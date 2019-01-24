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 Политика Украины, Экономика, Общество
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Материалы по теме:
Все про:Газ (9008) коммунальные услуги (262) Рева Андрей (441)

 Завышенные платежки за газ являются незаконными и оплате не подлежат, - Рева

Платежки с завышенными тарифами на газ, которые пришли людям в январе, являются незаконными, платить по ним не нужно.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение высказал в эфире "Вечернего прайма" на "112 Украина" министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Имею в виду те платежки, которые касались оплаты за газ без счетчиков в том случае, когда газ используется для приготовления пищи. Эти все доплаты, которые незаконно начислили организации, поставляющие газ, не подлежат оплате", - сказал Рева.

"У нас есть три группы потребителей. Первая – те, которые используют газ комплексно, то есть для отопления дома, подогрева воды и приготовления пищи. Они имеют счетчики. Вторая группа – это те, кто использует газ для подогрева воды и приготовления пищи. У них почти на 75-80% установлены счетчики. Третья группа граждан – это те, кто пользуется газом только для приготовления пищи. Это основная по численности группа населения, хотя она потребляет 6-8% всего объема газа, но у них нет счетчиков", - пояснил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тарифы на горячую и холодную воду в Киеве намерены повысить

Он подчеркнул, что организации, поставляющие газ, насчитали потребителям доплаты незаконно, и они не подлежат оплате.

Рева также добавил, что согласно закону и тарифу, который был установлен, в состав тарифа включена стоимость установки счетчиков. И, соответственно, организация, поставляющая газ обязана была поставить газовые счетчики людям.

Рева отметил, что если люди уже осуществили оплату по платежкам с завышенным тарифом, они должны требовать возврата средств.

Ранее в "Нафтогазе" сообщали, что люди, у которых не установлены счетчики, получили завышенные платежки.

