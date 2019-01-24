 Оглашение приговора Януковичу в деле о госизмене. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ.

Цензор.НЕТ вел текстовую онлайн-трасляцию этого процесса.

17:04 Рассмотрение дела судом первой инстанции окончено.

17:01 Срок отбывания наказания считать с момента задержания. Взыскать с обвиняемого 98 561 грн 20 коп судебных издержек. Приговор вступает в силу с момента истечения сроков подачи аппеляции.

16:59 Приговор: лишение свободы. Исправление Януковича невозможно без изоляции от общества. 13 лет лишения свободы по одному обвинения и 12 лет – по другому. По совокупности – 13 лет лишения свободы.



16:58 "Прошел трудовой путь от газовика-электрика до генерального директора завода...", – цитата из приговора. Также учтены показания Герман, охарактеризовавшую Януковича позитивно.

16:56 Смягчающее обстоятельство – осуществление преступлений под влиянием Российской Федерации. Также суд учитывает то, что Янукович не был ранее судим, не состоит на учете у нарколога и имеет высшее образование.

16:55 Суд признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.

16:55 Также из обвинения исключили ссылку на обращение Януковича к Совету Федерации, которым тот якобы поддержал заявление Аксенова.

16:50 Суд признал Януковича не виновным в пособничестве России при оккупации Крыма.

Суд исключил из определения "государственной измены" в приговоре действия, направленные на изменения границ Украины и на подрыв обороноспособности страны.

16:47Суд не признает результаты экономической экспертизы, оценившей убыток от оккупации и аннексии Крыма в более чем 1 триллион 82 млрд гривен – эксперт не предоставил обоснование расчетов.

16:46Янукович в публичных выступлениях и интервью не высказывался в пользу аннексии Крыма и изменения границ территории Украины.

16:45Оккупация и аннексия юридически – разные вещи, – говорит судья. Аннексия – это продолжение режима оккупации, присоединение оккупированной территории к другому государству. Но обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ – аннексии Автономной респулики Крым и изменения границ территории Украины.

16:43Но сторона обвинения не предоставила суду доказательства, свидетельтсвующие о том, что Янукович осознавал, что его действия направлены не только на осуществление агрессии России, но и на изменение границ территории Украины.

16:42Янукович заявлением от 1 марта 2014 года, обратившись с просьбой использовать войска РФ на территории Украины, фактически дал России средства и удалил препятствия для осуществеления военной интервенции, – суд.

16:39Обвинение в пособничество в умышленных действиях, направленных на изменения границ территории Украины, предусматривает, что его цель – изменение границ территории Украины. Субъект преступления должен понимать, что его действия направлены на изменение границ территории Украины. Он должен предусматривать общественно опасные последствия своих действий – то есть то, что часть территории будет отторгнута от государства, – суд.

16:37Предоставленные стороной обвинения доказательства говорят о вине Януковича только в части обвинений, – суд.

16:29Судья перечисляет доказательства, изученные во время процесса. Это высказывания Путина, в которых он подтверждал факт обращения Януковича с просьбой об использовании российских войск, записи заседания Совета Федерации РФ, протоколы осмотра сайтов Совета Федерации и президента РФ, и так далее.

16:21Заседание возобновлено.

16:09 Обяъявлен перерыв на 10 минут.

16:04Суд переходит к аргументу защиты об угрозе жизни Януковичу. Судья говорит: во время процессы были допрошены ряд свидетелей, заявивших о подготовке неизвестной группой лиц покушения на жизнь Януковича.

16:01 Конституция Украины не предусматривает права группы граждан на самоопределение, которое вело бы к изменению государственных границ Украины. Такие вопросы должны решаться на всеукраинском референдуме.

15:57Суд не смог установить никаких фактических данных, свидетельствующих об угрозе жителям Автономной республики Крым после того, как 22-27 февраля 2014 года Верховная Рада Украины сформировала новое правительство.

15:54Суд установил, что существовало 2 послания Януковича. В одном из них он предлагает начать переговоры о возможности временного использования Черноморского флота на территории Автономной республики Крым. Но в заявлении от 1 марта 2014 года, обнародованном на заседании Совета Безопасности ООН, Янукович просит Путина применить войска России на всей территории Украины. В связи с этим суд решил не принимать во внимание часть показаний свидетелей и выводов экспертов.

