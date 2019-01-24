 Завышенные платежки за газ являются незаконными и оплате не подлежат, - Рева

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение высказал в эфире "Вечернего прайма" на "112 Украина" министр социальной политики Украины Андрей Рева.
"Имею в виду те платежки, которые касались оплаты за газ без счетчиков в том случае, когда газ используется для приготовления пищи. Эти все доплаты, которые незаконно начислили организации, поставляющие газ, не подлежат оплате", - сказал Рева.
"У нас есть три группы потребителей. Первая – те, которые используют газ комплексно, то есть для отопления дома, подогрева воды и приготовления пищи. Они имеют счетчики. Вторая группа – это те, кто использует газ для подогрева воды и приготовления пищи. У них почти на 75-80% установлены счетчики. Третья группа граждан – это те, кто пользуется газом только для приготовления пищи. Это основная по численности группа населения, хотя она потребляет 6-8% всего объема газа, но у них нет счетчиков", - пояснил министр.
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Он подчеркнул, что организации, поставляющие газ, насчитали потребителям доплаты незаконно, и они не подлежат оплате.
Рева также добавил, что согласно закону и тарифу, который был установлен, в состав тарифа включена стоимость установки счетчиков. И, соответственно, организация, поставляющая газ обязана была поставить газовые счетчики людям.
Рева отметил, что если люди уже осуществили оплату по платежкам с завышенным тарифом, они должны требовать возврата средств.
Ранее в "Нафтогазе" сообщали, что люди, у которых не установлены счетчики, получили завышенные платежки.
Украина прочно сидит на кредитах, если Тимошенко снизит цену на газ МВФ не закроет очередные валютные выплаты, в Украине гавкнет дефолт, и цена на газ по отношению к зарплате будет еще выше чем сегодня.
Выход: это европейским ценам противопоставить европейские зарплаты, заставить буржуев-олигархов платить достойную зароботную плату!
А то получается как в анекдоте: Идёт революция, старая княгиня выходит на порог и спрашивает
-Чего они хотят
- Чтобы не было богатых
- та отвечает -Странно, мой муж хотел чтобы не было бедных...
Мораль Тимошенко хочет чтобы не было богатых... простых украинцев!
Без кредитов МВФ будет дефолт. Значит требования МВФ будет выполнять ЛЮБОЙ президент, его имя значения не имеет.
По перше нема методики розрахунку пені, а по другому банки і пошта іноді гальмують кошти платників. Скажемо так, в платіжці написано "Оплатити до 10 числа". Ви оплатили 10 числа, Ощадбанк перераховує ваші кошти отримані до 12:00 цього ж дня. Оплачені після 12:00 на наступний день. ПриватБанк перераховує на наступний день все. Пошта на протязі 3-х днів. Всі вказують дату оплати. Але програмні продукти надавачів послуг іноді не відслідковують ту дату. Тому роз0рах-увати пеню не можливо.
а кобелев про цену нагаз
от тут Рева блєяє про "не потрібно платити"....тільки в цій ситуації переведуть в "борг" й потім в суді "доводь що ти не верблюд"...
замість словоблуддя про групи споживачів нормативно-правовий акт б прийняли що оплачені - будуть зараховані в "переплату", звернулись до компетентних органів зі скаргами на облгази...й т.д..
це називається керований бардак. всі хто проти бардака зрадники і працюють на путина.
ГАЗ 29.400м3 8.5489 0 251.34 0.00 150.08 401.42 401.42
* включено перерахунок у звяз"ку з вiдсутнiстю гар.води 06/2018-12/2018
І да, що цікаво - безкоштовно вони в квартирі лічильник ставити не хочуть, а за гроші поза чергою - аж бігом готові. Тільки от за гроші - це 2500 грн за установку плюс 180 грн за перевірку місця, де лічильник буде. Ну і сам лічильник від 1000 грн десь. Та навіть при нинішніх тупих нормах воно мені відбиватися буде років 5-6...
Головна проблема сьогодн6і в Україні - Змиє Козин чи ні.
Бачите скільки снігу навалило. Буде великий паводок.
И МВФ нам тут ничем не поможет...
Придется самим разгребаться.
Завышенные цены на газ - законные, а завышенные платежки - нет.
За незаконные действия обычно наказывают. Незаконные начисления попадают под определение мошенничество, вымогательство, а это уже уголовная ответственность.
и 24-го числа стал борцом за правду.
Він не керує НКРЕКП, НАКом тому нічого він роз'яснювати не може. Це популізм, а якщо ні - то його Міністерство хай видасть офіційну Постанову, лист і тому подібне.
- Болельщиков знаете? Они болеют, поэтому их лечат лiчильники....
Законодавством має займатися Конституційний суд, а не суди загальної юрисдикції!
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Это константация факта. Но ты же как министр социальной политики Украины должен беспокоиться за социально незащищенных людей!!!
Тут должны быть от тебя Рева действия типа: подачи завлений в прокуратуру НАБУ, НАПК...………….. на откровенные коррупционные действия поставщиков газа.
Но их - нет!!!
Это говорит о коррупционном сговоре на самом высоком уровне между властью и олигархами.
А эта констатация факта Ревы очередное создание видимости заботы о людях.
ЭТО БЕСПРЕДЕЛ!!! КОГДА НА ГЛАЗАХ ВЛАСТИ СНИМАЮТ ПОСЛЕДНИЕ ДЫРЯВЫЕ ТРУСЫ С СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ ЛЮДЕЙ
А ПРАВИТЕЛЬСТВО МОЛЧА ТОЛЬКО НАБЛЮДАЕТ ЗА ПРОИСХОДЯЩИМ НЕ ПРЕДПРИНИМАЯ НИКАКИХ ДЕЙСТВИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ МЕГА КОРРУПЦИИ!!!
В тоже время совершенно очевидно никто не трогает облгазы потому шо они принадлежат Фирташу который согласно венским договоренностям сделал Порошенко президентом.
Или тогда почему Порошенко всегда успевающий на все открытия новостроев и представления военной техники, кстати купленных за бюджетные деньги, а не за его счет, незамечает откровенную мега коррупцию?
Ведь согласно Конституции Украины он является гарантом соблюдения прав граждан.
А в данном случае, облгазы нарушают не только права граждан, присылая людям фиктивные платежки для оплаты за газ, но и уголовное Законодательство.
Но Порошенко привык пиариться только на войне и лживом патріотизме, поскольку больше его бездарной воровской власти пиариться не на чем нечем, а кроме того зачем ему портить отношения с Фирташем накануне выборов.
И грозный Геплокулол ничего не видит, ни СБУ …………
В стране откровенная коррупция, причем на уровне самых высших должностных лиц страны которые ее крышуют!!!
Вот почему в бюджете нет денег на выплаты субсидий, повышения пенсий, зарплат..