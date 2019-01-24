 Оглашение приговора Януковичу в деле о госизмене. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ.

Цензор.НЕТ вел текстовую онлайн-трасляцию этого процесса.
17:04 Рассмотрение дела судом первой инстанции окончено.
17:01 Срок отбывания наказания считать с момента задержания. Взыскать с обвиняемого 98 561 грн 20 коп судебных издержек. Приговор вступает в силу с момента истечения сроков подачи аппеляции.
16:59 Приговор: лишение свободы. Исправление Януковича невозможно без изоляции от общества. 13 лет лишения свободы по одному обвинения и 12 лет – по другому. По совокупности – 13 лет лишения свободы.
16:58 "Прошел трудовой путь от газовика-электрика до генерального директора завода...", – цитата из приговора. Также учтены показания Герман, охарактеризовавшую Януковича позитивно.
16:56 Смягчающее обстоятельство – осуществление преступлений под влиянием Российской Федерации. Также суд учитывает то, что Янукович не был ранее судим, не состоит на учете у нарколога и имеет высшее образование.
16:55 Суд признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.
16:55 Также из обвинения исключили ссылку на обращение Януковича к Совету Федерации, которым тот якобы поддержал заявление Аксенова.
16:50 Суд признал Януковича не виновным в пособничестве России при оккупации Крыма.
Суд исключил из определения "государственной измены" в приговоре действия, направленные на изменения границ Украины и на подрыв обороноспособности страны.
16:47Суд не признает результаты экономической экспертизы, оценившей убыток от оккупации и аннексии Крыма в более чем 1 триллион 82 млрд гривен – эксперт не предоставил обоснование расчетов.
16:46Янукович в публичных выступлениях и интервью не высказывался в пользу аннексии Крыма и изменения границ территории Украины.
16:45Оккупация и аннексия юридически – разные вещи, – говорит судья. Аннексия – это продолжение режима оккупации, присоединение оккупированной территории к другому государству. Но обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ – аннексии Автономной респулики Крым и изменения границ территории Украины.
16:43Но сторона обвинения не предоставила суду доказательства, свидетельтсвующие о том, что Янукович осознавал, что его действия направлены не только на осуществление агрессии России, но и на изменение границ территории Украины.
16:42Янукович заявлением от 1 марта 2014 года, обратившись с просьбой использовать войска РФ на территории Украины, фактически дал России средства и удалил препятствия для осуществеления военной интервенции, – суд.
16:39Обвинение в пособничество в умышленных действиях, направленных на изменения границ территории Украины, предусматривает, что его цель – изменение границ территории Украины. Субъект преступления должен понимать, что его действия направлены на изменение границ территории Украины. Он должен предусматривать общественно опасные последствия своих действий – то есть то, что часть территории будет отторгнута от государства, – суд.
16:37Предоставленные стороной обвинения доказательства говорят о вине Януковича только в части обвинений, – суд.
16:29Судья перечисляет доказательства, изученные во время процесса. Это высказывания Путина, в которых он подтверждал факт обращения Януковича с просьбой об использовании российских войск, записи заседания Совета Федерации РФ, протоколы осмотра сайтов Совета Федерации и президента РФ, и так далее.
16:21Заседание возобновлено.
16:09 Обяъявлен перерыв на 10 минут.
16:04Суд переходит к аргументу защиты об угрозе жизни Януковичу. Судья говорит: во время процессы были допрошены ряд свидетелей, заявивших о подготовке неизвестной группой лиц покушения на жизнь Януковича.
16:01 Конституция Украины не предусматривает права группы граждан на самоопределение, которое вело бы к изменению государственных границ Украины. Такие вопросы должны решаться на всеукраинском референдуме.
15:57Суд не смог установить никаких фактических данных, свидетельствующих об угрозе жителям Автономной республики Крым после того, как 22-27 февраля 2014 года Верховная Рада Украины сформировала новое правительство.
15:54Суд установил, что существовало 2 послания Януковича. В одном из них он предлагает начать переговоры о возможности временного использования Черноморского флота на территории Автономной республики Крым. Но в заявлении от 1 марта 2014 года, обнародованном на заседании Совета Безопасности ООН, Янукович просит Путина применить войска России на всей территории Украины. В связи с этим суд решил не принимать во внимание часть показаний свидетелей и выводов экспертов.
