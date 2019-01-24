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 Общество, За рубежом
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 "Киевляне обогревают квартиры кирпичами на газовой плите", - новые фейки российских СМИ

Российские пропагандистские СМИ тиражируют очередной фейк об Украине. На этот раз пропагандисты Кремля рассказывают о том, что из-за высоких тарифов на тепло киевляне якобы греются при помощи кирпичей на газовых плитах.

"Глава украинского аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко заявил, что из-за высоких цен на отопление некоторые жители Киева используют кирпичи для обогрева помещений", - пишет российское издание Газета.ру, передает Цензор.НЕТ

"Сергиенко подчеркнул, что из-за повышения тарифов на отопление "рано или поздно" жители Украины не смогут платить за услуги ЖКХ, "предприятия обанкротятся" и после этого наступит "коллапс", - продолжает издание.

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"Я сам видел, как бедные люди обогреваются: на плите стоят кирпичи, газ горит круглосуточно, и эти кирпичи греют, практически, кухню и ближайшую комнату", — цитирует российское издание Сергиенко.

"Он заверил, что такой способ обогрева он лично наблюдал в одной из квартир Киева", - отмечает издание.

Источник: https://censor.net.ua/n3108022
 
   
 Топ комментарии
 
Я обогреваю квартиру монитором, на который выведены комментарии с цензора. Температура в спальне- 23 градуса.
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Блин жареным снегирем чуть не подавился.
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Прочитав цю новину своїм рабам, ті в ступорі
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Это ещё счастливчики , 99% украинцев замёрзли ещё три года назад без касапского газа
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Я киянин і вже давно ставимо велику каструлю з водою на плиту та гріємо воду. Так опалюємо кухню. Батареї ледь теплі.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Киевляне обогревают квартиры кирпичами на газовой плите", - новые фейки российских СМИ
 
 
 
 
 
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