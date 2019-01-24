 Зеленский заявил о выходе из состава кипрской компании, которая владеет работающей в РФ фирмой

Об этом говорится в сюжете ТСН, передает Цензор.НЕТ.
Зеленский показал на видео документ, в котором написано, что он владеет 300 акциями и заявляет о своем выходе из состава акционеров компании Green Family LTD, а также поручает в наиболее короткий срок осуществить все необходимые действия, предусмотренные действующим законодательством, для этого выхода.
"28 лет наши политики чего-то там обещают, а потом обязательно врут. Я не хочу быть таким, мне неприятно быть таким. Поэтому я пообещал – я сделал. И мне для этого пять лет ждать не надо", - заявил Зеленский.
Ранее сообщалось, что журналисты Схем нашли три российские компании, которые занимаются производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ: Вайсберг Пикчерс, Платинумфильм и Грин Филмз. Основателем всех трех является кипрская компания Green Family. Эта же компания является соучредителем Квартала 95 в Украине, а ее конечными бенефициарами указаны Зеленский, его бизнес-партнеры Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры и соратник Игоря Коломойского Тимур Миндич. Компания Грин Филмз продолжает работать в России и в 2017 году получила 35 млн рублей от министерства культуры России.
В настоящее время термин употребляется не только в шахматах, но и в других видах спорта, в азартных и настольных играх, а также во многих других областях, и даже в быту. Например, в значении, когда любое действие или бездействие все равно приведёт к ухудшению ситуации, то есть «делать нельзя и не делать нельзя»." зеленский, ты в этом самом цугцванге, что удивительно, ведь по твоим интервью, ты целый год думал о президенстве. и какого-то там марта тебя ждёт цейтнот - недостаток времени для обдумывания ходов. единственное, что тебя спасёт, и это наверняка то, что ты обговаривал с Коломойским - это отказ от кандидатства в пользу ЮВТ иначе к чему всё это обезъяничество?
На самом деле, по факту, Зеленский - чуть ли не единственный из кандидатов, у кого слова не расходятся с делом и кто выполняет свои обещания. Он слушает и слышит народ, он готов делать то, что народу нужно. Так что с точки зрения думающих людей, вся эта ситуация ему в плюс.
Если такая же чёткость, организация и порядок будут в Украине, то я буду очень рад. Тем более после реального бардака, устроенного за последние 15 лет нашими властными барыгами.
Пойти в Президенты?
А если-бы "Схемы" не нарыли этот росс бизнес, он добровольно-бы отказался от него?
Вот и я не знаю...
Не хочу голосовать, за то чего я не знаю!
По поводу обещаний. Во-первых, мне не известны случаи, когда бы Зеленский обманул кого-то из своих сотрудников. Это хороший показатель.
Во-вторых, он выходит из состава акционеров кипрской компании, как и пообещал. Причём выполнил своё обещание за несколько дней, необходимых для подготовки решения и документов, а не отложил его на все пять лет своего президентства, как Порошенко.
В-третьих, Владимир мог и не выходить из компании. Это его совместно с другими авторами честно заработанные их умом и трудом деньги, в отличие от украденных денег Порошенко. Они имеют полное право распоряжаться ими как захотят. Но Владимир слушает и слышит народ. Если это вызывает кривотолки и лишние сомнения, он предпочёл на период президентства решить вопрос принципиально. Это сильный шаг.
Кстати, это полностью легальный заработок. У Украины есть официальное соглашение с Кипром об исключении двойного налогообложения. Так что действия "Квартала" по получению своих заработанных денег из других стран на свою кипрскую компанию полностью соответствуют законам Украины и не являются уклонением от налогов.
Опять же, в отличие от украинского "Рошена", фактически выведенного из под юрисдикции Украины, а также многих других фирм Порошенко, которые используются именно для вывода капитала из страны, в том числе и наворованного из бюджета.
Вы бы хоть текст этой "бумажки" прочитали...
1. Договор купли-продажи показывать вряд ли будут, так как обычно это коммерческая тайна.
2. Даже если покажут, Вы точно так же сможете назвать его "филькиной грамотой", сделанной в фотошопе, так что смысла его показывать нет.
