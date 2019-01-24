 Постучать в двери Путина и попросить у него мир - это еще одно популистское обещание, - Порошенко

"Многие до сих пор не делают выводов и любят говорить о том, что мир в Украине придет в скором времени. Это еще одно популистское обещание: мир близок; достаточно постучать в двери Путина, попросить мир и сразу его получить", - сказал Президент во время выступления на украинском завтраке в Давосе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

Глава государства подчеркнул: "Но на пороге не мир, а агрессор. Мы должны быть готовы к единому ответу агрессору. Мы принимаем мир только на основе национальных интересов Украины, на основе международного права, только с возвращением суверенитета и территориальной целостности Украины".

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"Мы принесем мир, если Россия вернется к ситуации хотя бы как в 2013 году. Ключи к миру, к сожалению, не в Киеве, не в Брюсселе, Оттаве или Вашингтоне. Ключи к миру - в Москве. Мы должны использовать каждый инструмент в нашем распоряжении для того, чтобы посадить Путина за стол переговоров. Так, как мы сделали в 2014 и 2015 годах во время подписания Минских соглашений", - подчеркнул он.

По словам Петра Порошенко, в украинском парламенте ведутся очень тяжелые переговоры по Минским соглашениям уже четыре года. "Многие партийные лидеры, в том числе те, кто сегодня здесь, говорят, что это катастрофа. Что именно? То, что мы четко зафиксировали в Минских соглашениях, что все иностранные войска должны быть выведены из Украины? То, что мы должны контролировать границу между Украиной и Россией? То, что мы говорим Путину вывести артиллерию, танки, системы залпового огня и другое оружие, которое убивает украинцев? Нет. У нас есть возможность восстановить украинский суверенитет и вернуть мир в Украине", - отметил Президент.