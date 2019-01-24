EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  42965  172
Материалы по теме:
Все про:Израиль (917) ПВО (126) Россия (71818) Сирия (2763)

 Российский "Панцирь" уничтожен тихоходным израильским "дроном-камикадзе", - российские СМИ

Зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С1" российского производства был уничтожен в Сирии израильским беспилотником SkyStriker.

Об этом заявил российский военный эксперт Владислав Шурыгин, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Российские С-300 не помогли асадистам: подробности о массированном авиаударе Израиля в районе Дамаска

"Специалист отмечает, что барражирующий боеприпас SkyStriker производства компании Elbit Systems, так называемый дрон-камикадзе, представляет собой небольшой тихоходный (до 190 километров в час) беспилотный летательный аппарат с толкающим пропеллером и электродвигателем. Масса дрона составляет 35 килограммов, из которых на боевую часть приходится от 5 до 10 килограммов. В воздухе беспилотник способен находиться до двух часов. Управление дроном в режиме теленаведения осуществляет оператор", - пишет издание Lenta.ru.

Шурыгин пишет, что "применение этого боеприпаса в дневное время представляет определенную проблему, так как он уязвим даже для стрелкового оружия", однако в ночное время налет "стаи" таких "камикадзе" на позиции противовоздушной обороны "может составить серьезную проблему уже для противника".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Израиль уничтожил еще один российский комплекс ПВО "Панцирь". ВИДЕО

В ночь на 21 января Израиль атаковал объекты на территории Сирии, которые, по данным еврейского государства, связаны с Ираном. В ходе удара был уничтожен, в частности, комплекс "Панцирь-С1".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее армия обороны Израиля обнародовала видео с управляемой ракеты, на котором запечатлено ее попадание в российский комплекс противоракетной обороны "Панцирь-С1" cирийских вооруженных сил.

Источник: https://censor.net.ua/n3108066
 
   
 Топ комментарии
 
ЛАПАТНИКИ ТЕХНИКА ЭТО НЕ ВАШ КАНЕК,ПОПРОБУЙТЕ БАЛЕТ
 показать весь комментарий
 
Брехня, це Панцирь знищив нахабного дрона тараном! Российский "Панцирь" уничтожен тихоходным израильским "дроном-камикадзе", - российские СМИ - Цензор.НЕТ 5825
 показать весь комментарий
 
А вот ПВО вайшнории в работе ту 22м 3 Российский "Панцирь" уничтожен тихоходным израильским "дроном-камикадзе", - российские СМИ - Цензор.НЕТ 3419 Российский "Панцирь" уничтожен тихоходным израильским "дроном-камикадзе", - российские СМИ - Цензор.НЕТ 4276
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Самое интересное, были ли в момент попадания в будке "Панцыря" кацапы? Если были, то их теперь точно таки да уже нет. А вообще москворашка на этой неделе продемонстрировала "наводящие ужас на НАТО" неуязвимый "Панцырь" и всепогодный Ту 22 М3
 показать весь комментарий
 
 
конечно были...кто то же две ракеты с перепугу зарустил...😀
 показать весь комментарий
 
 
у параши есть еще С-300, не признающий кривизну земли
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Проте в нас є річковий бронекатер "Гюрза" за 18 млн. доларів!!!!
Правда від цього проекту СРСР відмовилась ще у 1980му, і японський, такого ж класу, коштує в 15(п'ятнадцять) разів дешевше, але зате бронекатер виробляється на заводі Порошенка "Ленінська Кузня". Їх зараз цілу серію запустили. Правда завод цей Порошенко вже продав сєпаратисту Тігібко, що навесні 2014го бігав і світивсь, як новорічна ялинка, по адміністраціям Донбасу і заспокоював: "Ще трохи і ми в Росії!", але все одно нам треба радіти.
____________________
Беспілотники? Ага. Хочаб якийсь поганенький завод набоїв збудувати, бо вже пуляти по рашкованам нема чим, Шпигун же висадив в повітря 70% війьсового озброєння.
Але завод набоїв для поліціянтів(щоб пуляти по майданівцям) Шпигун таки збудував. Слава Шпигуну! Тьху, бл...
 показать весь комментарий
 
