 ПАСЕ приняла резолюцию по агрессии РФ в Азовском море: призвала Кремль освободить украинских моряков и соблюдать Женевскую конвенцию о военнопленных

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава украинской делегации в Ассамблее Владимир Арьев (БПП), передает Цензор.НЕТ.

"Резолюция ПАСЕ по Азову, над которой работали 2 месяца, принята. 103 за! Текст хороший. Поздравляю делегацию с замечательным результатом работы!" - рассказал он.

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"Отличная новость! Резолюция по Азову, в которой от России требуют освобождения военнопленных украинских моряков, а до момента освобождения - соблюдения норм Женевской конвенции от 12.08.1949 "Об обращении с военнопленными" - принята. Это первый серьезный шаг на международной арене в деле освобождения военнопленных украинских моряков. Благодарю делегатов ПАСЕ от Украины и всех ее партнеров и союзников за отлично проделанную тяжелую и кропотливую работу!" - добавил координатор группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.





Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.