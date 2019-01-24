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Все про:ГПУ (8990) Луценко (7280) Янукович (30422)

 Дело Януковича, призвавшего войска РФ, - одно из самых принципиальных для будущего Украины, - Луценко. ИНФОГРАФИКА

Генпрокурор Украины Виталий Луценко заявляет о принципиальности для будущего Украины дела по обвинению беглого экс-президента Виктора Януковича в госизмене.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Дело Януковича, который сбежал из страны и призвал на нашу территорию войска РФ - одно из самых принципиальных для будущего Украины", - написал он.

Вместе с тем он отметил, что позади 20 месяцев судебного процесса: "Это - 89 заседаний, во время которых рассмотрено 19 томов доказательств стороны обвинения, заслушаны 37 свидетелей стороны обвинения и 15 - стороны защиты".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оглашение приговора Януковичу в деле о госизмене. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня в Оболонском суде Киева мы слушаем приговор и ждем справедливого наказания тех, кто пошел по пути предательства.

Дело Януковича, призвавшего войска РФ, - одно из самых принципиальных для будущего Украины, - Луценко 01
Фото: Луценко/Facebook

Дело Януковича, призвавшего войска РФ, - одно из самых принципиальных для будущего Украины, - Луценко 02

Как известно, сегодня утром в Оболонском райсуде Киева началось оглашение приговора В.Януковичу по делу об обвинении его в государственной измене.

Напомним, 19 ноября суд намеревался заслушать последнее слово Януковича по делу о госизмене, однако 18 ноября адвокаты заявили, что экс-президент получил серьезные травмы. В связи с этим суд разрешил Януковичу выступить с последним словом 5 декабря. Однако на заседании 5 декабря Янукович так и не выступил с последним словом.

Отметим, защита Януковича начала зачитывать дебатную речь с 13 сентября. Вы можете ознакомится со стенограммами предыдущих заседаний, на которых звучала дебатная речь защиты Януковича, за 29.10.2018, 26.10.2018, 12.10.2018, 5.10.2018, 3.10.2018, 2.10.2018, 1.10.2018, 18.09.2018, 17.09.2018, 14.09.2018 и 13.09.2018.

17 июля судья Девятко объявил о переходе к стадии дебатов сторон 30 июля, но они не состоялись, поскольку адвокаты Януковича сорвали заседание своей неявкой, и суд постановил назначить обвиняемому бесплатного госадвоката.

На заседании 1 августа Януковичу был назначен бесплатный адвокат Овсянников, который покидал зал суда несколько раз. В итоге суд постановил назначить другого госадвоката, которым стал Юрий Рябовол. В то же время в суд прибыли два новых адвоката Януковича - Александр Байдык и Александр Горошинский. Их он нанял по договору. Новоприбывшие адвокаты сообщили, что их подзащитный отказывается от назначенных государством защитников.

На заседании 16 июля показания в деле дал начальник службы безопасности беглого президента Константин Кобзарь.

26 июня состоялся допрос советника и пресс-секретаря Виктора Януковича - Анны Герман.

На заседании 22 июня допросили экс-охранника Януковича - Сергея Бернацкого.

8 июня суд заслушал экс-руководителя штаба службы безопасности беглого президента Владимира Павленко.

6 июня по видеосвязи допрашивали свидетеля из оккупированного Крыма Андрея Рапопорта.

На заседании 17 мая допросили Станислава Шуляка - командующего Внутренними войсками при беглом президенте.

3 и 4 мая показания дали крымчанин Андрей Никифоров, экс-начальник охраны "Межигорья" Анатолий Кобылинский и экс-охранник Януковича Дмитрий Иванцов.

19 апреля был допрошен экс-глава Генштаба Украины Юрий Ильин, который проживает в оккупированном РФ Крыму. По окончании допроса судья Девяткообъявил об окончании судебного следствия и переходе к стадии судебных дебатов, что вызвало несогласие стороны защиты. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты и что суд выполняет политический заказ. Позже адвокаты Януковича вызвали полицию, заявив, что в судепроизошло преступление против экс-президента.

На 46-м заседании суда показания давал экс-регионал Михаил Добкин.

На 44-м заседании состоялся допрос экспертов-лингвистов из Киевского института судебных экспертиз, а также были заслушаны ходатайства стороны защиты

На 41-м и 43-м заседаниях суд допросил участников Антимайдана, жителей оккупированного РФ Крыма Оксану Медиеву и Валерия Луговского.

На 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показания далиэкс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.

