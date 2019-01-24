 РФ готовит наступление: в три раза усилена разведка, увеличено количество войск и авиации, - Наев

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщил командующий Объединенными силами Сергей Наев в интервью журналу "Новое время".
Генерал утверждает: есть несколько индикаторов того, что Россия готовит масштабное наступление на Украину.
"Во-первых, они увеличили количество войск в зоне конфликта. Например, там, где было восемь тактических батальонов возле украинско-российской границы, их стало двенадцать. И это только в моей зоне ответственности", - говорит он.
"Они также существенно увеличили количество авиации, готовой к действиям с воздушных баз по ту сторону линии фронта, возле Донецка", - добавляет генерал.
Ключевое доказательство коварных планов противника - это то, что, по словам Наева, в Донецкой и Луганской областях появились российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Это удалось установить благодаря перехвату их разговоров.
Украинские военные обнаружили особый тип спутниковой связи, используемой старшим офицерским составом российской армии. Присутствие российских генералов доказывает, что происходит перегруппировка войск, а это, скорее всего, подготовка к наступлению.
"Их разведывательные мощности увеличились в три раза: больше ДРГ, больше групп перехвата радиопереговоров, больше шпионов. Так происходит, как правило, накануне наступления", - продолжает генерал.
Он считает, что вероятность наступления российских войск начала нарастать после инцидента в Керченском проливе в ноябре, когда российские военно-морские силы атаковали три украинских корабля, шедших из Черного моря в Азовское. Россияне захватили украинские суда, ранили трех украинских моряков и забрали всех 24 в плен.
По мнению генерала, керченский инцидент - часть российского плана о взятии под контроль всего побережья Азовского моря и расширении зоны присутствия России в западном направлении, через Мариуполь и до Крыма. Он предупреждает, что новости российской пропаганды о якобы готовящемся Украиной использовании химического оружия в Донецке - это медийное сопровождение, которое должно оправдать необходимость наступления.
До речі, захід нам поганенько так допомагає у війні з рашкою, якщо ви не помітили, постійно за корупцію нагадують, а брехло -- король корупції. За ці роки після Майдану, можна було зробити набагато більше, але до влади прийшов перефарбований ригоанал, люстрації нема, нова поліція поглинула в хабарництві як і все кругом. От з Петра люстрацію і треба буде розпочати, та він і сам це розуміє, тому владу добровільно не віддасть.
Только обоюдными силами мы сможем победить расейскую навалу!
С врагом рвут дипломатические отношения.
И много чего делают с врагом.
А у нас только понимание кто враг.
Будут ли уважать страну, которая позволяет пособникам террористов идти во власть и сама сдает отвоеванные территории сепаратистам? Станет ли проукраинским Донбасс, если там сознательно будут душить проукраинские элиты и отдавать этот регион феодалам с пророссийскими взглядами? Во всем мире испокон веков государства поощряли лояльных граждан (подданных) и наказывали тех, кто нес угрозу их существованию.
Если власть поставляет в днр+лнр электричество, воду, оплачивает все социальные выплаты, то так войну не выиграть.
Так они могут существовать десятки лет.
Полная блокада, ни каких выплат, что бы на вила в дыре всех подняли если смогут.
Да и не блокада это, у них с рф 400 км открыто всё, какая это блокада, пусть раша кормит. Приезжают с днр+лнр, получат пенсии, а в голове тот же моторола, рф.
Есть желание у вас продолжать этот абсурд, заберите гроши у ахметова, регионалов из местных, на несколько лет хватит продолжать всё это.
Армии не ведут войны. В войнах сражаются нации.
Другими словами, чтобы сражаться и победить в войне, необходима поддержка на всех уровнях, включая обслуживающий персонал, гражданских и чиновников.
Для участия в войне необходима полная отдача всей нации,
Мы можем осуществить молниеносный рейд - это одно дело. Однако война совсем другое - для участия и победы в ней необходимо вовлечение всей нации!.
Агрессор не признается законом - агрессор признается объявлением войны. Нет войны - нет агрессора. Зачем мы путаем понятия, зачем мы обманываем людей?" - возмутился Вовк.
Вовк предположил, что закон о реинтеграции преследует цель "потихоньку перевести в законы Минские соглашения".
"Вы имеете в виду, что Украине следует объявить войну России?" - попросил уточнить "Обозреватель". "Нет, я имею в виду только то, что законом война не определяется, и законом не определяется страна-агрессор. В международном праве страна получает статус агрессора, когда объявляется война, тогда кто-то - агрессор, а кто-то - потерпевший", - пояснил Вовк.
Вовк предположил, что закон о реинтеграции преследует цель "потихоньку перевести в законы Минские соглашения".
"Вы имеете в виду, что Украине следует объявить войну России?" - попросил уточнить "Обозреватель". "Нет, я имею в виду только то, что законом война не определяется, и законом не определяется страна-агрессор. В международном праве страна получает статус агрессора, когда объявляется война, тогда кто-то - агрессор, а кто-то - потерпевший", - пояснил Вовк.
За 5 лет лет войны ВСУ вышли на достойный уровень, поэтому нужно быть достойным своей профессии и не подвести народ Украины, который в неё верит. Ведь не только гражданское сообщество наблюдает за нами, но и международное в том числе. Мы многое сделали для развития армии, но еще немало предстоит преодолеть впереди !!!
Ещё неделю назад во время пика своей пиар акции с Томосом, томостура, наш Верховный Главнокомандующий говорил, что ,,САМОЕ СТРАШНОЕ УЖЕ ПОЗАДИ И НАМ ОСТАЁТЬСЯ СПОКОЙНО СТРОИТЬ ,,СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ""...
А ТЕПЕРЬ ШО, ОПЯТЬ????? ЗНОВУ ,,ВИХРИВРАЖДЕБНЫЕВЕЮТНАДНАМИ"????? 😂