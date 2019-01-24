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 Политика Украины
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Все про:выборы (20889) ЦИК (2815) переселенцы (300) Слипачук (7)

 Переселенцы смогут проголосовать на выборах президента Украины по особой процедуре, - глава ЦИК Слипачук

Сегодня уже более-менее понятно, как люди расселились, это не 2015 год. По словам главы Центральной избирательной комиссии Украины Татьяны Слипачук, ЦИК надеется, что парламент рассмотрит вопрос об изменении законодательства, согласно которому переселенцы смогут голосовать по мажоритарным округам на тех территориях, где они фактически проживают.

Переселенцы смогут проголосовать на выборах президента Украины в 2019 году по особой процедуре, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон

"Люди, которые подают заявления в ближайший орган ведения Государственного реестра избирателей сейчас, не дожидаясь последнего дня, пока нет очередей, тратят на регистрацию десять-пятнадцать минут", – сказала Слипачук.

Она отметила, что сейчас переселенцы не могут избирать мажоритарных депутатов, потому что место голосования по мажоритарным округам четко привязано к месту регистрации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Раду не получилось убедить изменить закон о выборах президента. Нам пришлось принять около 30 наших разъяснений и постановлений, - глава ЦИК Слипачук

"Для того чтобы это изменить, нужно изменить закон. Это прямая норма. Там, где есть пробел, комиссия еще может своим постановлением дать какие-то разъяснения и его закрыть. Но если это касается прямой нормы закона, как, например, это было с военным положением, то комиссия сделать ничего не может", – продолжила глава ЦИК.

На вопрос, правильно ли дать внутренне перемещенным лицам возможность голосовать на местных выборах в тех мажоритарных округах, где они фактически проживают, Слипачук ответила: "Это очень сложный вопрос, он зависит, прежде всего, от того, насколько эти люди интегрируются в жизнь мажоритарного округа".

"Если так произошло и люди уже реально становятся субъектами территориального объединения, села, района – они 100% должны иметь возможность участвовать в формировании власти. Это взаимный процесс, процесс интеграции и реализации политических прав. Сегодня уже более-менее понятно, как люди расселились, это не 2015 год. Сейчас они уже начинают оседать, в самом хорошем смысле этого слова. Есть объективные основания говорить, что люди интегрируются, значит, они имеют право участвовать в жизни этой территории. Поэтому будем надеяться, что парламент сейчас или между выборами рассмотрит этот вопрос. Мы будем его поднимать", – заявила глава ЦИК.

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Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года, также на 2019 год намечены парламентские выборы.