15:51Позднее Янукович признавал, что "погорячился", подписывая заявление в адрес Путина. Но не разу не осудил публично агрессию России, – суд.

15:47Янукович, осознавая, что в РФ его либо воспринимают, либо делают вид, что воспринимают, как легитимного президента Украины обратился к Путину с заявлением о применении российских войск на территории Украины. Таким образом он путем осуществления государственной измены способствовал агрессии против Украины.

15:45 Через 2 дня Россия созвала еще одно заседание Совета Безопаности ООН, на котором продемонстрировала заявление Януковича. Этот докмент Россия в дальнейшем использовала в качестве аргумента в пользу оккупации Крыма.

Кроме того, вскоре в интервью телеканалу RT Путин трижды подчеркнул, что у него есть письменное заявление Януковича, которое он считает достаточным основанием для применения российских войск в Крыму.

15:431 марта 2014 на открытом заседании Совбеза ООН постоянный представитель Украины оценил дейстия России как агрессию. Члены Совбеза ООН его поддержали. Постоянный представитель России попытался убедить членов СБ ООН, что в Украине состоялся государственный переворот, а Россия пытается защитить население Крыма. Но Совет безопаности ООН раскритиковал эту позицию.

15:411 марта 2014 на рассмотрение Совета Федерации был вынесен вопрос о применении российских войск за границей. На заседании было озвучено, что Янукович поддерживает такое развитие событий. Таким образом, позицию Януковича Россия рассматривала как достаточное основание для второжения.

15:39Суд квалифицировал действия Януковича как пособничество России. Украина не обращалась к России за помощью, – зачитывает судья.

15:37Агрессия России против Украины началась в 20-х числах февраля 2014 года, – зачитывает судья Васалатий. При этом военнослужащие РФ действовали по указу руководства страны, ставящего себе целью захват полуострова.

15:35Суд подчеркивает, что понятие "агрессии" и "агрессивной войны" не идентичны. Агрессивная война – это часть агрессии, но агрессия может осуществляться и без агрессивной войны. В этой части суд опирается на международное право, в частности, решение Нюрнбергского трибунала.

15:28 Судья перечисляет нормы международного права и украино-российские соглашения, которые Россия нарушила, оккупировав Крым. Она, согласно решению суда, нарушила даже собственное законодательство, касающееся сил Черноморского флота.

15:22 Зачитывать приговор продолжает судья Константин Васалатий.

Упоминается, что согласно уставу ООН ни один участник организации не может использовать какие-либо аргументы как повод для вооруженной агрессии против любого ее члена.

15:15 Титов говорит, что судом были изучены все документы, предоставленные адвокатами, а также заявления высших должностных лиц РФ, включая пресс-секретаря Путина Пескова и пресс-секретаря МИД РФ Захарову.

15:09 Зачитываются доказательства стороны защиты. В частности, почему обращение Януковича к Путину было обоснованным - экс-президент, ссылаясь на договор о дружбе между РФ и Украиной, лишь хотел, чтобы Россия осуществила гуманитарную миссию в Украине.

14:55 Титов зачитывает, что право Януковича на суд присяжных нарушено не было. Также он приводит аргументы против заявлений защиты о нарушении законодательства при рассмотрении дела о госизмене, в частности речь идет о формулировках, а также незаконном давлении на суд.

14:50 Девятко говорит о том, что сроки досудебного расследования были соблюдены и передает текст приговора судье Титову.

14:42 Девятко также говорит, что все свидетели, которых сторона защиты заявляла, были допрошены с учетом необходимости придерживаться разумных сроков рассмотрения судебного дела. Те из заявленных свидетелей защиты, которые не выступили в суде, виноваты в этом сами, так как суд предоставлял им для этого все возможности.

14:38 В то же время сам Янукович неоднократно сообщал о том, что проинформирован о характере обвинения и готов к участию в деле против него, подчеркивает Девятко.

Все это еще раз говорит о том, что заявления защиты обвиняемого являются необоснованными, добавляет судья.

14:35 Судья Девятко говорит, что согласно заявлению стороны защиты, Янукович не является обвиняемым в деле о госизмене, поскольку ему не вручили подозрение и обвинительный акт. Девятко напоминает, что когда ГПУ подготовила обвинение в отношении Януковича, она обратилась к Генпрокуратуре РФ с просьбой помочь в передаче Януковичу подозрения и обвинительного акта, что не было сделано. Впоследствии подозрение и обвинительный акт неоднократно направлялись на все известные адреса проживания Януковича в РФ. Также эти же документы передавались стороне защиты обвиняемого. Повестки о вызове Януковича в суд неоднократно публиковались как в СМИ, так и на соответствующих сайтах в интернете, а также вручались адвокатам обвиняемого. Учитывая изложенное, заявления защиты о нарушениях прав Януковича и неправомочности обвинения в отношении него являются безосновательными.

