EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Общество
  964  4
Все про:налоги (2551) налоговая милиция (1504) Одесса (5312) ГФС (3058)

 Одесское предприятие, занимающееся оптовой торговлей, возместило государству 2,6 млн грн неуплаченных налогов

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Одесской области обеспечили возмещение в бюджет 2,6 млн грн нанесенного ущерба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Так, в рамках расследования уголовного производства под процессуальным руководством областной прокуратуры был установлен руководитель одного из местных предприятий, который уклонился от уплаты налогов путем формирования налогового кредита за счет документального оформления хозяйственных операций по приобретению комплектующих деталей от фиктивных предприятий, в отношении которых приняты судебные решения по ст. 205 УК Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Государственное предприятие в Киеве возместило в бюджет 3,9 млн грн неуплаченного единого социального взноса

Благодаря принятым в ходе расследования мерам, нанесенный государству ущерб в размере 2,6 млн грн возмещен в полном объеме. В связи с этим судом будет решаться вопрос об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности.

Источник: https://censor.net.ua/n3108072
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Достали уже этими мусарскими успехами.
Налоговая борзеет, таможня уже неделю по тарифам всех нагинает.
Потужна реформа выбивания бабла, шоб пенсам перед выборами пенсию поднять, а бюджетникам зарплату.
 показать весь комментарий
 
 
Чисто шантаж с вымогательством,ты нам столько то,в бюджет столько то и мы тебя отпескаем.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоОдесское предприятие, занимающееся оптовой торговлей, возместило государству 2,6 млн грн неуплаченных налогов
 
 
 
 
 
 вверх