Источник: https://censor.net.ua/n3108075
 
 
 Топ комментарии
 
Свыни придумали новую карусель?
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Если переселенец имеет место жительства и работу, то он имеет полные права голосовать. А если проживает в ОРДЛО, то его и регистрации надо лишать, не то, что права голоса.
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Не можуть голосувати переселенці, які фактично живуть в ЛДНР а лише фейково зареєстровані в Україні! Взагалі всіх переселенців потрібно позбавити права голосу, бо це залежні від влади люди якими можна маніпулювати!
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Не можуть голосувати переселенці, які фактично живуть в ЛДНР а лише фейково зареєстровані в Україні! Взагалі всіх переселенців потрібно позбавити права голосу, бо це залежні від влади люди якими можна маніпулювати!
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Я понимаю. Но хотелось бы узнать мотивы возникновения такого штампа.Власть не знает ни сколько их ни где они находятся, но при этом регулярно получает западную помощь на их нужды. Может субсиданты, которых 65% зависят от власти?
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Власть не знает ни сколько их ни где они находятся, но при этом регулярно получает западную помощь на их нужды - которую разворовывает на 50%.
а мотивы там же, где версии, что если где-то кого-то изнасиловал, убил, если где-то что-то разбил, украл - то это непременно переселенец, его дети.
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Під час війни вибори не проводять, а вводять воєнний стан, так записано в Конституції України! Якщо влада наплювала на Конституцію і проводить вибори, то мають бути обмежені виборчі права переселенців, бо це категорія громадян які весь час обирали у владу бандитів та сепаратистів і це призвело до війни, а за це має бути відповідальність і в першу чергу відповідальність мають нести мешканці тих регіонів які потрапили під окупацію! Це убезпечить нас від повторного обирання у владу сепаратистів та бандитів! Переселенці мають бути позбавлені права голосу!
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т.е. власть оставила сепаров у власти на местах, создаёт карманную цик, не меняет систему выборов, а вся вина на переселенцах?
если и будет реванш котрреволюции, то это вина власти.
как вина её и в сдаче некоторых территорий.
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Право голосу у переселенців дає можливість владі робити мільйонні фальсифікаціїї! Переселенці не приїдуть на вибори і їх голоси сотнями тисяч домалюються потрібному мафії кандидату, але проконролювати це у прифронтовій смузі не буде кому, туди не поїдуть спостерігачі, їх там просто не буде бо в прифронтову зону їх просто не пустять і не розмістять!
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ну от власти и бюджетники зависят и военные, а зэки так ......
многие переселенцы сознательно выехали оттуда, не надо всех под одну гребёнку.
да и далеко не все они зависят от власти.
странное какое-то деление Переселенці зможуть проголосувати на виборах президента України за особливою процедурою, - глава ЦВК Сліпачук - Цензор.НЕТ 1761
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Ми не можемо ризикувати, ті хто голосували за яунуковича мають нести відповідальність за цю війну! Переселенцям не можна давати право голосу під час війни, бо інакше це призведе до мільйонних підтасовок голосів виборців!
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Попридержи коней. Я переселенец с 14-го. И что ты мне можешь предъявить? Сказки венского леса? Разную херню слышал, но это за гранью.
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Мільйони ДНРівців зараз будуть голосувати за нашого Президента? Аотхервам!
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Главное, чтобы не миллионы подобного вам смиття голосовали за нашего президента.
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Той хто 27 років розвалював Україну і обирав януковича - не має права голосувати!
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А зачем такие говнюки, как вы, 27 лет разваливали Украину и выбирали януковича? Отвечайте.
