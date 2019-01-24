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Все про:выборы (20889) Тимошенко (24072) Коэльо (4)

 Фильм с Коэльо не агитационный, а биографический, - пресс-служба Тимошенко

В ВО "Батькивщина" заявили, что фильм о кандидате в президенты Юлии Тимошенко с бразильским писателем Пауло Коэльо является биографическим, а не агитационным.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока, передает Цензор.НЕТ.

"Во время торжественного съезда партии "Батькивщина" 22 января в Киеве был показан биографический фильм о жизненном пути Юлии Тимошенко. Такие фильмы биографические мы готовили и на предыдущие выборы. Демонстрация таких материалов является устоявшейся традицией во время выдвижения ведущих политиков в Европе, США и фильм был сделан и позиционирован как биографический, а никак не агитационный", - отметила пресс-секретарь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Я никогда не записывал никаких сообщений с поддержкой ее кандидатуры", - Коэльо об использовании на выдвижении Тимошенко ролика с его интервью. ВИДЕО

Она добавила, что в ленте использовалось архивное и современное видео.

"Там были и члены семьи, бывший президент Польши Александр Квасьневский, известный писатель Пауло Коэльо. Интервью с Коэльо в 2010 году записал хорватский режиссер Яков Седлар, который подготовил того года фильм "Юлия". У этого режиссера есть все права на показ, которые он нам и передал - все права и материалы", - пояснила она.

По ее словам, в "Батькивщине" обратились к хорватскому режиссеру Якову Седлару и он подтвердил, что передал им все права на фильм и верный перевод слов Коэльо и рассказал, что записал видео с писателем в 2010 году в его доме в Женеве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Известный писатель Пауло Коэльо поддержал украинцев: "Станьте теми, кем вы являетесь". ФОТО

Кроме того, пресс-секретарь отметила, что эти же фрагменты видео с Коэльо были использованы в предыдущих фильмах прошлых выборах 2010 и 2014 годов и тогда писатель их не комментировал.

Во вторник, 22 января, в ходе съезда ВО "Батькивщина" зрителям показали фильм, в одном из отрывков которого писатель Коэльо одобрительно высказывается о Тимошенко. Сам Коэльо позже заявил: "Я никогда не записывал никаких сообщений с поддержкой ее кандидатуры"

Источник: https://censor.net.ua/n3108018
 
   
 Топ комментарии
 
Так она же сама эти помои на себя выливает. Ведь это же не Порошенко заставляет ее постоянно врать...
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Только используют его как агиатцию! Фильм с Коэльо не агитационный, а биографический, - пресс-служба Тимошенко - Цензор.НЕТ 8386
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До чого тут помиї? А яка має бути реакція на відверту брехню?
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Сподіваюсь в цьому біографічному фільмі розповідають про її затримання в аеропорту з діамантами, про кримінальну справу в московії яку закрирли після підписання кабального логовору про ціну на газ...Фільм з Коельйо не агітаційний, а біографічний, - прес-служба Тимошенко - Цензор.НЕТ 3899
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Да что там Коэльо
Вот шидевер, незабываемый в веках:
Убить Юлю
"...- Господи, как же трудно!..

Она стояла у окна, глядя, как внизу, у подножия Кабмина, по светящейся под вечерними огнями брусчатке проносились автомобили, маленькие и аккуратные, словно игрушечные...

Она ждала Витю Лузеныка, поэтому подарила себе две короткие минуты блаженства: вынуть затекшее за день тело из мощного кресла, пройтись по кабинету, остановиться у окна, за которым проносилось то, что, собственно, и называется у нормальных людей «жизнью»...

Нет, она с самого начала понимала, что будет непросто, что самое большое счастье будет и самым неподъемно трудным, что спать придется по четыре часа в сутки (это если повезет), и понимая это, перевезла несколько платьев и все, что нужно для ванны, сюда, в величественное белое здание с колоннами...