15:51Позднее Янукович признавал, что "погорячился", подписывая заявление в адрес Путина. Но не разу не осудил публично агрессию России, – суд.
15:47Янукович, осознавая, что в РФ его либо воспринимают, либо делают вид, что воспринимают, как легитимного президента Украины обратился к Путину с заявлением о применении российских войск на территории Украины. Таким образом он путем осуществления государственной измены способствовал агрессии против Украины.
15:45 Через 2 дня Россия созвала еще одно заседание Совета Безопаности ООН, на котором продемонстрировала заявление Януковича. Этот докмент Россия в дальнейшем использовала в качестве аргумента в пользу оккупации Крыма.
Кроме того, вскоре в интервью телеканалу RT Путин трижды подчеркнул, что у него есть письменное заявление Януковича, которое он считает достаточным основанием для применения российских войск в Крыму.
15:431 марта 2014 на открытом заседании Совбеза ООН постоянный представитель Украины оценил дейстия России как агрессию. Члены Совбеза ООН его поддержали. Постоянный представитель России попытался убедить членов СБ ООН, что в Украине состоялся государственный переворот, а Россия пытается защитить население Крыма. Но Совет безопаности ООН раскритиковал эту позицию.
15:411 марта 2014 на рассмотрение Совета Федерации был вынесен вопрос о применении российских войск за границей. На заседании было озвучено, что Янукович поддерживает такое развитие событий. Таким образом, позицию Януковича Россия рассматривала как достаточное основание для второжения.
15:39Суд квалифицировал действия Януковича как пособничество России. Украина не обращалась к России за помощью, – зачитывает судья.
15:37Агрессия России против Украины началась в 20-х числах февраля 2014 года, – зачитывает судья Васалатий. При этом военнослужащие РФ действовали по указу руководства страны, ставящего себе целью захват полуострова.
15:35Суд подчеркивает, что понятие "агрессии" и "агрессивной войны" не идентичны. Агрессивная война – это часть агрессии, но агрессия может осуществляться и без агрессивной войны. В этой части суд опирается на международное право, в частности, решение Нюрнбергского трибунала.
15:28 Судья перечисляет нормы международного права и украино-российские соглашения, которые Россия нарушила, оккупировав Крым. Она, согласно решению суда, нарушила даже собственное законодательство, касающееся сил Черноморского флота.
15:22 Зачитывать приговор продолжает судья Константин Васалатий.
Упоминается, что согласно уставу ООН ни один участник организации не может использовать какие-либо аргументы как повод для вооруженной агрессии против любого ее члена.
15:15 Титов говорит, что судом были изучены все документы, предоставленные адвокатами, а также заявления высших должностных лиц РФ, включая пресс-секретаря Путина Пескова и пресс-секретаря МИД РФ Захарову.
15:09 Зачитываются доказательства стороны защиты. В частности, почему обращение Януковича к Путину было обоснованным - экс-президент, ссылаясь на договор о дружбе между РФ и Украиной, лишь хотел, чтобы Россия осуществила гуманитарную миссию в Украине.
14:55 Титов зачитывает, что право Януковича на суд присяжных нарушено не было. Также он приводит аргументы против заявлений защиты о нарушении законодательства при рассмотрении дела о госизмене, в частности речь идет о формулировках, а также незаконном давлении на суд.
14:50 Девятко говорит о том, что сроки досудебного расследования были соблюдены и передает текст приговора судье Титову.
14:42 Девятко также говорит, что все свидетели, которых сторона защиты заявляла, были допрошены с учетом необходимости придерживаться разумных сроков рассмотрения судебного дела. Те из заявленных свидетелей защиты, которые не выступили в суде, виноваты в этом сами, так как суд предоставлял им для этого все возможности.
14:38 В то же время сам Янукович неоднократно сообщал о том, что проинформирован о характере обвинения и готов к участию в деле против него, подчеркивает Девятко.
Все это еще раз говорит о том, что заявления защиты обвиняемого являются необоснованными, добавляет судья.