 
для поліції патронний заводик вже побудували.
 показать весь комментарий
 
Стоимость Гюгзы 5,6 млн. долларов.
Этот высер стар и уже не однократно звучал про японский катер в 15 раз дешевле. Но из вас, серунов, никто так и не ответил. Какой такой японский бронированный катер стоит 1,2 млн. ?
 показать весь комментарий
 
 
Я тоже заметил что слишком медленно для ракеты.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А тут не зря ванговали что Бутусов это будет месяцами жевать.
 показать весь комментарий
 
Путен приказал покупать турецкие. Да и откат та поболе
 показать весь комментарий
 
 
Турція - це Константинополь. А це фактично Томос. Ви що, проти Томоса? Російський "Панцир" знищений тихохідним ізраїльським "дроном-камікадзе", - російські ЗМІ - Цензор.НЕТ 504
______________
Спочатку подумайте, потім кажіть. Головний речник Порошенка Карл Волох сказав, що українська корупція рятує Україну.
Тому слово "відкат" набуває такого ж статуту, як і Томос. Вікат для нас - святе. Російський "Панцир" знищений тихохідним ізраїльським "дроном-камікадзе", - російські ЗМІ - Цензор.НЕТ 1352
 показать весь комментарий
 
 
A prijatnoje delo otpusk, cjto ne denj, vsjo novije prijatnij novosti
 показать весь комментарий
 
 
Дети на рашке красивые, а всё, что они делают руками - говно (давно подмечено).
 показать весь комментарий
 
 
Российский "Панцирь" уничтожен тихоходным израильским "дроном-камикадзе"/ "Панцирь-С1"- это помещающаяся на одном КАМАЗе хрень стоимостью каких то 15 млн долл.И эти 15 млн долл Путин наверняка содрал с сирийцев как плату за братскую интернациональную помощь.Т.е. материально пострадала не РФ, а сирийцы.Если и радоваться, то радоваться Бомбардировщик Ту-22М3 (стоимостью четверть миллиарда долларов) разбился в Мурманской области РФ.Плюс два двусотых. /Израиль захватил сирийские Голанские высоты и провозгласил свой суверенитет над этой территорией. Резолюция Совбеза ООН признала аннексию недействительной.
 показать весь комментарий
 
 
Ми не радіємо вашим катастрофам, казапе! Ми радіємо, якщо собака паРашка, хвора на сказ, подає сімптоми на виздоролення.
_________________
Нажаль казап Сідоров не подає таких сімптомів
 показать весь комментарий
 
 
Вибачте, пан Сідоров, вашу казапську не розумію. І це ресурс український.
 показать весь комментарий
 
 
Сидров -это ник .Их у Ивана Петровича Сидорова, партизанящего в сайтах РФ, много. Ники 10-и летней давности.Гражданин Митрофан ДДТ Психиатр читатель Северин Тиль Железняк. Евлампий Михрютка историк сталинец Туча Вещун Маркс цензор пионер недовольный Григорий Иванов юный орел психолог барыга Майор П. Ланжерон Иван Кокс алеет восток Ликбез За царя за родину за веру патриот европеец азартный пошехонский смотрящий свой весельчак Толстой горожанин студент Ермак юрист доброжелатель Акадэмик математик Вангащук Шарапов Нестор Ржевский UA бумеранг законник арий виртуальный котик морской запорожец миру мир масквич наблюдатель Лавр Капуста от сохи набат Епифан избиратель осторожный Сигизмунд местный таёжник некурящий знающий демократ Тютюнник справедливый Филимон пролетарий Спирант тамбовский Ленин Троцкий суперрусин шкраб Фома чучхе бывалый
 показать весь комментарий
 
