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 Зеленский заявил о выходе из состава кипрской компании, которая владеет работающей в РФ фирмой

Шоумен Владимир Зеленский заявил, что вышел из состава кипрской компании Green Family LTD, которой принадлежит российская кинокомпания "Грин Филмз".

Об этом говорится в сюжете ТСН, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский показал на видео документ, в котором написано, что он владеет 300 акциями и заявляет о своем выходе из состава акционеров компании Green Family LTD, а также поручает в наиболее короткий срок осуществить все необходимые действия, предусмотренные действующим законодательством, для этого выхода.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Компания Зеленского получила 35 млн рублей из госбюджета РФ на производство фильма "Вниз". ДОКУМЕНТ

"28 лет наши политики чего-то там обещают, а потом обязательно врут. Я не хочу быть таким, мне неприятно быть таким. Поэтому я пообещал – я сделал. И мне для этого пять лет ждать не надо", - заявил Зеленский.

Зеленский заявил о выходе из состава кипрской компании, которая владеет работающей в РФ фирмой 01

Ранее сообщалось, что журналисты Схем нашли три российские компании, которые занимаются производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ: Вайсберг Пикчерс, Платинумфильм и Грин Филмз. Основателем всех трех является кипрская компания Green Family. Эта же компания является соучредителем Квартала 95 в Украине, а ее конечными бенефициарами указаны Зеленский, его бизнес-партнеры Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры и соратник Игоря Коломойского Тимур Миндич. Компания  Грин Филмз продолжает работать в России и в 2017 году получила 35 млн рублей от министерства культуры России. 

Источник: https://censor.net.ua/n3108028
 
   
 Топ комментарии
 
А если бы журналисты не раскопали то "мужик" ничего бы и не сделал бы...
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Мужик сказав мужик зробив. А то сліпий траст, сліпий траст.....
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я, думаю, что его не спасёт уже даже ящик выпитого "боржоми"
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молодчина, всё правильно сделал. Выходит с ЮВТ во второй тур.
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"Цугцва́нг (нем. Zugzwang «принуждение к ходу»; ☉) - положение в шашках и шахматах, в котором любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции.
В настоящее время термин употребляется не только в шахматах, но и в других видах спорта, в азартных и настольных играх, а также во многих других областях, и даже в быту. Например, в значении, когда любое действие или бездействие все равно приведёт к ухудшению ситуации, то есть «делать нельзя и не делать нельзя»." зеленский, ты в этом самом цугцванге, что удивительно, ведь по твоим интервью, ты целый год думал о президенстве. и какого-то там марта тебя ждёт цейтнот - недостаток времени для обдумывания ходов. единственное, что тебя спасёт, и это наверняка то, что ты обговаривал с Коломойским - это отказ от кандидатства в пользу ЮВТ иначе к чему всё это обезъяничество?
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Коломойский, ты говорил, что на 99% порошенко не будет второй раз президентом. и это возможно, если зеленский поможет ЮВТ
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а зеленскому, для начала, всё-таки стоит начать с парламента, а потом будет видно
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А зачем ему терять 4 года, если у него уже сейчас реальная поддержка народа точно не меньше, чем накрученные и оплаченные юлины рейтинги?
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Поддержка кого ? Не смешно . 3% ему не больше .
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Ну уж... Даже в Юлиных заказных "рейтингах" Зеленский набирает больше 10%.
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Это так кажется людям, не умеющим анализировать или легко поддающимся манипляциям ботов.
На самом деле, по факту, Зеленский - чуть ли не единственный из кандидатов, у кого слова не расходятся с делом и кто выполняет свои обещания. Он слушает и слышит народ, он готов делать то, что народу нужно. Так что с точки зрения думающих людей, вся эта ситуация ему в плюс.
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Зеленського діла можуть бути для держави корисні коли він сніг на вулиці буде відкидати .., не більше..
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Какие обещания ? Даже если предположить что он становится президентом дальше будет один Квартал , то есть бардак .
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Вы удивитесь, но "Квартал" - довольно сложная и организованная студия. Попробуйте, например, организовать что-то типа "Лиги смеха", где участвуют сотни команд Украины и зарубежья. Или попробуйте снять 20-тисерийную ленту, как "Слуга народа", всё заранее спланируйте, состыкуйте все отделы, проведите кастинги, выберите локаци и т.д. и т.п.