14:35 Судья Девятко говорит, что согласно заявлению стороны защиты, Янукович не является обвиняемым в деле о госизмене, поскольку ему не вручили подозрение и обвинительный акт. Девятко напоминает, что когда ГПУ подготовила обвинение в отношении Януковича, она обратилась к Генпрокуратуре РФ с просьбой помочь в передаче Януковичу подозрения и обвинительного акта, что не было сделано. Впоследствии подозрение и обвинительный акт неоднократно направлялись на все известные адреса проживания Януковича в РФ. Также эти же документы передавались стороне защиты обвиняемого. Повестки о вызове Януковича в суд неоднократно публиковались как в СМИ, так и на соответствующих сайтах в интернете, а также вручались адвокатам обвиняемого. Учитывая изложенное, заявления защиты о нарушениях прав Януковича и неправомочности обвинения в отношении него являются безосновательными.
14:22 Заседание продолжается.
14:08 Объявляется перерыв на 15 минут.
14:02 Упоминается обращение бывшего постпреда РФ Чуркина к Секретарю ООН Пан Ги Муну с просьбой распространить как официальный документ обращение Януковича к Путину с просьбой оказать военную помощь.
13:55 Судья Васалатий, зачитывая текст приговора, отмечает, что в фильме Путин демонстрирует уверенность в правильности всех своих решений в отношении Крыма, не отрицая совершенные РФ преступления на полуострове. Министр обороны РФ Шойгу в свою очередь утверждает, что так называемые "вежливые люди" появились в Крыму, чтобы защищать, а не захватывать. Командующий Черноморским флотом РФ Витко говорил, что Россия должна была показать силу.
13:51 Путин, Шойгу, Витко, Аксенов действительно являются героями пропагандистского фильма "Крым. Путь на родину", что было подтверждено экспертами, говорится в тексте приговора.
13:40 Далее в приговоре речь идет о том, как советник Путина Глазьев руководит назначением на ключевые должности в захваченном РФ Крыму пророссийских кандидатов. На одной из исследуемых аудиозаписей Глазьев говорит, что его люди не пустили в парламент Крыма Петра Порошенко, когда последний пытался попасть туда. Он также говорил, что Янукович в Крыму не нужен. Глазьв руководил действиями лица, которого именуют Хирургом. 1-3 марта 2014 года Глазьев в телефонном разговоре сообщал, что имеет приказ Путина поднять пророссийское население страны, чтобы выступить против "нелегитмной власти" в Украине, а также подчеркивал, что использование войск РФ будет проводиться не только в Крыму и на Донбассе, а и по всей территории Украины.
13:35 Зачитывать приговор продолжает судья Константин Васалатий.
13:32 Титов: Эксперты подтвердили, что в заявлениях Януковича просматривается изображение новой власти в Украине как бандитской, а сторонников Майдана как враждебно-настроенных к жителям юго-востока Украины. Все это порождало и укрепляло неприязнь и разрыв между населением Украины, а также подразумевало возможную федерализацию Украины.
13:28 Далее судья упоминает о словах Януковича об эмоциональности принятого им решения обратиться к Путину за военной помощью. В то же время он не отрицает, что также обращение существовало.
13:22 Титов: Эксперты установили, изучая поведение и слова Януковича во время ответа на вопрос журналистов о его письме Путину с просьбой о военной помощи, он осознавал, о чем просил Путина, что подтверждается как его вербальными, так и невербальными моментами поведения. Он говорил уверенно и без подготовки, а давления или влияния извне на него не оказывалось.
13:18 Далее Титов говорит, что на изучаемых следствием видео с Путиным и Януковичем действительно говорят Путин и Янукович, а не люди похожие на них.
13:12 Читать приговор продолжает судья Максим Титов.
Упоминается видео с Путиным, в котором он говорит журналистам, что считает новую власть в Украине нелегитимной, а легитимным является только Янукович, который официально обратился к РФ с просьбой о военной помощи, предоставление которой сам Путин допускает в случае, если придется защищать русскоговорящее население страны.
13:04 Далее в тексте приговора речь идет о заседании Совфеда РФ, по результатам которого Путину было разрешено использование армии России на территории Украины. Среди их доводов: события на Майдане, противодействие националистам и "бандеровцам" в Киеве, сохранение возможности размещать Черноморский флот в Крыму и пр.