14:22 Заседание продолжается.

14:08 Объявляется перерыв на 15 минут.

14:02 Упоминается обращение бывшего постпреда РФ Чуркина к Секретарю ООН Пан Ги Муну с просьбой распространить как официальный документ обращение Януковича к Путину с просьбой оказать военную помощь.

13:55 Судья Васалатий, зачитывая текст приговора, отмечает, что в фильме Путин демонстрирует уверенность в правильности всех своих решений в отношении Крыма, не отрицая совершенные РФ преступления на полуострове. Министр обороны РФ Шойгу в свою очередь утверждает, что так называемые "вежливые люди" появились в Крыму, чтобы защищать, а не захватывать. Командующий Черноморским флотом РФ Витко говорил, что Россия должна была показать силу.

13:51 Путин, Шойгу, Витко, Аксенов действительно являются героями пропагандистского фильма "Крым. Путь на родину", что было подтверждено экспертами, говорится в тексте приговора.

13:40 Далее в приговоре речь идет о том, как советник Путина Глазьев руководит назначением на ключевые должности в захваченном РФ Крыму пророссийских кандидатов. На одной из исследуемых аудиозаписей Глазьев говорит, что его люди не пустили в парламент Крыма Петра Порошенко, когда последний пытался попасть туда. Он также говорил, что Янукович в Крыму не нужен. Глазьв руководил действиями лица, которого именуют Хирургом. 1-3 марта 2014 года Глазьев в телефонном разговоре сообщал, что имеет приказ Путина поднять пророссийское население страны, чтобы выступить против "нелегитмной власти" в Украине, а также подчеркивал, что использование войск РФ будет проводиться не только в Крыму и на Донбассе, а и по всей территории Украины.

13:35 Зачитывать приговор продолжает судья Константин Васалатий.

13:32 Титов: Эксперты подтвердили, что в заявлениях Януковича просматривается изображение новой власти в Украине как бандитской, а сторонников Майдана как враждебно-настроенных к жителям юго-востока Украины. Все это порождало и укрепляло неприязнь и разрыв между населением Украины, а также подразумевало возможную федерализацию Украины.

13:28 Далее судья упоминает о словах Януковича об эмоциональности принятого им решения обратиться к Путину за военной помощью. В то же время он не отрицает, что также обращение существовало.

13:22 Титов: Эксперты установили, изучая поведение и слова Януковича во время ответа на вопрос журналистов о его письме Путину с просьбой о военной помощи, он осознавал, о чем просил Путина, что подтверждается как его вербальными, так и невербальными моментами поведения. Он говорил уверенно и без подготовки, а давления или влияния извне на него не оказывалось.

13:18 Далее Титов говорит, что на изучаемых следствием видео с Путиным и Януковичем действительно говорят Путин и Янукович, а не люди похожие на них.

13:12 Читать приговор продолжает судья Максим Титов.

Упоминается видео с Путиным, в котором он говорит журналистам, что считает новую власть в Украине нелегитимной, а легитимным является только Янукович, который официально обратился к РФ с просьбой о военной помощи, предоставление которой сам Путин допускает в случае, если придется защищать русскоговорящее население страны.

13:04 Далее в тексте приговора речь идет о заседании Совфеда РФ, по результатам которого Путину было разрешено использование армии России на территории Украины. Среди их доводов: события на Майдане, противодействие националистам и "бандеровцам" в Киеве, сохранение возможности размещать Черноморский флот в Крыму и пр.

12:52 Судья Девятко продолжает зачитывать приговор в части выступлений на заседаниях Совбеза ООН как представителя Украины Сергеева, так и представителей других стран, посвященных агрессии РФ в отношении Украины. Снова упоминается бывший постпред РФ в ООН Чуркин, который рассказывал об угрозах русскоговорящему населению юго-востока Украины со стороны националистов и экстремистов, которыми и оправдывал действия Кремля. Представители США и Великобритании в свою очередь отметили, что доказательств слов Чуркина о преследовании русскоговорящих украинцев не существует.