 
Ну воно може і так. Але це все нам треба знати?
 показать весь комментарий
 
- Она же - Анна Ифедоренко, она же - Элла Коцнельбоген, она же ... она же - Изольда Меньшова, она же - Валентина Понеяд...
 показать весь комментарий
 
 
😀 С сирийцев? С винторогих пенсинеров в паРаше он эти 15 лямов содрал...и еще сотню лямов если не более на поддкржку режима асада..
 показать весь комментарий
 
 
ватник, это даже не смешно. Ваш ху-ло покупает по всему миру друзей (так сказать). И, заметь, не за мои украинские деньги, а за твои. Желаю успехов в торговлишке.
 показать весь комментарий
 
 
А имеет ли смысл переводить...если ты в оригинале ничего понять не смог...?😀
 показать весь комментарий
 
 
Конкретно у этого уже нет...уже вылечили...😀
 показать весь комментарий
 
 
До чого коментар до триденної новини? Натяк на "перспективну" саморобку Касьянова ? Коли вже наш Кулібін зрозуміє,знадобись його фуфло в армії-наштампували б уже давно.
 показать весь комментарий
 
 
Немного переделаем..
Взлетали две антиракеты
От "нетаналога" бежал расчет
Кто хоть однажды видел это
На "Панцирь" хрен служить пойдет
 показать весь комментарий
 
 
короче непобедимый паРашинский супер-пупер агрегат распылили на атомы чуть ли не из рогатки. сложных и дорогих ракет это чудо нанотехнологическое не заслуживает.
 показать весь комментарий
 
 
"...в ночное время налет "стаи" таких "камикадзе" на позиции противовоздушной обороны "может составить серьезную проблему уже для противника".

Параше есть чем ответить. Вслед за батальоном Т-34 у них появилась эскадрилья У-2.
Російський "Панцир" знищений тихохідним ізраїльським "дроном-камікадзе", - російські ЗМІ - Цензор.НЕТ 8867
 показать весь комментарий
 
 
Израильтяне использовали 2 хорошие идеи ВМВ в 21 веке: У-2 - 100 км\час, ночная беспокоящая бомбежка, и камикадзе - попадет в цель в любом случае, не надо систем прицеливания и сброса, точность попадания практически 100%.
 показать весь комментарий
 
на самом деле панцирь не был учинтежен, при подлете дрона панцирь резко развил скорость 100 махов и телепортировался за урал
 показать весь комментарий
 
 
комические вайска раисси - самые продвинутые в мире по технологиям. "Панцирь" настроен на поражение целей, котрые движутся со скростью не менее 27ми махов.
Использовать тихоходный древний дельтаплан - не кошерный удар по копчику от Израиля))
 показать весь комментарий
 
 
" Локатор миллиметрового диапазона обеспечивает обнаружение и поражение целей с ЭПР 0,1 м² на дальности 20 км.[33]"
И какую площадь имеет этот дрон?
 показать весь комментарий
 
 
ну и сильно помог панцырю локатор?
 показать весь комментарий
 
 
несприймайте рекламу за реальність. Особливо, коли в небі працює рії БПЛА та пілотованої авіації.
 показать весь комментарий
 
Когда я служил в ПВО в 80-х, нам на секретных занятиях (! ) в учебке сообщили, что ЭПР каылатой ракеты порядка 0,15 м². У этого дрона, похоже, раз в 3-5 меньше. Он из радиопроницаемого пластика должен быть сделан. Там отраженного сигнала с гулькин хрен.
 показать весь комментарий
 
 
Дрон классный.Он бесшумный(электромоторчик и винт в попе).Радионезаметный.Полностью автономный -оператор может вмешаться в управление,а может и нет.Его можно безопасно вернуть.В воздухе 2 часа держится.Да скорость 190 - ну и что?Скорее всего,панцирь пулял наугад.
 показать весь комментарий
 
 
никаких наугад,по траеэктории ракет же видно,пулял по чем видел а шо невидел то его и укакошило.Это по сути локальная победа эпр малозаметности над радаром.Ф22 имеет 1 дцм эпр а кацапий пак фа по словам индусов почти как у 4го поколения до 1м\кв,так шо даже если радары условно на бортах будут одинаковы то кацапалет разлетится на молекулы много раньше чем его пилот что либо в радар вообще увидит
 показать весь комментарий
 
 
Надо было рыболовные сети вокруг "Панциря" натянуть, в несколько рядов.
Дешево и эффективно!