На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последнимидавали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной изменеМаксима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.

Источник: https://censor.net.ua/n3108059
 
   
 Топ комментарии
 
Судят одного Януковича а была большая банда которая смотрит на происходящее с ухмылочкой... Справа Януковича, який закликав на нашу територію війська РФ, - одна з найпринциповіших для майбутнього України, - Луценко - Цензор.НЕТ 2614
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Когда Порошенко с одной стороны объявляет Россию (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором) страной -агрессором, призывает граждан готовиться к войне, объявляет военное положение, разрывает с Россией все отношения, а с другой - умоляет США помочь сохранить российский транзит газа через Украину и закупает в России двигатели и запчасти для украинских БТР , то, вне всякого сомнения, мы имеем дело с политической шизофренией.
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Мы имеем дело с типичной олигархической политикой, для которой война -это способ заработать и торговля с агрессором - это норма и безвиз с агрессором -это норма.Мы имеем дело с преступной аморальной гнилой властью. Олигархату не место в политике!
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Когда Порошенко с одной стороны объявляет Россию (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором) страной -агрессором, призывает граждан готовиться к войне, объявляет военное положение, разрывает с Россией все отношения, а с другой - умоляет США помочь сохранить российский транзит газа через Украину и закупает в России двигатели и запчасти для украинских БТР , то, вне всякого сомнения, мы имеем дело с политической шизофренией.
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мы имеем дело с "ПОЛИТИКОЙ", а що таке політика, кажуть вона така тонка, що навіть тонша за піпіську комара. Дело Януковича, призвавшего на нашу территорию войска РФ, - одно из самых принципиальных для будущего Украины, - Луценко - Цензор.НЕТ 7492
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Мы имеем дело с типичной олигархической политикой, для которой война -это способ заработать и торговля с агрессором - это норма и безвиз с агрессором -это норма.Мы имеем дело с преступной аморальной гнилой властью. Олигархату не место в политике!
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Таку владу ми собі обрали. На виборах думати треба...
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Никто ничего не выбирал!!!! Не нужно строить иллюзии по поводу выборов.
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Олигархи к нам с Марса прилетели?
выборы - это не только голосование.
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Это болезнь, это бабло, кот. не пахнет. И это не политика, а твоя пиписька, кот. потолще комариной в 1000раз. И это уже не спрячешь никогда. И за это Вальцмана посадят на кичу 100000000%.
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Он психопат, как и Юра, как и все они там...только психушка.
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Закупку веде Порошенко, чи завод-виробник БТРів?
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На государственном уровне разрешена торговля с агрессором ,поэтому Порошенко тут главное лицо.
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Раз не запрещено, значит есть и разрешение, потому что идёт АКТИВНАЯ ТОРГОВЛЯ. Тут и дураку понятно. Справа Януковича, який закликав на нашу територію війська РФ, - одна з найпринциповіших для майбутнього України, - Луценко - Цензор.НЕТ 326
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Эта шестерка порохоботная - 5 копеек, просто издевается,мразь такая.
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Да этот шалун на многих сайтах болтается и пишет всякую мерзость.
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На яких сайтах, канкретна? Мені аж цікаво стало.
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Поройтесь в гугле, не стоит показывать себя невеждой или свидетелем барыги.
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Как кристальный идиот, просто в музей!
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А вы против 3 млрд. дол. в бюджет? Может это у вас шизофрения?
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А от куда брать запчасти для старых советских БТР? А вот на новых там ничего россосийского нет...
Теперь на счет газа, скажу вам по секрету, что транзит газа приносит в экономику Украины около трех миллиардов американских гривен в год) Вы я вижу за то чтобы отказаться от этих денег и поднимать налоги, поднимать цену на газ ещё больше, урезать врачам, учителям зарплаты....
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Не надо ничего урезать, можно урезать "немного" НАБу,СБУ,гпу,ебу и прочие.гафно...которое НИКАКОЙ абсолютно по сравнению с Учителем пользы НЕ приносит.
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Если внешняя агрессия это внешний, открытый враг и Мы не можем повлиять на него решения, только по возможности сопротивляться всеми доступными способами, то внутренний враг внутри страны , замаскированный под государственную власть, избранную народом , которая должна приводить к улучшению и равномерному благосостоянию народа не на словах , а на деле, если такого не происходит, то происходит обратное, страна становится слабая, например в место провозглашенного курса на Европейский тип развития где агросекторе в основе своей фермерское ведение бизнеса на основе мелкого собственника и всячески его поддерживают, то на деле в Украине экономика монопольная, мафиозно-олигархическая, поэтому по факту Украина не идет в Европу, сельского жителя сгоняют с земли "народная" власть налогами и рейдерскими атаками, где он должен жить и зарабатывать , а землю скупают по дешевке олигархи миллионами Га, не по Европейским ценам, продав населению Украинский газ выше европейских, а это и есть геноцид на основе узурпации власти и присвоения гос. активов и сбережений населения , это внутренняя агрессия.
Сталин не убивал миллионы украинцев в открытую, а Голодомор сделал экономически, забрав средства труда и выживания,- такой актив , как Землю, что и делает предыдущая и нынешняя власть.

