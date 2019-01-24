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 Общество
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 У пойманного на взятке в размере 1 млн грн начальника Гоструда Донецкой области обнаружили гражданство РФ, - СБУ

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины совместно со следователями Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины в августе 2018 г. уличили в получении неправомерной выгоды в особо крупных размерах начальника Главного управления Гоструда в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что чиновник требовал 1 миллион гривен от коммерсанта за уменьшение суммы начисленного штрафа и непроведение инспекционных проверок предприятия. В рамках досудебного расследования правоохранители также установили, что за несколько месяцев до своего назначения на должность злоумышленник посещал территорию временно оккупированного Крыма. Его "сопровождала" гражданка, которая с 17 января 2018 г. является исполняющий обязанности начальника ГУ Гоструда в Донецкой области. Во время этой поездки на неподконтрольную Украине территорию чиновник получил гражданство Российской Федерации. Уже находясь в гражданстве страны-агрессора, будущий руководитель Главного управления Гоструда в Донецкой области подделал документы для назначения на должность", - рассказали в СБУ.

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23 января по указанным фактам злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями 358, 368 и 369-2 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/n3108070
 
   
 Топ комментарии
 
если бы СБУ покопалось на Банковой, то наверное бы обнаружила там немало чиновников с паспортами мордора.
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Тепер сбу має пояснити як людина з російським громадянством отримала доступ на таку посаду. А керівники сбу в Донецькій області мають лишитись своїх посад, звання та пенсії! Може в керівників сбу в Донецькій області теж є російське громадянство?
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Всего лишь? А что там с Семочко? Или нужно подождать журналистское расследование, чтобы как переводчика Гнойсмана Ежова носом тыкнули неопровержимыми фактами, правда после того как он кучу бед принесет.
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ну и что? он же торговый партньор и мыролюбец. В чем проблема. он же тамжынашлюдь в конце концов шыкаладному цеху.
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Тепер сбу має пояснити як людина з російським громадянством отримала доступ на таку посаду. А керівники сбу в Донецькій області мають лишитись своїх посад, звання та пенсії! Може в керівників сбу в Донецькій області теж є російське громадянство?
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Нет, они просто члены организации "Безопасность без границ", или ФСБ(У)...
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Какая голова - такая и рыба! Вы после Семочка еще чему то удивляетесь? Медведчук в помощь - для понимания патриотизма власти.
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Вот если бы нашли паспорт Великобритании.То наш человек.Дело пришлось бы закрыть.
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С такими паспортами здесь есть люди 3-х категорий: олигархи, слабоумные и сотрудники разведки ее Величества.
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А если бы нашли украинский паспорт, то отпустили бы?!
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говнометке надо иногда пасть протирать... правильно сделал... ибо смердит
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если бы СБУ покопалось на Банковой, то наверное бы обнаружила там немало чиновников с паспортами мордора.
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Что будете делать? Лишить гражданства Украины всех пенсий , и прав, по другому нельзя. Нельзя быть лохами и продолжать кормить неграждан. Это касается тех кто на оккупированной территории .
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Всего лишь? А что там с Семочко? Или нужно подождать журналистское расследование, чтобы как переводчика Гнойсмана Ежова носом тыкнули неопровержимыми фактами, правда после того как он кучу бед принесет.
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Яйця відірвали паскуді? Чи як завжди Діскавері, "Ловимо рішуче". Тепер з плокулолом Югою. Піймали, показали, поцілували і відпустили. Головне, щоб жодна бестія не постраждала.
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купил, выходит, гражданство агрессора на нетрудовые доходы, забыв при этом часть грошей в слепой траст перечислить
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- Поднимите руки те, кто вместо Медведчука сможет поставлять дизельное топливо из РФ?
..
..
- Отож!
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Потрібен чіткий закон...Маєш паспорт про громадянство іншоі держави - автоматично позбавляєшся громадянства Украіни...
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він є , його просто треба виконувати..але ж "страшно"...а то в нас 3/4 держслужбовців, всіх рангів, можна не дорахуватись)

Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
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при чем в том же органе, где тебе выдали этот паспорт...забирают тот, старый...не нужный
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Громадянства позбавляти то зайве. а от недопуск до роботи в любих органах влади.
то варто було б зробити.
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Да там в ревковском гоструде все взяточники,мрази из бпп дали им право сдирать с бизнеса сотни тысяч штафа во внесудебном порядке,и они куражатся как хотят.
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Тобто, якби не попався дурень на хабарі, то й далі б собі працював на парашу.
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какая неожиданность …… а того кто его назначил уже проверяли ?
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"У пойманного на взятке в размере 1 млн грн начальника Гоструда Донецкой области обнаружили гражданство РФ." © СБУ
Це добре. Але про таке ж громадянство у спійманого на махінаціях Труханова наше СБУ чомусь мовчить...
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Почему-то никто не удивляется самому факту существования этой коррупционной конторы!
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Сколько их уже пойманых, осужденных что-то не видать.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУ пойманного на взятке в размере 1 млн грн начальника Гоструда Донецкой области обнаружили гражданство РФ, - СБУ
 
 
 
 
 
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