Параши?
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Западный уровень жизни требует западной экономики", - особо подчеркнул
До западного уровня Украине как до луны, но даже при западном уровне капиталисты Европы так издеваются над гражданами, что то и дело проходят забастовки и побоища.
Западный уровень, это такой же популизм, лапша на уши людям, который ничего, кроме зла украинцам не несет.
А вот смешанная регулируемая стабильная экономика для Украины, это то, что нужно и яркий пример такой экономики - Китай.
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В Китае над китайцами партия и правительство,которая коммунистическая и по совместительству владеет всем кпупным бизнесом - Олигархия в чистом виде....
Так вот,она над трудящимися не издевается потому что они тихонечко работают за чашку риса в день и по майданам не ходят,что бы танками не подавили.
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Ты ещё забыл написать, что в Китае за воровство, коррупцию, рекет отрубывают руки, вешают и сажают в тюрму.
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Петя забув, що він самий перший популіст з 2014 року. Це тільки пецежопні не пам'ятають.
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А Медведев, ну тот, что Димон, решил в Давос не ехать чего то.
Нашлись более важные дела. "Стиль правління Мадуро приносить результати Мадуро", - Порошенко про популізм - Цензор.НЕТ 2028 Нет, не в изоляции паРашка.
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Решением московского Басманного суда Николас Мадуро будет признан Президентом Венесуэлы на территории Российской Федерации.
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Все мы знаем , что если путлер . кого то поддерживает . то народ против и он не проходной ,и что мы видим ? Гонит на Мальдивского , что бы народ против , тоесть Порох устраивает хуйла . как никто другой .остальное комедия .
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У меня один вопрос, допустим свершилось и во втором туре в апреле побеждает Тимошенко. Сто дней для реформы, при том что выборы парламента в августе. Т.е. это все при нынешнем парламенте и правительстве Гройсмана? И какие полномочия у Президента, поменяет министра обороны и МВД? Понизить цену на газ, так это должен парламент проголосовать, в чем тут смысл, объясните?
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Тсссс.
Она не пойдет в отставку и цена на газ останется прежней.
Зубожилые будут и дальше зубожить у себя на кухне,потому что за митинги им платить не кому будет.
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Разве что так, но как то все по дебильному получается...
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ты же уже спрашивал в другой ветке.копипастишь не по децки. отвечу-все побегут на следующий день кланяться в ноги Тимохе потому как продажные твари. зажмет яйца в двери и будут они все делать так как сказано. главное прокуратура,а юрик своего нынешнего шефа здаст аж бегом
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Так же и стиль правления Порошенко приносит пользу только Порошенко.
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и даже этот "успешный" президент самой бедной страны Европы не смог удержаться ,что бы не пнуть пенисуэльского пахана. смело!
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((((вопрос стоит так - или Петя и дальнейшее развитие - или откат взад - выбираем))))
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щоб ты здох говно!
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Земля круглая, все пожелания возвращаются.
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Ті хто сильно розпускає соплі забули, що ми щось схоже на Венісуелу(в лайтовому варіанті) бачили на початку 90-х.З зарплтами по 10дол.,дефіцитом і правдивим зубожінням, а не юлькиними байками.
Тоді інфляція складала десь 140% в місяць.А при Мадуро 1.3млн.% на рік.Тут ниють за доларом павосємь.А по 50 не хочете?В Білорусі за останні 10 років без всякої революції і війни валюта впала в 10 раз.Це тому що Лукашенко барига???Так в Венісуела була одною з найбагатших країн Латинської Америки ще 25 років тому.Вибрали популістів-соціалістів і здобули.
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Главный пи..бол Украины о популизме?! Хтоб пи..ел.
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От здивував! Та знаємо ми, знаємо що в Петі обмовка за Фрейдом! Ну хто може заперечити що стиль управління Порошенко приносить результати перш за все самому Порошенко? "Стиль правління Мадуро приносить результати Мадуро", - Порошенко про популізм - Цензор.НЕТ 2339
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... а нам? Фуй вам! Нарада закінчена. Всі по домам!
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Як гарно підмічено-стиль управління порошенка,за своє "царювання"статки свлєї сім"ї примножив в декілька разів
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Мене завжди дивує намагання маніпулятивно порівняти стиль керування бабці з чавесомадурівщеною. Ні в якому разі! Бо саме стиль януко-вальцманів є точним відображенням чавесомадурівщини! Ми прямо зараз у своїй вальцманомадурівщині живемо - з субсидіями, пільгами на проїзд, підвищенням пенсій і мінімалки перед виборами коли бюджет валиться, і брехнею про неіснуючі "успіхи" та "зрушення в правильному напрямку".
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ви вже від брехні опухли) то у вас зубожіле зубажіння то підвищення пенсій і зарплат. Ви там опрідєлітєсь)
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Рід Порошенків документально фіксується в Саф'янах Ізмаїльського повіту Бесарабської губернії вже в переписі 1835 року, де Порошенки записані міщанами малоросійської громади[1].
Олексій Іванович народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Після сталінської окупації Бесарабії закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (після заміжжя - Порошенко) (1937-2004)
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стоп, так это Петя обещал снизить цены и прижать к ногтю олигархов?
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Только вот как только она доберется до кресла, то сразу отменит мораторий. Она ж уже была за его отмену, когда была премьером. Как только её прогнали, снова стала против.
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ти гля як бомбануло зрадосрань) пукани палають як факели уренгоя)))
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Пэтя! Гарант ты барыжный! А как насчет конституции? Надра принадлежат народу, забыл? Рыночную цену устанавливает Кабмин? Какая рыночная цена, если рынка нет! Назови хоть одну страну где население платит половину своей зарплаты на коммунальные услуги! Барыгой был ты, Пэтя, барыгой и остался!.....................
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Этим заявлением Пэтя еще раз подтвердил, что всем ОН управляет! Если бы это не его инициатива была, он мог наложить вето на любой закон, который не соответствует Конституции. Но Пэте на Конституцию на....рать, бабло важнее!..............
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Интересно, чем вся эта колбаса в Венесуэле закончится. Вот будет смеху, если Мадуру реально выпрут.
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Мадура наша президент! Мадура наша президент! Проголосуй за Мадуру і отримай газовий балон у подарунок!
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23 января "Майдан" в Венесуэле сверг Мадуро. Глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя новым президентом, его поддержала Национальная ассамблея, назначив "переходным" главой государства. Гуайдо принес присягу во время оппозиционного митинга в Каракасе.
- Гуайдо признали 10 стран: Аргентина, Парагвай, Колумбия, США, Канада, Бразилия, Чили, Эквадор и Коста-Рика и Гватемала.

- За президента Мадуро выступили: Мексика и Россия.
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3радофилы, вы со своим инфантилизмом бороться собираетесь там? Или вы не такие, а всё дело в том, что работа такая, такие комменты писать.
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"Мы хотим построить здоровую западную экономику на основе предпринимательства, малых и средних предприятий. Мы не хотим возвращаться к централизованной экономике. Западный уровень жизни требует западной экономики", - особо подчеркнул Президент.
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Красиво сказал! Если бы я не знал что этот человек уже 5 лет как президент - я бы за него проголосовал. А если серьезно - петя барыга и балабол. "Мы хотим ляляля..."
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Стиль правления Мадуро приносит результаты Мадуро", - Порошенко о популизме
 
 
 
 
 
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