12:52 Судья Девятко продолжает зачитывать приговор в части выступлений на заседаниях Совбеза ООН как представителя Украины Сергеева, так и представителей других стран, посвященных агрессии РФ в отношении Украины. Снова упоминается бывший постпред РФ в ООН Чуркин, который рассказывал об угрозах русскоговорящему населению юго-востока Украины со стороны националистов и экстремистов, которыми и оправдывал действия Кремля. Представители США и Великобритании в свою очередь отметили, что доказательств слов Чуркина о преследовании русскоговорящих украинцев не существует.
12:45 Заседание продолжается.
12:30 Объявляется перерыв на 15 минут.
12:20 Упоминаются показания украинских дипломатов Кислицы и Плахотнюка, в которых снова упоминается Чуркин с фотокопией письма Януковича к Путину с просьбой ввести войска в Украину.
Васалатий: Свидетель Ельченко, экс-посол Украины в РФ, показал, что росСМИ в 2014 году давали явно понять о перемещении в Крым дополнительных подразделений войск РФ. Он также говорил, что Украины не раз предлагала российской стороне провести консультации касательно происходящих событий, но всегда получала отказ.
12:14 Зачитываются показания украинских дипломатов Цимбалюка и Кушнерука, а также бывшего главы МИД Украины Андрея Дещицы.
12:08 Упоминаются показания экс-постпреда Украины при ООН Юрия Сергеева, в которых он сообщал, как экс-постпред РФ при ООН Чуркин пытался оправдать военную интервенцию своей страны в Совбезе ООН. Чуркин, на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014-го, показал заявление Януковича с просьбой к Путину ввести войска в Украину, которое должно было убедить мировое сообщество в правомочности действий России, зачитывает текст приговора Васалатий.
11:58 Зачитывать приговор продолжает судья Константин Васалатий.
Он упоминает показания свидетеля Андрея Парубия и Арсена Авакова. После переходит к показаниям экс-главы СБУ Валентина Наливайченко, который рассказывал о препятствовании проявлениям сепаратизма, инспирированного РФ, в различных областях Украины. Поскольку в ночь с 23 на 24 февраля Янукович с помощью военных РФ покинул территорию АРК, его не удалось задержать, передает слова Наливайченко Васалатий.
11:54 Свидетель Александр Турчинов показал, что в связи с бегством Януковича из страны Верховная Рада была вынуждена принять постановление о его самоустранении и предпринять шаги для устранения вакуума власти, говорит Титов. Оккупация Крыма и ползучий захват Украины начался задолго до событий на Майдане, зачитывает показания Турчинова Титов.
11:50 Упоминаются показания свидетелей Петра Порошенко и Арсения Яценюка.
11:44 Упоминаются показания экс-замглавы АП, члена "Батькивщины", председателя Всеукраинского общественного правозащитного движения "Сила права" Андрея Сенченко. В частности, речь идет о его общении с незаконно избранным "главой" Верховного Совета АРК Константиновым.
11:40 27 февраля 2014 года состоялся захват российскими военными Верховного Совета АРК, где в этот же день под дулами агрессора начали приниматься антиукраинские решения, зачитывает Титов из текста приговора.
11:35 Зачитываются показания разных свидетелей стороны обвинения, включая главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, которые говорили, что причиной событий в Крыму стали не "мифические бандеровцы" и "западенцы", а конкретные планы и действия РФ.
11:32 Продолжает судья Титов.
Упоминается роль в захвате Крыма Шойгу, Суркова, Затулина и Глазьева, которые по указке Путина осуществили аннексию Крыма и последующий захват части территории украинского Донбасса.
11:28 Упоминаются сюжеты новостей ТСН о захвате российскими военными многочисленных объектов в Крыму, блокировании кораблей ВМС ВСУ, препятствовании работе журналистов и представителей международных организаций и угрозах их жизни.
11:19 Упоминается видео "Беркут защищает Крым от нежеланных гостей" от 3 марта 2014 года.
11:15 Упоминается видео, на котором командующий Черноморским флотом РФ Витко шагает по захваченному штабу ВМС ВСУ в Крыму, а участники захвата скандируют "Россия".
