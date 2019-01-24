EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Общество, Здоровье
  2365  141
Все про:болезнь (470) Львов (3380) корь (163)

 Пятеро младенцев во Львове заболели корью сразу после рождения

Дети заболели через несколько дней после рождения. У них появились высыпания и повышенная температура, а впоследствии возникло осложнение в виде пневмонии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZAXID.NET, об этом сообщает заместитель главного врача Львовской городской детской больницы Роман Герега.

Известно, что мамы заразились корью еще до родов, но заболевание проявилось уже после рождения детей. По информации Романа Гереги, у одной мамы корь проявилась через два дня после родов, а у другой - через 5.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С корью и острой кишечной инфекцией госпитализированы 9 детей в Запорожской области, - Минздрав

Среди больных корью новорожденных есть двойня - мальчики. Где заразились их мамы, неизвестно. Двойняшек госпитализировали 19 января, еще одного мальчика - 20 января. Известно, что им сразу начали колоть антибиотики.

Матери детей имели прививки от кори. Они рожали в районах, и никто даже не знал, что они больные.

Сейчас во Львовской городской детской больнице находятся трое младенцев. Они лежат в отдельных боксах, каждый из которых имеет отдельный выход. Других двоих детей выписали, они выздоравливают и находятся дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вспышка кори в Одесской области: количество заболевших детей увеличилось до 71, - местная власть

Источник: https://censor.net.ua/n3108031
 
 
 Топ комментарии
 
Ксения, чтоб не писать гадости, внимательно читайте текст:Матери детей имели прививки от кори. Они рожали в районах, и никто даже не знал, что они больные.Источник: https://censor.net.ua/n3108031
 показать весь комментарий
 
да, все 5 купили справки с разгону перед родами
 показать весь комментарий
 
мати запис у картці про щеплення та мати імунітет внаслідок щеплення - не одне й те саме...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Так никто не прессует - у нас уговаривают. Вот в Черногории прессуют - там за уклонение от плановых прививок без противопоказаний штраф 2тыс евро.
 показать весь комментарий
 
Интересно, сколько там медики за справку берут?
 показать весь комментарий
 
Судя по тому, что заболевание корью там редкое событие - не берут вообще
The first case of measles was recorded in Montenegro, announced by the head of the Institute for Public health Institute, Boban Mugosa.
Да и то случай привозной
It is a 14-month-old girl who came to Montenegro with her family from Belgrade
 показать весь комментарий
 
А как оно будет частым в стране с 600 тыс. населения? И в такой малой группе какой иной случай может быть, как не привозной?
 показать весь комментарий
 
если мы закроем Украину, на некоторое время уменьшим внутреннюю миграцию и будем делать карантины и прочие противо-эпидемиологические мероприятия то даже в стране с 40 млн. мы получим тот же результат. Ибо естественный резервуар этой болезни - человек.
 показать весь комментарий
 
Основной бизнес там - туриистический. Завезти могут в любой момент, но в случае мало-мальской вспішки - убытки будут большие.
Критически малая популяция для неиммунизированного населения по кори - порядка 250тыс человек.
 показать весь комментарий
 
Был бы там 1 большой город - да, были бы риски, а так - разбросанная популяция, т.е., по сути, совокупность мини-популяций, каждая из которых меньше 250 тыс. человек
 показать весь комментарий
 
Ну, это если бы не было туристов и передвижений населения. Меньше 250 тыс - это значит, что вирус там не может персистировать. Одна эпидемия - и затишье, пока заболевший приезжий не заявится или кто-то вернется из поездки.
 показать весь комментарий
 
кстати, если б была четкая статистика по регионам то я бы нашел административно-территориальную единицу в Украине с сопоставимым кол-вом проживащих, где не было кори.
 показать весь комментарий
 
Младенцы могут быть защищены от кори только антителами матери и то если она переболела корью.
 показать весь комментарий
 
 
И то, если к тому же она кормит ребенка грудью до года. Ибо болезнь корью до года или прививка до года редко дают устойчивый иммунитет. Много современных мам кормят грудью?
 показать весь комментарий
 
немного не так - когда младенец находится в утробе матери - у них кровеносные системы связаны и антитела попадают в организм младенца именно таким образом, поэтому со временем этот иммунитет исчезает - но этого времени как раз достаточно, чтобы младенец не заразился в самый критический период - первые несколько месяцев, кроме того переболевшие родители - это мощный фактор который раньше младенцев защищал, теперь этот фактор не работает.
 показать весь комментарий
 
А если в 5-7 месяцев заболеет? Вероятность выработки устойчивого иммунитета в таком возрасте невысока.
 показать весь комментарий
 
Як там жінки народжують - ми бачимо по статистиці народжуваності. Якби не постійний приплив емігрантів ( їм в свій час турки здорово підсобили), то німців би було не більше, ніж українців в Україні.
 показать весь комментарий
 
Від коли кір став такою небзпечною хворобою, в моєму детинстві 70-80 роки всі мої однокласники та друзі перхворіли на кір - і нічого не сталося, потім почали прививати і діти перестали хворіти але прививка то діло добровольне вот і втратився колективний імунітет
 показать весь комментарий
 
 
Щеплення від кору в СРСР почалися в 1968 році. П'ятеро немовлят у Львові захворіли на кір відразу після народження - Цензор.НЕТ 2865
 показать весь комментарий
 
Ну и какому году ее в союзе, при жестко контролируемой прививочной политке в то время, "окончательно победили"?
 показать весь комментарий
 