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они не приедут и не будут голосовать, чего вы распереживались? не будут лугандонцы тратить свое бесценное время на всю тягомотину, связанную с получением права голоса
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та ви що? В чому різниця між Вами та мною, окрім того, що Ви живете в СВОЄМУ домі, а мене цього права позбавили? Чому це я ще не можу, на Вашу думку, мати право голосу???
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Різниця в тім що я не залежу від влади а Ви залежите, а залежні люди не можуть обирати владу!
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Разница только в гавнистости. И все.
Примитивный тролль.
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та шо вы говорите??? нам власть дала новое жилье взамен того, что нам пришлось оставить? нам власть дала какую-то компенсацию за потерянное имущество? нам власть ХОТЬ ЧЕМ-ТО помогла??? НЕТ!!! Все, что каждый из нас, бомжей у себя в стране, имеет это только то, что мы САМИ смогли себе создать и обеспечить с нуля! Мы даже примитивный кредит взять не можем и права голос не имеем. Так от какого хрена МЫ зависим??? СлабО ответиь?
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Вам зараз влада пообіцяє допомогу, дасть дві копійки і всі переселенці проголосують за мафію рошена!
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вот что вы за бред несете, а? побудьте, для начала, в нашей шкуре, а потом уже говорите, на что мы способны и на что нет!
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Оно просто говнюк. Не обращайте внимания. Мокрица.
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Не нервуйся. Переселенці на 99% за Тимошенко.
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Сумлєваюсь аднака. Горбатих тільки могила виправить. Знов голосуватимуть "за своїх".
Переселенці зможуть проголосувати на виборах президента України за особливою процедурою, - глава ЦВК Сліпачук - Цензор.НЕТ 7896
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всу Украина была горбатая, голосуя в 2010 за шапкокрада?
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Да ну нах! Среди моих знакомых таких вообще нет.
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Переселенців, чи тих хто голосуватиме за Тимошенко?
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Я сам переселенец. Поддерживаю связи со многими выехавшими семьями. С некоторыми работаем вместе. Родители тоже выехали, брат с семьей. За Тимошенко среди них нет ни одного (сразу скажу, что ни за рыгов, ни за коммуняк тоже нет). Есть одна семья за Зеленского, но мы работаем над этим вопросом . Большинство скорей всего вообще голосовать не пойдет.
Там еще один интересный момент. Перед вторым туром нужно будет снова проходить регистрацию. А это снова ехать, подавать документы. Причем сказали, что для этой процедуры будет всего 5 дней. Так что скорей всего это будет сделать нереально. Скорей всего на первый тур попаду, а на второй нет.
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А вот в селе, в котором сейчас живут родители, поклонников Ваны хватает. И это печалит.
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А цензорівські переселенці в основному за Юльку. Я сам з Сумщини- сєпарський регіон, так тут всі мріють що прийде Юлька і приєднає Україну до РФ. І агітатори обіцяють.
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Ну про всех не нужно... Хотя одного кровельщика из Сум видел еще в 2016. Так тот тоже что-то пытался рассказать мне про хуй..ла, Донбасс и т.д. Но мы с кумом быстро поставили его на место и объяснили, что к чему (без рук, просто фактами). Вроде понял, а там х.з. По селам на Житомирщине таких уникумов тоже полно. У многих дети в Москву еще при совке выехали. Так что сказать, что здесь рашка для всех поголовно является врагом тоже нельзя. И те же церкви МП кругом... Вот такая херня твориться.
Ничего, как-нибудь переживем.
