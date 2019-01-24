 Переселенцы смогут проголосовать на выборах президента Украины по особой процедуре, - глава ЦИК Слипачук

Переселенцы смогут проголосовать на выборах президента Украины в 2019 году по особой процедуре, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон

"Люди, которые подают заявления в ближайший орган ведения Государственного реестра избирателей сейчас, не дожидаясь последнего дня, пока нет очередей, тратят на регистрацию десять-пятнадцать минут", – сказала Слипачук.



Она отметила, что сейчас переселенцы не могут избирать мажоритарных депутатов, потому что место голосования по мажоритарным округам четко привязано к месту регистрации.

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"Для того чтобы это изменить, нужно изменить закон. Это прямая норма. Там, где есть пробел, комиссия еще может своим постановлением дать какие-то разъяснения и его закрыть. Но если это касается прямой нормы закона, как, например, это было с военным положением, то комиссия сделать ничего не может", – продолжила глава ЦИК.



На вопрос, правильно ли дать внутренне перемещенным лицам возможность голосовать на местных выборах в тех мажоритарных округах, где они фактически проживают, Слипачук ответила: "Это очень сложный вопрос, он зависит, прежде всего, от того, насколько эти люди интегрируются в жизнь мажоритарного округа".



"Если так произошло и люди уже реально становятся субъектами территориального объединения, села, района – они 100% должны иметь возможность участвовать в формировании власти. Это взаимный процесс, процесс интеграции и реализации политических прав. Сегодня уже более-менее понятно, как люди расселились, это не 2015 год. Сейчас они уже начинают оседать, в самом хорошем смысле этого слова. Есть объективные основания говорить, что люди интегрируются, значит, они имеют право участвовать в жизни этой территории. Поэтому будем надеяться, что парламент сейчас или между выборами рассмотрит этот вопрос. Мы будем его поднимать", – заявила глава ЦИК.

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Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года, также на 2019 год намечены парламентские выборы.