Источник: https://censor.net.ua/n3108029
 
 
 Топ комментарии
 
Это называется, запустить дурочку (как у Райкина: "Куры передохли, высылайте новый телескоп). Суды постановили, что украинцы должны платить Фирташу по выдуманным этой бандой, в корой Рева состоит, тарифам. А Рева "разрешает" не платить. Да, я тоже думаю, что спешить платить не стоит. Надо голосовать на выборах за Тимошенко, и она пересчитает тарифы, а если случится неимоверное, и победит кто-то другой, просто можно заплатить после выборов.
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Почему Рэва не требует никакой ответственности и наказания за завышение тарифов? Газ свет в нашей стране -это олигархическая частная парафия,почему они нарушают без последствий то, что установлено Кабмином? Теперь Рэва возложил на самих людей требовать возврата своих денег? И кто им вернет? Циничность этих уродов во власти зашкаливает.Это просто ужас. А кто вернет деньги за все завышенные Кабмином тарифы за 5 лет деятельности этой никчемной власти? Обогатили, суки, олигархов и разорили народ.Не посадили ни одного криминального олигарха, твари.
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Лічильник загальний на під'їзд. Взагалі ніхто не пояснює чому платити стільки.
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Жесть. Береться об'єм спожитого газу, і по формулі вираховується. Значення має площа квартири (якщо є газові котли), кількість прописаних людей, наявність газової колонки чи її відсутність, а також пільги окремих осіб. У мене лічильник у квартирі, тому таких проблем немає.
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Це зрозуміло. Але тариф не називають.
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Бо ви жрете багато, як сказав Рева. Завищені платіжки за газ є незаконними й оплаті не підлягають, - Рева - Цензор.НЕТ 5945 І як сказав Порошенко, моліться і платіть, і вас попустить.
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Это называется, запустить дурочку (как у Райкина: "Куры передохли, высылайте новый телескоп). Суды постановили, что украинцы должны платить Фирташу по выдуманным этой бандой, в корой Рева состоит, тарифам. А Рева "разрешает" не платить. Да, я тоже думаю, что спешить платить не стоит. Надо голосовать на выборах за Тимошенко, и она пересчитает тарифы, а если случится неимоверное, и победит кто-то другой, просто можно заплатить после выборов.
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Після 31 березня буде офіційне повідомлення НКРЕ і КМ, якщо, звичайно, переможе Тимошенко. А також буде офіційне рішення суду по терміну ув'язнення для Коболєва, Реви, Порошенна, т.і.
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Нічого... "Подождем нашу маму, подождем нашу мать". ))
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Что вы за люди? Да никто вам ничего пересчитывать не будет! Ни Тимошенко, ни Порошенко, ни Паша Лазаренко, если ещё и он заболатируется в президенты...
Украина прочно сидит на кредитах, если Тимошенко снизит цену на газ МВФ не закроет очередные валютные выплаты, в Украине гавкнет дефолт, и цена на газ по отношению к зарплате будет еще выше чем сегодня.
Выход: это европейским ценам противопоставить европейские зарплаты, заставить буржуев-олигархов платить достойную зароботную плату!
А то получается как в анекдоте: Идёт революция, старая княгиня выходит на порог и спрашивает
-Чего они хотят
- Чтобы не было богатых
- та отвечает -Странно, мой муж хотел чтобы не было бедных...
Мораль Тимошенко хочет чтобы не было богатых... простых украинцев!
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Украина прочно сидит на кредитах, поэтому совершенно пофиг кто станет президентом.
Без кредитов МВФ будет дефолт. Значит требования МВФ будет выполнять ЛЮБОЙ президент, его имя значения не имеет.
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не прочно сидит собестоемость газа 4000грн сейчас тариф 8500 грн(раньше 3 года 7000грн) разница в 4500грн спомощю етой разніци ми би за 2 года отдалі все кредіти еслі хотела би ета власть а так ми все берем і берем
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Дотировать газ уже никто никогда не будет.
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Які дотування? За 2017р. Нафтогаз отримав 37 млрд.грн. чистого прибутку, а Укргазвидобування 30 млрд.грн. чистого прибутку. Це при масових крадіжках та багатомільйонних зарплатах. Це ми дотуємо цих злодіїв.
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А коли зроблять газ по 15 грн/куб - розповідатимуть, що собівартість 10, а до отго нас дотували Завищені платіжки за газ є незаконними й оплаті не підлягають, - Рева - Цензор.НЕТ 293
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Может лучше сразу за Путлера? К чему эти посредники типа Тимошенко, Викула, Симоненко, Рабиновича?
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Баба Юля Петра не перебреше... Навіть коли каже про дешевий газ.
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И кому верить- НКРЭУ, утверждающим, что надо платить, или Реве, который говорит, что не надо? Кто из них переживет выборы и потом будет требовать выполнения своих рекомендаций? Да ещё с пеней?!!
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Пеня не застосовується.
По перше нема методики розрахунку пені, а по другому банки і пошта іноді гальмують кошти платників. Скажемо так, в платіжці написано "Оплатити до 10 числа". Ви оплатили 10 числа, Ощадбанк перераховує ваші кошти отримані до 12:00 цього ж дня. Оплачені після 12:00 на наступний день. ПриватБанк перераховує на наступний день все. Пошта на протязі 3-х днів. Всі вказують дату оплати. Але програмні продукти надавачів послуг іноді не відслідковують ту дату. Тому роз0рах-увати пеню не можливо.
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Пеню не применяют только до окончания отопительного сезона 2018/2019, то есть - до конца апреля 2019.
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Что-то они реву не хотят слушать.... И отрежут газ и не спросят. По этому сейчас еду за свой счёт устанавливать счётчик и плевал я на фирташей, рев всяких
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Надо у Ревы субсидии попросить на судебные сборы против повышения цен всему населению Украины...
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Вы думаете выиграете у адвокатов фирташа? В самом честном суде?
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Так Рева будет за всех показания давать, а он против всех пойдёт...
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В спорах за комуналку суди часто стають на бік споживачів. Інша справа - хто буде за 50-200 грн судитись. Відщипують ніби по мєлочі, а набігає жирно з кількох мільйонів абонентів.
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А коболєв казав що якщо зменшити ціни на газ, то долар буде по 60 гривень. Кому вірити?
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Коболэву... Треба не ціну на газ знижувати а зарплати доводити до європейського рівня!
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Так на це піде років 100 в кращому випадку Завищені платіжки за газ є незаконними й оплаті не підлягають, - Рева - Цензор.НЕТ 1423 Така шекаладна демагогія відрізняється від обіцянок "жити при комунізмі" лише тим, що не додають "це покоління житиме" - в них це називається "непопулізм"
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Давно місце Коболєва на нарах. Ніякого зв'язку між ціною на газ та курсом валюти немає. Просто звичайне залякування населення. Щоб не заважали злодіям красти.
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рева говорит о завишених начисления по газу на 1 человека по 10кубов
а кобелев про цену нагаз
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Хех так они все завышенные, должна быть экономически обоснованная цена основанная на себестоимости добычи а не цена на немецком хабе+наценки.
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в платіжці прийшло "щире вибачення" від поставщика, з надією що "КМУ врегулює цю ситуацію,а поки що вони змушені нараховувати"

