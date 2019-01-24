 Дело Януковича, призвавшего войска РФ, - одно из самых принципиальных для будущего Украины, - Луценко. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Дело Януковича, который сбежал из страны и призвал на нашу территорию войска РФ - одно из самых принципиальных для будущего Украины", - написал он.
Вместе с тем он отметил, что позади 20 месяцев судебного процесса: "Это - 89 заседаний, во время которых рассмотрено 19 томов доказательств стороны обвинения, заслушаны 37 свидетелей стороны обвинения и 15 - стороны защиты".
Сегодня в Оболонском суде Киева мы слушаем приговор и ждем справедливого наказания тех, кто пошел по пути предательства.
Как известно, сегодня утром в Оболонском райсуде Киева началось оглашение приговора В.Януковичу по делу об обвинении его в государственной измене.
Напомним, 19 ноября суд намеревался заслушать последнее слово Януковича по делу о госизмене, однако 18 ноября адвокаты заявили, что экс-президент получил серьезные травмы. В связи с этим суд разрешил Януковичу выступить с последним словом 5 декабря. Однако на заседании 5 декабря Янукович так и не выступил с последним словом.
Отметим, защита Януковича начала зачитывать дебатную речь с 13 сентября. Вы можете ознакомится со стенограммами предыдущих заседаний, на которых звучала дебатная речь защиты Януковича, за 29.10.2018, 26.10.2018, 12.10.2018, 5.10.2018, 3.10.2018, 2.10.2018, 1.10.2018, 18.09.2018, 17.09.2018, 14.09.2018 и 13.09.2018.
17 июля судья Девятко объявил о переходе к стадии дебатов сторон 30 июля, но они не состоялись, поскольку адвокаты Януковича сорвали заседание своей неявкой, и суд постановил назначить обвиняемому бесплатного госадвоката.
На заседании 1 августа Януковичу был назначен бесплатный адвокат Овсянников, который покидал зал суда несколько раз. В итоге суд постановил назначить другого госадвоката, которым стал Юрий Рябовол. В то же время в суд прибыли два новых адвоката Януковича - Александр Байдык и Александр Горошинский. Их он нанял по договору. Новоприбывшие адвокаты сообщили, что их подзащитный отказывается от назначенных государством защитников.
На заседании 16 июля показания в деле дал начальник службы безопасности беглого президента Константин Кобзарь.
26 июня состоялся допрос советника и пресс-секретаря Виктора Януковича - Анны Герман.
На заседании 22 июня допросили экс-охранника Януковича - Сергея Бернацкого.
8 июня суд заслушал экс-руководителя штаба службы безопасности беглого президента Владимира Павленко.
6 июня по видеосвязи допрашивали свидетеля из оккупированного Крыма Андрея Рапопорта.
На заседании 17 мая допросили Станислава Шуляка - командующего Внутренними войсками при беглом президенте.
3 и 4 мая показания дали крымчанин Андрей Никифоров, экс-начальник охраны "Межигорья" Анатолий Кобылинский и экс-охранник Януковича Дмитрий Иванцов.
19 апреля был допрошен экс-глава Генштаба Украины Юрий Ильин, который проживает в оккупированном РФ Крыму. По окончании допроса судья Девяткообъявил об окончании судебного следствия и переходе к стадии судебных дебатов, что вызвало несогласие стороны защиты. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты и что суд выполняет политический заказ. Позже адвокаты Януковича вызвали полицию, заявив, что в судепроизошло преступление против экс-президента.
На 46-м заседании суда показания давал экс-регионал Михаил Добкин.
На 44-м заседании состоялся допрос экспертов-лингвистов из Киевского института судебных экспертиз, а также были заслушаны ходатайства стороны защиты
На 41-м и 43-м заседаниях суд допросил участников Антимайдана, жителей оккупированного РФ Крыма Оксану Медиеву и Валерия Луговского.
На 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показания далиэкс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.
На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последнимидавали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.
Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.
Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.
Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной изменеМаксима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".
На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.
выборы - это не только голосование.
Теперь на счет газа, скажу вам по секрету, что транзит газа приносит в экономику Украины около трех миллиардов американских гривен в год) Вы я вижу за то чтобы отказаться от этих денег и поднимать налоги, поднимать цену на газ ещё больше, урезать врачам, учителям зарплаты....
Сталин не убивал миллионы украинцев в открытую, а Голодомор сделал экономически, забрав средства труда и выживания,- такой актив , как Землю, что и делает предыдущая и нынешняя власть.
Что касается Януковича , то он действительно предатель, и много причинил вреда Украине и гражданам , что бы такого не получалось надо повышать ответственность депутатов , чаще делать выборы, а не раз в 5 лет, за 1 год не показал результата- пошли на хер, долучати на прямую народ до управления государством, например сделать выборность местных судей и прокуроров, референдумы, но Янукович "убежал" в Россию 20 февраля 2013 г. и с этой даты ответственные за принятия или не принятие действий лежит на других,так что , как то не сходится , что во всем, что случилось виноват только он.