11:10 Упоминаются многочисленные видео, на которых зафиксировано перемещение российской военной техники по территории АРК, а также присутствие военных ВС РФ на территории полуострова за пределами оговоренных в соответствующих договорах мест их дислокации.
11:05 Зачитываются показания свидетеля Могилева, экс-главы Совета министров Крыма, в которых он рассказывает о захвате объектов в АРК.
11:00 Заседание продолжается. Зачитывает приговор судья Девятко.
10:58 Также по словам адвокатов беглого президента, Янукович, который якобы получил травму ноги и позвоночника при игре в теннис, до сих пор проходит лечение.
10:50 "Суд фактически занял позицию защиты", - говорит в перерыве один из адвокатов Януковича Байдык. За минуту до этого он сказал, что суд не учитывает позицию стороны защиты.
10:45 Оглашается перерыв на 15 минут.
10:40 Зачитываются подробности захвата кораблей ВМС ВСУ в марте 2014 года, когда военные РФ сначала блокировали их выход в открытое море, а потом предлагали перейти на сторону России.
10:34 Васалатий продолжает зачитывать подробности захвата Крыма военными РФ.
10:30 Зачитываются подробности захвата и блокирования государственных зданий и военных объектов Украины в АРК, а также инцидент с взятием в плен действующего командующего ВМС ВСУ Игоря Воронченко (заместителя командующего флотом по береговой обороне на тот момент. - Ред.), когда ему предлагали перейти на сторону и РФ, но он отказался.
10:22 Васалатий зачитывает подробности совершения измены представителями ВМС ВСУ.
10:16 Зачитывать приговор продолжает судья Константин Васалатий.
Он говорит, что расследование показало, что из 26 тысяч военнослужащих в Крыму боеспособными оказались лишь 8 тысяч. Все это случилось также и потому, что Россия планомерно через лояльных ей представителей власти Украины заменяла проукраинских военнослужащих в частях в Крыму на тех, кто был готов изменить присяге.
10:10 Титов говорит, что при Януковиче состояние ВСУ было плачевное, не создавались новые подразделения, включая ССО, которые должны были появиться. Под видом охраны Олимпиады в Сочи Россия создала мощный военный кулак на границе с Украиной, в то время как готовность частей ВСУ в то время оставляла желать лучшего.
10:02 Перечисляются факты агрессивных действий войск РФ на территории АРК.
09:55 Титов: Изучив доказательства обвинения суд установил их правомочность и состоятельность.
Януковича еще в начале 2013 года СБУ предупреждала о российской гуманитарной интервенции в Украине. Россия изучала слабые стороны Украины и использовала пророссийские настроения отдельных украинцев, чтобы инспирировать сепаратистские настроения в стране. Зимой 2013-2014 многие представители высших эшелонов власти РФ, включая Затулина и Суркова, посещали Крым и проводили там пропагандистскую роботу, а также всячески намекали на поддержку России в противодействии сторонникам Евромайдана и евроинтеграционным устремлениям украинцев.
09:48 Он зачитывает аргументы стороны защиты относительно того, почему Янукович не виноват, включая отсутствие ряда доказательств, угрозу его жизни и нависшую над страной перспективу гражданской войны в следствие антиконституционного госпереворота в Украине. Янукович, по словам защиты, подчеркивал, что войска РФ направлялись в Украину исключительно для гуманитарных целей - охраны правопорядка и оказания помощи раненным.
09:45 Зачитывать приговор продолжает судья Максим Титов.
Он говорит, что Януковичу не раз давали возможность выступить в суде в свою защиту, но он не раз ею не воспользовался.
09:44 Совфед РФ дал президенту РФ право использовать войска в Украине якобы для наведения порядка по просьбе Януковича, а на самом деле для захвата территории суверенного государства, говорит Девятко, уточняя последствия такого шага.
09:40 Янукович, уже не являясь законным президентом Украины, обратился 1 марта 2014-го к Путину с просьбой использовать войска РФ для ведения агрессивной войны против Украины. Он понимал всю серьезность последствий такого поступка, подчеркивает Девятко.
