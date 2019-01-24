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 Политика Украины
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 Постучать в двери Путина и попросить у него мир - это еще одно популистское обещание, - Порошенко

Президент Петр Порошенко подчеркивает, что Украина должна быть готова к единому ответу российском агрессору и отстаивать свои интересы, а не соглашаться на мир любой ценой.

"Многие до сих пор не делают выводов и любят говорить о том, что мир в Украине придет в скором времени. Это еще одно популистское обещание: мир близок; достаточно постучать в двери Путина, попросить мир и сразу его получить", - сказал Президент во время выступления на украинском завтраке в Давосе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

Глава государства подчеркнул: "Но на пороге не мир, а агрессор. Мы должны быть готовы к единому ответу агрессору. Мы принимаем мир только на основе национальных интересов Украины, на основе международного права, только с возвращением суверенитета и территориальной целостности Украины".

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"Мы принесем мир, если Россия вернется к ситуации хотя бы как в 2013 году. Ключи к миру, к сожалению, не в Киеве, не в Брюсселе, Оттаве или Вашингтоне. Ключи к миру - в Москве. Мы должны использовать каждый инструмент в нашем распоряжении для того, чтобы посадить Путина за стол переговоров. Так, как мы сделали в 2014 и 2015 годах во время подписания Минских соглашений", - подчеркнул он.

По словам Петра Порошенко, в украинском парламенте ведутся очень тяжелые переговоры по Минским соглашениям уже четыре года. "Многие партийные лидеры, в том числе те, кто сегодня здесь, говорят, что это катастрофа. Что именно? То, что мы четко зафиксировали в Минских соглашениях, что все иностранные войска должны быть выведены из Украины? То, что мы должны контролировать границу между Украиной и Россией? То, что мы говорим Путину вывести артиллерию, танки, системы залпового огня и другое оружие, которое убивает украинцев? Нет. У нас есть возможность восстановить украинский суверенитет и вернуть мир в Украине", - отметил Президент.

Источник: https://censor.net.ua/n3108067
 
   
 Топ комментарии
 
В двери Путина нужно стучать ногой, обутой в "берцы", сжимая в руках оружие, снятое с предохранителя, и не "просить", а "требовать"!!!...
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Все правильно сказав. Порох приймає рішення не сам.Все узгоджується по заходах і часу з союзниками.Я знаю точно,коли будем звільнять Донбас.Коли призвуть ОР-1.
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ОР-1 - оперативний резерв 1-ї черги ЗСУ.Це люди які пройшли АТО/ООС,визнані за станом здоров"я придатними до військової служби,регулярно проходять навчальні збори у віськах.Зараз нараховується приблизно 150000 .В разі серйозного загострення бойових дій,чи загрози масштабного вторгнення нас призвуть знову.
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Дякую за відповідь.
І дякую Вам за службу.
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А пообіцяти лохторатові закінчити АТО за кілька днів та постукати у двері до сєпарів з пропозицією мирних переговорів під егідою Путєна - це подвіх развєччіка гідності. тіпа? Постукати в двері Путіна і попросити у нього миру- це ще одна популістська обіцянка, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5826