Если такая же чёткость, организация и порядок будут в Украине, то я буду очень рад. Тем более после реального бардака, устроенного за последние 15 лет нашими властными барыгами.
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И какие обещания он выполнил?
Пойти в Президенты?
А если-бы "Схемы" не нарыли этот росс бизнес, он добровольно-бы отказался от него?
Вот и я не знаю...
Не хочу голосовать, за то чего я не знаю!
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Вы имеете право голосовать за кого угодно. Никто у вас его не отнимет, кроме Вас сами.

По поводу обещаний. Во-первых, мне не известны случаи, когда бы Зеленский обманул кого-то из своих сотрудников. Это хороший показатель.

Во-вторых, он выходит из состава акционеров кипрской компании, как и пообещал. Причём выполнил своё обещание за несколько дней, необходимых для подготовки решения и документов, а не отложил его на все пять лет своего президентства, как Порошенко.

В-третьих, Владимир мог и не выходить из компании. Это его совместно с другими авторами честно заработанные их умом и трудом деньги, в отличие от украденных денег Порошенко. Они имеют полное право распоряжаться ими как захотят. Но Владимир слушает и слышит народ. Если это вызывает кривотолки и лишние сомнения, он предпочёл на период президентства решить вопрос принципиально. Это сильный шаг.

Кстати, это полностью легальный заработок. У Украины есть официальное соглашение с Кипром об исключении двойного налогообложения. Так что действия "Квартала" по получению своих заработанных денег из других стран на свою кипрскую компанию полностью соответствуют законам Украины и не являются уклонением от налогов.
Опять же, в отличие от украинского "Рошена", фактически выведенного из под юрисдикции Украины, а также многих других фирм Порошенко, которые используются именно для вывода капитала из страны, в том числе и наворованного из бюджета.
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Когда (если) зайдёт - тогда и обсудим. А пока это лишь неудачная попытка пошутить.
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Зеленський має українців за дурнів. Цей папірець нічого не вартий. Ця заява не має жодної юридичної сили. Якщо продаж акцій мала місце, то хай опублікує угоду про продаж, виписку з реєстру акціонерів. Також хай надасть виписку по банківському рахунку що підтверджує факт надходження грошей від продажу і довідку з податкової про сплату податків.
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Эта "бумажка" - нотариально заверенное заявление и поручение. Она имеет юридическую силу согласно законам Украины и поручает совету директоров GREEN FAMILY LTD совершить все необходимые действия по выводу Зеленского из состава акционеров.
Вы бы хоть текст этой "бумажки" прочитали...