09:36 Девятко продолжает: В 2010 Януковича избрали президентом Украины, и он присягнул на верность украинскому народу. Постановлением ВР от 22 февраля 2014-го установлен факт самоустранения Януковича с поста президента. Янукович, пребывая с 24 февраля на территории РФ, решил, совершая госимзмену, способствовать властям РФ в ведении агрессивной войны против Украины, чтобы получить преференции от властей РФ для дальнейшего продолжительного проживания в РФ и избежания ответственности в Украине.
09:32 Девятко перечисляет конкретные примеры преступных действий военных РФ в отношении ВСУ.
09:28 Войсками РФ в Крыму были блокированы автодороги и аэропорты, проведены инженерно-технические мероприятия для блокирования законной деятельности ВСУ. Были захвачены части ПВО и выведены из строя радиолокационные устройства для дальнейшего массового вторжения военных РФ по морю и воздуху.
09:25 В 20 числах февраля начато вооруженное вторжение войск РФ на территорию украинского Крыма, говорит Девятко, перечисляя подразделения, которые принимали участие во вторжении.
09:24 Девятко: Однако евроинтеграционные планы Украины и стремление в НАТО были восприняты Россией как угрозы ее национальным интересам, в результате чего руководством страны было принято решение о ведении агрессивной войны против Украины. Кроме военных средств, применялись политические и психологические методы с использованием протестных настроений русскоязычного населения юго-востока Украины.
09:20 В Большом договоре о дружбе с Украиной Россия подтвердила свое намерение уважать территориальную целостность Украины и нерушимость ее границ, продолжает судья.
09:16 Согласно Конституции Украины, Крым и город Севастополь являются неотъемлемой частью Украины и исключительно общенациональным референдумом решается вопрос их принадлежности, читает Девятко.
09:09 Янукович обратился к президенту РФ Путину с просьбой использовать вооруженные силы на территории Украины, объявляет в частности Девятко и начинает зачитывать предысторию вопроса с момента подписания Украиной и Россией деклараций ООН о том, что не одно государство не имеет право осуществлять интервенцию в отношении другого государства.
09:05 Заседание началось. В зале присутствуют все стороны. Обвиняемого Януковича в зале нет, а его включение по видеосвязи не оглашалось. Судья Владислав Девятко начинает зачитывать приговор.
Напомним, 19 ноября суд намеревался заслушать последнее слово Януковича по делу о госизмене, однако 18 ноября адвокаты заявили, что экс-президент получил серьезные травмы. В связи с этим суд разрешил Януковичу выступить с последним словом 5 декабря. Однако на заседании 5 декабря Янукович так и не выступил с последним словом.
Отметим, защита Януковича начала зачитывать дебатную речь с 13 сентября. Вы можете ознакомится со стенограммами предыдущих заседаний, на которых звучала дебатная речь защиты Януковича, за 29.10.2018, 26.10.2018, 12.10.2018, 5.10.2018, 3.10.2018, 2.10.2018, 1.10.2018, 18.09.2018, 17.09.2018, 14.09.2018 и 13.09.2018.
17 июля судья Девятко объявил о переходе к стадии дебатов сторон 30 июля, но они не состоялись, поскольку адвокаты Януковича сорвали заседание своей неявкой, и суд постановил назначить обвиняемому бесплатного госадвоката.
На заседании 1 августа Януковичу был назначен бесплатный адвокат Овсянников, который покидал зал суда несколько раз. В итоге суд постановил назначить другого госадвоката, которым стал Юрий Рябовол. В то же время в суд прибыли два новых адвоката Януковича - Александр Байдык и Александр Горошинский. Их он нанял по договору. Новоприбывшие адвокаты сообщили, что их подзащитный отказывается от назначенных государством защитников.
На заседании 16 июля показания в деле дал начальник службы безопасности беглого президента Константин Кобзарь.
26 июня состоялся допрос советника и пресс-секретаря Виктора Януковича - Анны Герман.
На заседании 22 июня допросили экс-охранника Януковича - Сергея Бернацкого.
8 июня суд заслушал экс-руководителя штаба службы безопасности беглого президента Владимира Павленко.
6 июня по видеосвязи допрашивали свидетеля из оккупированного Крыма Андрея Рапопорта.
На заседании 17 мая допросили Станислава Шуляка - командующего Внутренними войсками при беглом президенте.