 показать весь комментарий
 
 
Бач,і кривизна землі йому не завадила. Ну шо тут можна сказати - Ле-Хаім! Російський "Панцир" знищений тихохідним ізраїльським "дроном-камікадзе", - російські ЗМІ - Цензор.НЕТ 177
 показать весь комментарий
 
 
Ізраїль показав росії що на хитру жопу панциря є х... дрон з гвинтом.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, треба розуміти тактику сучасного високотехнологічного бою. Одночасно в небі знаходяться як традиційні винищувачі-бомбардувальники так і різноманітні класи БПЛА, які працюють в одному рої, але кожен виконує своє завдання. Є БПЛА розвідники, одні ведуть візуальну розвідку в різних діапазонах, інші ведуть радіорозвідку, як прослуховування радіоканалів зв'язку, так і виявлення працюючих радіолокаторів та станцій РЕБ. Є БПЛА, які ставлять радіоперешкоди зв'язку та радіолокаторам. Є БПЛА мішені, які імітують політ справжнього пілотованого апарата чи БПЛА аби відволікти від реальних цілей. Є різноманітні ударні БПЛА, в тому числі й камікадзе. Проблема для ворожої ППО в тому, що не завжди зрозуміло який БПЛА яку функцію виконує бо нерідко один БПЛА має декілька функцій, а всі збити за раз не можливо. До того ж, під час роботи радіоперешкод малі цілі стають менш помітними навіть на близькій відстані.
 показать весь комментарий
 
 
Це що виходить,що новітня зброя за мільйони виявилась взагалі сміттям? Російський "Панцир" знищений тихохідним ізраїльським "дроном-камікадзе", - російські ЗМІ - Цензор.НЕТ 8375
 показать весь комментарий
 
 
Прошу дати відповідь московитських експертів. Російський "Панцир" знищений тихохідним ізраїльським "дроном-камікадзе", - російські ЗМІ - Цензор.НЕТ 6787
 показать весь комментарий
 
Я писал 3 дня назад:
-----------------------------------
Miko R 798886a8

На видео грохнули два "Панциря", как минимум. Один грохнули ракетой, используя лазерную подсветку с беспилотника, второй - беспилотником-камикадзе с ВВ на борту.
Насмешили комменты, особено этот:
"Израильтяне наконец отомстили сирийцам за пацанов с Ил-20". )))))
21.01.2019 23:05

 показать весь комментарий
 
 
Кому бы как не Израильтянам первым об этом заявить? Нет, это сьёмка одного эпизода от обеих участвовавших средств поражения.
 показать весь комментарий
 
 
Хуйлопитек, я не читал, что они заявляли. Я смотрел видео. Этого было достаточно, чтобы увидеть два разгромленных Панциря, один из которых успел запустить ракеты, а второй нет.
Но дело не в этом.
Хуйлопитек, ты можешь придумывать ещё более дикие оправдания. Но ведь мир уже много раз видел истинную цену рашистского металлолома.
 показать весь комментарий
 
Вы выдаёте желаемое за действительное.
А почему они тогда не показали видео с ракеты которая попала тогда когда снимал первый беспилотник (по которому стреляли ракетами), которая и уничтожила Панцирь? Не потому ли что они его показали во второй части того же видео???
 показать весь комментарий
 