Нет, она ошиблась в другом, не предполагая, что саботаж будет мощным и безошибочно организованным, как фашистский план «Барбаросса». Что Петя Полошенко, Мартынко, Третьяк и компания будут не просто вставлять палки в колеса, - если бы, это ерунда, этого она ожидала! - а начнут действовать безукоризненно и слаженно, жестко и расчетливо...

В другой ситуации Юля бы даже восхитилась такой организованностью. Но это - в другой... А сейчас перед ней уже в который раз стеной встали лица людей мятежного ночного Майдана - десятки, сотни тысяч... Исколотые пургой, красные от мороза и тревог, с такими живыми, полными Мужества, Веры и Достоинства глазами... Это же не ее, Юлину, это их огромную общую победу сейчас планомерно воруют, заранее разбивая на параграфы и финансовые потоки, спокойные упитанные люди в неброских костюмах за три тысячи долларов... И руководит ими не кто-нибудь, а Петя - тот самый, который тоже иногда тяжело поднимался по скрипучим ступеням майдановской сцены, на ходу набрасывая на бычью шею куцый помаранчевый шарфик...

Петя, Петя... Когда же ты начал планировать, как именно отберешь у своего народа выстраданный шанс на человеческую жизнь?

Ответ - беспощадный, единственно верный - пришел сразу же. Конечно же, еще тогда, в дни великого народного подвига, стоя рядом с ней и Президентом, вдыхая пьянящий воздух первой за долгие годы свободы. А может, еще раньше? Когда Полошенко с подельниками поняли, что ни Рыжий, ни Кандидат не пустят их к корыту, места заняты другими, нужно идти ва-банк, революция - так революция, хрен с ней, даст Бог, население быстро успокоится, а к обманам и «разводам»- нашим людям не привыкать...

Юля взяла со стола пластиковый тюбик «Визина», капнула в покрасневшие от суточного напряжения глаза;

- Ладно, с этими-то все ясно, но Президент!.. Что они сделали с ним?! Он все реже и неохотнее снимает трубку, когда она звонит, да и говорит то раздраженно, то с какой-то терпеливой безысходной усталостью... И это сейчас! Сейчас, когда- разгребаются прогнившие завалы четырнадцатилетней давности, когда страна- дышит надеждой на воскресение и счастье, когда ее, премьерские, решения должны восприниматься людьми, как их ОБЩИЕ, ЕДИНЫЕ, НАРОДНЫЕ!.. Когда так важно, чтобы они постоянно- были рядом!..."
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..О СКОЛЬКО НАМ ОТКРИТІЙ ЧЮДНИХ
ГОТОВЯТ НАМ 'ШТАБНИЕ' ЮЛІАННИ Фільм з Коельйо не агітаційний, а біографічний, - прес-служба Тимошенко - Цензор.НЕТ 8271
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...передвиборча БРУДНА війна .. ширма для антиукраїнської діяльності в інфопросторі України фсб росії і ГАНЕБНОГО клону тролів під дахом мінсрець .. уколови нуси палії і пр .. ця "братія" створила полігон для ЗОМБУВАННЯ українців .. всіх інших БЛОКУЮТЬ стирають спамлять стадом тролів ... в ІГНОР і ГАНЬБА ... уже НЕможливо розрізнити де троль фсб раші .. а де мінсрець - но ГАВКАЮТЬ в унісон .. такий собі собачий хор ...і лайкають одне-одному ..кількість НЕпоказник -- у цеї банди МІНСРЕЦЬ сотні планшетів з фейковими акаунтами ... Громадяни УСЕ розуміють...
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за Злочини ..Геноцид українців .. не загорами .. Суд Людський і Божий знайде це плем"я.... і їх підгавкувачів - ГНИД
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Заспокойтесь ви всі з цим Коєльо,він вже дав інтервью,де заперечує,що дав які-небудь слова підтримки ЮВТ --знову БРЕХНЯ!!!! Як завжди.
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Сьогодні у соіі свято з ранку, свіженьких помий налили в корита)) Рохкають весело, розбризкують))
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Ну як Дніпровець ти мабуть знаєш про ЮВТ майже все,доречі,будинок на спуску її,чи таки ТЬОТІ?
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...в который раз повторю самое точное про Тимошенко - КАЖДЫЙ ДУРАК МОЖЕТ ПОЙМАТЬ ЕЕ НА БРЕХНЕ, А ВЫ ПОПРОБУЙТЕ ПОЙМАТЬ ЕЕ НА ПРАВДЕ! (С)
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І де ж тут спіймали на брехні? Придумали міф, що Коельо агітутував за Юлю, а коли виявилось це не правдою то всі почали біситися. Десь хтось шось недочув, недодививсь і от маєш черговий бруд висмоктаний з пальця!
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Слушай, ловитель!!! Мы выбирали президента в 2015 году с "гаслами" выбери президента-останови войну!! Начинай ловить!!! 2019 год война в Украине 5 лет!!!!! ПАРИРУЙ!!!
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ты от чьего имени "мыкаешь" про выборы? имей привычку говорить и отвечать за себя. Я, кстати, за Порошенко не голосовал, а вот теперь буду, потому что, сравнивая и выбирая, никого лучше не вижу. Армия, язык, вера - это то без чего не может быть реальной независимости, имея в виду исторические и менталитетные "особенности" нашего соседа!...а что касается войны, она бы и закончилась еще тогда только начавшись, если бы не прямое вмешательство ВС параши или ты тоже думаешь, там шахтеры воюют, а оружие и снаряды в шахтах добывают и командуют ими чапаевы-самоучки...
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Брехня,Наклеп,лайка,брудна демагогія,ідіотизм що"плавно переходить" в зраду
"ТАНЦІ НА КІСТКАХ" або юлєботи Цензора:
Sea Rover
Ты забыл упомянуть рассказ мамы ещё одного персонажа: хотела мама послать петю за хлебом,начала искать кошелёк чтобы дать деньги,а кошелька то и нет.Петя,а где кошелёк?Где,где - в Панаме'.

