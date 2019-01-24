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 Киевские новости
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Все про:Давос (279) Киев (17065) Кличко (2616) Кличко Владимир (234)

 Кличко: Давос всегда приносит Киеву новые проекты развития

Переговоры и договоренности во время Всемирного экономического форума в Давосе приносят Киеву новые проекты и новые идеи, которые впоследствии воплощают в столице.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в комментарии журналистам в Давосе, сообщает пресс-служба политика.

"Систему управления "Смарт-Сити" в Киеве мы начали вводить 4 года назад именно после успешных переговоров в Давосе. Тогда мы здесь договорились с немецкой компанией SAP, которая помогла воплотить в украинской столице первый проект "умного" города - открытый бюджет. Также 2 года назад здесь у меня была встреча с представителями UBER, и через несколько месяцев такси этой компании уже поехали по киевским улицам. Именно в Давосе состоялись переговоры с представителями ІКЕА, и уже в этом году компания откроет в Киеве первый из своих магазинов в Украине. Приход ІКЕА на наш рынок - это серьезный сигнал для других крупных инвесторов, - отметил Кличко. - Я очень рад, что в течение нескольких последних лет более 60 процентов всех инвестиций в Украину приходят именно в столицу. И мы продолжаем искать и привлекать новые инвестиции, новые технологии для развития нашего города".

Во время Всемирного экономического форума Кличко принял участие в дискуссии "Умное финансирование умных городов", которую провели в мэрии Давоса. В обсуждении, в котором говорилось о том, как города могут сотрудничать, чтобы привлекать финансирование, инвестиции в реализацию технологий и инноваций, участвовали мэры Давоса и Сент-Галена, представители крупных финансовых компаний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко: Уже в следующем году переложим трубы на наиболее аварийных участках теплосетей

"Мы обсуждали развитие "смарт-сити". Эта программа сегодня в тренде. Потому что это - новые технологии, которые дают возможность эффективного муниципального управления и комфортной жизни и комфортного сервиса для жителей городов. И Киев не отстает в воплощении инноваций, - отметил Кличко. - Сегодня мы уже имеем немало технологических проектов, которые успешно работают в различных сферах жизнедеятельности города. Это и городской дата-центр, и карточка киевлянина, онлайн запись к врачу, электронная очередь в детсады, система видеонаблюдения "Безопасная столица", система электронных петиций и многое другое. Мы продолжаем делать Киев "умным" и продолжаем обмениваться полезными идеями с другими городами. В частности, здесь, в Давосе".

"Умным" технологиям, диджитализации различных сфер посвящено немало мероприятий и дискуссий нынешнего Всемирного экономического форума. Мэр Киева также принял участие с братом Владимиром в дискуссии "Смарт-сити. Смарт-спорт ", которая состоялась в Украинском доме в Давосе.

"Давос-это место, где влиятельные люди со всего мира обсуждают во время встреч актуальные проблемы - политические, экономические, управленческие. И один из вызовов, который приходится сегодня решать многим городам мира - это обеспечение комфортных условий для жизни их обитателей. И новые смарт-технологии помогают в этом - отметил Виталий Кличко. - Сегодня от меня, как мэра, киевляне ждут именно создание комфорта и качества сервиса в столице. И я делаю все, чтобы это обеспечить ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев сегодня воплощает современные мировые тенденции внедрения новейших технологий, - Кличко

В Давосе мэр украинской столицы примет участие в ланче-общении, который традиционно устраивает издание "Washington Post". И на который собираются влиятельные мировые политики, финансисты, представители крупного бизнеса, науки. Запланированы также встречи Кличко с представителями деловых кругов.

Источник: https://censor.net.ua/n3108034
 
   
 Топ комментарии
 
А как снег с улиц убирать своевременно, в Давосе не рассказывали?
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це точно, але ек проекти, а прожекти)! Кличко: Давос всегда приносит Киеву новые проекты развития - Цензор.НЕТ 1901
мости через Дніпро добудовані?
метро? це просто проєкт)))) - сашкохрест) з трещіни) добратися в центр не може! Кличко: Давос всегда приносит Киеву новые проекты развития - Цензор.НЕТ 9928
дороги - після зими - ямковий ремонт?!
але буде міст від Володимира до ярма! Кличко: Давос всегда приносит Киеву новые проекты развития - Цензор.НЕТ 9928
отакий смарт-сіті в Давосі!
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Браво, Виталя, глубокомысленно: "Давос - это место, где влиятельные люди со всего мира обсуждают во время встреч актуальные проблемы - политические, экономические, управленческие". Осталось меру только уточнить, что Киев - это место, где троллейбусы, толкают все сознательные горожане, а еще у меня есть голова и я в нее ем.
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Там на порядку денному розгляд програми "ЖИТТЯ ПО НОВОМУ ПЛЮС"
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А как снег с улиц убирать своевременно, в Давосе не рассказывали?
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Пилот Кличко научился летать на самолете. Это о его словах о Зеленском.
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це точно, але ек проекти, а прожекти)! Кличко: Давос всегда приносит Киеву новые проекты развития - Цензор.НЕТ 1901
мости через Дніпро добудовані?
метро? це просто проєкт)))) - сашкохрест) з трещіни) добратися в центр не може! Кличко: Давос всегда приносит Киеву новые проекты развития - Цензор.НЕТ 9928
дороги - після зими - ямковий ремонт?!
але буде міст від Володимира до ярма! Кличко: Давос всегда приносит Киеву новые проекты развития - Цензор.НЕТ 9928
отакий смарт-сіті в Давосі!
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ні .вже другий день вдома. приїхав на роботу написать рапорт на відпустку за 2018 рік
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...но развите чет на уровне первобытнообщинного строя остается
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а Ви частіше влучайте в кошик для сміття... Кличко: Давос завжди приносить Києву нові проекти розвитку - Цензор.НЕТ 7545
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Жопами толкать по снегу хилый рошеновский троллейбус пока мер у Давоси - вот новый проект для Киева Кличко: Давос завжди приносить Києву нові проекти розвитку - Цензор.НЕТ 6420
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було б місто Київ розумним - не обрало б підфірташника на посаду міського голови.
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Щоб більше вкрасти на будівництві моста, потрібно будувати його не поперек річки, а поздовж і чим річка довша, тим і краще
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Київляни - і хто вам винен???? Ви як не Льоню Космоса вибираєте то Педаліка з головою відбитою...Сюр
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Самый лучший проект - достроить метро, о котором так долго говорили...все мэры.
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Браво, Виталя, глубокомысленно: "Давос - это место, где влиятельные люди со всего мира обсуждают во время встреч актуальные проблемы - политические, экономические, управленческие". Осталось меру только уточнить, что Киев - это место, где троллейбусы, толкают все сознательные горожане, а еще у меня есть голова и я в нее ем.
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Вот тут многие предлагают Витале снег убрать, скажу сразу - снег пусть убирает тот кто его насыпал! Виталя его найдет и заставит убрать.
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Віталіку вистачить на безбідну старість
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Неужели пан Кличко думает, что киевляне всерьёз воспринимают это словоблудие о прелестях Давоса для киевлян?
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Неужели пан Кличко думает, что киевляне всерьёз воспринимают это словоблудие о прелестях Давоса для киевлян?
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Какие всё-таки чудеса происходят в мире: президент страны с самой отсталой экономикой в Европе учит всех на экономическом форуме в Давосе, как строить и поднимать экономику.
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Проекты...Проекты... В очередной раз деньги потрачены, нам говорят, что техника закуплана. А убирать стали хуже.
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Краще би на бюджетні гроші, які витратив на відрядження, щось корисне зробив для Києва.
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