1. Договор купли-продажи показывать вряд ли будут, так как обычно это коммерческая тайна.
2. Даже если покажут, Вы точно так же сможете назвать его "филькиной грамотой", сделанной в фотошопе, так что смысла его показывать нет.
3. Но самое интересное, что договор видеть и не нужно. Кипр - это легальная свободная экономическая зона с прозрачной отчётностью и налогами. Так что любой человек, в том числе и Вы, после завершения процедуры сможет убедиться, что Зеленского в составе акционеров нет и посмотреть, кто появился вместо него (и появился ли вообще).
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Чо ти за клоуна задницю підставляєш , він крім породній щось реальне предложив чи зробив для держави Україна?
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Я уже отвечал Вам и другим людям тут на подобные вопросы.
Зеленский хорошо делает свою работу. Он создаёт в Украине хорошее настроение и показывает истинное лицо власти. Он создаёт рабочие места и платит налоги. Он поддерживает нашу армию материально и морально. И сейчас он делает то, что до него никто не делал в Украине - ведёт прозрачную избирательную кампанию, привлекает всех желающих участвовать в изменении страны. Станет Президентом - сделает следующие шаги.
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Він добре може робить породіі но не управляє державою, тим більше він копіруе Коломойського ..коли розмовляе..., це замітно коли він говорить і Коломойський ..хоча деякі його породіі аморальні бо вони нам кають на фізичні людські недоліки ..тому сміятися з того це аморально..
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Он управляет большим международным бизнесом. То есть, навыки управления, знание юриспруденции и экономики у него есть. А в остальном ему поможет его команда. Команды создавать и приводить к отличным результатам он тоже умеет.
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Не міжнародним , а рашинським і то не сам , а з групою людей..щоб зібрати команду треба мати команду а особливо розуміння в військовій справі і міжнародні відносини , так як тиск на Рашку йде не сам по собі , а в цьому задіяна дуже велика дипломатична робота ..
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21 страна мира - это ооооччень международный бизнес
Вот этим Зеленский как раз и занимается в последнее время - собирает команду профи. Около полумиллиона заявок со всей страны - это очень большой выбор.
Судя по его успешным проектам с разными командами, и в этот раз у него есть все шансы на успех.
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В составе акционеров нет, а акциями владеет по прежнему?
Так у нас уже есть Президент-клептоман, "позбувшийся бизнесу"...
"управляют" Ротшильды, но это всё моё!
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В составе акционеров нет, а акциями владеет по прежнему?

Это Вы о чём?
Раньше Зеленский владел пакетом акций и, соответственно, был акционером.
Сейчас начата процедура выхода из состава акционеров. Как это будет сделано (продажей другим акционерам или третьему лицу, выкупом акций самой компанией) - я не знаю, да и не важно). Важно, что по окончании этой процедуры Зеленский не будет владеть акциями и, значит, не будет являться акционером.

Хотя, заметьте, он мог бы этого и не делать. Так как это его совместно с другими авторами честно заработанные их умом и трудом деньги, в отличие от украденных денег Порошенко. Они имеют полное право распоряжаться ими как захотят. Но Владимир слушает и слышит народ. Если это вызывает кривотолки и лишние сомнения, он предпочёл на период президентства решить вопрос принципиально. Это сильный шаг.

Кстати, это полностью легальный заработок. У Украины есть официальное соглашение с Кипром об исключении двойного налогообложения. Так что действия "Квартала" по получению своих заработанных денег из других стран на свою кипрскую компанию полностью соответствуют законам Украины и не являются уклонением от налогов.
Опять же, в отличие от украинского "Рошена", фактически выведенного из под юрисдикции Украины, а также многих других фирм Порошенко, которые используются именно для вывода капитала из страны, в том числе и наворованного из бюджета.
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Я в шоці чому грузини проривають границю України , Евреі нагло на Новий рік просто відсувають президента УКРАЇНИ , чеченці на вулиці просто раді фану бьють в морду народного депутата , а росіянин може напасти на ветерана АТО серед міста , а потім сховатися в Польші ?))) і суспільство це сприймає як норма..))) Цікаво чи це реально в Грузії , в Ізраїлі , в Росії чи в Чечні))??
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Коли зловили тоді вийшов , а до того совість не мучила, батько не звонив??)))Компанія на Кіпрі ..)))..Зеленський пише по українськи ..,, ))))) такі папірці можна для лохів тисячами написати ..
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Коли компанія знаходиться за границею , пишуть на мові тої країни , або на англійській..
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Он не обязан был из неё выходить. Но сделал это, учитывая непонимание многих людей, что такое авторские гонорары и владение акциями.
Если Вы действительно слушали интервью, то слышали про такой заработок, как "авторский гонорар". Так вот, эта фирма в России использовалась как раз для контроля за авторскими правами и получения роялти за работу, проведённую до 2014 года.
Или Вы предлагаете подарить москалям авторские права на многолетнюю работу наших украинских авторов? Так может Вы москаль? Или просто так сильно завидуете?
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Я не завидую тим хто , в своїх фільмах , чи своїми діями не старався про рекламувати державу в якій родився.. Де ти бачиш , що він виходить ? Це звичайний лист на українській мові з печаткою завіреною в нотаріуса ..суть не в авторських правах , а в тому що цій компанії Рашка дае гроші для того щоб вона знімала фільми які б пропагандували країну агресора... і гроші великі
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Так, а текст этой "бумажки" Вы прочитали полностью? И шапку документа тоже - кому написано это заявление-поручение? И что именно Зеленский им поручает?