Ruslan Tkachenko23.01.2019 14:24
Враг моего врага мой союзник, не вижу проблем!!
UA des_104 \хуйло твой союзник???
UA Ruslan Tkachenko
если завтра Хуйло пристрелить ПЕТЮ то да будет союзником! я верю не словам а делам!!


Днепропетровец
Сьогодні у соіі свято з ранку, свіженьких помий налили в корита)) Рохкають весело, розбризкують))
UA LeOnid Tkachenko
Слабенько, слабенько.
НЕЗАМЕТИТЬ ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА-порошенко??????
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Бедная Юля, а кто этот фильм спонсировал?
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Когда эта старая обезьяна уже на пенсию пойдет !!! Всю жизнь брехала и крала . крала и брехала прокацапская скотиняка !!! Что то неслышно и невидно ее протеже Савченко -- вот с ней бы фильм агитационный был в тему ( как Я стала агентом ФСБ )
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"Під час урочистого з'їду партії "Батьківщина" 22 січня в Києві було показано біографічний фільм про життєвий шлях Юлії Тимошенко. Такі фільми біографічні ми готували і на попередні вибори. Демонстрація таких матеріалів є усталеною традицією під час висунення провідних політиків у Європі, США і фільм був зроблений і позиціонований як біографічний, а ніяк не агітаційний", - наголосила речниця.ЦІЛКОВИТО У ДЕМАГОГІЧНОМУ СТИЛІ ТИМОШЕНКО.