от тут Рева блєяє про "не потрібно платити"....тільки в цій ситуації переведуть в "борг" й потім в суді "доводь що ти не верблюд"...
замість словоблуддя про групи споживачів нормативно-правовий акт б прийняли що оплачені - будуть зараховані в "переплату", звернулись до компетентних органів зі скаргами на облгази...й т.д..
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Суми в абсолютній більшості не ті, за які в суди йдуть, а колективні позови наші люди не навчені подавати. Саме на це й розрахунок
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теж саме і з платіжками за світло , теж без показників і відразу після нового року.
це називається керований бардак. всі хто проти бардака зрадники і працюють на путина.
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Так поставте кожному споживачу лічильник газу, і не буде ніяких проблем у підрахунках. А лічильники загальнобудинкові треба заборонити,' то колгосп.
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Доначисление дополнительных объёмов газа к показаниям счётчика в связи «с приведением к стандартным условиям» осуществляется на основании соответствующего постановления КабМина (как и некоторые другие вопросы, например, зарплата Коболева). Г(емор)ройсман и Рева, получается, лепят из затурканого электората дурней - вместо пустопорожнего трёпа для устранения проблемы достаточно внести изменения в соответствующие постановления КабМина. Кем они себя возомнили(?), этот толстожопый жидяра и его упитанный выпердыш-диетолог.
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А когда,эти деятели из газовых контор приедут и отрежут трубу,ссылаясь на платежку,которая не оплачена полностью и приписав мифический долг на этом основании.Рева будет потом за подключение бабки платить и в суды за свои деньги обращатся,чтобы обратно подключили?Пусть закон издадут запрещающий обрезать газ по частному сектору,в случае искуственно завышенных цен на газ указанных в квитанциях.И уголовное наказание со штрафами для этих контор.Причем такие,чтобы даже мысли не возникало,сделать что либо подобное.А то вы не платите,а там как будет.Защитите падлы людей от произвола газовщиков!
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Три человека живёт, газ только для приготовления пищи, даже духовка электрическая, и вот такую пургу прислали на 401 гривну, притом что горячая вода была.

ГАЗ 29.400м3 8.5489 0 251.34 0.00 150.08 401.42 401.42
* включено перерахунок у звяз"ку з вiдсутнiстю гар.води 06/2018-12/2018
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Этот период войдёт в историю, как Газомор.
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Афігеть газомор)))) Аж 85 грн в місяць за газ по завищеному тарифу.
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501грн.не хочешь за трёх человек с только газовой плитой и эл.духовкой. и никакая арифметика в платежах даже по завышенным в 3 раза нормам все равно не сходится..? Ответ- " Счётчики вам ставить фондов нет".. Плачу по старым тарифам. Пусть идут в суд, вскрывают квартиру и режут газ.трубы! Буду варить в мультиварке, пошли они нахер.
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...............была бы моя воля, тебя накормил кизяками, ган..... дон штопанный.
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А мне начислили субсидию по старой цене, а платежки приходят по новой. В кубы влаживаюсь, а в цену нет. ВОТ И ВЫЯСНЯЙ. А там по пробуй разберись. Одним словом -ИДИОТИЗМ. Один говорит одно, другой другое. Пора их на свалку, мягко говоря.
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сами признают ша наипали, представляю насколько нас нагревают и не признаются))))
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Я не розумію проблеми, поставте хоча б загальнобудинкові лічильники, а то норма, яку відсудив Фірташ - 9,8 м3 газу в місяць якщо використовувати лише плиту. Та я і половину мабуть не використовую! А ці їхні дебільні коригування коли гарячої води немає? У людей бойлери стоять. Хто зараз гріє ту воду на плиті??