Постукати в двері Путіна і попросити у нього миру- це ще одна популістська обіцянка, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8297
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А бросить дерьмо на вентилятор это подвих провокашки-зрадохвила ,, типо Постукати в двері Путіна і попросити у нього миру- це ще одна популістська обіцянка, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4552 .. Да хлопец ?
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І хто ж там у вас дєрьмо, а хто провокашка?
Я, наприклад, бачу, як якесь ху*ло протягує волохату руку дружби Головнокомандувачеві миру. У Будці Гідності вважають, що отримали у Мінську повну гібридну перемогу, чи напаки?
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Так если это "дерьмо" само постоянно подставляется. То с Путиным здоровается сразу после Илловайской трагедии, то с Фирташем договаривается о взаимной поддержке, то с офшорами палится, то его "схемы" всплывают, то обещания не выполняет. Что тут народу, молчать?
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С Путлом о мире договариваться нельзя.
А об торговле - та тож святое дело!!!
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"Голая гордость"--можно и так назвать его браваду. Вопросы -- Россия агрессор?-Да,...Кацапы нам ненавистны? ---Да,....наконец--мы с ними воюем, они нам враги?--Да,да.д....! Непонятки--так почему же мы покупаем у врага и агрессора газ,пусть даже и не напрямую? а раз так, мы от них зависим и ничего не делаем,чтобы отказаться навсегда, во всём..а раз нет, то мы змея, которая кусает себя сама за хвост и одновременно страус с головой в песке.
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Наконец-то всё узнали, как ты выглядишь
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Здоров быдло . Ничего что я тут твою фотку выставил .. ? Ты не в обиде .?
Ну ты уже решил за кого будешь малевать галочку , за жулю или за клоуна , или ты ешо в размышлениях ??
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Прикольная твоя фотка из семейного альбома.Небось,за соевого гидранта будешь,у тебя на морде написано
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Ты,шоколадка,так докерувался со своим гросей,что даже клоуны с идиотскими высказываниями теперь имеют шанс получить много голосов у избирателей думающих - лишь бы кто,только не эта парочка болванов.
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Дибіл!!!Це не президент поганий, це народ тупий!
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А петя сильно таки боїться Зеленського. Команду фас своїм тролякам тільки на нього дав.
Іньших так не "поливають" петяботи.
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По перше не треба тикати незнаїомій людині.
По друге х#йло не мій а к@ц@пський.
По третьє на жульку лайна теж вистачає але там навіть говорити нема про що. Жулік петя та жулька юлька не мають бути у політиці В З А Г А Л І , завжди це кажу та ксзав. Моя особиста думка. Так що не робіть спішних висновків щоб не віглядати балоболкою.
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обычно такие как ты всех обвиняют но не предлагают ничего замен, разогнать ментов, судей, прокуроров, политиков, а на вопрос кем заменим в ответ тишина. это обычная ольгинская технология, у вас все плохо, вы все разломайте а построим мы за вас так как нам хочется
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Кого там боятись? Тебе не нудить від його виступів?
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https://www.facebook.com/groups/326328151119372/?ref=group_header

"Скажіть як зрозуміти ту людину
Що зрадила батьківську мову солов'їну?
Не модно…, «так удобней»…, без різниці…
Самі ж плюєте у свої криниці !
Нас нищили, вбивали, катували
Лише за те, що ми культуру нашу шанували
За те, що українцями родились
Московії уперто не корились.
А що ж тепер ? І далі нас вбивають…
Та тільки там, де мову на « язык» міняють
Одумайтесь, навчіться гордість мати
Бо « руській мір» зайде до вас до хати !!!"

(Валентина Царицун)


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Это Оно про Минский договорняк блеет?
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То есть не мира не войны еще 5 лет, так я понимаю?
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хоч 100 років - доки ВОНИ на цьому будуть наживатися
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А может и дольше. Или Вы можете привести пример, когда подобный конфликт с Россией удалось закочить миром?
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Ну наиболее реальный для украинцев,план "замирения" их с россиянами-это добровольно переселиться на каторгу в Сибирь!(((Помнится семь тысяч бойцов УПА сдались на милость московитов...и таки да,советы им дали амнистию!Но через год их втихаря,вместе с семьями вывезли на Сибирь в Гулаг!!!А ведь в следкоме РФ уже заведены уголовные дела на 6 тысяч тысяч офицеров и солдат ВСУ и на 1,5 тысячу проукраинских деятелей....
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Не преувеличивайте, Жириновский говорил всего-то: "15 млн в Сибирь и 15 млн расстрелять". Так что каждый третий украинец сможет остаться на территории сегодняшней Украины.
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Не так! При такой арифметике вна украдине в минусах до 5 млн должно остаться.
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Второй срок лукавого Мальдивского барыги-смерть Украине.За 5 лет и пяди украинской земли не освободил,загнал в гроб и плен немало наших славных воинов.Есть фотки ,как он в Давосе стоял на сцене с заправленной полой пиджака в брюки.Бесконечно больной человек,и на голову тоже
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Поступимся Порохом, тоесть коррупцией, воровством и безнадёгой. Остальное следует оставить.

Вот любишь разводить зраду. А что Кошулинський или Садовый тоже предатели? Хватит кацапские методы практиковать, научись адекватности, а не говномётству
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПостучать в двери Путина и попросить у него мир - это еще одно популистское обещание, - Порошенко
 
 
 
 
 
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