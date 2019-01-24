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 Политика Украины
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Все про:Азовское море (1006) Арьев (527) военнопленные (363) моряки (555) ПАСЕ (1252) Полозов (307)

 ПАСЕ приняла резолюцию по агрессии РФ в Азовском море: призвала Кремль освободить украинских моряков и соблюдать Женевскую конвенцию о военнопленных

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) поддержала резолюцию относительно эскалации напряженности в Азовском море и Керченском проливе.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава украинской делегации в Ассамблее Владимир Арьев (БПП), передает Цензор.НЕТ.

"Резолюция ПАСЕ по Азову, над которой работали 2 месяца, принята. 103 за! Текст хороший. Поздравляю делегацию с замечательным результатом работы!" - рассказал он.

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"Отличная новость! Резолюция по Азову, в которой от России требуют освобождения военнопленных украинских моряков, а до момента освобождения - соблюдения норм Женевской конвенции от 12.08.1949 "Об обращении с военнопленными" - принята. Это первый серьезный шаг на международной арене в деле освобождения военнопленных украинских моряков. Благодарю делегатов ПАСЕ от Украины и всех ее партнеров и союзников за отлично проделанную тяжелую и кропотливую работу!" - добавил координатор группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.

ПАСЕ приняла резолюцию по агрессии РФ в Азовском море: призвала Кремль освободить украинских моряков и соблюдать Женевскую конвенцию о военнопленных 01
ПАСЕ приняла резолюцию по агрессии РФ в Азовском море: призвала Кремль освободить украинских моряков и соблюдать Женевскую конвенцию о военнопленных 02

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

Источник: https://censor.net.ua/n3108063
 
   
 Топ комментарии
 
Резолюции это основа для принятия и расширения санкций как политического инструмента. Все ок, работаем.
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Прочтите текст на много букв от Николая Полозова,что происходило сегодня в ПАСЕ. Про украинских военнопленных моряков и продажных, ленивых еврокуртизанов.
Прочтите и задумайтесь, какие титанические усилия делает наша дипломатия! Как ребята пихают это болото,которому ПО ФИГ на все!

ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо агресії РФ в Азовському морі: закликала Кремль звільнити українських моряків і дотримуватися Женевської конвенції про військовополонених - Цензор.НЕТ 4368
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я как-то призвал насекомых, не есть черешню. как ни странно, они не послушались. а вот инсектициды хорошо помогли)).
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послухати вони послухають,але нічого виконувати не будуть
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Ксения, здесь главное - что этих "толстых пингвинов, робко прячущих тело в утёсах...", вынудили подобное решение принять... Термиты маленькие, комочки почвы и древесной трухи - ещё мельче, однако стены термитника имеют крепость бетона и возвышаются над саванной на несколько метров... Это "ещё один "удар по крышке гроба" - "гвоздики" маленькие, однако, их много...
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и самое главное в свету последних перемен все таки услышали Украину!
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Самое главное:«ПАСЕ приняла резолюцию по агрессии РФ в Азовском море: призвала Кремль освободить украинских моряков и СОБЛЮДАТЬ ЖЕНЕВСКУЮ КОНВЕНЦИЮ О ВОЕННОПЛЕННЫХ.»


Вот именно етим : «СОБЛЮДАТЬ ЖЕНЕВСКУЮ КОНВЕНЦИЮ О ВОЕННОПЛЕННЫХ.», потьікали в харю свинороссам и совковатьі.
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ПАСЕ указало - ЖЕНЕВСКАЯ КОНВЕНЦИЯ. Возьмем Женевскую конвенцию от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны.
Статья 3
В случае вооруженного конфликта, не носящего международного характера и возникающего на территории одной из Высоких Договаривающихся Сторон, каждая из находящихся в конфликте сторон будет обязана применять как минимум следующие положения:
1. Лица, которые непосредственно не принимают участия в военных действиях, включая тех лиц из состава вооруженных сил, которые сложили оружие, а также тех, которые перестали принимать участие в военных действиях вследствие болезни, ранения, задержания или по любой другой причине, должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением без всякой дискриминации по причинам расы, цвета кожи, религии или веры, пола, происхождения или имущественного положения или любых других аналогичных критериев.

По этой статье военнопленных нет. ПАСЕ как обычно приняла резолюцию "и вашим, и нашим".
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а,хде хлубокая обеспокоенность?
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хлубокая уже была, теперь "ну очень хлубокая...." должна быть
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Прочтите текст на много букв от Николая Полозова,что происходило сегодня в ПАСЕ. Про украинских военнопленных моряков и продажных, ленивых еврокуртизанов.
Прочтите и задумайтесь, какие титанические усилия делает наша дипломатия! Как ребята пихают это болото,которому ПО ФИГ на все!

ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо агресії РФ в Азовському морі: закликала Кремль звільнити українських моряків і дотримуватися Женевської конвенції про військовополонених - Цензор.НЕТ 4368
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Евробюрократ опасается быть признанным невменяшкой - это как минимум.
В его недоразвитом и недоевропейском мозгу не умещаются одновременно такие понятия как ВОЙНА и ТОРГОВЛЯ
Вот он и не понимает - откуда накуй военнопленные.
Хорошо, что там есть специалисты, которые ломая себе пальцы, пытаются объяснить.
Но то такое.
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У них понятие "война" вообще не помещается в голове, все вытесняется понятиями "торговля" и "всегда можно поговорить и найти компромис". Это проблема всего западного общества.
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Ну, прямо ситуация, как в фильме "За двумя зайцами" - "Вобще-то, ДА... Но всё же - НЕТ!"
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Резолюции это основа для принятия и расширения санкций как политического инструмента. Все ок, работаем.
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Да вы с другой планеты упали! Какие санкции?! Кто их планирует расширять?!
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я как-то призвал насекомых, не есть черешню. как ни странно, они не послушались. а вот инсектициды хорошо помогли)).
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Вы вопиюще нарушили права насекомых - а как же услышать их мнение и провести с ними переговоры в каком-нибудь формате?)))
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***
- а как вы боритесь с тлей?
- простите..вы не из "зеленых"
- нет.
- так вот! я ее безбожно травлю...
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Я как-то привёл анекдот, когда Россия, в лице Лаврова, начала требовать от Украины соблюдать права "народа Донбасса", и соласовать свои решения с её "представителями":
- Господин Лавров! Повернитесь к нам спиной, снимите штаны и нагнитесь...
- Зачем?!...
- Ну, должны же мы согласовать с глистами в вашей заднице и "мандавошками" на яйцах, законность пребывания их в вашем организме!...
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У Вас після "закликав" не вийшло тому що Ви порушили процедуру. Спочатку треба було висловити "стурбованість", потім -- "глибоку стурбованість", а потім "украй глибоку стурбованість...". І лише після цього -- "закликати". Комахи пішли б. Ґарантую. Бо вже не було б чого їсти. ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо агресії РФ в Азовському морі: закликала Кремль звільнити українських моряків і дотримуватися Женевської конвенції про військовополонених - Цензор.НЕТ 7510
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А что там делают жЫвотные Скабеева, Платошкин?
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Volodymyr Ariev‏ @VolodymyrAriev 1 год.1 годину тому

Більше

Ви будете сміятись, але під час дебатіа по Азову в кулуарах Ради Європи знову з'явилася Скабєєва. Знову ми їх добряче дістали.
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А її трошки попустили.

Аааааа, это БОМБЕЗНО!!! Пропагандонше Кремля, Сукабеевой, сказали правду про её рот - сливной бачок! ЭТА ПЯЦЬ!!!
Как же зачётно журналистка "Прямого", Ольга Шилкина, закрыла пасть конченной брехливой кацапке Сукабеевой!
Это нужно слышать - Сукабеева охуе… охренела)))


https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2422890.html


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"Росія готує наступ на Україну" - командувач ООС