Что касается Януковича , то он действительно предатель, и много причинил вреда Украине и гражданам , что бы такого не получалось надо повышать ответственность депутатов , чаще делать выборы, а не раз в 5 лет, за 1 год не показал результата- пошли на хер, долучати на прямую народ до управления государством, например сделать выборность местных судей и прокуроров, референдумы, но Янукович "убежал" в Россию 20 февраля 2013 г. и с этой даты ответственные за принятия или не принятие действий лежит на других,так что , как то не сходится , что во всем, что случилось виноват только он.
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в отдельных случаях интоксикация организма -убойная вещь
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Так, на просьбу дать характеристику Януковичу Юрий Луценко заявил, что «Янукович был классическим главой мафии, он рассматривал государство как систему сбора общака и совершенно не стеснялся этого». При этом Луценко признал, что «как человек, это был не такой орангутанг, как его нарисовали перед первым Майданом». «Он хитрый, умный, мстительный», - заявил Генпрокурор.
В подтверждение своих слов он рассказал, как будучи народным депутатом от Социалистической партии Украины в 2002 году встречался с «жесточайшим мафиози Януковичем» перед проведением акции «Повстань, Україно!» в Донецке. По словам Луценко, после короткой словесной перепалки, которая едва не переросла в потасовку, они успокоились и начали пить водку, договариваясь, чтобы акция прошла без провокаций.
«Дальше пьем мы ту водку. Янукович говорит: «Еще?». Я говорю: «Смотри, я работал на заводе, где было 20 литров спирта за смену. Так что ты меня на это не бери. По чифирю - да, слаб, но по водке нет». И тут я вижу - маска с него спадает, звериный оскал гангстера появляется: «Шо ты, сука, знаешь про чифир? Такие, как ты, у меня на лагере сопли мертвяков сосали», - рассказал Луценко, добавив, что «офигел» от таких слов.
«Вот это вам долгий ответ, кто такой Янукович. Маску он умеет надевать, и даже по-украински говорить, но все равно остался там, в той зоне», - заключил глава ГПУ.
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а твой кум порошенко-мальдивский порошенко был классическим кем-чсем??
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Ну взагалі то ви праві. Один "чефір сука глушить". Інший по 20 літрів спирту щоденно - не далеко від Яника відійшов. Спеціалісти по чефіру, еліта... І що ж тут дивуватись що ВВП України в 2 рази менший від ВВП Бангладеш....
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ну и да, зона парашенка мальдивскаго - на мальдивах.

а твоя зона луцик на сейшелах.
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Но это не мешало быть ему у главы мафии министром внутренних дел.. Зазеркалье!!!
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Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыли уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением генпрокурором Юрием Луценко двух служебных автомобилей ГПУ для развозки гостей и подарков в день свадьбы своего сына Александра.

Об этом сегодня утром передали «Українськi Новини» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Дело было закрыто перед самым новым 2019 годом.
Расследование продолжалось с 20 апреля до 28 декабря 2018 года.
Дело было открыто по решению суда по статье 364 Уголовного кодекса, заявителем в котором выступил бывший первый замгенпрокурора Ренат Кузьмин, находящийся на данный момент в розыске по подозрению в ряде преступлений.
- Суд обязал НАБУ разобраться со свадьбой сына Луценко
Согласно материалам дела, 15 сентября 2017 года Луценко, во время празднования свадьбы своего сына в нерабочее время использовал два служебных автомобиля: Toyota Camry и микроавтобус для развозки гостей и подарков, чем нанес ущерб государственному бюджету.
Антикоррупционные органы закрыли дело в связи с установлением в действиях Луценко отсутствия состава преступления.
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Артиллерист, мля!!! Интересно, как там мента убил на Туарега Сашок, замял папаша!
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Какое ужасное преступление! Расстрелять! Это всё, что на него нарыли сволочи, укравшие миллионы из бюджета?
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Ну почему же, поднимут все дела, кот. он тормозил и за что получил кучу бабла, за что ездил на Сейшелы и пр. его подвиги. Там на пожизненную наберётся, можешь не сомневаться. Одна недвижимость его чего стоит и откуда бабло на её покупку.
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Вы так пишете, будто он всемогущий, а по факту эта должность вроде свадебного генерала. Это раньше было - поступила наводка посадить кого-то, шьется дело, тело присаживается. Сейчас бюрократия, всё очень долго, 5 лет одного Януковича судят, хотя там сразу видно. Нужно быть миллионером, чтобы на Сейшелы съездить? Цирк.
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5 лет зека судят, а алкаша за сутки генпрокуром сделали, а????? Это как ПОНимать???
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в очередной раз ген плакулол луцик наказал очередного лунатика - он же на луне.
его не достать .