так,на заході під час кампаніїї пускають подібні фільми..з якимись відомими людьми.
Але тоді,коли людина має ХОЧ ЯКЕСЬ ВІДНОШЕННЯ ДО ПАРТІЇ.
а не за принципом -"наші партійці теж люблять Коельйо"

Фільм з Коельйо не агітаційний, а біографічний, - прес-служба Тимошенко - Цензор.НЕТ 6556
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Paulo Coelho: "I never recommended any message supporting her current candidacy; even if I( like her as a person, Ukraine politics is none of my business". Картина маслом.
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юлькіні фани вже і Коельо обгидили.
ніхто не має права кидати тінь на їхню крулеву.
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Ошибаешься, это не Юлькины фаны а Петины, это ни решили, что писатель агитировал и побежали спрашивать а оказалось вона как
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А оказалось, что тюля оболгала деда - предсказуемо)
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Оказалось, что соевые подставили деда, слова он говорил но не агитировал, да и агитировать не мог потому , что это говорилось в 2010 г ... Фільм з Коельйо не агітаційний, а біографічний, - прес-служба Тимошенко - Цензор.НЕТ 78
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Так він сам в твіттері написав, бо побачив ролік.
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Так он узнал себя в ролике или нет?.... и где в ролике сказано , что он поддерживает её как кандидата? Фільм з Коельйо не агітаційний, а біографічний, - прес-служба Тимошенко - Цензор.НЕТ 681
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А чего спрашивать, если-бы он отказался от своих наверное сказал-бы, а вот что он просто увидал ролик я сильно сомневаюсь, ему его подсунули .. Фільм з Коельйо не агітаційний, а біографічний, - прес-служба Тимошенко - Цензор.НЕТ 8784
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главным Коэльо был до и во время сьемок фильма, потом все "права" на все единоличным решением (другого у нее быть и не может) перешли к ВОНАПРАЦЮЕ …
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Да уж, соевые (( И на таких 'бомбах' и 'компроматах ' вы собираетесь подломить Юлин рейтинг?
Смешно))
'Коэльо этого не говорил' с одной стороны и Роттердам с мальдивами и панамскими слепыми офшорами во время войны - с другой.
Та канешна, Коэльо - намного весомее (((
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у юлі теж є офшори, вона у цьому первопроходец.
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Ксения, так дальше пойдёт, мы узнаем, что и у вас есть офшоры ))
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"Схемы" уже не честные журналисты-расследователи и врут?

У семьи Юлии Тимошенко нашли оформленную на офшор сеть ломбардов в Украине.

Семья Юлии Тимошенко получила доход в 2,4 млн грн от кипрской компании Diafox Consulting Limited, на которую в Украине оформлена сеть ломбардов "Дешева готівка".
Центральный офис ломбарда находится в партийным здании и "защищен" депутатской приемной избранника от БЮТ Сергея Власенко, говорится в расследовании программы "Наші гроші з Денисом Бігусом", передает БизнесЦензор.
Источник: https://biz.censor.net.ua/v3033995
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Извиняюсь, не "Схемы", а "Наші гроші з Денисом Бігусом".
Но они же тоже честные?
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було би дуже добре, може незабаром розбагатію раптово..
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Так..
Юля- геній.


популізму,демагогії і брехні.