3 и 4 мая показания дали крымчанин Андрей Никифоров, экс-начальник охраны "Межигорья" Анатолий Кобылинский и экс-охранник Януковича Дмитрий Иванцов.
19 апреля был допрошен экс-глава Генштаба Украины Юрий Ильин, который проживает в оккупированном РФ Крыму. По окончании допроса судья Девяткообъявил об окончании судебного следствия и переходе к стадии судебных дебатов, что вызвало несогласие стороны защиты. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты и что суд выполняет политический заказ. Позже адвокаты Януковича вызвали полицию, заявив, что в судепроизошло преступление против экс-президента.
На 46-м заседании суда показания давал экс-регионал Михаил Добкин.
На 44-м заседании состоялся допрос экспертов-лингвистов из Киевского института судебных экспертиз, а также были заслушаны ходатайства стороны защиты
На 41-м и 43-м заседаниях суд допросил участников Антимайдана, жителей оккупированного РФ Крыма Оксану Медиеву и Валерия Луговского.
На 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показания дали экс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.
На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последними давали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.
Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.
Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.
Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".
На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.
У путина сейчас такое положение что он не сможет отказать.
Вот тогда ему еще полезных санкций подсыпят.
От що передвиборчий тонус витворяє !
А наверное Луценко его посадит минимум на год,как главного коррупционера...Рекламу же не зря давал по телеку.
Фактів державної зради у Януковоща безліч.
Що змогли довести те й лягло у вирок.
Головне Резалютивна частина, де повинно бути записано довічне ув"язнення з конфіскацією майна, перегляд документів підписаних Януковичем на предмет зруйнування судової гілки влади, обороноздатності , економічного стану України комісією Верховної Ради.
Фактів державної зради у Януковоща безліч.
Що змогли довести те й лягло у вирок.
Головне Резалютивна частина, де повинно бути записано довічне ув"язнення з конфіскацією майна, перегляд документів підписаних Януковичем на предмет зруйнування судової гілки влади, обороноздатності , економічного стану України комісією Верховної Ради.
"Перший - це ті, хто приїхав в Україну 3-4 покоління назад, мають генетику, родовід і роками плекали свою "російськість". Таких серед так званих "російськомовних" набереться не більше 5-7%.
НАБУ и САП закрыли дело об использовании Луценко автомобилей ГПУ на свадьбе сына .
Да.... Всего 5 лет прошло....
Почему, тогда, его называют Евромайдан?
Видимо потому, что янык воровал в Евро?
Вспоминаем Черкассы.
"Нас не примут в Европу"
А где мы? В Азии?
Там есть много чего.
И про МВФ и цену на газ....
Но ты там этого найти сам не можешь.
Тебя посылать надо.
У тебя все дискуссии заканчиваются йулей.
От чего так?
Хороших презов мы выбираем.
Может суд перепутал овосча с петей?
Кто письмо писал ?
И за 5 лет все просрал.
Так шо, это его лайно, а не яныка.
Помимо беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, наказание должны понести и другие соучастники преступлений, совершенных в 2013-2014 годах. - юрист, эксперт-криминолог Анна Маляр.
"Януковича публично обвинили в трех преступлениях: посягательстве на территориальную целостность, госизмене и развязывании агрессивной войны. Однако четко обозначено соучастие. Иными словами, Януковича обвиняют в пособничестве совершению этих преступлений кем-то другим. Получается, был какой-то заказчик, организатор, исполнитель - широкий спектр соучастников. И где все эти люди? Да, за агрессивную войну надо привлекать к ответственности представителей другого государства - России.
Но у нас подготовкой же не только Янукович занимался. Наверняка была задействована и вся государственная машина Украины, работающая против своей же страны. Понятно, что Януковича нужно осудить. Но где остальные соучастники преступлений? Не остаются ли они на должностях? Меня это волнует гораздо больше, чем действия адвокатов Януковича", - резюмировала Маляр.
https://gordonua.com/news/politics/malyar-ponyatno-chto-yanukovicha-nuzhno-osudit-no-gde-ostalnye-souchastniki-prestupleniy-ne-ostayutsya-li-oni-na-dolzhnostyah-685185.html
Всем спасибо, все свободны, спектакль окончен... Мля...
Таки спектакль не окончен, это я поторопился. Смотрим дальше