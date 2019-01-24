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 Экономика, Общество
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Все про:Газ (9008) зима (107) Нафтогаз (2618) Коболев (285)

 Запасов газа хватит для прохождения зимы, - Коболев

Украине, которая с начала нынешнего отопительного сезона сократила запасы природного газа на 5 млрд куб. м – до 12,2 млрд. куб. м, хватит оставшихся запасов для спокойного похождения зимы

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Запасов хватит", – сказал он в четверг в кулуарах "Украинского завтрака" в Давосе, организованного Фондом Виктора Пинчука.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Снижение цены на газ приведет к доллару по 50-60 грн, популисты на такое не пойдут, - Коболев

Комментируя тот факт, что запасы сейчас на 1,2 млрд куб. м ниже, чем год назад, и расходуется быстрее, А.Коболев сказал: "Это наш план управления запасами и оборотным капиталом. Это все идет по плану".

Отвечая на вопрос о существенно меньшем импорте в этом году, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, глава "Нафтогаза" добавил: "Мы заходили с рекордно высокими запасами, поэтому у нас такая тактика работы с рынками сейчас: мы пытаемся покупать по меньшей цене и не покупать, когда цена высокая".

По оперативным данным АО "Укртрансгаз", на 22 января запасы в хранилищах составляли 11,921 млрд куб. м. Морозная погода и умеренный импорт привели к среднесуточному подъему 1-22 января из хранилищ 88,8 млн куб. м газа, тогда как в прошлогодний январь среднесуточный отбор составлял 70,2 млн куб. м. Среднесуточный импорт Украиной в январе-2019 составляет около 7,5 млн куб. м, тогда как в январе-2018 страна импортировала 25,9 млн куб. м/сутки.

Источник: https://censor.net.ua/n3108021
 
 
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Ой, спасибо, "отец родной", утешил. Чтобы без тебя было?
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Пан Кобєлєв ще і астрофізик. - опалює сонце нашім газом! Нобеля йому ( у дупу ).
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это маленький на БОЛЬШУЮ прЭмию, человек "работает"!
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А хто йому зар.плату в 2 лями поставив?
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в лондоне штабквартира нафтогаза там и поставили такие как коболев
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Газа УКРАИНСКОЙ добычи официально хватает гражданам (хозяевам газа) Украины! Какие запасы то?
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Именно так, для потребностей населения хватает газа украинской добычи (при Тимошенко именно он для этих целей использовался). Почему его не должно хватить, и почему для отопления используется газ из хранилищ?
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http://www.nefterynok.info/novosti/v-yanvare-2019-ukrgazdobycha-rezko-snizila-dobychu-gaza-na-2

Как ранее сообщали в «Укргаздобыче» по итогам 2018 года компания добыла 15 496 млн куб м газа, что является рекордным показателем годовой добычи за последние 25 лет. Вместе с этим, по данным экспертов, госкомпания существенно нарастила потери газа.

І ключове.....госкомпания существенно нарастила потери газа. . Запасів газу вистачить для проходження зими, - Коболєв - Цензор.НЕТ 5851
В них що. також лічильники відсутні ?
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Ну да, а там уже новый президент, новое правительство и новый глава Нафтогаза будут разгребать то, что вы наворотили за эти 5 лет.
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Нет, нового уже долго не будет, это очевидно.
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Тогда Барыга будет называться Мугабенко или Х...ленко.
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Возле открытого газового вентиля тихо плачет Миллер пытаясь его закрыть ..

Тщетно ... Запасів газу вистачить для проходження зими, - Коболєв - Цензор.НЕТ 6625
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"золотые слова"- в кассе уже отсчитали..
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пригадується після аналогічних слів минулого року почалась "акція" #прикрути
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Доплатил до субсидии 600 гр - сделал дома 16 градусов....- жду следующей платижки....
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Каждый дерь эту отвратительную рожу вставляют! Нечего больше написать? Или рекламаа от цензора?
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Газ херня,главное что бы мама в штатах не сдохла с голоду.
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В Мариуполе уже который день тепло. Прикольно наблюдать, что в половине квартир открыты окна - душно. Люди на улицах часто разговаривают о том, что непонятно зачем так топить. Почему нельзя убавить температуру, сэкономить топливо. Безумные бабки хвастаются, что в их квартирах особенно жарко ещё потому, что горят комфорки газовых плит. Дышать поэтому нечем и приходится держать окна открытыми. Платить не надо - субсидии.
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Оце житуха в Маріуполі!Одна баба сказала.... А по всій Україні газ урізали так, що мало хто в норму втискається.
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Запасов газа хватит , я перешел на дрова и электроотопление .
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А я винятково на дрова. І нічо, нормальнєнько так, якщо ще й врахувати, що я навозив їх власним авто за літо й осінь у вигляді сушняку акації. Процес переходу на дрова я назвав "Моя боротьба"
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И сказало рыженькое Мы: "Газу хватит до конца зимы, а потом хохол снимай штаны". Главное, до выборов сволоте простоять, ведь люблю я очень свою мать.
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"для спокойного похождения зимы"
кобилєву переживати нічого, це ж не йому прикрутять в разі чого

"Мы заходили с рекордно высокими запасами, поэтому у нас такая тактика работы с рынками сейчас: мы пытаемся покупать по меньшей цене и не покупать, когда цена высокая".

І минулого року була така зимова "тактика", якраз перед акцією "прикрути"

"Это наш план управления запасами и оборотным капиталом. Это все идет по плану".

План втечі з баблом?
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...если эту курву придушить ,то хватит не на одну зиму и не по этим ценам..
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЗапасов газа хватит для прохождения зимы, - Коболев
 
 
 
 
 
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