а где наказанный хоть один из беркутни,
которая расстреляла 5 лет назад 100 чел за полчаса в прямом эфире??
беркутня вся была в кармане - только бери и вешай.

НИ одного!!!!!!!

всех отпустил.
и поставил на довольствие 10 000 грн мес.в новых петровцах у авакова.

теперь ездят аттудава бить народ под радой.

ну а кто не пожелал у авакова,
кушаю кампот у себя дома на диване.
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Куда еще эта бл..... дь лезет.? Просто эти Су....... ки опротивели.
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Генпрокурор Украины Виталий Луценко заявляет Источник: https://censor.net.ua/n3108059

Когда успели поменять генпрокурора?
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У вас бл...... ей никакой совести. Да признайте, 5 лет коту под хвост. Но совесть ведь не купишь. УЩЕРБНИ ВЫ.
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Он когда молчит, на дурака похож, а как начнет еще и говорить, ну дебил дебилом
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Судят одного Януковича а была большая банда которая смотрит на происходящее с ухмылочкой... Справа Януковича, який закликав на нашу територію війська РФ, - одна з найпринциповіших для майбутнього України, - Луценко - Цензор.НЕТ 2614
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Луценко,якщо ви не доведете ,що першими стріляли на майдані беркутовці,то ваше місце в СІЗО.Вам ДАЛИ посаду генпрока,тобто максимальні можливості,щоб ви довели ,що ви і К вкинули зброю на майдан і почали стріляти з самооборони.Інакше ви були провокаторами і вбивцями,які зробили переділ влади в Україні.
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"першими вбивали ,а не стріляли".Так точніше.Тому,що стріляли і гумовими кулями згідно інструкції,а не вбивали.
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айт «Думская», що належить депутату від БПП, Олексію Гончаренку, ставить платну рекламу з цитатами рига Бойка і навіть наприкінці пише про 11% рейтингу у нього.

