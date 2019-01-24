 "Стиль правления Мадуро приносит результаты Мадуро", - Порошенко о популизме

"Сейчас у нас огромная опасность популизма. Те, кто хочет понять, что значит декларировать фиксированную цену ниже рынка на определенный продукт для людей, - это то, что Чавес и Мадуро делали в Каракасе, Венесуэла", - заявил Петр Порошенко во время выступления на украинском завтрака в Давосе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.
"И сейчас народ Венесуэлы говорит "нет" популизму, "нет" безответственным политикам. Хочу сказать, что мы будем придерживаться курса реформ. Я как Президент сделаю все, чтобы обеспечить необратимость этого прогресса, чтобы сделать невозможным возврат к Российской империи. Это недопустимо", - подчеркнул Глава государства.
"Мы хотим построить здоровую западную экономику на основе предпринимательства, малых и средних предприятий. Мы не хотим возвращаться к централизованной экономике. Западный уровень жизни требует западной экономики", - особо подчеркнул Президент.
"Стиль правления Мадуро приносит результаты Мадуро", - добавил он.
например: почему ты никогда не говоришь о том как работает экономика страны, борьбе с коррупцией, особенно, в высших эшелонах твоей власти
почему после падения гривны к доллару на 300% и повышения тарифов услуг ЖКХ отопление и газ на 800%, жизнь простых украинцев с стране стала на порядок хуже, чем при бандите Янукоовоще ……………………..
и в тоже время, почему ты всегда пиаришься на разных презентациях, в том числе на покупке военной техники, тем более за деньги из нищего бюджета страны, но никак не за твой счет
или почему твоя власть уже не в состоянии защитить социально незащищенных людей получающих субсидии
поскольку Гройсман подписал постановление Кабмина №409 от 24.10.2018г. ограничивающий размер субсидии
это не власть, если она не в состоянии защитить социально незащищенных людей!!!
уже не говоря о твоем и Гройсмана цинизме когда вы нагло брешете, фактически нищим людям, говоря никто из них не пострадает от повышения цены на газ.
Ну вот же он про экономику сказал.
И Вы что то поняли или поймете только когда будет как в Венесуэле?
До западного уровня Украине как до луны, но даже при западном уровне капиталисты Европы так издеваются над гражданами, что то и дело проходят забастовки и побоища.
Западный уровень, это такой же популизм, лапша на уши людям, который ничего, кроме зла украинцам не несет.
А вот смешанная регулируемая стабильная экономика для Украины, это то, что нужно и яркий пример такой экономики - Китай.
Так вот,она над трудящимися не издевается потому что они тихонечко работают за чашку риса в день и по майданам не ходят,что бы танками не подавили.
Нашлись более важные дела. Нет, не в изоляции паРашка.
Она не пойдет в отставку и цена на газ останется прежней.
Зубожилые будут и дальше зубожить у себя на кухне,потому что за митинги им платить не кому будет.
Тоді інфляція складала десь 140% в місяць.А при Мадуро 1.3млн.% на рік.Тут ниють за доларом павосємь.А по 50 не хочете?В Білорусі за останні 10 років без всякої революції і війни валюта впала в 10 раз.Це тому що Лукашенко барига???Так в Венісуела була одною з найбагатших країн Латинської Америки ще 25 років тому.Вибрали популістів-соціалістів і здобули.
Олексій Іванович народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Після сталінської окупації Бесарабії закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (після заміжжя - Порошенко) (1937-2004)
- Гуайдо признали 10 стран: Аргентина, Парагвай, Колумбия, США, Канада, Бразилия, Чили, Эквадор и Коста-Рика и Гватемала.
- За президента Мадуро выступили: Мексика и Россия.
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Красиво сказал! Если бы я не знал что этот человек уже 5 лет как президент - я бы за него проголосовал. А если серьезно - петя барыга и балабол. "Мы хотим ляляля..."