Російська Федерація готується до повномасштабного наступу на Україну.
Ворог в три рази збільшив воєнну міць на окупованому Донбасі, розказав в інтерв'ю командувач Об'єднаними Силами Сергій Наєв.
Він стверджує що є індикатори, за якими це можна довести.
"По-перше, вони збільшили кількість військ в зоні конфлікту. Наприклад, там, де було вісім тактичних батальйонів біля українсько-російського кордону, їх стало дванадцять. І це тільки в моїй зоні відповідальності", - говорить він.
"Вони також істотно збільшили кількість авіації, готової до дій з повітряних баз по ту сторону лінії фронту, біля Донецька", - сказав Наєв.
За словами командувача головним доказом підготовки є збільшення чисельності ворожих ДРГ (диверсійно-розвідувальних груп). Це вдалося дізнатися перехопивши ворожі перемовини.https://gazeta.ua/articles/donbas/_rosiya-gotuye-nastup-na-ukrayinu-komanduvach-oos/881692
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чем удивил? сплошь коренные украинцы
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Люцифер ну так "громадянска війна".Яке слов'янське обличчя .Курви брехливі.
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"Идёт мужик по Донецку. Видит - стоит в стороне группа парней, в "камуфляже", с оружием в руках. Лица плоские, смуглые, глаза прищуренные... Спрашивает:
- Ребята, а кто вы, и откуда, что такие смуглые, плосколицые и прищуренные?
- Мы? А мы шахтёры местные, от "бандер" "народ Донбасса" защищаем... А плосколицые потому, что в забое места мало, приходится лицом в стенку угольную упираться, смуглые - потому, что ещё от угольной пыли не отмылись... А щуримся потому, что в шахте темно, а наверху солнца много..."
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Зато СП-2 продолжаем строить... спасибо, друзья.
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Войны нет, а моряки военнопленные, какие-то нестыковки у нашей элиты, всегда немножечко беременны.
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Военные моряки взяты в плен во время вооружённого конфликта и на них распространяется соответствующая конвенция- так понятно?
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мне уже давно все понятно, ваши разъяснения припасите для других - у них то АТО, то ООС.
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Ещё раз - эти моряки взяты в плен не в АТО и ООС, а при прямом вооружённом конфликте, который признала даже рф.
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Роз'яснення для таких тупих,як ти.Які спочатку не розуміють.а коли їм пояснюють,замість подяки кажуть,що їм давно все ясно
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Так какого умничаете, если все понятно? Вы под украинским флагом, а АТО у них? Вы с какой стороны окопа?
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Ти бажаєш жити в умовах військового стану?
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обеспекоен и озабочен ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо агресії РФ в Азовському морі: закликала Кремль звільнити українських моряків і дотримуватися Женевської конвенції про військовополонених - Цензор.НЕТ 7267
дайте денег
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что б ти жила всю жизнь на одну зарплату! ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо агресії РФ в Азовському морі: закликала Кремль звільнити українських моряків і дотримуватися Женевської конвенції про військовополонених - Цензор.НЕТ 5665 ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо агресії РФ в Азовському морі: закликала Кремль звільнити українських моряків і дотримуватися Женевської конвенції про військовополонених - Цензор.НЕТ 2510
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Слева дебил Платошкин с чисто мокшанской мордой и таким же говором.
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А это по центру её обосранный муж? ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо агресії РФ в Азовському морі: закликала Кремль звільнити українських моряків і дотримуватися Женевської конвенції про військовополонених - Цензор.НЕТ 6526
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hуйло и его банда эту резолюцию, как и все другие резолюции, на фуфельнике вертело. оно понимает только силу
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Об этом и реч, опять призывы. Хуйла и его бандитское окружение надо не призывать, а требовать в самом жестком стиле и пригрозить в случии не выполнения мерами военного характера - только тогда может быть толк.
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Давно треба вийти з ПАСЕ, безглуздої імпотентної організації, бо наше перебування у ній приносить більше шкоди, ніж користі. І так, санкції Европи проти кацапів дійсно нікчемні, і нічим Хуйлу не шкодять, дієві лише санкції, введені США.
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Если кто забыл, такая же резолюция когда-то была принята по Савченко. Потом через год ее освободили. Значит и этих освободят после 31 марта.
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Хуйлу до одного місця всі ці резолюції. Воно вже чітко дало всім зрозуміти, - або Україна вибирає тюльку або і надалі війна.... Ось і думай тепер....
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Значить, "не буде "Тюльки", і буде "війна". А то вийде, як в українському прислів"ї - "Плив, плив, і на березі втопився...". "Вофка" з "кремлівськими" метається, "як вовк у окладі" - куди не пхнеться - або стрільці стоять, або "червоні прапорці" висять... І з кожним днем "стрільців" і "прапорців" все більше і більше - уже і стрілять почали (євреї по ЗРК в Сірії, черговий "прапорець" в ПАСЕ "підвісили"), а "лазів" - все менше, і менше (Венесуела скоро Мадуро або вижене, або судитиме)... Пора "оклад обрізАть" - зменшувать територію маневру...
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"...над якою працювали 2 місяці..."
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А у цих європейських дармоїдів неабияка "оперативність". І це щодо очевидного факту. Якби було щось спірне, то чекали б років з п'ять.
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Вест світ каже що кацапи мудаки, а вони своїм втирають, що це "многоходовочка". Та хіба ви люди не бачите, що ці сатаністи творять? Навіщо ви їх підтримуєте? А потім кажете, мому ми вас не любимо? Та вас слизьке чмо треба розтерти, щоб і місця не залишилось. Скільки ві будете горя людям приносити? Весь прогресивний світ, щось виробляє, чимось цікавить людей, а ці дебіли тільки шукають щось таке, чим нормальше знищити. Але я не маю зневіри. Ми вас тварюки переможемо. Правда на нашому боці. Бог там де правда. Слава Україні.
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"Отличная новость! Резолюция по Азову, в котором от России требуют освобождения военнопленных украинских моряков, а до момента освобождения - соблюдения норм Женевской конвенции от 12.08.1949 "Об обращении с военнопленными" - принята....


Что читаем тут??
1. про расстрел укр караблей - НИСЛОВААА!!!!

2.ПРО АГРЕСИЮ РАСЕИ 5 лет - НИСЛОВААА!!!





претензий по ентим 2 вапосам нету!!