3. Но самое интересное, что договор видеть и не нужно. Кипр - это легальная свободная экономическая зона с прозрачной отчётностью и налогами. Так что любой человек, в том числе и Вы, после завершения процедуры сможет убедиться, что Зеленского в составе акционеров нет и посмотреть, кто появился вместо него (и появился ли вообще).
Зеленский хорошо делает свою работу. Он создаёт в Украине хорошее настроение и показывает истинное лицо власти. Он создаёт рабочие места и платит налоги. Он поддерживает нашу армию материально и морально. И сейчас он делает то, что до него никто не делал в Украине - ведёт прозрачную избирательную кампанию, привлекает всех желающих участвовать в изменении страны. Станет Президентом - сделает следующие шаги.
Вот этим Зеленский как раз и занимается в последнее время - собирает команду профи. Около полумиллиона заявок со всей страны - это очень большой выбор.
Судя по его успешным проектам с разными командами, и в этот раз у него есть все шансы на успех.
Так у нас уже есть Президент-клептоман, "позбувшийся бизнесу"...
"управляют" Ротшильды, но это всё моё!
Это Вы о чём?
Раньше Зеленский владел пакетом акций и, соответственно, был акционером.
Сейчас начата процедура выхода из состава акционеров. Как это будет сделано (продажей другим акционерам или третьему лицу, выкупом акций самой компанией) - я не знаю, да и не важно). Важно, что по окончании этой процедуры Зеленский не будет владеть акциями и, значит, не будет являться акционером.
Хотя, заметьте, он мог бы этого и не делать. Так как это его совместно с другими авторами честно заработанные их умом и трудом деньги, в отличие от украденных денег Порошенко. Они имеют полное право распоряжаться ими как захотят. Но Владимир слушает и слышит народ. Если это вызывает кривотолки и лишние сомнения, он предпочёл на период президентства решить вопрос принципиально. Это сильный шаг.
Кстати, это полностью легальный заработок. У Украины есть официальное соглашение с Кипром об исключении двойного налогообложения. Так что действия "Квартала" по получению своих заработанных денег из других стран на свою кипрскую компанию полностью соответствуют законам Украины и не являются уклонением от налогов.
Опять же, в отличие от украинского "Рошена", фактически выведенного из под юрисдикции Украины, а также многих других фирм Порошенко, которые используются именно для вывода капитала из страны, в том числе и наворованного из бюджета.
Если Вы действительно слушали интервью, то слышали про такой заработок, как "авторский гонорар". Так вот, эта фирма в России использовалась как раз для контроля за авторскими правами и получения роялти за работу, проведённую до 2014 года.
Или Вы предлагаете подарить москалям авторские права на многолетнюю работу наших украинских авторов? Так может Вы москаль? Или просто так сильно завидуете?
По большому счёту, то, что "Квартал" взял немного денег у России и потратил их в Украине - так это и хорошо. Чуть меньше денег останется в Рфии на оружие в Донбасс.
Для старта этого процесса достаточно простой заявы акционера на обычном листе бумаги при его личной подаче, даже без нотариуса. Далее идёт договор купли-продажи (при необходимости) и перерегистрация пакета акций (сейчас это в бездокументарной форме). Только после этого вносятся изменения в документы компании и инфа об изменении состава акционеров размещается в публичном доступе. Это вкратце.
Язык для внутреннего общения выбирают сами владельцы фирмы. А вот перерегистрация ведётся на языке поддерживаемом регистратором.
Так что заверенное нотариусом заявление-поручение - правильный шаг.
По моему, так выводить деньги из РФ - это даже полезно для Украины...
Дело в том, что наебыл он нас...говорил, что бизнеса нет, а по факту оказалось наоборот и он , своими действиями, только подтвердил это.
А одного Президента наипывателя - для нас достаточно...
Два - це забагато!
Для начала точно вспомним слова Зеленского, на которых строится весь этот "компромат":
"Гордон: После того, как началась война и ты занял украинскую позицию, в России прекратилось всё сразу: выступления, концерты?...
