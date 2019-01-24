 Постучать в двери Путина и попросить у него мир - это еще одно популистское обещание, - Порошенко

"Многие до сих пор не делают выводов и любят говорить о том, что мир в Украине придет в скором времени. Это еще одно популистское обещание: мир близок; достаточно постучать в двери Путина, попросить мир и сразу его получить", - сказал Президент во время выступления на украинском завтраке в Давосе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.
Глава государства подчеркнул: "Но на пороге не мир, а агрессор. Мы должны быть готовы к единому ответу агрессору. Мы принимаем мир только на основе национальных интересов Украины, на основе международного права, только с возвращением суверенитета и территориальной целостности Украины".
"Мы принесем мир, если Россия вернется к ситуации хотя бы как в 2013 году. Ключи к миру, к сожалению, не в Киеве, не в Брюсселе, Оттаве или Вашингтоне. Ключи к миру - в Москве. Мы должны использовать каждый инструмент в нашем распоряжении для того, чтобы посадить Путина за стол переговоров. Так, как мы сделали в 2014 и 2015 годах во время подписания Минских соглашений", - подчеркнул он.
По словам Петра Порошенко, в украинском парламенте ведутся очень тяжелые переговоры по Минским соглашениям уже четыре года. "Многие партийные лидеры, в том числе те, кто сегодня здесь, говорят, что это катастрофа. Что именно? То, что мы четко зафиксировали в Минских соглашениях, что все иностранные войска должны быть выведены из Украины? То, что мы должны контролировать границу между Украиной и Россией? То, что мы говорим Путину вывести артиллерию, танки, системы залпового огня и другое оружие, которое убивает украинцев? Нет. У нас есть возможность восстановить украинский суверенитет и вернуть мир в Украине", - отметил Президент.
І дякую Вам за службу.
Я, наприклад, бачу, як якесь ху*ло протягує волохату руку дружби Головнокомандувачеві миру. У Будці Гідності вважають, що отримали у Мінську повну гібридну перемогу, чи напаки?
А об торговле - та тож святое дело!!!
Ну ты уже решил за кого будешь малевать галочку , за жулю или за клоуна , или ты ешо в размышлениях ??
Іньших так не "поливають" петяботи.
По друге х#йло не мій а к@ц@пський.
По третьє на жульку лайна теж вистачає але там навіть говорити нема про що. Жулік петя та жулька юлька не мають бути у політиці В З А Г А Л І , завжди це кажу та ксзав. Моя особиста думка. Так що не робіть спішних висновків щоб не віглядати балоболкою.
"Скажіть як зрозуміти ту людину
Що зрадила батьківську мову солов'їну?
Не модно…, «так удобней»…, без різниці…
Самі ж плюєте у свої криниці !
Нас нищили, вбивали, катували
Лише за те, що ми культуру нашу шанували
За те, що українцями родились
Московії уперто не корились.
А що ж тепер ? І далі нас вбивають…
Та тільки там, де мову на « язык» міняють
Одумайтесь, навчіться гордість мати
Бо « руській мір» зайде до вас до хати !!!"
(Валентина Царицун)
Вот любишь разводить зраду. А что Кошулинський или Садовый тоже предатели? Хватит кацапские методы практиковать, научись адекватности, а не говномётству