По большому счёту, то, что "Квартал" взял немного денег у России и потратил их в Украине - так это и хорошо. Чуть меньше денег останется в Рфии на оружие в Донбасс.
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Я. Говорю , що любий нотаріус тільки підтверджує, що це Зеленського підпис більш нічо.., Коли компанія на Кіпрі це пишеться на англійській принаймі , а перш за все збираються всі ті що мають цей бізнес і вони всі своїми підписами підтверджують, щоб Зеленського виключили з документів ..і то на англійській мові і нотаріус не український .. і т д
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Не, в акционерном обществе делается чуток по-другому. Акционера не исключают подписями. Он продаёт или передаёт свои акции другому акционеру, третьему лицу или самой компании - в зависимости от устава.
Для старта этого процесса достаточно простой заявы акционера на обычном листе бумаги при его личной подаче, даже без нотариуса. Далее идёт договор купли-продажи (при необходимости) и перерегистрация пакета акций (сейчас это в бездокументарной форме). Только после этого вносятся изменения в документы компании и инфа об изменении состава акционеров размещается в публичном доступе. Это вкратце.
Язык для внутреннего общения выбирают сами владельцы фирмы. А вот перерегистрация ведётся на языке поддерживаемом регистратором.
Так что заверенное нотариусом заявление-поручение - правильный шаг.
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Да дело не в том, кто чем владел..
По моему, так выводить деньги из РФ - это даже полезно для Украины...
Дело в том, что наебыл он нас...говорил, что бизнеса нет, а по факту оказалось наоборот и он , своими действиями, только подтвердил это.
А одного Президента наипывателя - для нас достаточно...
Два - це забагато!
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Тут некоторая подтасовка слов.

Для начала точно вспомним слова Зеленского, на которых строится весь этот "компромат":
"Гордон: После того, как началась война и ты занял украинскую позицию, в России прекратилось всё сразу: выступления, концерты?...
Зеленский: Прекратилось всё по "взаимной симпатии"."
"Это был наш филиал. Украинская компания с представительством в России. Компания по производству коммерческого кино и сериалов. У нас там был офис в Москве. Эта компания работала... Это всё было до 2014 года. Мы закрыли бизнес, который приносил очень много"
"Я являюсь правообладателем... Я получаю авторские права из 21 страны. Например, программы, которые я придумал... Плюс кино. Я не один правообладатель, у нас там несколько обладателей авторских прав."

Российский "филиал украинской компании", о которой говорил Зеленский, который раньше производил сериалы и фильмы, сейчас действительно закрыт. Как сказали сами журналисты - находится в процессе ликвидации. То есть, непосредственно "Квартал 95" уже не производит фильмы и сериалы в России, Владимир сказал правду.

То есть, Зеленский всё точно сказал как есть.
1. "Квартал" уже давно не ездит в Россию и ничего там не проводит.
2. Фильмы они не снимают, не считая завершения тех, что были начаты до 2014 года.
3. Он сразу сказал, что вместе с другими авторами "Квартала" получает роялти в России за работу, проделанную до 2014.

Единственный потенциально спорный момент - это то, что компания в России, созданная кипрской компанией, одним из владельцев акций которой является Зеленский, кроме сбора роялти решила ещё и продюсировать один фильм.