І да, що цікаво - безкоштовно вони в квартирі лічильник ставити не хочуть, а за гроші поза чергою - аж бігом готові. Тільки от за гроші - це 2500 грн за установку плюс 180 грн за перевірку місця, де лічильник буде. Ну і сам лічильник від 1000 грн десь. Та навіть при нинішніх тупих нормах воно мені відбиватися буде років 5-6...
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В Одессе мне назвали в конторе цифру от 4300!!! на счётчик и установку.
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44 млн баксов премії кобелева хватило би поставить более 450000 счетчиков в Укріїне
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Ага щас. де ж тоді вся ця кодла. буде харчуватися....
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Чего вы взбеленились? вам же еще Коля Азіров говорил що "треба не скігліті а браті лопаті і йти працюваті"... Завищені платіжки за газ є незаконними й оплаті не підлягають, - Рева - Цензор.НЕТ 8476 Завищені платіжки за газ є незаконними й оплаті не підлягають, - Рева - Цензор.НЕТ 8476 Завищені платіжки за газ є незаконними й оплаті не підлягають, - Рева - Цензор.НЕТ 8476
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После правления Петра уже и Янык с Азiровым кажутся хорошими людьми...
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Головна проблема сьогодні не газ і не війна.
Головна проблема сьогодн6і в Україні - Змиє Козин чи ні.
Бачите скільки снігу навалило. Буде великий паводок.
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Та да...
И МВФ нам тут ничем не поможет...
Придется самим разгребаться.
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Странная логика у наших рукамиводителей...Завищені платіжки за газ є незаконними й оплаті не підлягають, - Рева - Цензор.НЕТ 4692
Завышенные цены на газ - законные, а завышенные платежки - нет.
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Не правительство, а наперсточники. Они предлагают гражданам самим судиться с газовыми магнатами, понятно заранее что решит наш "честный суд". Так нахрена нам правительство, депутаты, президент? Нахрена нам содержать их, платить налоги? Украина государство или территория?
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Да, Ревва вчера на 112 так и сказал - "пишите заявления в полицию и суд"(((!?
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Форму заявления не предложил?Или к адвокату идти?
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А этот Хрюша знает, что кроме дебильных доначислений еще с ноября стоит "норма" на плиту 18,3 куба. И газотвари множат ее на 8,55 за куб и требуют более 156,47 с 1 человека. Это тоже не платить, толстозадый? Да кто вас сейчас в этом бедламе будет слушать? А вообще классно Рева придумал - ввалить субсидию с 1 марта на пенсионные счета. Интересно, потрохоботы схавают? Ишшо как схавают. Крипаки они и есть крипаки!
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Завышенные платежки за газ являются незаконными и оплате не подлежат, - Рева. "Эти все доплаты, которые незаконно начислили организации, поставляющие газ, не подлежат оплате", - сказал Рева.
За незаконные действия обычно наказывают. Незаконные начисления попадают под определение мошенничество, вымогательство, а это уже уголовная ответственность.
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Он и предлагает Вам их привлекать к ответственности, та и сказал, здесь просто не полный текст приведен его вчерашних перл на 112 канале.
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Прецидент есть, теперь все поставщики коммунальных услуг могут выставлять какие угодно счета потребителям, а правительство будет советовать в гажданам обращаться в суд.... Феерично
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Люди давились, чтобы уплатить до 20-го, Рева выждал,
и 24-го числа стал борцом за правду.
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Незаконно, значит преступно. Минсоцполитики имеет все основания и должно по роду своей работы привлечь к ответственности всех виновных, если незаконно с наших карманов вытаскивают деньги, это воровство, финансовые махинации в особо крупных размерах, так же к ответственности, следует привлечь НКРЕКП, и антимонопольный комитет. Уголовной ответственности. Определение "незаконно", должно материализоваться а не быть пустым звуком да еще в устах высшего должностного лица.
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Вместо того, чтобы навести порядок власть (а Рева это представитель власти) дает советы
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Хто такий Рева?
Він не керує НКРЕКП, НАКом тому нічого він роз'яснювати не може. Це популізм, а якщо ні - то його Міністерство хай видасть офіційну Постанову, лист і тому подібне.
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- Что такое лiчильник?
- Болельщиков знаете? Они болеют, поэтому их лечат лiчильники....
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Тобто бардак всеохоплюючий під міністерськими парасольками.
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Насправді це бардак, коли Фірташ може через суд відмінити постанову Кабміну, а депутати Жопоблоку намагаються через суд відмінити рішення Верховної Ради по Томосу...