Зеленский: Прекратилось всё по "взаимной симпатии"."
"Это был наш филиал. Украинская компания с представительством в России. Компания по производству коммерческого кино и сериалов. У нас там был офис в Москве. Эта компания работала... Это всё было до 2014 года. Мы закрыли бизнес, который приносил очень много"
"Я являюсь правообладателем... Я получаю авторские права из 21 страны. Например, программы, которые я придумал... Плюс кино. Я не один правообладатель, у нас там несколько обладателей авторских прав."
Российский "филиал украинской компании", о которой говорил Зеленский, который раньше производил сериалы и фильмы, сейчас действительно закрыт. Как сказали сами журналисты - находится в процессе ликвидации. То есть, непосредственно "Квартал 95" уже не производит фильмы и сериалы в России, Владимир сказал правду.
То есть, Зеленский всё точно сказал как есть.
1. "Квартал" уже давно не ездит в Россию и ничего там не проводит.
2. Фильмы они не снимают, не считая завершения тех, что были начаты до 2014 года.
3. Он сразу сказал, что вместе с другими авторами "Квартала" получает роялти в России за работу, проделанную до 2014.
Единственный потенциально спорный момент - это то, что компания в России, созданная кипрской компанией, одним из владельцев акций которой является Зеленский, кроме сбора роялти решила ещё и продюсировать один фильм.
И тут возникают разные моменты:
1. "Иметь акции в компании, владеющей акциями другой (российской) компании" и "вести бизнес" - это очень разные вещи. Большинство людей этого не понимают, но это именно так. Иначе по той же логике Вас можно обвинить в получении криминальных взяток от Коломойского, если у Вас есть карта "Приватбанка", по которой начисляются проценты.
Также нужно учитывать, что российской компанией управляет отдельный управляющий, а не сами акционеры через своего директора. Это видно даже на скринах "Свободы" и об этом говорил Владимир. Акционеры (или кто-то из них) могли и не знать об участии компании в иной деятельности, кроме авторских прав.
2. Участие российской компания в фильме "Вниз" - продюсерское.
Вики: "Продюсер в кинематографе - доверенное лицо кинокомпании, осуществляющее идейно-художественный и организационно-финансовый контроль над постановкой фильма. Он также принимает активное участие в подборе актёров, технического персонала."
То есть, это не тот, кто непосредственно снимает фильм, а один из участников процесса. Например, через неё проводятся кастинги и часть финансирования. Что и подтверждено журналистами. Но это не есть съёмки фильма.
3. Мы не имеем на руках тексты договоров между кипрской компанией и российской. И не можем точно сказать, предусмотрен ли вывод иной, кроме роялти, прибыли на Кипр. Так что в этом случае получение "Кварталом" денег из российского бюджета - это лишь предположение журналистов.
То есть, по итогу этого всего видно, что Зеленский не ведёт бизнес в России. Эта формулировка притянута за уши псевдожурналистами ради своей выгоды и рейтингов.
Вы бы хоть текст этой "бумажки" прочитали...
Пишется она на том языке, который понятен совету директоров или который прописан в уставе.
А до этого момента любые Ваши рассуждения на эту тему предвзяты и не могут являться правдой.
По деньгам:
1. Вы видели, сколько у "Квартала" новых проектов? И в курсе, что Петя забрал у них частичное госфинансирование? Вот куда уходят деньги, в том числе и полученные через кипрскую компанию - на множество проектов. Естественно, я не являюсь сотрудником "Квартала" и не могу предъявить платёжки. Но большие вложения денег и так видны.
2. Или это первое. Это их заработанные умом и трудом деньги. Они имеют полное право распоряжаться ими как захотят.
3. У Украины есть официальное соглашение с Кипром об исключении двойного налогообложения. Так что действия "Квартала" по получению своих заработанных денег из других стран на свою кипрскую компанию полностью соответствует законам Украины и не является уклонением от налогов.
В отличие от украинского "Рошена", фактически выведенного из под юрисдикции Украины, и многих других фирм Порошенко, которые используются именно для вывода капитала, в том числе и наворованного из бюджета.