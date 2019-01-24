 ПАСЕ приняла резолюцию по агрессии РФ в Азовском море: призвала Кремль освободить украинских моряков и соблюдать Женевскую конвенцию о военнопленных

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава украинской делегации в Ассамблее Владимир Арьев (БПП), передает Цензор.НЕТ.
"Резолюция ПАСЕ по Азову, над которой работали 2 месяца, принята. 103 за! Текст хороший. Поздравляю делегацию с замечательным результатом работы!" - рассказал он.
"Отличная новость! Резолюция по Азову, в которой от России требуют освобождения военнопленных украинских моряков, а до момента освобождения - соблюдения норм Женевской конвенции от 12.08.1949 "Об обращении с военнопленными" - принята. Это первый серьезный шаг на международной арене в деле освобождения военнопленных украинских моряков. Благодарю делегатов ПАСЕ от Украины и всех ее партнеров и союзников за отлично проделанную тяжелую и кропотливую работу!" - добавил координатор группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".
15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.
Вот именно етим : «СОБЛЮДАТЬ ЖЕНЕВСКУЮ КОНВЕНЦИЮ О ВОЕННОПЛЕННЫХ.», потьікали в харю свинороссам и совковатьі.
Статья 3
В случае вооруженного конфликта, не носящего международного характера и возникающего на территории одной из Высоких Договаривающихся Сторон, каждая из находящихся в конфликте сторон будет обязана применять как минимум следующие положения:
1. Лица, которые непосредственно не принимают участия в военных действиях, включая тех лиц из состава вооруженных сил, которые сложили оружие, а также тех, которые перестали принимать участие в военных действиях вследствие болезни, ранения, задержания или по любой другой причине, должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением без всякой дискриминации по причинам расы, цвета кожи, религии или веры, пола, происхождения или имущественного положения или любых других аналогичных критериев.
По этой статье военнопленных нет. ПАСЕ как обычно приняла резолюцию "и вашим, и нашим".
Прочтите и задумайтесь, какие титанические усилия делает наша дипломатия! Как ребята пихают это болото,которому ПО ФИГ на все!
В его недоразвитом и недоевропейском мозгу не умещаются одновременно такие понятия как ВОЙНА и ТОРГОВЛЯ
Вот он и не понимает - откуда накуй военнопленные.
Хорошо, что там есть специалисты, которые ломая себе пальцы, пытаются объяснить.
Но то такое.
- а как вы боритесь с тлей?
- простите..вы не из "зеленых"
- нет.
- так вот! я ее безбожно травлю...
- Господин Лавров! Повернитесь к нам спиной, снимите штаны и нагнитесь...
- Зачем?!...
- Ну, должны же мы согласовать с глистами в вашей заднице и "мандавошками" на яйцах, законность пребывания их в вашем организме!...
Більше
Ви будете сміятись, але під час дебатіа по Азову в кулуарах Ради Європи знову з'явилася Скабєєва. Знову ми їх добряче дістали.
Аааааа, это БОМБЕЗНО!!! Пропагандонше Кремля, Сукабеевой, сказали правду про её рот - сливной бачок! ЭТА ПЯЦЬ!!!
Как же зачётно журналистка "Прямого", Ольга Шилкина, закрыла пасть конченной брехливой кацапке Сукабеевой!
Это нужно слышать - Сукабеева
охуе… охренела)))
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2422890.html
Російська Федерація готується до повномасштабного наступу на Україну.
Ворог в три рази збільшив воєнну міць на окупованому Донбасі, розказав в інтерв'ю командувач Об'єднаними Силами Сергій Наєв.
Він стверджує що є індикатори, за якими це можна довести.
"По-перше, вони збільшили кількість військ в зоні конфлікту. Наприклад, там, де було вісім тактичних батальйонів біля українсько-російського кордону, їх стало дванадцять. І це тільки в моїй зоні відповідальності", - говорить він.
"Вони також істотно збільшили кількість авіації, готової до дій з повітряних баз по ту сторону лінії фронту, біля Донецька", - сказав Наєв.
За словами командувача головним доказом підготовки є збільшення чисельності ворожих ДРГ (диверсійно-розвідувальних груп). Це вдалося дізнатися перехопивши ворожі перемовини.https://gazeta.ua/articles/donbas/_rosiya-gotuye-nastup-na-ukrayinu-komanduvach-oos/881692
- Ребята, а кто вы, и откуда, что такие смуглые, плосколицые и прищуренные?
- Мы? А мы шахтёры местные, от "бандер" "народ Донбасса" защищаем... А плосколицые потому, что в забое места мало, приходится лицом в стенку угольную упираться, смуглые - потому, что ещё от угольной пыли не отмылись... А щуримся потому, что в шахте темно, а наверху солнца много..."
дайте денег
===
А у цих європейських дармоїдів неабияка "оперативність". І це щодо очевидного факту. Якби було щось спірне, то чекали б років з п'ять.
Что читаем тут??
1. про расстрел укр караблей - НИСЛОВААА!!!!
2.ПРО АГРЕСИЮ РАСЕИ 5 лет - НИСЛОВААА!!!
претензий по ентим 2 вапосам нету!!
только притензия - чтобы хорошо кормили укр пленных в тюрме.
продолжайте банбить укркарабли и брать 100500 пленных,
разрешаем расстрелы караблей,
но только пленных кармите хорошо в тюрме.
пабеда!!!!!!!!!!
укроделегацыя едет с пабедой - встречайте в эрапорту барисполь!!!!!!!!!
слава.
ура.
Источник: https://censor.net.ua/n3108063
нужно все 24 человека сделать членами ПАСЕ.
...сделать и президентским бортом забрать!
https://www.youtube.com/watch?v=vBgnASTY-Kg
А все из-за гибридных действий Турции, которая попросту ввела новые правила судоходства через проливы, чем создала для РФ невыносимые условия. Связано ли это со своеобразной местью за захват Керченского пролива и Азовского моря, не ясно. Тем не менее, Путин, думается, уяснил, что ответочка за свои преступления может прилететь в любой момент и с любой стороны. http://www.vatra.net.ua/otvetka-za-kerchenskuyu-provokatsiyu-priletela-otkuda-ne-zhdali-turtsiya-nagnula-rossiyu-i-sdelala-to-zhe-chto-i-kreml-v-azovskom-more/
- Ляшко в ПАСЕ
Источник: https://censor.net.ua/n3108095
Шо они там требуют - уже покуй