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...Коли я в 2009-му і 2010 році в кожному інтерв'ю казала, що різниця між Тимошенко і Януковичем - це лише різниця між чоловічою і жіночою зоною [зеківською], мене ні одна душа не спитала - а яка ж різниця між чоловічою і жіночою зоною? Ніхто навіть не запідозрив, що я це не порядком метафори казала, а що між чоловічою і жіночою зонами дійсно є різниця! Поговоріть із фахівцями з пенітенціарної психології, і вони вам розкажуть, що на чоловічій є хай викривлена, карикатурна, але ще ієрархія, пародія на суспільну структуру - бо «чоловіки живуть зграями», тож якісь правила і в тюремному світі у них зберігаються. А от жіноча - це вже чистий «бєспрєдєл», божевільня й пекло на землі, бо жінка заточена не на соціум, а на стосунки, і коли її нічого не держить, просто впадає в амок. Ось такі речі я хочу від феміністичних і ґендерних студій отримати і прочитати - бо жінки, на відміну від чоловіків, все ще не досліджені культурою як вид. Жінка ще далеко не на всій широті соціального спектру себе спробувала. І те, що вона інакше, ніж чоловік, у багатьох сферах себе проявляє - це ще треба усвідомити. Ми рівні в своїх правах, але ми по-різному поводимося, жінки й чоловіки. І якщо за жінками як групою вже визнано базові людські права, то визнайте ж за нами право і на своїх негідниць! Годі зображати жінок тільки жертвами - дайте людству розпізнати жінок-катів, дайте психологічні портрети Рози Землячки, Фруми Щорс, Єлени Чаушеску, організаторок Угандійської різанини - та чи мало їх було в 20-му столітті, всіх отих бандиток? І чому ж ми досі як діти віримо, ніби бандит - це страшно, а бандитка - ні, бо «онажеженщіна»? Можу по цій темі згадати хіба Славенку Дракуліч з її книжкою про суджених у Гаазі воєнних злочинців «Вони б і мухи не скривдили» - там є два чудові есе про жінок-злочинниць, які всім треба прочитати: про Міру Марковіч, яка насправді керувала Мілошевичем, і Біляну Плавшич, президентку Боснії. Прочитавши, побачите нарешті, з кого нам політтехнологи «косплеїли» Тимошенко. На щастя, сьогодні українські виборці, маю надію, подорослішали й отримали певну відпірність. Та й Тимошенко втратила свій головний ресурс, на який завжди робила ставку, - сексуальність. Жінка, яка працює тільки на сексуальності, рано виходить на пенсію: менопауза, нікуди не дінешся, «гасить» феромони - і, о чудо, люди, які колись, до Майдану, «голосували за Юлю, бо вона красива», раптом почали чути, яку ахінею вона верзе. І злякались. До того ж, у міжчасі, слава Богу, в українській політиці з'явилось чимало жінок, які вже поводяться цілком за європейськими стандартами.
А щодо її буцімто високого рейтингу - то це теж технологія, і треба розуміти, для чого то пишеться. Такими бувають сценарії зриву виборів: цілий рік готується громадська думка, ніби «оцей»-от - лідер гонки, а потім на виборах уже можна, наприклад, хакнути сервер, як у 2004-му було, чи ще якесь паскудство вчинити - мовляв, «рятуйте, вкрали перемогу», хаос, розгардіяш, громадянський конфлікт, повертаємось назад у точку «весна-2014»… Але й без того фальшиві рейтинги - це технологія розпалювання громадської недовіри, підозріливості всередині суспільства. Бо коли ви ні разу не зустрічали людей, які збираються голосувати за Тимошенко, але весь час чуєте, що в неї найвищий рейтинг, тобто така маса «твердого електорату» статистично має бути помітною, то після кількох місяців ви неминуче починаєте той електорат підсвідомо довкола себе шукати, водити очима: мабуть, оці? чи оці? Де він, той внутрішній ворог, ідіот чи негідник, який за гречку продасть майбутнє моїх дітей? А в цей час хтось інший на вас думає те саме, бо ви, скажімо, вдягли мохерового берета - і таким чином у суспільстві провокується розбрат і внутрішня ненависть, а наслідки тут можуть бути які завгодно, як показала недавня трагедія з убивством Павла Адамовіча в Ґданську. -
О. Забужко zbruc.eu/node/86306?fbclid=IwAR2ZzXRP_xeolVcELT_6O-z_JILYru_KpzO9LxIkri_20ZNViplrq-59YJs
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МАЛАДЕЦ БЕЗЫМЯННЫЙ ГЕРОЙ И ,,ПАТРИОТ".
ТЫ УЖЕ В 2010 ГОДУ СМЕЛО И ЧЕСНО ПРОГОЛОСОВАЛ ЗА януковоча АБЫНЕЮЛЯ. ТЫ ОТКРЫТО ПРИВЁЛ ВОЙНУ В СВОЙ ДОМ, НО ТАК НИЧЕГО И НЕПОНЯЛ. ТАК И НЕСЛОЖИЛ ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ.
МОЖЕТ ИМЕННО ПОТОМУ ТЫ СЕЙЧАС ТАКОЙ СМЕЛЫЙ И ТАК БОИШСЯ СОБСТВЕННОГО ИМЕНИ ЧТО МЕЧТАЕШЬ ПОВТОРИТЬ. И СДЕЛАТЬ ,,ДАУНБАС" ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ.
