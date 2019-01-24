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 РФ готовит наступление: в три раза усилена разведка, увеличено количество войск и авиации, - Наев

Российская Федерация в три раза увеличила разведывательные мощности на Донбассе, из чего можно сделать вывод о подготовке к полномасштабному наступлению на Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщил командующий Объединенными силами Сергей Наев в интервью журналу "Новое время".

Генерал утверждает: есть несколько индикаторов того, что Россия готовит масштабное наступление на Украину.

"Во-первых, они увеличили количество войск в зоне конфликта. Например, там, где было восемь тактических батальонов возле украинско-российской границы, их стало двенадцать. И это только в моей зоне ответственности", - говорит он.

"Они также существенно увеличили количество авиации, готовой к действиям с воздушных баз по ту сторону линии фронта, возле Донецка", - добавляет генерал.

Ключевое доказательство коварных планов противника - это то, что, по словам Наева, в Донецкой и Луганской областях появились российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Это удалось установить благодаря перехвату их разговоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 11 тысяч российских военнослужащих воюют на Донбассе, - Наев

Украинские военные обнаружили особый тип спутниковой связи, используемой старшим офицерским составом российской армии. Присутствие российских генералов доказывает, что происходит перегруппировка войск, а это, скорее всего, подготовка к наступлению.

"Их разведывательные мощности увеличились в три раза: больше ДРГ, больше групп перехвата радиопереговоров, больше шпионов. Так происходит, как правило, накануне наступления", - продолжает генерал.

Он считает, что вероятность наступления российских войск начала нарастать после инцидента в Керченском проливе в ноябре, когда российские военно-морские силы атаковали три украинских корабля, шедших из Черного моря в Азовское. Россияне захватили украинские суда, ранили трех украинских моряков и забрали всех 24 в плен.

По мнению генерала, керченский инцидент - часть российского плана о взятии под контроль всего побережья Азовского моря и расширении зоны присутствия России в западном направлении, через Мариуполь и до Крыма. Он предупреждает, что новости российской пропаганды о якобы готовящемся Украиной использовании химического оружия в Донецке - это медийное сопровождение, которое должно оправдать необходимость наступления.

Источник: https://censor.net.ua/n3108044
 
   
 Топ комментарии
 
Под пристальным внимание мирового сообщества думаю не рискнут рыпнутся в Украину!
А если будут попытки то мы сами не пальцем деланы, в 2014 не дали и сейчас не дадим!