12:45 Заседание продолжается.

12:30 Объявляется перерыв на 15 минут.

12:20 Упоминаются показания украинских дипломатов Кислицы и Плахотнюка, в которых снова упоминается Чуркин с фотокопией письма Януковича к Путину с просьбой ввести войска в Украину.

Васалатий: Свидетель Ельченко, экс-посол Украины в РФ, показал, что росСМИ в 2014 году давали явно понять о перемещении в Крым дополнительных подразделений войск РФ. Он также говорил, что Украины не раз предлагала российской стороне провести консультации касательно происходящих событий, но всегда получала отказ.

12:14 Зачитываются показания украинских дипломатов Цимбалюка и Кушнерука, а также бывшего главы МИД Украины Андрея Дещицы.

12:08 Упоминаются показания экс-постпреда Украины при ООН Юрия Сергеева, в которых он сообщал, как экс-постпред РФ при ООН Чуркин пытался оправдать военную интервенцию своей страны в Совбезе ООН. Чуркин, на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014-го, показал заявление Януковича с просьбой к Путину ввести войска в Украину, которое должно было убедить мировое сообщество в правомочности действий России, зачитывает текст приговора Васалатий.

11:58 Зачитывать приговор продолжает судья Константин Васалатий.

Он упоминает показания свидетеля Андрея Парубия и Арсена Авакова. После переходит к показаниям экс-главы СБУ Валентина Наливайченко, который рассказывал о препятствовании проявлениям сепаратизма, инспирированного РФ, в различных областях Украины. Поскольку в ночь с 23 на 24 февраля Янукович с помощью военных РФ покинул территорию АРК, его не удалось задержать, передает слова Наливайченко Васалатий.

11:54 Свидетель Александр Турчинов показал, что в связи с бегством Януковича из страны Верховная Рада была вынуждена принять постановление о его самоустранении и предпринять шаги для устранения вакуума власти, говорит Титов. Оккупация Крыма и ползучий захват Украины начался задолго до событий на Майдане, зачитывает показания Турчинова Титов.

11:50 Упоминаются показания свидетелей Петра Порошенко и Арсения Яценюка.

11:44 Упоминаются показания экс-замглавы АП, члена "Батькивщины", председателя Всеукраинского общественного правозащитного движения "Сила права" Андрея Сенченко. В частности, речь идет о его общении с незаконно избранным "главой" Верховного Совета АРК Константиновым.

11:40 27 февраля 2014 года состоялся захват российскими военными Верховного Совета АРК, где в этот же день под дулами агрессора начали приниматься антиукраинские решения, зачитывает Титов из текста приговора.

11:35 Зачитываются показания разных свидетелей стороны обвинения, включая главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, которые говорили, что причиной событий в Крыму стали не "мифические бандеровцы" и "западенцы", а конкретные планы и действия РФ.

11:32 Продолжает судья Титов.

Упоминается роль в захвате Крыма Шойгу, Суркова, Затулина и Глазьева, которые по указке Путина осуществили аннексию Крыма и последующий захват части территории украинского Донбасса.

11:28 Упоминаются сюжеты новостей ТСН о захвате российскими военными многочисленных объектов в Крыму, блокировании кораблей ВМС ВСУ, препятствовании работе журналистов и представителей международных организаций и угрозах их жизни.

11:19 Упоминается видео "Беркут защищает Крым от нежеланных гостей" от 3 марта 2014 года.

11:15 Упоминается видео, на котором командующий Черноморским флотом РФ Витко шагает по захваченному штабу ВМС ВСУ в Крыму, а участники захвата скандируют "Россия".

11:10 Упоминаются многочисленные видео, на которых зафиксировано перемещение российской военной техники по территории АРК, а также присутствие военных ВС РФ на территории полуострова за пределами оговоренных в соответствующих договорах мест их дислокации.

11:05 Зачитываются показания свидетеля Могилева, экс-главы Совета министров Крыма, в которых он рассказывает о захвате объектов в АРК.

11:00 Заседание продолжается. Зачитывает приговор судья Девятко.

10:58 Также по словам адвокатов беглого президента, Янукович, который якобы получил травму ноги и позвоночника при игре в теннис, до сих пор проходит лечение.

10:50 "Суд фактически занял позицию защиты", - говорит в перерыве один из адвокатов Януковича Байдык. За минуту до этого он сказал, что суд не учитывает позицию стороны защиты.