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Чего кричишь? У меня всегда хватало мозгов чтобы не голосовать за пустые обещания. Поэтому на второй тур выборов в 2010 я вообще не ходил. Кабмин Вашей Бахини сделал для экономики гораздо больше вреда, чем Кабмин Азирова. Объяснять не буду, так как до вас все равно не дойдет.
А в первом туре в 2010 я голосовал за Ющенко. А вот избиратели Ваны как раз и привели Овоща ко власти. Самое интересное, что сейчас снова назревает такая же ситуация. Вас особо упоротых процентов 25 от общей массы населения. Т.е. во второй тур баба Юля проходит гарантированно. А вот все остальные резко против. Поэтому шансы выиграть выборы у Юли стремятся к 0. Именно поэтому я голосовать за слабых кандидатов уже в первом туре не буду. Нужно, чтобы во второй тур вышел нормальный кандидат. Между бабой Юлей и Зеленским смысла выбирать нет. Так что мой выбор Порошенко.
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Для меня уже давно НЕУДИВИТЕЛЬНО СЛЫШАТЬ ОТ БЫВШИХ ЗЕМЛЯКОВ ДАУНБАСИТОВ ,,АЯНЕГАЛАСАВАЛ, ЯНЕХАДИЛ". БОНЕЗАКАГО И ВСЕАНИАДИНАКАВЫЕ.
но тут сразу же возникают к вам вопросы: - А КТО ЖЕ ТОГДА ТЕ 104% ПРОЦЕНТА ДОНЧАН ПРОГОЛОСОВАВШТИХ ЗА януковоща???? И НИ ОДНОГО ПРОТИВ. А КТО ЖЕ ТОГДА ТЕ ПОД 90 % ЖИТЕЛЕЙ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ ПРОГОЛОСОВАВШИЕ ЗА януковоча????? КУДА ОНИ ВДРУГ РЕЗКО ИСПАРИЛИСЬ????? И ВДРУГ РЕЗКО СТАЛИ МЫНИЗАКАГОНЕГАЛАСАВАЛИ БОАНИВСЕАДИНАКАВЫЕ.
но перейдём ко второму: - ЯНИЗАКАГОНИГАЛАСАВАЛ, И ВСЕАНИАДИНАКАВЫЕ - ЭТИ МАНТРЫ МОГ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ЛЮБОЙ ЖИТЕЛЬ, ЛЮБОЙ ЧАСТИ УКРАИНЫ КРОМЕ ДОНБАССА. И НА ДОНБАССЕ ПРОСТО НЕЛЬЗЯ БЫЛО НЕВИДЕТЬ И НЕЗНАТЬ КАКИЕ ЛЮДИ, И КАКИМИ МЕТОДАМИ РВУТЬСЯ К ВЛАСТИ ВМЕСТЕ С януковочем. И ГОВОРИТЬ АНИВСЕАДИНАКАВЫЕ НА ДОНБАССЕ МОГЛИ ТОЛЬКО ПОЛНЫЕ ЛЖЕЦЫ И ПОДОНКИ, ЛИБО ПОЛНЫЕ РАСТЕНИЯ КОТОРЫМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВСЁ ГЛУБОКО ОДИНАКОВО.
оставляю вам выбор за вами определиться кто же вы????? ЛЖЕЦ И ПОДОНОК, ИЛИ БЕЗВОЛЬНОЕ РАСТЕНИЕ ЖИВШЕЕ В СТРАХЕ ОТ ТОГО, ЧТО СТОРОННИКОВ ПАРТИИ ,,БАТЬКІВЩИНА" И СТОРОННИКОВ ЮЛИИ ТИМОШЕНКО НА ДОНБАССЕ В ТЕ ВРЕМЕНА ТУПО ПРЕСЛЕДОВАЛИ И УБИВАЛИ.
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??? Вы пустобрех как и ваша Бахиня! Рассуждаете о том, о чем понятия не имеете. Что же у вас так цифры меняются? Определитесь все таки уже 90% или 104%. Я из Луганской области, а не из Донецкой. Но тупоголовому барану конечно же сложно объяснить, что дончан в луганске не сильно-то и любили. Кого убивали, клоун? В 2004 еще кто-то кому-то что-то доказывал. Тогда могли быть конфликты (но никто никого не убивал). Я не поехал тогда на антимайдан (или как там его назвать), хотя и деньги платили - ничего, остался жив, здоров, с работы не выгнали, зарплату не урезали, премии не лишили. В 2010 вообще все было спокойно. Явка около 70% была, что для Донбасса мало. И из этих 70% за Овоща в первом туре проголосовало всего около 70%. Понимаешь, клоун, что поддерживало Овоща всего 49% избирателей, а не 100 и не 90. А остальным было пох, потому что твоя Юля глубоко обосралась и Юща обосрала заодно (хотя он пытался что-то сделать и заслуги у него есть). И это несмотря на то, что она пропихнула популистский закон "О повышении престижности шахтерского труда".
Знаешь, кто был представителем Юли в нашем регионе, клоун? Королевская! Что это за тварь все прекрасно знали. И еще раз напомню, что большего зла экономике, чем принесла Юля на посту Премьера не принес никто, даже Азиров здесь отдыхает. Кабмин Юли запомнился только жалкими попытками управления экономикой в ручном режиме, созданием кризисов на пустом месте, увеличением госдолга более, чем в 2 раза и "офигенным" газовым контрактом. Идти с этим на выборы могла только полная дура. Вот и вышли во второй тур в 2010 два дебила. И голосовали за них такие же. Печально, что ситуация не меняется. Вы такие же овцы, какими и были 10 лет назад. У достойных кандидатов реально шансов нет. Вот и приходится выбирать из двух разрекламированных сортов дерьма.
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Ещё раз ,,смелому" сару, НЕПЕРЕВОРАЧИВАЙ СЛОВА. 104% ДОНЕЦК. ОКОЛО 90 % ЖИТЕЛИ ОБЛАСТЕЙ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ.
ЕЩЁ РАЗ НЕПЕРЕВОРАЧИВАЙ СЛОВА. СЕЙЧАС О 2004 ГОДЕ РЕЧИ И НЕБЫЛО.
И НЕВРИ ПРО ,,СПОКОЙНЫЕ ВЫБОРЫ" 2010 ГОДА.
