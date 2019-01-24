 РФ готовит наступление: в три раза усилена разведка, увеличено количество войск и авиации, - Наев

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщил командующий Объединенными силами Сергей Наев в интервью журналу "Новое время".

Генерал утверждает: есть несколько индикаторов того, что Россия готовит масштабное наступление на Украину.

"Во-первых, они увеличили количество войск в зоне конфликта. Например, там, где было восемь тактических батальонов возле украинско-российской границы, их стало двенадцать. И это только в моей зоне ответственности", - говорит он.

"Они также существенно увеличили количество авиации, готовой к действиям с воздушных баз по ту сторону линии фронта, возле Донецка", - добавляет генерал.

Ключевое доказательство коварных планов противника - это то, что, по словам Наева, в Донецкой и Луганской областях появились российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Это удалось установить благодаря перехвату их разговоров.

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Украинские военные обнаружили особый тип спутниковой связи, используемой старшим офицерским составом российской армии. Присутствие российских генералов доказывает, что происходит перегруппировка войск, а это, скорее всего, подготовка к наступлению.

"Их разведывательные мощности увеличились в три раза: больше ДРГ, больше групп перехвата радиопереговоров, больше шпионов. Так происходит, как правило, накануне наступления", - продолжает генерал.

Он считает, что вероятность наступления российских войск начала нарастать после инцидента в Керченском проливе в ноябре, когда российские военно-морские силы атаковали три украинских корабля, шедших из Черного моря в Азовское. Россияне захватили украинские суда, ранили трех украинских моряков и забрали всех 24 в плен.

По мнению генерала, керченский инцидент - часть российского плана о взятии под контроль всего побережья Азовского моря и расширении зоны присутствия России в западном направлении, через Мариуполь и до Крыма. Он предупреждает, что новости российской пропаганды о якобы готовящемся Украиной использовании химического оружия в Донецке - это медийное сопровождение, которое должно оправдать необходимость наступления.