И тут возникают разные моменты:

1. "Иметь акции в компании, владеющей акциями другой (российской) компании" и "вести бизнес" - это очень разные вещи. Большинство людей этого не понимают, но это именно так. Иначе по той же логике Вас можно обвинить в получении криминальных взяток от Коломойского, если у Вас есть карта "Приватбанка", по которой начисляются проценты.
Также нужно учитывать, что российской компанией управляет отдельный управляющий, а не сами акционеры через своего директора. Это видно даже на скринах "Свободы" и об этом говорил Владимир. Акционеры (или кто-то из них) могли и не знать об участии компании в иной деятельности, кроме авторских прав.

2. Участие российской компания в фильме "Вниз" - продюсерское.
Вики: "Продюсер в кинематографе - доверенное лицо кинокомпании, осуществляющее идейно-художественный и организационно-финансовый контроль над постановкой фильма. Он также принимает активное участие в подборе актёров, технического персонала."
То есть, это не тот, кто непосредственно снимает фильм, а один из участников процесса. Например, через неё проводятся кастинги и часть финансирования. Что и подтверждено журналистами. Но это не есть съёмки фильма.

3. Мы не имеем на руках тексты договоров между кипрской компанией и российской. И не можем точно сказать, предусмотрен ли вывод иной, кроме роялти, прибыли на Кипр. Так что в этом случае получение "Кварталом" денег из российского бюджета - это лишь предположение журналистов.

То есть, по итогу этого всего видно, что Зеленский не ведёт бизнес в России. Эта формулировка притянута за уши псевдожурналистами ради своей выгоды и рейтингов.
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Эта "бумажка" - нотариально заверенное заявление и поручение. Она имеет юридическую силу согласно законам Украины и поручает совету директоров GREEN FAMILY LTD совершить все необходимые действия по выводу Зеленского из состава акционеров.
Вы бы хоть текст этой "бумажки" прочитали...

Пишется она на том языке, который понятен совету директоров или который прописан в уставе.
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Завірити таку бумагу можна в любому нотарісному відділі і положити в туалеті на гачок..)) при чому тут Україна коли компанія на Кіпрі і компанії платять на Кіпр а не в Україну )) .. ти такий наївний чи думаеш , що всі лохи??
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Тогда давайте просто дождёмся окончания процедуры выхода. Кипр - это легальная свободная экономическая зона с прозрачной отчётностью и налогами. Так что любой человек, в том числе и Вы, после завершения процедуры сможет убедиться, что Зеленского в составе акционеров нет и посмотреть, кто появился вместо него (и появился ли вообще).
А до этого момента любые Ваши рассуждения на эту тему предвзяты и не могут являться правдой.

По деньгам:
1. Вы видели, сколько у "Квартала" новых проектов? И в курсе, что Петя забрал у них частичное госфинансирование? Вот куда уходят деньги, в том числе и полученные через кипрскую компанию - на множество проектов. Естественно, я не являюсь сотрудником "Квартала" и не могу предъявить платёжки. Но большие вложения денег и так видны.
2. Или это первое. Это их заработанные умом и трудом деньги. Они имеют полное право распоряжаться ими как захотят.
3. У Украины есть официальное соглашение с Кипром об исключении двойного налогообложения. Так что действия "Квартала" по получению своих заработанных денег из других стран на свою кипрскую компанию полностью соответствует законам Украины и не является уклонением от налогов.

В отличие от украинского "Рошена", фактически выведенного из под юрисдикции Украины, и многих других фирм Порошенко, которые используются именно для вывода капитала, в том числе и наворованного из бюджета.
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А чо платити проекти державою в яких не пропогандуеться Україна ?))
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С чего Вы это взяли? Во-первых, даже "Лига смеха" имеет очень большую известность за рубежом, хотя ей всего 4 года, к нам приезжают команды из разных стран. В прошлом и позапрошлом годах побеждала команда из Молдовы. А многие другие проекты лицензируются в разных странах. Фильмы "Квартала" показывают не только в Украине. Кроме того, и студия "Квартал" выступает в разных странах. 21 страна лицензиар - это не мало. И это всё пропаганда Украины.
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