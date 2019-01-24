 Переселенцы смогут проголосовать на выборах президента Украины по особой процедуре, - глава ЦИК Слипачук

Переселенцы смогут проголосовать на выборах президента Украины в 2019 году по особой процедуре, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон
"Люди, которые подают заявления в ближайший орган ведения Государственного реестра избирателей сейчас, не дожидаясь последнего дня, пока нет очередей, тратят на регистрацию десять-пятнадцать минут", – сказала Слипачук.
Она отметила, что сейчас переселенцы не могут избирать мажоритарных депутатов, потому что место голосования по мажоритарным округам четко привязано к месту регистрации.
"Для того чтобы это изменить, нужно изменить закон. Это прямая норма. Там, где есть пробел, комиссия еще может своим постановлением дать какие-то разъяснения и его закрыть. Но если это касается прямой нормы закона, как, например, это было с военным положением, то комиссия сделать ничего не может", – продолжила глава ЦИК.
На вопрос, правильно ли дать внутренне перемещенным лицам возможность голосовать на местных выборах в тех мажоритарных округах, где они фактически проживают, Слипачук ответила: "Это очень сложный вопрос, он зависит, прежде всего, от того, насколько эти люди интегрируются в жизнь мажоритарного округа".
"Если так произошло и люди уже реально становятся субъектами территориального объединения, села, района – они 100% должны иметь возможность участвовать в формировании власти. Это взаимный процесс, процесс интеграции и реализации политических прав. Сегодня уже более-менее понятно, как люди расселились, это не 2015 год. Сейчас они уже начинают оседать, в самом хорошем смысле этого слова. Есть объективные основания говорить, что люди интегрируются, значит, они имеют право участвовать в жизни этой территории. Поэтому будем надеяться, что парламент сейчас или между выборами рассмотрит этот вопрос. Мы будем его поднимать", – заявила глава ЦИК.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года, также на 2019 год намечены парламентские выборы.
а мотивы там же, где версии, что если где-то кого-то изнасиловал, убил, если где-то что-то разбил, украл - то это непременно переселенец, его дети.
если и будет реванш котрреволюции, то это вина власти.
как вина её и в сдаче некоторых территорий.
многие переселенцы сознательно выехали оттуда, не надо всех под одну гребёнку.
да и далеко не все они зависят от власти.
странное какое-то деление
Примитивный тролль.
Там еще один интересный момент. Перед вторым туром нужно будет снова проходить регистрацию. А это снова ехать, подавать документы. Причем сказали, что для этой процедуры будет всего 5 дней. Так что скорей всего это будет сделать нереально. Скорей всего на первый тур попаду, а на второй нет.
Ничего, как-нибудь переживем.
А щодо її буцімто високого рейтингу - то це теж технологія, і треба розуміти, для чого то пишеться. Такими бувають сценарії зриву виборів: цілий рік готується громадська думка, ніби «оцей»-от - лідер гонки, а потім на виборах уже можна, наприклад, хакнути сервер, як у 2004-му було, чи ще якесь паскудство вчинити - мовляв, «рятуйте, вкрали перемогу», хаос, розгардіяш, громадянський конфлікт, повертаємось назад у точку «весна-2014»… Але й без того фальшиві рейтинги - це технологія розпалювання громадської недовіри, підозріливості всередині суспільства. Бо коли ви ні разу не зустрічали людей, які збираються голосувати за Тимошенко, але весь час чуєте, що в неї найвищий рейтинг, тобто така маса «твердого електорату» статистично має бути помітною, то після кількох місяців ви неминуче починаєте той електорат підсвідомо довкола себе шукати, водити очима: мабуть, оці? чи оці? Де він, той внутрішній ворог, ідіот чи негідник, який за гречку продасть майбутнє моїх дітей? А в цей час хтось інший на вас думає те саме, бо ви, скажімо, вдягли мохерового берета - і таким чином у суспільстві провокується розбрат і внутрішня ненависть, а наслідки тут можуть бути які завгодно, як показала недавня трагедія з убивством Павла Адамовіча в Ґданську. -
О. Забужко zbruc.eu/node/86306?fbclid=IwAR2ZzXRP_xeolVcELT_6O-z_JILYru_KpzO9LxIkri_20ZNViplrq-59YJs
ТЫ УЖЕ В 2010 ГОДУ СМЕЛО И ЧЕСНО ПРОГОЛОСОВАЛ ЗА януковоча АБЫНЕЮЛЯ. ТЫ ОТКРЫТО ПРИВЁЛ ВОЙНУ В СВОЙ ДОМ, НО ТАК НИЧЕГО И НЕПОНЯЛ. ТАК И НЕСЛОЖИЛ ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ.