10:45 Оглашается перерыв на 15 минут.

10:40 Зачитываются подробности захвата кораблей ВМС ВСУ в марте 2014 года, когда военные РФ сначала блокировали их выход в открытое море, а потом предлагали перейти на сторону России.

10:34 Васалатий продолжает зачитывать подробности захвата Крыма военными РФ.

10:30 Зачитываются подробности захвата и блокирования государственных зданий и военных объектов Украины в АРК, а также инцидент с взятием в плен действующего командующего ВМС ВСУ Игоря Воронченко (заместителя командующего флотом по береговой обороне на тот момент. - Ред.), когда ему предлагали перейти на сторону и РФ, но он отказался.

10:22 Васалатий зачитывает подробности совершения измены представителями ВМС ВСУ.

10:16 Зачитывать приговор продолжает судья Константин Васалатий.

Он говорит, что расследование показало, что из 26 тысяч военнослужащих в Крыму боеспособными оказались лишь 8 тысяч. Все это случилось также и потому, что Россия планомерно через лояльных ей представителей власти Украины заменяла проукраинских военнослужащих в частях в Крыму на тех, кто был готов изменить присяге.

10:10 Титов говорит, что при Януковиче состояние ВСУ было плачевное, не создавались новые подразделения, включая ССО, которые должны были появиться. Под видом охраны Олимпиады в Сочи Россия создала мощный военный кулак на границе с Украиной, в то время как готовность частей ВСУ в то время оставляла желать лучшего.

10:02 Перечисляются факты агрессивных действий войск РФ на территории АРК.

09:55 Титов: Изучив доказательства обвинения суд установил их правомочность и состоятельность.

Януковича еще в начале 2013 года СБУ предупреждала о российской гуманитарной интервенции в Украине. Россия изучала слабые стороны Украины и использовала пророссийские настроения отдельных украинцев, чтобы инспирировать сепаратистские настроения в стране. Зимой 2013-2014 многие представители высших эшелонов власти РФ, включая Затулина и Суркова, посещали Крым и проводили там пропагандистскую роботу, а также всячески намекали на поддержку России в противодействии сторонникам Евромайдана и евроинтеграционным устремлениям украинцев.

09:48 Он зачитывает аргументы стороны защиты относительно того, почему Янукович не виноват, включая отсутствие ряда доказательств, угрозу его жизни и нависшую над страной перспективу гражданской войны в следствие антиконституционного госпереворота в Украине. Янукович, по словам защиты, подчеркивал, что войска РФ направлялись в Украину исключительно для гуманитарных целей - охраны правопорядка и оказания помощи раненным.

09:45 Зачитывать приговор продолжает судья Максим Титов.

Он говорит, что Януковичу не раз давали возможность выступить в суде в свою защиту, но он не раз ею не воспользовался.

09:44 Совфед РФ дал президенту РФ право использовать войска в Украине якобы для наведения порядка по просьбе Януковича, а на самом деле для захвата территории суверенного государства, говорит Девятко, уточняя последствия такого шага.

09:40 Янукович, уже не являясь законным президентом Украины, обратился 1 марта 2014-го к Путину с просьбой использовать войска РФ для ведения агрессивной войны против Украины. Он понимал всю серьезность последствий такого поступка, подчеркивает Девятко.

09:36 Девятко продолжает: В 2010 Януковича избрали президентом Украины, и он присягнул на верность украинскому народу. Постановлением ВР от 22 февраля 2014-го установлен факт самоустранения Януковича с поста президента. Янукович, пребывая с 24 февраля на территории РФ, решил, совершая госимзмену, способствовать властям РФ в ведении агрессивной войны против Украины, чтобы получить преференции от властей РФ для дальнейшего продолжительного проживания в РФ и избежания ответственности в Украине.

09:32 Девятко перечисляет конкретные примеры преступных действий военных РФ в отношении ВСУ.

09:28 Войсками РФ в Крыму были блокированы автодороги и аэропорты, проведены инженерно-технические мероприятия для блокирования законной деятельности ВСУ. Были захвачены части ПВО и выведены из строя радиолокационные устройства для дальнейшего массового вторжения военных РФ по морю и воздуху.

09:25 В 20 числах февраля начато вооруженное вторжение войск РФ на территорию украинского Крыма, говорит Девятко, перечисляя подразделения, которые принимали участие во вторжении.