 
ну кагбы переболевшего прививать смысла нет - после болезни пожизненный иммунитет. т.е. ваших переболевших однокласников нашару гавном покормили
 показать весь комментарий
 
 
есть 2 основные группы антипрививочников: религиозники и рациональщики. По первым все понятно, хотя такой мотив мне кажется откровенно глупым. По вторым сложнее - их надо убедить в рациональности действия, учитывая риски как прививок, осложнений, так и риски заболеть и негативного последствия без прививок.
 показать весь комментарий
 
 
Я не відношусь ні до одних, ні до других. Я, завдяки спілкуванню тут на цензорі, мав спонукання вивчати різні матеріали і зрозумів ось що: вакцинація ( принаймі від кору та інших традиційних хвороб дитинства в Україні) - є антилюдською дією супроти нас, аби позбавити нас закладеного природою здоровья і навязати нам залежність від фармацептичних компаній. На жаль: вплив світової фармацептики на наших керівників держави занадто сильний, аби українці могли протистояти посяганням на наше здрорвья і навіть життя.
Зверніть увагу: ні одна партія і ні один кандидат у президенти навіть не має уяви про проблему.
 показать весь комментарий
 
ну тогда вы как раз "рациональщик", немного другие мотивы но смысл тот же.
 показать весь комментарий
 
Ежегодно рынок вакцин растет на 15-20%, доход от продажи вакцин около 20 млрд долларов в год. Много это или мало? - это годовой бюджет нашей страны
 показать весь комментарий
 
Последствия бездумной поголовной вакцинации привело к тому, что обычная корь превратилась в смертельно опасное заболевание.
 показать весь комментарий
 
 
отсутствие вакцинации привело к тому, что обычная корь превратилась в смертельно опасное заболевание.
 показать весь комментарий
 
Взрослые старше 30 лет кто не прошел ревакцинацию - ничем не отличаются от тех кто вакцинацию не делал, наука пытается обмануть природу - не получится, результат будет ровно противоположный. Полностью вакцинозависимое население земли - такого успешного маркетингового мероприятия мир еще не знал.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, в Украине 13 млн пенсионеров. В России из раза в 4 больше. Им явно больше 30 лет и они постоянно в общественном транспорте ездят. Почему они все на заболели корью?
 показать весь комментарий
 
плановая прививка в первый год жизни в ссср введена с 1973 года, следовательно можно предположить что практически все кто был рожден до (добавим еще лет 5) 1965 года - переболели корью, то есть практически все люди в возрасте старше 55 лет - это люди которые составляют реальную прослойку невосприимчивую к кори - то есть формируют коллективный иммунитет, чем меньше будет становится таких людей - тем более непрогнозируемыми и абсолютно неконтролируемыми будут вспышки кори причем среди всех возрастных групп в будущем.
 показать весь комментарий
 
Украине около 13 млн человек старше 55 лет - то есть не менее 30% населения составляют невосприимчивую прослойку обеспечивающую реальный коллективный иммунитет - и когда эта прослойка будет становиться все меньше по численности - вот тогда мы увидим реальные последствия массовой вакцинации против кори.
 показать весь комментарий
 
Гірше всього те, що спрогнозувати подальший розвиток людства при такому втручанні дуже важко. Боюся, що загроза людству від застосування ядерної зброї може бути не більша за загрозу від вакцинації.
 показать весь комментарий
 
Роженицам обычно больше 20 лет, я думаю в 90е годы необходимости покупать справки совершенно не было.
 показать весь комментарий
 
Зачем взрослому человеку покупать спавку? Справку покупать вынуждает государство- применяя дискриминационные меры в отношении детей при этом нарушая Конституцию.
 показать весь комментарий
 
 
раньше купили, или теперь, чтоб не вакцинироваться. потому, что дебилы. а дебилы невакцинированные должны вымирать. естественный отбор.
 показать весь комментарий
 
Магдалена, не намагайся виглядіти тупішою, ніж ти є насправді. Ну який же це єстєствєнний отбор, коли вводять штучно (іскуственно) скомбіновану сиворотку?
 показать весь комментарий
 
В моєму дитинстві до таких хвороб як кір, вітрянка, свинка відносились простіше - дитяча хвороба якою має перехворіти кожна дитина. Прийшов хтось з корем в групу садка чи в клас в школі і через 2 дні увесь захворів. Зате на все життя імунітет. Я не проти щеплень та все ж вважаю що проблема надумана. Звичайно є ускладнення у хвороб, але є побічні явища у щеплень.Хто хоче - хай щепиться хто не хоче - хай хворіє . Тим більше що нещеплені загроза для себе, а не для щеплених.
 показать весь комментарий
 
Але по відношенню до перебування не маючих імунітету матусь у роддомі , нещеплених чи неперехворівших - питання інше .Вони піддають небезпеці новонароджених діток що апріорі не можуть бути щеплені чи мати імунітет. Може поміщати їх ів якісь окремі палати типу інфекціонки чи карантину.
 показать весь комментарий
 
Якраз у цьому плані мінсупрун абсолютно не має ніяких думок.
 показать весь комментарий
 
проблема немного глубже - прививка не обеспечивает невосприимчивости к заболеванию, поэтому даже привитая роженица может представлять угрозу для новорожденных.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиОбществоПятеро младенцев во Львове заболели корью сразу после рождения
 
 
 
 
 
 вверх