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Гугл переводчик, таких подробностей не знает РФ готовит наступление: в три раза усилена разведка, увеличено количество войск и авиации, - Наев - Цензор.НЕТ 6122
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это может случиться в любой день...или час... и это не просто сташилка
как канализация... говно в ржавой трубе...
вроде знаешь что может рвануть...даже готов морально...а оно всегда неожиданно
а раша - это такая выгребная яма...ее уже так пучит и прет..
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не бойтесь русские приходите.вас ждет много сюрпризов.
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разведку вблизи границы россии ежедневно проводят беспилотник сша pq global hawk а также британский корабль--разведчик echo.2014 год давно прошел.
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эсминец дональд кук вошел в черное море.сюрприз.
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один залп эмсинца и крым исчезнет с карты мира.
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порошенко все больше становится похож на яеыка осталось письмо написать путину как янык - вова введи войска, шоб сохранить законность и порядок
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Эта песня хороша - начинай сначало! Несбывшаяся мечта Пэти ввести военное положение не дает спокойно спать. Успокойся, Пэтя, нападать путлер не будет, так что на выборах ты пролетишь, как фанера. Не помогут даже миллиарды, украденные их карманов нищего народа! Люди не простят такого.....
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Не Юленими словами провокуєш ?)) Вже Крим і Донецьк просрали з такими порадниками як ти ..Депутати не журяться бо третя частина в раді проросійські яких населення надивившись рашинського Тв чи наслухавшись таких розумників як ти .., по виберали .., тому вони з хлібом і сіллю вже давно чекають Рашку , а такі як ти їм допомогаеш ..
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У нас головний майстер перевтілення -- це Порошенко. От від нього можна чекати що завгодно, коли владу почне втрачати, продасть країну і оком не кліпне, йому і так втрачати нема що, бо з іншим президентом буде розслідування його приватизаційних талантів, ботів за наші податки, бізнес і лобіювання, та інше. Сам хуйлу ще заплатить, чи здасть Маріуполь, щоб військовий стан оголосити.
До речі, захід нам поганенько так допомагає у війні з рашкою, якщо ви не помітили, постійно за корупцію нагадують, а брехло -- король корупції. За ці роки після Майдану, можна було зробити набагато більше, але до влади прийшов перефарбований ригоанал, люстрації нема, нова поліція поглинула в хабарництві як і все кругом. От з Петра люстрацію і треба буде розпочати, та він і сам це розуміє, тому владу добровільно не віддасть.
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Добрый вечер! Товарищ генерал Наев благодарю за службу Украине! Так держать! Александр!
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Полномасштабное вторжение вполне вероятно. У карликового рашенфюрера-педофила давно не в порядке с мозгами, его закомплексованность и обиды, полученные от Украины и Запада, просто кипят и готовы взорваться в ватной головушке. Кацапсинские генералы и быдлоэлита его поддержит, это прекрасно видно даже по их вата-шоу в зобмоящике. Население московии давно превращено в тупое стадо одноклеточной протоплазмы, готовое подохнуть за идиотские идеи кремлевских олигофренов. Не зря создавались все эти юнармии, взятие фанерных рейхстагов, дикое ежегодное победобесие, наращивание армии и вОйны как со своим народом, так и в Грузии, Украине, Сирии... Сегодня расейская армия однозначно сильнее нашей. Особенно это касается бронетехники, авиации, артилерии, ракетных систем, средств ПВО и РЭБ. Людей они своих жалеть не будут, так было всегда. Ядерное оружие применять наверняка не станут, разве что в случае подключения НАТО. Штаты и ЕС за нас не впишутся однозначно, просто продолжат размазывать сопли озабоченности и нести бред обеспокоенности, они и за своих прибалтийских партнеров вряд ли вписались бы. За несколько дней кацапсинская авиация и ракеты накроют основные стратегические цели в Украине. Одновременно полезет мотопехота, хоть и будет ожесточенное сопротивление нашей армии. Крупные города им разрушать нет смысла, разве что для острастки проведут несколько устрашающих и жестоких бомбардировок и ракетных обстрелов. И даже могут завоевать Украину. НО ПОКОРИТЬ наш народ - никогда! Вот тут для этих мразей и ублюдков начнется самое страшное - партизанская война. Их будут резать и грызть живьем, эта волна наверняка дойдет и в приграничные расейские регионы. Одновременно начнет валиться экономика паРаши, введут совсем драконовские санкции, начнутся отделения удельных княжеств на Кавказе, Сибири, Алтае и пр. В конечном итоге Украина поднимется и уничтожит мордор. Это будет закономерный итог правления рашистов. Другое дело, как будут вести себя сегодняшние предатели, коллаборанты, любители руцкого мира и просто совковое наследство, коего у нас немеряно. Их просто надо уничтожать в условиях военного времени. Раз уж раньше не удосужились... Уверен, мы победим. СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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Если детальнее, то начать можно уже сегодня с бойко-рабиновичей-мураевых-шуфричей-вилкулов..... список длинный. А если в приоритете эффективность в плане радикального слома системы коррупции - то пора сажать, а лучше уничтожать ВСЮ нашу власть воровской быдлоэлиты, включая оппозицию. Еще вопросы?
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Звичайно , що можна .. чекають свого часу .., проблема що їх велика кількість людей підтримуе , а проукраїнські сили навіть підчас агресії не можуть обеднатися , приходиться владі не з агресором воювати, а від своїх відбиватися
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А ти , що українську досконало вивчив???) перш ніж вчити треба було полюбити державу ))
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знищувати провокаторiв, якi манiпулюють мовним питанням, ну других русских иуд
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Героям слава! Все правильно пишете.
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Helg! Ты забыл нам пожелать спокойной ночи! Мы следим за тобой!!! ))))
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Озабочений ?)) іди своюЮлію заспокій ..
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Так чого нам боятися, Петро з найпотужнішою армією у світі не здасть і метру української землі, головнокомандуючий із зброєю в руках, разом із синами та ріднею буде воювати на передку, та ще й на броньованному мерседесі з великим баром.
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а в другому мерені(броньованому) буде сидіти мужеложенко с цегозним і махати шабльою)))))
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Ехиднічаете?)) не знаете , як це все робиться коли продае головокомандуючий )).. Крим не навчив?? Петро і Муженко який не е провірений ,..а інші ?)) но тут як бабка ворожила ...Хочете поіграти в російську рулетку ? Але знайте не вгадаете це набагато поколінь вперед будете на ярмарку Рашку веселити ..
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не стоит забывать, что у границ 48 тысячная армия. - отметил глава Службы внешней разведки Божок.Источник: https://censor.net.ua/n3108189 Так какого ляда боятся 50 тыс человек то вы хоть в соевой будке определитесь скоко денег и сколько нападает))))
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48 достатньо коли вони захочуть зробити прорив до Криму , так як звітам також буде найскоріше агресія .., а це реально навіть від того, що построіний ними міст може розвалюватися , а населення заспокоїти , відволікти .., реальна тільки агресія .., а під час виборів це в самий раз..Скільки битв було програно, що не було военичальників
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Хочете сказати, що Муженко ніколи на передку не був?
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Міняти головнокомандуючого коли агресор накопичує свої сили біля границь , це найбільша тупість до якої можна додуматися ))хто , перелякана Юля , чи проросійський клоун зможе краще зробити ..?))
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А може Рашка якраз жде , щоб вибрали Юлію чи клоуна.., щоб за 24 год. при їх згоді захватити всі армійські і керівні будівлі..)))
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да отобъемся от кацапа, я думаю, бо армия уже не та...только за тот месяц откапиталили 8 танков с длительного хранения, а их там еще есть...ну и авиацыю усилили новыми чешскими Л-29...целыми тремя...техника просто великолепная и проверенная...все будет хорошо...да и не посмеет путя напасть до выборов, а вдруг Петр Алексеевич и так победит... РФ готує наступ: утричі посилено розвідку, збільшено кількість військ та авіації, - Наєв - Цензор.НЕТ 307
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Кожному своя правда, поінформований значить озброєний. Особисто я вдячний за ініціативою , а висновки зроблю обов'язково.
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Как бы русня не пыталась наращивать свою мощь на востоке, рузультат будет один, все это быдло сепарское будет бито и отправлено обратно на родину в цинках.
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Терпения и успехов руководству и личному составу ООС!!! Победа будет за нами!!!
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Нужно учитывать все факторы развития событий, про них проинформировало командование!
Только обоюдными силами мы сможем победить расейскую навалу!
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....тому всім українцям слід консолідувати зусилля та на виборах 31 березня знову обрати Батька нації - Миздобула в один тур.
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Чтобы не говорили критики, но наша армия стала другой, более обеспеченной и модернизированной, и в этом заслуга руководства нашей страны и военного командования. У нас имеется чёткое понимание, кто враг, и мы все время готовимся дать отпор оккупанту. И это неоспоримый факт!!!
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Легко сидіти біля екрану чи то теліка, чи в інтернеті і робити з себе всезнайку, а хто не як командувач більше володіє інформацією і моде оцінити ситуацію, тож хто розумний дуже, постав себе , звісно в уяві на місце командувача. А відносно украінськоі, то через деякий час ще ми більше і більше будемо розмовляти нашою мовою, що ж сказати, якщо багато наших захисників ще не володіють в досконалості украінською, зато подивіться на багато якби "украінців", які рідною мовою розмовляють, а самі далеко не украінці по своім діям, думайте, перш ніж звинувачувати, тим паче тих, хто Вас захищає!!!!
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Аттила Аттилович

