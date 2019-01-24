 Российский "Панцирь" уничтожен тихоходным израильским "дроном-камикадзе", - российские СМИ

Об этом заявил российский военный эксперт Владислав Шурыгин, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Российские С-300 не помогли асадистам: подробности о массированном авиаударе Израиля в районе Дамаска

"Специалист отмечает, что барражирующий боеприпас SkyStriker производства компании Elbit Systems, так называемый дрон-камикадзе, представляет собой небольшой тихоходный (до 190 километров в час) беспилотный летательный аппарат с толкающим пропеллером и электродвигателем. Масса дрона составляет 35 килограммов, из которых на боевую часть приходится от 5 до 10 килограммов. В воздухе беспилотник способен находиться до двух часов. Управление дроном в режиме теленаведения осуществляет оператор", - пишет издание Lenta.ru.

Шурыгин пишет, что "применение этого боеприпаса в дневное время представляет определенную проблему, так как он уязвим даже для стрелкового оружия", однако в ночное время налет "стаи" таких "камикадзе" на позиции противовоздушной обороны "может составить серьезную проблему уже для противника".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Израиль уничтожил еще один российский комплекс ПВО "Панцирь". ВИДЕО

В ночь на 21 января Израиль атаковал объекты на территории Сирии, которые, по данным еврейского государства, связаны с Ираном. В ходе удара был уничтожен, в частности, комплекс "Панцирь-С1".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее армия обороны Израиля обнародовала видео с управляемой ракеты, на котором запечатлено ее попадание в российский комплекс противоракетной обороны "Панцирь-С1" cирийских вооруженных сил.