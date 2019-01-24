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 Политика Украины
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 Самым ужасным для Кремля является неизменность требований и курса Украины после президентских выборов, - Порошенко

Руководство Российской Федерации боится того, что курс и требования Украины после президентских выборов не изменятся.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Чего боится Россия? Что Украина после выборов президентских будет продолжать придерживаться Минских соглашений, что Украина будет продолжать укреплять международную солидарность и единство против России. Самое ужасное для России (станет. - Ред.) то, что после выборов в Украине Кремль снова услышит о том, что нужно вывести военные активы (живую силу и технику. – Ред.) с Донбасса, возвратить контроль над границей Украине, вернуть Крым Украине, освободить тех, кто удерживается в тюрьмах России, и тогда это будет очень сложно для России",- сказал П.Порошенко в ходе "Украинского завтрака" в четверг в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предлагать новую формулу отношений с РФ до выполнения ею Минских соглашений нельзя, - Порошенко

При этом глава Украинского государства подчеркнул, что в случае, если Россия не будет выполнять эти требования, санкции против нее будут усиливаться и расширяться.

Он также подверг критике популистские обещания некоторых украинских политиков о том, что "мир просто за углом, что достаточно постучаться в двери Путина, попросить мир и сразу будет мир".

"За углом – не мир, там агрессор. И мы должны быть готовыми вместе ответить агрессору. Мы можем это делать только на основе национальных интересов Украины. Мы можем принести мир только на основе международного права. Только если будет восстановлен суверенитет и территориальная целостность Украины, только если Россия сможет возвратиться к ситуации, хотя бы 2013 года", - сказал П.Порошенко.

"К сожалению, ключ к миру не в Киеве, даже не в Брюсселе, не в Вашингтоне… Ключ к миру в Москве, и мы должны использовать любой инструмент, который у нас есть, чтобы Путина посадить за стол переговоров, как это было в 2014-2015 годах, когда подписывали Минские соглашения", - подчеркнул президент Украины.

Он также подчеркнул необходимость защитить украинцев от влияния России на выборы президента Украины и в Верховную Раду.

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"Мы должны защитить украинцев от внешнего влияния России на избирательный процесс. Это элемент гибридной войны РФ против Украины", - выразил убеждение П.Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3108043
 
   
 Топ комментарии
 
Да, да, сейчас пожарит, а потом на Сейшелы. Главнокомандующий во время войны должен регулярно отдыхать.
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сейшели - то для середнього класу , лише мальдіви можуть відновити сили сивочолого гетьмана країни , яка воює !
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а после отдыха домой...
на Панаму...
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порох, когда авакова заставишь лохотроны "нацианальна лотерея" позакрывать. на каждом углу пооткрывались. шо грибов после дождя. народ беднеет, закрываются много кафе, магазинов, ателье, и т.д. а в этих помещения сейчас везде открываются игровые автоматы под вывеской "национальна лотерея". или вы с аваком лохов на пару стрижёте?
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Незаконна ігорка - джерело чорних доходів на виборчі потреби.
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в державе может быть только одна лотерея - в пользу инвалидов. все остальные преступление
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Братан, в прошлую субботу поднял с 300 гривен 6000 тыс. Дало бонус в Бук оф ра и один раз закрыло полностью поляну ,,курей,,. Выйграть можно и не плохо. Главное вовремя остановиться и не играть на последние деньги.
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Внешний курс будет неизменен, здесь Порошенко прав! Кого бы не избрали.
Незалежність, територіальна цільність і курс на Європу! Тому що така воля і бажання українського народу!
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Ошибаешься! Если 80% всех кандидатов в Президенты Украины хотят изменить этот курс и фактически сдать Украину Путину это разве не опасность? Курс Украины может изменить та же Тимошенко. Ведь не просто так вся эта сволочь идет в президенты, я уверен на 100%, что это все согласовано и с Москвой тоже.
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Боится, что посадят за Минские договорняки. Там прямая госизмена.
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весь мир признаёт нового президента венесуэлы. а барыга с хуйлом вместе за мандуру трясутся. а сейчас украине первой нужно было нового президента признавать. да с лубянки команду не дали
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Найжахливішим для кремля буде поразка пєті на виборах.
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Найжахливішим для Кремля є незмінність вимог і курсу України після президентських виборів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7777Реинкарнация слогана "як не петро, то хто"? И воровскими глазками из-под лоба стыдливо блым-блым. позичивши у Сирка очи.
бызальтырнатывный, как соседский пуйло.
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О-о, как же жаждет, вожделеет и сладострастно желает Порохатый Шоколатье дальше и дальше томиться на сладостной каторге государевой власти, не щадя Бриони своего согбенным бурлаком натужно влачить громадьё державных полномочий, самовластно разделять и перенаправлять потоки, барственно помыкать халдеями, надменно вершить судьбы лохмандеев. Но затаил злобу непримиримую электорат тарифами озлобленный - явится коварно на участки избирательные и врежет беспощадно пенделя булкодробительного в дупу рыхлую Порош(ен)ка Тошнотворного мерзкого.
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Порошенко за годы своего правления не сделал очень важного - не сломал хребет коррупции, соответственно не реформировал суд, прокуратуру, МВД, как были они коррупционными так и остались. Не удивительно что коррупционеры чувствуют себя хозяевами жизни, а экономика не может нормально развиваться при таком высоком уровне коррупции.

Порошенко не дает нормально работать НАБУ, всячески вставляет им палки в колеса и у него это отлично получается, ведь как у президента у него огромные возможности. По сути Порошенко является гарантом коррупции.
Жаль что народ ко всему этому относится равнодушно.
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ТОМУ кремль УСІМА СИЛАМИ І ЗАСОБАМИ БУДЕ НАМАТИСЯ ПЕТРА ЗБЕРЕГТИ РЕЗИДЕНТОМ!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСамым ужасным для Кремля является неизменность требований и курса Украины после президентских выборов, - Порошенко
 
 
 
 
 
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