только притензия - чтобы хорошо кормили укр пленных в тюрме.
продолжайте банбить укркарабли и брать 100500 пленных,



разрешаем расстрелы караблей,
но только пленных кармите хорошо в тюрме.



пабеда!!!!!!!!!!


укроделегацыя едет с пабедой - встречайте в эрапорту барисполь!!!!!!!!!
слава.
ура.








Источник: https://censor.net.ua/n3108063
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"Штаны натяни" и "вентилятор выключи", "батрак внутриМКАДовский"...
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точно, и то что они военно пленные тоже не признали, пидорасы эвропейские, они за бабки на все глаза закроют им взносы кацапские нужны
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Есть одно проверенное решение,...
нужно все 24 человека сделать членами ПАСЕ.
...сделать и президентским бортом забрать!
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Ну а что вы хотите? В Украине не происходит никаких изменений, в плане борьбы с коррупцией, и не только.Даже в наших новостях, которые редко вспоминают про Укаину,буквально недавно была новость, что всех ваших судий а АКС забраковала Европейская комиссия ,позор ваще ....Так с какой стати за вас кому-то жопу рвать?Украина хорошо поднадоела своим бла бла бла ,а воз то и ныне там.Пока у вас не будет настоящий видимых изменений -никто за вас по-настоящему впрягаться не будет.
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А как ею пользоваться, он объяснил? А то лет десять назад пригласил знакомый на рыбалку. А с ним свояк был, из Рыбинска, в гости приехал. Собрались обедать, а он спрашивает, у кого есть туалетная бумага? Я дал. Он ушёл в кусты. Я решил "составить ему компанию". Присел неподалёку. Смотрю, а он свои дела сделал, пальцем подтёрся, потом палец бумагой вытер и пошёл прямо к столу... Я, хоть и не сильно брезгливый, но сразу же забрал свои харчи и ушёл оттуда...
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Раньше кацапы воровали туалетную бумагу в ПАСЕ и платили деньги за членство. Теперь они не платят, а ПАСЕ само им шлет бумагу, которой кацапы подтираются.
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Турция нагнула Россию и сделала то же, что и Кремль в Азовском море. 39 миллионов баррелей кровавой российской нефти оказались практически заблокированными в Черном море. Для прохода через Босфор и Дарданеллы в сторону Европы каждому танкеру нужно ждать около 13 дней. Ожидание в обратную сторону занимает еще 13. Таким образом, прибыль русских в торговле топливом всего за считанные месяцы упала в десятки раз. Русские несут миллиардные убытки из-за просроченных контрактов и в несколько раз большее увеличение временных затрат на доставку топлива. Фактически под угозой оказался весь бизнес по торговле нефтью, который был основан на поставках через Черное море.
А все из-за гибридных действий Турции, которая попросту ввела новые правила судоходства через проливы, чем создала для РФ невыносимые условия. Связано ли это со своеобразной местью за захват Керченского пролива и Азовского моря, не ясно. Тем не менее, Путин, думается, уяснил, что ответочка за свои преступления может прилететь в любой момент и с любой стороны. http://www.vatra.net.ua/otvetka-za-kerchenskuyu-provokatsiyu-priletela-otkuda-ne-zhdali-turtsiya-nagnula-rossiyu-i-sdelala-to-zhe-chto-i-kreml-v-azovskom-more/
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еще один позитив-с момента оккупации Крыма София Ротару ни разу не посетила там свой готель. Большой ржавый замок и увидели кацапские папарацци.
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Необхідно прийняти Закон про кримінальну відповідальність щодо осіб, які не визнають Крим Українським.
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"В резолюции - лицемерие, нет ключевого - признания захвата наших военнослужащих военнопленными. Вы ищете различные слова, чтобы избежать признания российской агрессии, ..."
- Ляшко в ПАСЕ
Источник: https://censor.net.ua/n3108095
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Российские говносми на своих говноресурсах не хотят опубликовывать эту новость.
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ПАСЕ отказалась признавать украинских моряков военнопленными.

Шо они там требуют - уже покуй
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а нахрена эти организации пасе оон мемурандумы если кацапстан хер ложил на ваши резолюции
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жалкое дерьмо эти евробюрократы. желаю, чтобы в их дом пришли так как пришли в наш эти рашисты. и пусть поиграются тогда с ними в свою демократию, а правильнее сказать, в "непротивление злу насилием".
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Ребята,НЕПОСРЕДСТВЕННО на Донбассе евро№уйня ОБСЕ 5 лет работает.И до сих пор не определилась,кто тут прав,а кто виноват.Окститесь.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПАСЕ приняла резолюцию по агрессии РФ в Азовском море: призвала Кремль освободить украинских моряков и соблюдать Женевскую конвенцию о военнопленных
 
 
 
 
 
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