МОЖЕТ ИМЕННО ПОТОМУ ТЫ СЕЙЧАС ТАКОЙ СМЕЛЫЙ И ТАК БОИШСЯ СОБСТВЕННОГО ИМЕНИ ЧТО МЕЧТАЕШЬ ПОВТОРИТЬ. И СДЕЛАТЬ ,,ДАУНБАС" ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ.
А в первом туре в 2010 я голосовал за Ющенко. А вот избиратели Ваны как раз и привели Овоща ко власти. Самое интересное, что сейчас снова назревает такая же ситуация. Вас особо упоротых процентов 25 от общей массы населения. Т.е. во второй тур баба Юля проходит гарантированно. А вот все остальные резко против. Поэтому шансы выиграть выборы у Юли стремятся к 0. Именно поэтому я голосовать за слабых кандидатов уже в первом туре не буду. Нужно, чтобы во второй тур вышел нормальный кандидат. Между бабой Юлей и Зеленским смысла выбирать нет. Так что мой выбор Порошенко.
но тут сразу же возникают к вам вопросы: - А КТО ЖЕ ТОГДА ТЕ 104% ПРОЦЕНТА ДОНЧАН ПРОГОЛОСОВАВШТИХ ЗА януковоща???? И НИ ОДНОГО ПРОТИВ. А КТО ЖЕ ТОГДА ТЕ ПОД 90 % ЖИТЕЛЕЙ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ ПРОГОЛОСОВАВШИЕ ЗА януковоча????? КУДА ОНИ ВДРУГ РЕЗКО ИСПАРИЛИСЬ????? И ВДРУГ РЕЗКО СТАЛИ МЫНИЗАКАГОНЕГАЛАСАВАЛИ БОАНИВСЕАДИНАКАВЫЕ.
но перейдём ко второму: - ЯНИЗАКАГОНИГАЛАСАВАЛ, И ВСЕАНИАДИНАКАВЫЕ - ЭТИ МАНТРЫ МОГ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ЛЮБОЙ ЖИТЕЛЬ, ЛЮБОЙ ЧАСТИ УКРАИНЫ КРОМЕ ДОНБАССА. И НА ДОНБАССЕ ПРОСТО НЕЛЬЗЯ БЫЛО НЕВИДЕТЬ И НЕЗНАТЬ КАКИЕ ЛЮДИ, И КАКИМИ МЕТОДАМИ РВУТЬСЯ К ВЛАСТИ ВМЕСТЕ С януковочем. И ГОВОРИТЬ АНИВСЕАДИНАКАВЫЕ НА ДОНБАССЕ МОГЛИ ТОЛЬКО ПОЛНЫЕ ЛЖЕЦЫ И ПОДОНКИ, ЛИБО ПОЛНЫЕ РАСТЕНИЯ КОТОРЫМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВСЁ ГЛУБОКО ОДИНАКОВО.
оставляю вам выбор за вами определиться кто же вы????? ЛЖЕЦ И ПОДОНОК, ИЛИ БЕЗВОЛЬНОЕ РАСТЕНИЕ ЖИВШЕЕ В СТРАХЕ ОТ ТОГО, ЧТО СТОРОННИКОВ ПАРТИИ ,,БАТЬКІВЩИНА" И СТОРОННИКОВ ЮЛИИ ТИМОШЕНКО НА ДОНБАССЕ В ТЕ ВРЕМЕНА ТУПО ПРЕСЛЕДОВАЛИ И УБИВАЛИ.