В подтверждение своих слов он рассказал, как будучи народным депутатом от Социалистической партии Украины в 2002 году встречался с «жесточайшим мафиози Януковичем» перед проведением акции «Повстань, Україно!» в Донецке. По словам Луценко, после короткой словесной перепалки, которая едва не переросла в потасовку, они успокоились и начали пить водку, договариваясь, чтобы акция прошла без провокаций.
«Дальше пьем мы ту водку. Янукович говорит: «Еще?». Я говорю: «Смотри, я работал на заводе, где было 20 литров спирта за смену. Так что ты меня на это не бери. По чифирю - да, слаб, но по водке нет». И тут я вижу - маска с него спадает, звериный оскал гангстера появляется: «Шо ты, сука, знаешь про чифир? Такие, как ты, у меня на лагере сопли мертвяков сосали», - рассказал Луценко, добавив, что «офигел» от таких слов.
«Вот это вам долгий ответ, кто такой Янукович. Маску он умеет надевать, и даже по-украински говорить, но все равно остался там, в той зоне», - заключил глава ГПУ.
а твоя зона луцик на сейшелах.
Об этом сегодня утром передали «Українськi Новини» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Дело было закрыто перед самым новым 2019 годом.
Расследование продолжалось с 20 апреля до 28 декабря 2018 года.
Дело было открыто по решению суда по статье 364 Уголовного кодекса, заявителем в котором выступил бывший первый замгенпрокурора Ренат Кузьмин, находящийся на данный момент в розыске по подозрению в ряде преступлений.
- Суд обязал НАБУ разобраться со свадьбой сына Луценко
Согласно материалам дела, 15 сентября 2017 года Луценко, во время празднования свадьбы своего сына в нерабочее время использовал два служебных автомобиля: Toyota Camry и микроавтобус для развозки гостей и подарков, чем нанес ущерб государственному бюджету.
Антикоррупционные органы закрыли дело в связи с установлением в действиях Луценко отсутствия состава преступления.
его не достать .
а где наказанный хоть один из беркутни,
которая расстреляла 5 лет назад 100 чел за полчаса в прямом эфире??
беркутня вся была в кармане - только бери и вешай.
НИ одного!!!!!!!
всех отпустил.
и поставил на довольствие 10 000 грн мес.в новых петровцах у авакова.
теперь ездят аттудава бить народ под радой.
ну а кто не пожелал у авакова,
кушаю кампот у себя дома на диване.
Когда успели поменять генпрокурора?
Ні разу Петро Олексійович не тягне Бойка в другий тур, ні, що ви.
зайцеву второй год не могут посадить, хотя факт на лицо папаша башляет не малые деньги. Все это туфта Юрик, ты соучасник всех этих преступлений, так что в случае чего варешки шить ты уже умеешь.
Аль СБУ забыла уже сепарские митинги в Харькове в 2014?!
Помимо беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, наказание должны понести и другие соучастники преступлений, совершенных в 2013-2014 годах. - юрист, эксперт-криминолог Анна Маляр.
"Януковича публично обвинили в трех преступлениях: посягательстве на территориальную целостность, госизмене и развязывании агрессивной войны. Однако четко обозначено соучастие. Иными словами, Януковича обвиняют в пособничестве совершению этих преступлений кем-то другим. Получается, был какой-то заказчик, организатор, исполнитель - широкий спектр соучастников. И где все эти люди?Да, за агрессивную войну надо привлекать к ответственности представителей другого государства - России.
Но у нас подготовкой же не только Янукович занимался. Наверняка была задействована и вся государственная машина Украины, работающая против своей же страны. Понятно, что Януковича нужно осудить. Но где остальные соучастники преступлений? Не остаются ли они на должностях? Меня это волнует гораздо больше, чем действия адвокатов Януковича", - резюмировала Маляр.
https://gordonua.com/news/politics/malyar-ponyatno-chto-yanukovicha-nuzhno-osudit-no-gde-ostalnye-souchastniki-prestupleniy-ne-ostayutsya-li-oni-na-dolzhnostyah-685185.html
Порошенко за годы своего правления не сделал очень важного - не сломал хребет коррупции, соответственно не реформировал суд, прокуратуру, МВД, как были они коррупционными так и остались. Не удивительно что коррупционеры чувствуют себя хозяевами жизни, а экономика не может нормально развиваться при таком высоком уровне коррупции.
Порошенко не дает нормально работать НАБУ, всячески вставляет им палки в колеса и у него это отлично получается, ведь как у президента у него огромные возможности. По сути Порошенко является гарантом коррупции. Жаль что народ ко всему этому относится равнодушно.