 
Видео атаки оставляет несколько вопросов: По моему очевидно что что Панцирь просто "развели" одновременной атакой с двух сторон. У него угол обзора - порядка 90 градусов, а атака была одновременной с противоположных направлений. Это не Тор, чтоб в одиночку держать круговую оборону (я бы сказал, Панцирь С - это Тор для бедных). А почему он был один? На сколько знаю в армии РФ их ставят по 4, чтоб образовать круговую оборону. Вот так ставить их по одному - просто отдавать их на уничтожение. На сколько видно на видео - он стреляет по первому беспилотнику ракетами а не из пушек. У ракет минимальная дальность - 1.5 км. А цель была уже гораздо ближе, да и спорно что ракеты попадут по такой цели. Почему не стрелял из пушек? Единственное что приходит на ум - уже израсходовал боеприпасы к пушкам. А их там не мало. Тогда было бы интересно узнать - а это видео с какого по счёту беспилотника его атакующего?
Первый Панцирь просто сдали, как мишень. Даже не включили. А этот работал и сделал всё что мог. Но использовали его не правильно, и Израильтяне этим воспользовались.
 показать весь комментарий
 
 
Кацапы верят, что их говнопанцирь уничтожил пару десятков ракет и бпла и потом просто не было чем отстреливаться, хотя мокша в кабине мог бы еще и коровьей лепешкой отбиться))))), а простая идея о техническом превосходстве все ставит на свои места и сработали его с первого раза!!! Російський "Панцир" знищений тихохідним ізраїльським "дроном-камікадзе", - російські ЗМІ - Цензор.НЕТ 4166 Російський "Панцир" знищений тихохідним ізраїльським "дроном-камікадзе", - російські ЗМІ - Цензор.НЕТ 4166 Російський "Панцир" знищений тихохідним ізраїльським "дроном-камікадзе", - російські ЗМІ - Цензор.НЕТ 9393 Російський "Панцир" знищений тихохідним ізраїльським "дроном-камікадзе", - російські ЗМІ - Цензор.НЕТ 4605
 показать весь комментарий
 
Чтоб организовать круговую оборону на Панцире есть вращающаяся антенна. Нр что-то пошло не так...
 показать весь комментарий
 
И что с той антенны - если у него основной канал наведения - оптический, и угол обзора у него 90 градусов? Ну увидишь ты противника локатором (хотя такой беспилотник - наверное хрен увидишь, только оптическими средствами, как видели тот что в начале видео). Но стрелять то ты можешь только в одном направлении. Ну может некоторое время ты повертишь башней, пытаясь успеть уничтожить цели со всех сторон из пушек. Но если они будут атаковать более - менее одновременно. Ты тупо не успеешь развернуться. Это не Тор, который может стоять и обстреливать цели на 360 градусов с места.

Показали атаку с одной стороны, он стал реагировать, а второй беспилотник атаковал из слепой зоны. Его просто не видели.
 показать весь комментарий
 
 
Тот локатор на Панцире - для галочки... В оптическом диапазоне он видит всякую мелочь гораздо лучше и дальше.
 показать весь комментарий
 
Видит не Панцирь, а видит оператор. Если будете "крутить башней" и просматривать в оптический прибор окружающую обстановку - через полчаса-час осатанеете от пролетающих одиночных птичек, мусора, понятого ветром, целіх стай птиц и т.п. Кроме того, чем дальше видит оптика, тем меньше апертура, значит, скорость смотра надо увеличивать, что очень утомительно для нервов и глаз.
Я когда в ПВО служил - там горы были, засветы местных предметов на жаргоне "местники" с нижней зоне очень несимметричные (на равнине это круг в центре экрана на около15км) а в верхних зонах обзора сигналы от вершин многих гор очень похожи на сигналы медленных самолетов. Только движение выдает ЛА. Через час боевой работы нервы ни к черту, глаза болят и хочется все и всех послать на три буквы.
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийский "Панцирь" уничтожен тихоходным израильским "дроном-камикадзе", - российские СМИ
 
 
 
 
 
 вверх