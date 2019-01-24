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 Политика Украины
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 Предлагать новую формулу отношений с РФ до выполнения ею Минских соглашений нельзя, - Порошенко

Какие-либо инициативы о новой формуле взаимоотношений с Российской Федерацией неприемлемы до тех пор, пока она не выполнит взятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Россия должна реализовать свои обязательства по Минским соглашениям", - сказал П.Порошенко на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что новую формулу отношений с РФ выработать нельзя, поскольку она не придерживается своих обязательств.

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"Россия нарушает Будапештский договор, игнорирует Минские соглашения. Каким образом можно предлагать новую формулу отношений с Россией, если все по справедливости связано с Минскими соглашениями?" - задал риторический вопрос президент Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3108039
 
   
 Топ комментарии
 
Этот урод без морали и совести - посылает украинцев на фронт,на смерть,а сам,торгуя с врагом, набивает себе карманы баблом. Это ЖАХ.И есть еще идиоты, которые призывают за него голосовать. Тьфу!
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Когда это рыло толстое прекратит наглую торговлю с агрессором? Почему за 18 год увеличен товарооборот с оккупантом более чем на 17%? Это же полный пипец. Кацапы уже этим тычут украинцам в нос? Пэдря, бля, ты позоришь страну и украинцев.
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чего стоит народу Украины один ротердам+!!!
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Все эти юродивые, бьющиеся в истерике и брызгающие слюной, ничего, кроме отвращения, не вызывают.
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а після повного виконання "мінська" вже й не треба буде...ми спокійно "перейдем під управління ордло" з правом вето на зовнішньо-політичні рішення й курс, з їх поліцією,прокуратурою й всім чим можна й цей "банкет безальтернативних мінських домовленостей" ми оплатимо з наших кишень по захищених статтях бюджету - #перемога
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Минскими соглашениями рашка подтерлась сразу же после их подписания, когда захватила Дебальцево.
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порох, когда авакова заставишь лохотроны "нацианальна лотерея" позакрывать. на каждом углу пооткрывались. шо грибов после дождя. народ беднеет, закрываются много кафе, магазинов, ателье, и т.д. а в этих помещения сейчас везде открываются игровые автоматы под вывеской "национальна лотерея". или вы с аваком лохов на пару стрижёте?
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Можно-нельзя, - Порохатому Шоколатье хватит разглагольствовать - пора манатки в здании администрации на Банковой паковать. Электорат, конечно, ценит мову, армию, Томос, безвиз, но неподъёмные тарифы... Ох, Петро Алексеевичу, самое время подумать об амортизирущей демпферной системе на дупу - шоб от пенделя не луснула родимая.
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Ау! Ещё есть люди которые могут чётко определить статус Минских соглашений? Я не знаю, что о них говорят в Кремле, но мы уже перепробовали все варианты.Они были нашей победой, они были нашим поражением, мы их то выполняем, то не собираемся выполнять. Они план Путина на который мы не пойдём и в то же время требуем их выполнения от Путина для формулы новых отношений. Эти Минские соглашения капризны, как портовая шлюха в День рыбака)
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В Минских договорняков слишком много пунктов и не все правильные. Нужно было оставить одну строчку- убирайтесь с чужой земли вместе с колобрантами и сепарами.
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А як раша ніколи не виконає Мінськ,то 100 років вбиватимуть наших людей? Славний у нас президент у лапках!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредлагать новую формулу отношений с РФ до выполнения ею Минских соглашений нельзя, - Порошенко
 
 
 
 
 
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