С врагом рвут дипломатические отношения.
И много чего делают с врагом.
А у нас только понимание кто враг.

Будут ли уважать страну, которая позволяет пособникам террористов идти во власть и сама сдает отвоеванные территории сепаратистам? Станет ли проукраинским Донбасс, если там сознательно будут душить проукраинские элиты и отдавать этот регион феодалам с пророссийскими взглядами? Во всем мире испокон веков государства поощряли лояльных граждан (подданных) и наказывали тех, кто нес угрозу их существованию.

Если власть поставляет в днр+лнр электричество, воду, оплачивает все социальные выплаты, то так войну не выиграть.
Так они могут существовать десятки лет.
Полная блокада, ни каких выплат, что бы на вила в дыре всех подняли если смогут.
Да и не блокада это, у них с рф 400 км открыто всё, какая это блокада, пусть раша кормит. Приезжают с днр+лнр, получат пенсии, а в голове тот же моторола, рф.
Есть желание у вас продолжать этот абсурд, заберите гроши у ахметова, регионалов из местных, на несколько лет хватит продолжать всё это.

Армии не ведут войны. В войнах сражаются нации.
Другими словами, чтобы сражаться и победить в войне, необходима поддержка на всех уровнях, включая обслуживающий персонал, гражданских и чиновников.
Для участия в войне необходима полная отдача всей нации,
Мы можем осуществить молниеносный рейд - это одно дело. Однако война совсем другое - для участия и победы в ней необходимо вовлечение всей нации!.

