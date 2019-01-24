 Кличко: Давос всегда приносит Киеву новые проекты развития

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в комментарии журналистам в Давосе, сообщает пресс-служба политика.

"Систему управления "Смарт-Сити" в Киеве мы начали вводить 4 года назад именно после успешных переговоров в Давосе. Тогда мы здесь договорились с немецкой компанией SAP, которая помогла воплотить в украинской столице первый проект "умного" города - открытый бюджет. Также 2 года назад здесь у меня была встреча с представителями UBER, и через несколько месяцев такси этой компании уже поехали по киевским улицам. Именно в Давосе состоялись переговоры с представителями ІКЕА, и уже в этом году компания откроет в Киеве первый из своих магазинов в Украине. Приход ІКЕА на наш рынок - это серьезный сигнал для других крупных инвесторов, - отметил Кличко. - Я очень рад, что в течение нескольких последних лет более 60 процентов всех инвестиций в Украину приходят именно в столицу. И мы продолжаем искать и привлекать новые инвестиции, новые технологии для развития нашего города".

Во время Всемирного экономического форума Кличко принял участие в дискуссии "Умное финансирование умных городов", которую провели в мэрии Давоса. В обсуждении, в котором говорилось о том, как города могут сотрудничать, чтобы привлекать финансирование, инвестиции в реализацию технологий и инноваций, участвовали мэры Давоса и Сент-Галена, представители крупных финансовых компаний.

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"Мы обсуждали развитие "смарт-сити". Эта программа сегодня в тренде. Потому что это - новые технологии, которые дают возможность эффективного муниципального управления и комфортной жизни и комфортного сервиса для жителей городов. И Киев не отстает в воплощении инноваций, - отметил Кличко. - Сегодня мы уже имеем немало технологических проектов, которые успешно работают в различных сферах жизнедеятельности города. Это и городской дата-центр, и карточка киевлянина, онлайн запись к врачу, электронная очередь в детсады, система видеонаблюдения "Безопасная столица", система электронных петиций и многое другое. Мы продолжаем делать Киев "умным" и продолжаем обмениваться полезными идеями с другими городами. В частности, здесь, в Давосе".

"Умным" технологиям, диджитализации различных сфер посвящено немало мероприятий и дискуссий нынешнего Всемирного экономического форума. Мэр Киева также принял участие с братом Владимиром в дискуссии "Смарт-сити. Смарт-спорт ", которая состоялась в Украинском доме в Давосе.

"Давос-это место, где влиятельные люди со всего мира обсуждают во время встреч актуальные проблемы - политические, экономические, управленческие. И один из вызовов, который приходится сегодня решать многим городам мира - это обеспечение комфортных условий для жизни их обитателей. И новые смарт-технологии помогают в этом - отметил Виталий Кличко. - Сегодня от меня, как мэра, киевляне ждут именно создание комфорта и качества сервиса в столице. И я делаю все, чтобы это обеспечить ".

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В Давосе мэр украинской столицы примет участие в ланче-общении, который традиционно устраивает издание "Washington Post". И на который собираются влиятельные мировые политики, финансисты, представители крупного бизнеса, науки. Запланированы также встречи Кличко с представителями деловых кругов.