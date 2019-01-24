 Российский "Панцирь" уничтожен тихоходным израильским "дроном-камикадзе", - российские СМИ

Об этом заявил российский военный эксперт Владислав Шурыгин, передает Цензор.НЕТ.
"Специалист отмечает, что барражирующий боеприпас SkyStriker производства компании Elbit Systems, так называемый дрон-камикадзе, представляет собой небольшой тихоходный (до 190 километров в час) беспилотный летательный аппарат с толкающим пропеллером и электродвигателем. Масса дрона составляет 35 килограммов, из которых на боевую часть приходится от 5 до 10 килограммов. В воздухе беспилотник способен находиться до двух часов. Управление дроном в режиме теленаведения осуществляет оператор", - пишет издание Lenta.ru.
Шурыгин пишет, что "применение этого боеприпаса в дневное время представляет определенную проблему, так как он уязвим даже для стрелкового оружия", однако в ночное время налет "стаи" таких "камикадзе" на позиции противовоздушной обороны "может составить серьезную проблему уже для противника".
В ночь на 21 января Израиль атаковал объекты на территории Сирии, которые, по данным еврейского государства, связаны с Ираном. В ходе удара был уничтожен, в частности, комплекс "Панцирь-С1".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее армия обороны Израиля обнародовала видео с управляемой ракеты, на котором запечатлено ее попадание в российский комплекс противоракетной обороны "Панцирь-С1" cирийских вооруженных сил.
Правда від цього проекту СРСР відмовилась ще у 1980му, і японський, такого ж класу, коштує в 15(п'ятнадцять) разів дешевше, але зате бронекатер виробляється на заводі Порошенка "Ленінська Кузня". Їх зараз цілу серію запустили. Правда завод цей Порошенко вже продав сєпаратисту Тігібко, що навесні 2014го бігав і світивсь, як новорічна ялинка, по адміністраціям Донбасу і заспокоював: "Ще трохи і ми в Росії!", але все одно нам треба радіти.
____________________
Беспілотники? Ага. Хочаб якийсь поганенький завод набоїв збудувати, бо вже пуляти по рашкованам нема чим, Шпигун же висадив в повітря 70% війьсового озброєння.
Але завод набоїв для поліціянтів(щоб пуляти по майданівцям) Шпигун таки збудував. Слава Шпигуну! Тьху, бл...
Этот высер стар и уже не однократно звучал про японский катер в 15 раз дешевле. Но из вас, серунов, никто так и не ответил. Какой такой японский бронированный катер стоит 1,2 млн. ?
______________
Спочатку подумайте, потім кажіть. Головний речник Порошенка Карл Волох сказав, що українська корупція рятує Україну.
Тому слово "відкат" набуває такого ж статуту, як і Томос. Вікат для нас - святе.
_________________
Нажаль казап Сідоров не подає таких сімптомів
Взлетали две антиракеты
От "нетаналога" бежал расчет
Кто хоть однажды видел это
На "Панцирь" хрен служить пойдет
Параше есть чем ответить. Вслед за батальоном Т-34 у них появилась эскадрилья У-2.
Использовать тихоходный древний дельтаплан - не кошерный удар по копчику от Израиля))
И какую площадь имеет этот дрон?
Дешево и эффективно!
хитру жопупанциря є х...дрон з гвинтом.
-----------------------------------
Miko R 798886a8
На видео грохнули два "Панциря", как минимум. Один грохнули ракетой, используя лазерную подсветку с беспилотника, второй - беспилотником-камикадзе с ВВ на борту.
Насмешили комменты, особено этот:
"Израильтяне наконец отомстили сирийцам за пацанов с Ил-20". )))))
21.01.2019 23:05
Но дело не в этом.
Хуйлопитек, ты можешь придумывать ещё более дикие оправдания. Но ведь мир уже много раз видел истинную цену рашистского металлолома.
А почему они тогда не показали видео с ракеты которая попала тогда когда снимал первый беспилотник (по которому стреляли ракетами), которая и уничтожила Панцирь? Не потому ли что они его показали во второй части того же видео???
Первый Панцирь просто сдали, как мишень. Даже не включили. А этот работал и сделал всё что мог. Но использовали его не правильно, и Израильтяне этим воспользовались.
Показали атаку с одной стороны, он стал реагировать, а второй беспилотник атаковал из слепой зоны. Его просто не видели.
Я когда в ПВО служил - там горы были, засветы местных предметов на жаргоне "местники" с нижней зоне очень несимметричные (на равнине это круг в центре экрана на около15км) а в верхних зонах обзора сигналы от вершин многих гор очень похожи на сигналы медленных самолетов. Только движение выдает ЛА. Через час боевой работы нервы ни к черту, глаза болят и хочется все и всех послать на три буквы.