Знаешь, кто был представителем Юли в нашем регионе, клоун? Королевская! Что это за тварь все прекрасно знали. И еще раз напомню, что большего зла экономике, чем принесла Юля на посту Премьера не принес никто, даже Азиров здесь отдыхает. Кабмин Юли запомнился только жалкими попытками управления экономикой в ручном режиме, созданием кризисов на пустом месте, увеличением госдолга более, чем в 2 раза и "офигенным" газовым контрактом. Идти с этим на выборы могла только полная дура. Вот и вышли во второй тур в 2010 два дебила. И голосовали за них такие же. Печально, что ситуация не меняется. Вы такие же овцы, какими и были 10 лет назад. У достойных кандидатов реально шансов нет. Вот и приходится выбирать из двух разрекламированных сортов дерьма.
ЕЩЁ РАЗ НЕПЕРЕВОРАЧИВАЙ СЛОВА. СЕЙЧАС О 2004 ГОДЕ РЕЧИ И НЕБЫЛО.
И НЕВРИ ПРО ,,СПОКОЙНЫЕ ВЫБОРЫ" 2010 ГОДА.
И ДАЖЕ 70% ОТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ,,ЯВИВШИХСЯ НА ВЫБОРЫ ЭТО ОЧЕНЬ МНОГО. ДАЛЕКО НЕ ВСЕ РЕГИОНЫ МОГУТ ПОХВАСТАТЬ ТАКОЙ ЯВКОЙ. И ПОЧТИ 90% ИЗ НИХ ЗА УГОЛОВНИКА, НЕ ЗА ПОЛИТИЧЕСКОГО, А ИМЕННО ЗА УГОЛОВНИКА ЭТО ПРИГОВОР РЕГИОНУ. КОТОРЫЙ СЕЙЧАС И ВСТУПИЛ В СИЛУ.
ОСТАВШИЕСЯ 30% ПРОЦЕНТОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ КОТОРЫЕ НЕЯВИЛИСЬ И КОТОРЫЕ ЖИВЯ НА ДОНБАССЕ ,,НЕВИДЕЛИ" КТО РВЁТСЯ К ВЛАСТИ С януковочем, ТО я ПРО ТАКИХ И ГОВОРЮ ЛИБО ЛЖЕЦЫ И ПОДОНКИ, ЛИБО БЕЗВОЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ.
НО К ЛЖЕЦАМ И ПОДОНКАМ ОТНОСЯТСЯ НА ДОНБАССЕ ЕЩЁ И ТА ЧАСТЬ ПРОДАЖНОЙ ИНТИЛЛИГЕНЦИИ, КОТОРАЯ НА ТЕХ ВЫБОРАХ БЫЛА ЗА партию регионов И януковоща, А СЕЙЧАС КРИЧАТ ,,ЭТОНЕМЫ" ,,МЫЗАНЕГОНЕГАЛАСАВАЛИ" И ТАКИХ ИЗ БЫВШИХ ЗЕМЛЯКОВ ДОСТАТОЧНО.
и да, ВЫБОР ПО ПРЕЖНЕМУ ЗА ВАМИ. РЕШАЙТЕ САМИ, КТО ВЫ, РАСТЕНИЕ, КОТОРОМУ БЫЛО ВСЁ РАВНО ПРИХОД К ВЛАСТИ УГОЛОВНИКОВ. ИЛИ ТАКИ ЛЖЕЦ И ПОДОНОК.
ТОЛЬКО ЧЕСТНО, ИСКРЕННЕ, И НЕПОД НИКОМ А СО СВОИМ НАСТОЯЩИМ ИМЕНЕМ И ФАМИЛИЕЙ.
ТАК ЧТО ВРИТЕ САМИ СЕБЕ НА ЗДОРОВЬЕ.
https://www.youtube.com/watch?v=vBgnASTY-Kg