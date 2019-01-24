 Завышенные платежки за газ являются незаконными и оплате не подлежат, - Рева

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение высказал в эфире "Вечернего прайма" на "112 Украина" министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Имею в виду те платежки, которые касались оплаты за газ без счетчиков в том случае, когда газ используется для приготовления пищи. Эти все доплаты, которые незаконно начислили организации, поставляющие газ, не подлежат оплате", - сказал Рева.

"У нас есть три группы потребителей. Первая – те, которые используют газ комплексно, то есть для отопления дома, подогрева воды и приготовления пищи. Они имеют счетчики. Вторая группа – это те, кто использует газ для подогрева воды и приготовления пищи. У них почти на 75-80% установлены счетчики. Третья группа граждан – это те, кто пользуется газом только для приготовления пищи. Это основная по численности группа населения, хотя она потребляет 6-8% всего объема газа, но у них нет счетчиков", - пояснил министр.

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Он подчеркнул, что организации, поставляющие газ, насчитали потребителям доплаты незаконно, и они не подлежат оплате.

Рева также добавил, что согласно закону и тарифу, который был установлен, в состав тарифа включена стоимость установки счетчиков. И, соответственно, организация, поставляющая газ обязана была поставить газовые счетчики людям.

Рева отметил, что если люди уже осуществили оплату по платежкам с завышенным тарифом, они должны требовать возврата средств.

Ранее в "Нафтогазе" сообщали, что люди, у которых не установлены счетчики, получили завышенные платежки.