Законодавством має займатися Конституційний суд, а не суди загальної юрисдикції!
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Постанова Кабміну - не законодавство. Бардак - це якраз незаконні постанови Кабміну, на які в принципі неможливо знайти управи, по-нормальному їх міг би оскаржувати в суді будь-який "рядовий лох".
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Цей уряд ніхрена не робить,тільки тарифи піднімає.При чому в чиновників з зарплатами 200 тисяч і більше,, тариф наприклад на газ, однаковий з пенсінером,який має 2000 гривень.
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У платіжці ДП "Київгазенержи" за листопад 2018 р. у графі "Норма споживання" (куб.м) - 6,6, "Тариф" - 28,21 грн. За грудень 2018 р.відповідно 19,6 куб.м та 28,21 грн. Чому збільшилась норма споживання? Посилання на постанову НКРЕКП №84 від 26.01.2017 р. щодо теплоти згорання відповідно 10,52 та 10,54 кВт.год/куб.м. Тобто, теплотворність зменшилась на 0,02 кВт.год/куб.м, а усе інше зросло майже у 3 рази? Ну, добре, газу не вистачає, його чимось розбавляють, але ж не 1 до 3. Рева каже, що в оплату включили вартість встановлення лічильників? Яких і де? Ще каже, що платити не треба було. Вибачаюсь, прокинулась 3,14зда, коли ніч пройшла - раніше не міг попередити? Народ! От поки жиди будуть керувати, ніякі юлі-шмулі нам не допоможуть. Зрозумійте це Завищені платіжки за газ є незаконними й оплаті не підлягають, - Рева - Цензор.НЕТ 246
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Порошнуо иКо обкрадывают народ вместе с олигархами. Майдан , если бы его довели до логичного завершения , должен был раскуркулить олигархов и посадить в места не столь отд.. потому и олигархи поставили порошенко
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Завышенные платежки за газ являются незаконными и оплате не подлежат, - Рева
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Это константация факта. Но ты же как министр социальной политики Украины должен беспокоиться за социально незащищенных людей!!!


Тут должны быть от тебя Рева действия типа: подачи завлений в прокуратуру НАБУ, НАПК...………….. на откровенные коррупционные действия поставщиков газа.


Но их - нет!!!


Это говорит о коррупционном сговоре на самом высоком уровне между властью и олигархами.


А эта констатация факта Ревы очередное создание видимости заботы о людях.

ЭТО БЕСПРЕДЕЛ!!! КОГДА НА ГЛАЗАХ ВЛАСТИ СНИМАЮТ ПОСЛЕДНИЕ ДЫРЯВЫЕ ТРУСЫ С СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ ЛЮДЕЙ

А ПРАВИТЕЛЬСТВО МОЛЧА ТОЛЬКО НАБЛЮДАЕТ ЗА ПРОИСХОДЯЩИМ НЕ ПРЕДПРИНИМАЯ НИКАКИХ ДЕЙСТВИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ МЕГА КОРРУПЦИИ!!!



В тоже время совершенно очевидно никто не трогает облгазы потому шо они принадлежат Фирташу который согласно венским договоренностям сделал Порошенко президентом.


Или тогда почему Порошенко всегда успевающий на все открытия новостроев и представления военной техники, кстати купленных за бюджетные деньги, а не за его счет, незамечает откровенную мега коррупцию?


Ведь согласно Конституции Украины он является гарантом соблюдения прав граждан.


А в данном случае, облгазы нарушают не только права граждан, присылая людям фиктивные платежки для оплаты за газ, но и уголовное Законодательство.


Но Порошенко привык пиариться только на войне и лживом патріотизме, поскольку больше его бездарной воровской власти пиариться не на чем нечем, а кроме того зачем ему портить отношения с Фирташем накануне выборов.


И грозный Геплокулол ничего не видит, ни СБУ …………


В стране откровенная коррупция, причем на уровне самых высших должностных лиц страны которые ее крышуют!!!


Вот почему в бюджете нет денег на выплаты субсидий, повышения пенсий, зарплат..












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Жду очередного майдана. Пойду вешать таких, как Рева.
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А как узнать, что платежка незаконная? И кто даст гарантию, что при ее неоплате не отключат газ?
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Жду заявление от министра внутренних дел - Если у вас требуют кошелёк - не отдавайте. Это незаконно. Если вы уже осуществили передачу кошелька, вы должны требовать возврата средств.
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Якщо Уряд вважаї такі дії незаконними, то має видати нову постанову, яка повертає норму споживання газу на попередній рівень. А так слова Реви - це просто відмазка та переведення стрілок.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗавышенные платежки за газ являются незаконными и оплате не подлежат, - Рева
 
 
 
 
 
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