Агрессор не признается законом - агрессор признается объявлением войны. Нет войны - нет агрессора. Зачем мы путаем понятия, зачем мы обманываем людей?" - возмутился Вовк.
Вовк предположил, что закон о реинтеграции преследует цель "потихоньку перевести в законы Минские соглашения".
"Вы имеете в виду, что Украине следует объявить войну России?" - попросил уточнить "Обозреватель". "Нет, я имею в виду только то, что законом война не определяется, и законом не определяется страна-агрессор. В международном праве страна получает статус агрессора, когда объявляется война, тогда кто-то - агрессор, а кто-то - потерпевший", - пояснил Вовк.
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Агрессор не признается законом - агрессор признается объявлением войны. Нет войны - нет агрессора. Зачем мы путаем понятия, зачем мы обманываем людей?" - возмутился Вовк.
Вовк предположил, что закон о реинтеграции преследует цель "потихоньку перевести в законы Минские соглашения".
"Вы имеете в виду, что Украине следует объявить войну России?" - попросил уточнить "Обозреватель". "Нет, я имею в виду только то, что законом война не определяется, и законом не определяется страна-агрессор. В международном праве страна получает статус агрессора, когда объявляется война, тогда кто-то - агрессор, а кто-то - потерпевший", - пояснил Вовк.
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А ну выбирайте ГлавКомТорта,бо Путєн нападе РФ готує наступ: утричі посилено розвідку, збільшено кількість військ та авіації, - Наєв - Цензор.НЕТ 2578
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Главным на войне является боевая готовность рядового солдата - человека, который при необходимости обязан дать отпор врагу, начать стрелять и уничтожить его.
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Це Ви говорите про особовий склад. А є ще оперативно-тактичний і стратегічний рівень. Там "хєнєрали" теж мають бути готові віддавати накази і брати відповідальність на себе. А не віддавати через своїх *ополизів сцикливі накази "нє стрєлять, наблюдать і нє паддавацца на правакациі".
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Всі розуміють, що загроза не мине. А аналітичні дані правильно висвітлені в маси. Все чітко пояснено.
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Сейчас, нам всем нужно объединится , научиться поддерживать свою армию и верить в неё..
За 5 лет лет войны ВСУ вышли на достойный уровень, поэтому нужно быть достойным своей профессии и не подвести народ Украины, который в неё верит. Ведь не только гражданское сообщество наблюдает за нами, но и международное в том числе. Мы многое сделали для развития армии, но еще немало предстоит преодолеть впереди !!!
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Очевидно, куйло готовиться отреагировать на проигрыш на выборах своего агента лолиты
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Если произойдет то, о чем говорит Командующий ОС, тогда лживая маска "защитника всех русских людей", будет сброшена с лица этого "недомерка"и станет абсолютно ясно, для всех кто есть кто. Русский мир и русский фашизм это одно и тоже. Именно Украине выпало на долю сломать хребет этой гибридной нечести.
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Рейтинг Порошенко, взлетел до небывалых высот (по крайней мере, у подконтрольных аналИтиков) Но введение Военного Положения, не покидает мысли Харанта.
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В командувача ООС все під контролем , він володіє достатньою кількістю інформації щоб оцінити стан і прийняти правильне рішення. Перемога за нами.
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мабуть путин готується повторити бліц-криг 2014. він надіється що порох буде тупо фальшувати вибори і як наслідок люди вийдуть на майдан , що далі неважко здогадатись.
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Странно здесь только одно.
Ещё неделю назад во время пика своей пиар акции с Томосом, томостура, наш Верховный Главнокомандующий говорил, что ,,САМОЕ СТРАШНОЕ УЖЕ ПОЗАДИ И НАМ ОСТАЁТЬСЯ СПОКОЙНО СТРОИТЬ ,,СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ""...
А ТЕПЕРЬ ШО, ОПЯТЬ????? ЗНОВУ ,,ВИХРИВРАЖДЕБНЫЕВЕЮТНАДНАМИ"????? 😂
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Командування разом з військовими ООС контролюють свою територію. Це саме головне. Якщо й буде повномасштабний наступ - ми його відіб'ємо! Я в цьому впевнений! Україна понад усе!
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Всё будет Украина! Командующий сделал заявление правильно! Мы будем готовы к этому наступлению! Оборонная политика ООС и моральный дух населения окажут полную поддержку в защите своей територии!!!
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Заява себе виправдовує. Ми захистимо свою територію від рашистського агресора! Слава Україні!!!
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Думаю, що військові кцп зможуть взнати при якій температурі плавиться їх обмундирування!
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Командувач ООС-генерал Наєв тримає все під контролем, володіє інформацією для прийняття правильних рішень.Це людина конкретних справ та дій.Ми віримо в перемогу.Усе буде Україна!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРФ готовит наступление: в три раза усилена разведка, увеличено количество войск и авиации, - Наев
 
 
 
 
 
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