И ДАЖЕ 70% ОТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ,,ЯВИВШИХСЯ НА ВЫБОРЫ ЭТО ОЧЕНЬ МНОГО. ДАЛЕКО НЕ ВСЕ РЕГИОНЫ МОГУТ ПОХВАСТАТЬ ТАКОЙ ЯВКОЙ. И ПОЧТИ 90% ИЗ НИХ ЗА УГОЛОВНИКА, НЕ ЗА ПОЛИТИЧЕСКОГО, А ИМЕННО ЗА УГОЛОВНИКА ЭТО ПРИГОВОР РЕГИОНУ. КОТОРЫЙ СЕЙЧАС И ВСТУПИЛ В СИЛУ.
ОСТАВШИЕСЯ 30% ПРОЦЕНТОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ КОТОРЫЕ НЕЯВИЛИСЬ И КОТОРЫЕ ЖИВЯ НА ДОНБАССЕ ,,НЕВИДЕЛИ" КТО РВЁТСЯ К ВЛАСТИ С януковочем, ТО я ПРО ТАКИХ И ГОВОРЮ ЛИБО ЛЖЕЦЫ И ПОДОНКИ, ЛИБО БЕЗВОЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ.
НО К ЛЖЕЦАМ И ПОДОНКАМ ОТНОСЯТСЯ НА ДОНБАССЕ ЕЩЁ И ТА ЧАСТЬ ПРОДАЖНОЙ ИНТИЛЛИГЕНЦИИ, КОТОРАЯ НА ТЕХ ВЫБОРАХ БЫЛА ЗА партию регионов И януковоща, А СЕЙЧАС КРИЧАТ ,,ЭТОНЕМЫ" ,,МЫЗАНЕГОНЕГАЛАСАВАЛИ" И ТАКИХ ИЗ БЫВШИХ ЗЕМЛЯКОВ ДОСТАТОЧНО.
и да, ВЫБОР ПО ПРЕЖНЕМУ ЗА ВАМИ. РЕШАЙТЕ САМИ, КТО ВЫ, РАСТЕНИЕ, КОТОРОМУ БЫЛО ВСЁ РАВНО ПРИХОД К ВЛАСТИ УГОЛОВНИКОВ. ИЛИ ТАКИ ЛЖЕЦ И ПОДОНОК.
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И ДА, РАССКАЖИТЕ ЭТО СИРОТАМ И ВДОВАМ, А ТАКЖЕ ИНВАЛИДАМ ЭТОЙ ВОЙНЫ, ЧТО ТОТ ВАШ ВЫБОР АБЫНЕЮЛЯ НИ НА ЧТО НЕПОВЛИЯЛ. И ,,ВАЙНАБЫЛАБЫПАЛЮБОМУ".
ТОЛЬКО ЧЕСТНО, ИСКРЕННЕ, И НЕПОД НИКОМ А СО СВОИМ НАСТОЯЩИМ ИМЕНЕМ И ФАМИЛИЕЙ.
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А что касается моей ,,БАХИНИ" для мрази которой ты и являешься я скажу что мне уже по .... что вы сделаете с Украиной. Вам здесь жить и вашим детям. Мои дети здесь уже не живут. Да и я можна сказать тоже.
ТАК ЧТО ВРИТЕ САМИ СЕБЕ НА ЗДОРОВЬЕ.
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з якого цемпереляку? Бабйуля явно не варіант
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На автобусах их будут привозить.То и коню понятно.
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Не будуть. Їх просто впишуть в бюлетені й протоколи, користуючись списками з минулих виборів.
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Если переселенец имеет место жительства и работу, то он имеет полные права голосовать. А если проживает в ОРДЛО, то его и регистрации надо лишать, не то, что права голоса.
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Только в одном случае - если на камеру скажет "Путин - х..ло, Крым - це Україна, Раша-параша".
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после всего что трапилось с переселенцами ани только за УПА голосовать будут.
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Спасіба жітєлям Думбаса... Згадалось чомусь.))
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да и вообще голосовать должны голосовать тока громадяне с чистым шоколадным сердцем и кристальной шоколадной душой
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Мальдивский главнокомандующий обещал изменить избирательных закон, чтобы не было мажоритарки. Опять нае...л. И так во всем. Опять барыги пролезут в депутаты и будут снимать с украинцев последнее. А если не хочешь - то за границу вали! Спасибо, Петя!
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а шо он меняет?Это ваван рявкнул за поребриком и все по стойке смирно проголосовали..в Думе..у нас такое не проходит
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в фантике будет одна фамилия , нетрудно догадаться чья....
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Так они за путина будут голосовать... Им ни по какой процедуре голосовать нельзя.
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Если человек выехал и долгое время живет в Украине,то ставить на нем клеймо из за преждней прописки нельзя.Он сделал свой выбор и это очевидно,Меня более смущает,когда на 5м году войны патриоты в вышиванках,говорящие на мове,ходят в церкви Московского Пархата,только после Томоса зашевелились,На 5м году войны,Карл!
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Особлива процедура: без документів, голосуватимуть 10 раз, але лише за тисячу і Рошенка.
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С документами, с внесением в реестр по адресу временного места жительства! При этом регистрироваться нужно заранее. Что Вы за бред пишете?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПереселенцы смогут проголосовать на выборах президента Украины по особой процедуре, - глава ЦИК Слипачук
 
 
 
 
 
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