Ні разу Петро Олексійович не тягне Бойка в другий тур, ні, що ви.
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Лучший дипломат в стране по совместительству лучший специалист по договорнякам, так шо вы все поймете уже после свершившегося факта
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а с брилиантовыми прокурорами что там?
зайцеву второй год не могут посадить, хотя факт на лицо папаша башляет не малые деньги. Все это туфта Юрик, ты соучасник всех этих преступлений, так что в случае чего варешки шить ты уже умеешь.
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кацапы.на этой ветке вы будете строчить друг дружке.Не гайте марно час Справа Януковича, який закликав на нашу територію війська РФ, - одна з найпринциповіших для майбутнього України, - Луценко - Цензор.НЕТ 4121
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Это он смелый и умный такой , потому как Овоща нет в стране , а остался бы , то отпустили бы . как и всех остальных .Позор власти , когда сотня , как минимум должны уже сидеть , они жируют и опять же правят нами .Потому . что они одна банда .
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А кто платил беркуту деньги наличкой на майдане кто грабил страну с 2010 по 2014, кто стрелял на Майдане нет виноватых никто не понес ответственность вот результат 5летнего расследования
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Луценко все врет, по сообщениям штаба ООС на каждого убитого украинского бойца приходится три оккупанта.
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Очень слабо, Югик... на индульгенцию в будущем еще не наработал, а времени уже в обрез.
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це він тобі сам таке сказав,чи ти Януковощ??? Справа Януковича, який закликав на нашу територію війська РФ, - одна з найпринциповіших для майбутнього України, - Луценко - Цензор.НЕТ 6185
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А Добкина с Хернесом во сколько начнут судить?
Аль СБУ забыла уже сепарские митинги в Харькове в 2014?!
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Наверное Югиг потихоньку собирай свои вещички и свою знаменитую кружку не забудь, совсем скоро со своим кумом поедите в места не столь отдаленные!
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Так они доказали факт призыва расийских войск или нет?
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Ми ще побачимо що заспіває цей прокурворський бездипломний фрукт у квітні.
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Я не понимаю: почему до сих пор заказчики не наказаны? Почему беркут не тронут? Почему бойцы группы альфа нетронуты?
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юр, я не по яныку, которым вы уже мозг вынесли, про*батели, ты скажи: там же так жарко, пустыня и война, вон беня так матерится, я се представляю, ты што думаешь по этому поводу?? куда?? в Венесуэле америкосы замутили переворот, туда уже низзя, рашка двух фашистов не примет, тем более лярд есть только у петьки, Гренландия - бубенчики отморозишь, куда, юрчелло?? а помнишь *99тый?? как тогда перспективно всё начиналось, мог в историю войти, пока ты, лядь, не скурвился....
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Ух ты, пять лет спустя и вдруг. Даже на Бибиси заметили, что дело к выборам идёт.
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Все хотіла запитати,а де ви були,луценко,20.02.2014,коли на Інститутській вбивали?А де були в той час кличко,яценюк,турчинов,тягнивсраку,ярош,парубій,наливайченко,аваков?
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Маляр: Понятно, что Януковича нужно осудить. Но где остальные соучастники преступлений? Не остаются ли они на должностях?
Помимо беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, наказание должны понести и другие соучастники преступлений, совершенных в 2013-2014 годах. - юрист, эксперт-криминолог Анна Маляр.
"Януковича публично обвинили в трех преступлениях: посягательстве на территориальную целостность, госизмене и развязывании агрессивной войны. Однако четко обозначено соучастие. Иными словами, Януковича обвиняют в пособничестве совершению этих преступлений кем-то другим. Получается, был какой-то заказчик, организатор, исполнитель - широкий спектр соучастников. И где все эти люди?Да, за агрессивную войну надо привлекать к ответственности представителей другого государства - России.
Но у нас подготовкой же не только Янукович занимался. Наверняка была задействована и вся государственная машина Украины, работающая против своей же страны. Понятно, что Януковича нужно осудить. Но где остальные соучастники преступлений? Не остаются ли они на должностях? Меня это волнует гораздо больше, чем действия адвокатов Януковича", - резюмировала Маляр.

https://gordonua.com/news/politics/malyar-ponyatno-chto-yanukovicha-nuzhno-osudit-no-gde-ostalnye-souchastniki-prestupleniy-ne-ostayutsya-li-oni-na-dolzhnostyah-685185.html
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Не менее принципиальны и дела о коррупции.
Порошенко за годы своего правления не сделал очень важного - не сломал хребет коррупции, соответственно не реформировал суд, прокуратуру, МВД, как были они коррупционными так и остались. Не удивительно что коррупционеры чувствуют себя хозяевами жизни, а экономика не может нормально развиваться при таком высоком уровне коррупции.

Порошенко не дает нормально работать НАБУ, всячески вставляет им палки в колеса и у него это отлично получается, ведь как у президента у него огромные возможности. По сути Порошенко является гарантом коррупции. Жаль что народ ко всему этому относится равнодушно.
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Не равнодушно, мы ничего сделать не можем, слбогу уже дошло что майданы нифига не дали и не дадут. После них приходят всякие проходимцы. Мы можем только на выборах давать оценку, да и то...когда хоть пол страны станут больменее вменяемыми...
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И то, что Народ дотянул до выборов, а не устроил очеденой саакамайдан, делает ему(народу Украины) честь уже...
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Да уж честь.....коррупция в стране рулит, экономика не развивается......красотень.
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Це навіть якщо все решту не рахувати а тільки загиблих (13 000), то виходить , що за 1000 загиблих, тільки один рік тюрми дали !!! Не держава, а просто одна суцільна Мать Тереза, (мать вашу !!!! )
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Украинский Суд+Украинское Правосудие=Ждун в Квадрате Навека (или просто них*я в остатке)Справа Януковича, який закликав на нашу територію війська РФ, - одна з найпринциповіших для майбутнього України, - Луценко - Цензор.НЕТ 7162
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДело Януковича, призвавшего войска РФ, - одно из самых принципиальных для будущего Украины, - Луценко. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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