лише їй вдалось спростувати народну мудрість"з неправдою світ обійдеш,та назад не вернешся"
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Если "биографический" фильм использовать для агитации, то он уже становится "агитационным"!
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Тебе его по телеку показывали? фильм был показан на партийном съезде Фільм з Коельйо не агітаційний, а біографічний, - прес-служба Тимошенко - Цензор.НЕТ 2109
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Фильм не биографичский, а порнорафический.
Жанр - политическое порно.
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порохоботам мабуть нема більш чим займатись ніж шукати і ловити бліх. і потім приходять в такий захват якщо щось знайдуть. я не здивуюсь якщо ця блоха від вас самих. що хтось сумнівається що перевіряли військових що виступили на сцені, і не полінувались поїхати до коєльо і спитати чи не записував він недавно якихось відеозвернень на підтримку тимошенко.
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100% , Военные наверное послали а писателя обманули, ведь они не интересовались говорил-ли он эти слова, а только поддерживал или нет, думаю у них с писателем получилось не очень , могут быть последствия
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Ахахаха))))) тюля с зелей - двое из ларца, одинаковы с лица...
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Про те що Пауло Коельйо, котрий агітує за Тимошенко хворіє на шизофренію у фільмі згадали, чи делікатно промовчали?
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не підказуй юлєфанам, це ж для них зачіпка.
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Хай докажуть чи пив пігулки він коли хвалив Тимошенко. Бо минулого року він пролікувався.
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Якщо й буде- то недовго. Далі- губернатором малоросійської області. Збуджуєшся на аніме, Віктор?
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Коельо реално підтвердив своє захоплення Тімошенко, як видатним, українським політичним діячем. Але підкреслив, що він в українській президентській компанії участь не бере. А у Юлі в роліку про про президентську нічого сказано і не було.
__________________
Мінстецькі явно працюють на Юлю. Не підняли б вони вой на цю заяву Коельо, то і ролік мало б хто подививсь. В мене підозри, що Юля стецькам приплачує за рекламу. Тільки де Юля на це бере гроші? Хм.
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Розслабтесь, Коельйо - громадянин Бразилії, а згідно українського законодавства, іноземці не можуть агітувати на виборах. Невже, хтось думає, що в штабі Тимошенко про це могли не знати? Він не агітує і крапка, як любив казати бджоляр Ющ.
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бл..ська демагогія.

звичайно-Закони України стосуються громадян України..
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а дельфины еще не выступали с поддержкой бабЮльки?
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Вже зробив колекцію таких демотиваторів на Юлю і вишлю їх всі Коельо на ФБ. Переконаний, що письменник ще раз зробить пояснення(можливо навіть українською), що він Юлю дуже поважає, як і раніше))
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Так він вже зробив заяву. Поважати поважає, але говорив не те, що в фільми озвучили, за Бабцю голосувати не закликав, і використовувати себе в її виборчій компанії згоди не давав.
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Молодець Коельо! Не відмовивсь від свойого захоплення Тімошенко, як видатного українського держдіяча! Але в укрполітику іноземці(окрім кацапів) не втручаються, і це правильно.
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Томос заявив, що він не агітує на виборах за Порошенка
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А як бути з приведенням Петра до лику святих? Відкладається?
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Відкладається. Він співбесіду не пройшов.
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Ну це виробництво мінстеця. А у Пєті є ікони мальовані з нього самого і його сім'ї, які висять в церквах, які він опікує
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Так а який сенс в тому щоб згадувати щось хороше. Тут в коментарях лише і вміють, що Тимошенко з брудом мішати, та за це грощі отримувати.
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так и съезд похоже порнографический. Если нет друзей - так надо их выдумать, пипл схавает, но шото пошло не так...
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писатели куэлии всякие - енто теперь не тренд.

даешь видео тимашенки с Илоном Маскоммм !!!!!!!!

тесла на орбите с тимашенкой - вот енто да-а-а!!!!

5 миллиард прасмотров гарантировано!!!!!
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Скоріше буде лопата і примусова працелваштування на будівництві доріг по суду для мінстецьків за співучасть з ОЗУ"Шпигун і його шобла". Тесли з Маском поки що не буде. Тімошенко треба якийсь час, щоб після абинеюлєк країну до тями привести
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ВВС:
https://www.bbc.com/ukrainian/news-46984823

У прес-службі Юлії Тимошенко пояснили, що інтерв'ю з письменником Пауло Коельйо, показане у фільмі під час з'їзду ВО "Батьківщина", було знято у 2010 році, а сам фільм був біографічним, а не агітаційним.
У вівторок, 22 січня, під час з'їзду партії глядачам показали фільм, в одному з уривків якого Коельйо схвально висловлюється про Тимошенко.


Після цього бразильський письменник заявив, що ніколи не підтримував кандидатуру Юлії Тимошенко на президентських виборах. Про це він написаву своєму Twitter.

