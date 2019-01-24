 Зеленский заявил о выходе из состава кипрской компании, которая владеет работающей в РФ фирмой

Об этом говорится в сюжете ТСН, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский показал на видео документ, в котором написано, что он владеет 300 акциями и заявляет о своем выходе из состава акционеров компании Green Family LTD, а также поручает в наиболее короткий срок осуществить все необходимые действия, предусмотренные действующим законодательством, для этого выхода.

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"28 лет наши политики чего-то там обещают, а потом обязательно врут. Я не хочу быть таким, мне неприятно быть таким. Поэтому я пообещал – я сделал. И мне для этого пять лет ждать не надо", - заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что журналисты Схем нашли три российские компании, которые занимаются производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ: Вайсберг Пикчерс, Платинумфильм и Грин Филмз. Основателем всех трех является кипрская компания Green Family. Эта же компания является соучредителем Квартала 95 в Украине, а ее конечными бенефициарами указаны Зеленский, его бизнес-партнеры Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры и соратник Игоря Коломойского Тимур Миндич. Компания Грин Филмз продолжает работать в России и в 2017 году получила 35 млн рублей от министерства культуры России.