09:24 Девятко: Однако евроинтеграционные планы Украины и стремление в НАТО были восприняты Россией как угрозы ее национальным интересам, в результате чего руководством страны было принято решение о ведении агрессивной войны против Украины. Кроме военных средств, применялись политические и психологические методы с использованием протестных настроений русскоязычного населения юго-востока Украины.

09:20 В Большом договоре о дружбе с Украиной Россия подтвердила свое намерение уважать территориальную целостность Украины и нерушимость ее границ, продолжает судья.

09:16 Согласно Конституции Украины, Крым и город Севастополь являются неотъемлемой частью Украины и исключительно общенациональным референдумом решается вопрос их принадлежности, читает Девятко.

09:09 Янукович обратился к президенту РФ Путину с просьбой использовать вооруженные силы на территории Украины, объявляет в частности Девятко и начинает зачитывать предысторию вопроса с момента подписания Украиной и Россией деклараций ООН о том, что не одно государство не имеет право осуществлять интервенцию в отношении другого государства.

09:05 Заседание началось. В зале присутствуют все стороны. Обвиняемого Януковича в зале нет, а его включение по видеосвязи не оглашалось. Судья Владислав Девятко начинает зачитывать приговор.

Напомним, 19 ноября суд намеревался заслушать последнее слово Януковича по делу о госизмене, однако 18 ноября адвокаты заявили, что экс-президент получил серьезные травмы. В связи с этим суд разрешил Януковичу выступить с последним словом 5 декабря. Однако на заседании 5 декабря Янукович так и не выступил с последним словом.

Отметим, защита Януковича начала зачитывать дебатную речь с 13 сентября. Вы можете ознакомится со стенограммами предыдущих заседаний, на которых звучала дебатная речь защиты Януковича, за 29.10.2018, 26.10.2018, 12.10.2018, 5.10.2018, 3.10.2018, 2.10.2018, 1.10.2018, 18.09.2018, 17.09.2018, 14.09.2018 и 13.09.2018.

17 июля судья Девятко объявил о переходе к стадии дебатов сторон 30 июля, но они не состоялись, поскольку адвокаты Януковича сорвали заседание своей неявкой, и суд постановил назначить обвиняемому бесплатного госадвоката.

На заседании 1 августа Януковичу был назначен бесплатный адвокат Овсянников, который покидал зал суда несколько раз. В итоге суд постановил назначить другого госадвоката, которым стал Юрий Рябовол. В то же время в суд прибыли два новых адвоката Януковича - Александр Байдык и Александр Горошинский. Их он нанял по договору. Новоприбывшие адвокаты сообщили, что их подзащитный отказывается от назначенных государством защитников.

На заседании 16 июля показания в деле дал начальник службы безопасности беглого президента Константин Кобзарь.

26 июня состоялся допрос советника и пресс-секретаря Виктора Януковича - Анны Герман.

На заседании 22 июня допросили экс-охранника Януковича - Сергея Бернацкого.

8 июня суд заслушал экс-руководителя штаба службы безопасности беглого президента Владимира Павленко.

6 июня по видеосвязи допрашивали свидетеля из оккупированного Крыма Андрея Рапопорта.

На заседании 17 мая допросили Станислава Шуляка - командующего Внутренними войсками при беглом президенте.

3 и 4 мая показания дали крымчанин Андрей Никифоров, экс-начальник охраны "Межигорья" Анатолий Кобылинский и экс-охранник Януковича Дмитрий Иванцов.

19 апреля был допрошен экс-глава Генштаба Украины Юрий Ильин, который проживает в оккупированном РФ Крыму. По окончании допроса судья Девяткообъявил об окончании судебного следствия и переходе к стадии судебных дебатов, что вызвало несогласие стороны защиты. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты и что суд выполняет политический заказ. Позже адвокаты Януковича вызвали полицию, заявив, что в судепроизошло преступление против экс-президента.

На 46-м заседании суда показания давал экс-регионал Михаил Добкин.

На 44-м заседании состоялся допрос экспертов-лингвистов из Киевского института судебных экспертиз, а также были заслушаны ходатайства стороны защиты

На 41-м и 43-м заседаниях суд допросил участников Антимайдана, жителей оккупированного РФ Крыма Оксану Медиеву и Валерия Луговского.

На 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показания дали экс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.

На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последними давали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.