"Я ніколи не записував жодних повідомлень з підтримкою її кандидатури. Навіть якщо вона подобається мені як людина, українська політика - це не моя справа", - заявив Коельйо."Кіборги Юлі": що говорять військові, які публічно підтримали ТимошенкоПівжиття в політиці. Як це робила Юлія Тимошенко
Якщо вірити перекладу інтерв'ю письменника, продемонстрованому у фільмі, то Коельйо каже, що двічі зустрічався з Тимошенко і вважає її харизматичною людиною, яка "здатна керувати країною".

ЯКІСЬ ЩЕ КОМЕНТИ ПОТРІБНІ? Фільм з Коельйо не агітаційний, а біографічний, - прес-служба Тимошенко - Цензор.НЕТ 7345
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Коэльо и не отрицает сказанного. Сейчас ему все равно, а тогда нет, он ведь человек творческий. Главное, что Юлия ему симпатична
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Политика Украины Коэльо не интересна, он уважает Юлию Владимировну как человек и этим все сказано.
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От читаю коментарі і дивуюсь. Пауло Коельйо висловив симпатію до особистості Юлії Тимошенко в 2010 році і зараз підтвердив свої слова. Про що можна дискутувати. а де ви взяли брехню це мені хтось пояснить??
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Цю брехню взяли зі стелі в яку плювали, коли думали на скільки ціни підіймати. Зовсім нема чим зайнятись людям.
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Юля Володимирівна давно у політиці, і про нею можуть багато осіб сказати безліч позитивних речей. Знайшли проблему на рівному місці
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Прочитавши це все не розумію в чому суть дискусії? Була брехня, брехню розвіяли! Все.
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Суть дискусії в тому, щоб оббрехати Юлію Володимирівну, що не дуже то вже і вийшло в певних осіб
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Коельо справжній режисер і не проводив ніяку агітацію.
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До того ж йому це не потрібно зовсім. Чого не скажеш про Зеленського з його новим серіалом.
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У стрічці члени родини та відомі люди ділилися своїми спогадами та враженнями про Юлію Тимошенко. Ніякої агітації.
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Я тобі таке саме можу про твого властіліна Пєтю в пейнті зробити за пару хвилин, хочеш?)
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ОгО Навіть такІ люди кажуть що Юлька прікольна. Про шо балаган я не зрозуміла, а от Коелі класний і дурні не скаже.
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Підтримую кожне слово Пауло Коельйо, тільки я агітую кожного з нас голосувати за ЮВТ, навідміну від письменника який висловив позитивні відгуки про особистість Тимошенко.
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коэльо говорил эти слова в фильме Юля хорватского режиссера Якова Седлера, снятого в 2010 году
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Коельо ні за кого не агітує і на з'їзді його слова не були використані в якості анітаціі. Його висловлювання про Юлію Тимошенко були використані в біографічному фільмі про Тимошенко, поряд з цитатами Квасневський, Кокса, і ряду інших політичних діячів.
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Так низько Йуля в очах громадян і за кордоном ще не падала з часів продажу порнофільмів.
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Пауло Коэльо автор замечательных книг и очень уважаемый человек, и его поддержка Юлии Владимировны даёт ещё больше уверенности в выборе президента!
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Ничего в фильме нет агитационного , он был показан на форуме где находились партийцы и сторонники Юли Владимировны мы хотели , мы смотрели! Вы чего беситесь?
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Серйозно, було все для своїх, так вони і тут вирішили замочити репутацію Тимошенко, Господи, просто вже й немає за що братись!
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Було б смішно, якби не було так страшно від нинішньої ціни на газ, друже. Заглянь ка в свою комуналочку за місяць, і теж посмійся!
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Заглянув.За грудень 810грн. Фільм з Коельйо не агітаційний, а біографічний, - прес-служба Тимошенко - Цензор.НЕТ 2138 Міг би оформить субсидію і взагалі не платить.
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Нікого він не агутіє, хто взагалі ці статті пише?
Вирізка його слів взагалі з фільму що був років 7 тому, чи я не права?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФильм с Коэльо не агитационный, а биографический, - пресс-служба Тимошенко
 
 
 
 
 
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