 Фильм с Коэльо не агитационный, а биографический, - пресс-служба Тимошенко

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока, передает Цензор.НЕТ.
"Во время торжественного съезда партии "Батькивщина" 22 января в Киеве был показан биографический фильм о жизненном пути Юлии Тимошенко. Такие фильмы биографические мы готовили и на предыдущие выборы. Демонстрация таких материалов является устоявшейся традицией во время выдвижения ведущих политиков в Европе, США и фильм был сделан и позиционирован как биографический, а никак не агитационный", - отметила пресс-секретарь.
Она добавила, что в ленте использовалось архивное и современное видео.
"Там были и члены семьи, бывший президент Польши Александр Квасьневский, известный писатель Пауло Коэльо. Интервью с Коэльо в 2010 году записал хорватский режиссер Яков Седлар, который подготовил того года фильм "Юлия". У этого режиссера есть все права на показ, которые он нам и передал - все права и материалы", - пояснила она.
По ее словам, в "Батькивщине" обратились к хорватскому режиссеру Якову Седлару и он подтвердил, что передал им все права на фильм и верный перевод слов Коэльо и рассказал, что записал видео с писателем в 2010 году в его доме в Женеве.
Кроме того, пресс-секретарь отметила, что эти же фрагменты видео с Коэльо были использованы в предыдущих фильмах прошлых выборах 2010 и 2014 годов и тогда писатель их не комментировал.
Во вторник, 22 января, в ходе съезда ВО "Батькивщина" зрителям показали фильм, в одном из отрывков которого писатель Коэльо одобрительно высказывается о Тимошенко. Сам Коэльо позже заявил: "Я никогда не записывал никаких сообщений с поддержкой ее кандидатуры"
Вот шидевер, незабываемый в веках:
Убить Юлю
"...- Господи, как же трудно!..
Она стояла у окна, глядя, как внизу, у подножия Кабмина, по светящейся под вечерними огнями брусчатке проносились автомобили, маленькие и аккуратные, словно игрушечные...
Она ждала Витю Лузеныка, поэтому подарила себе две короткие минуты блаженства: вынуть затекшее за день тело из мощного кресла, пройтись по кабинету, остановиться у окна, за которым проносилось то, что, собственно, и называется у нормальных людей «жизнью»...
Нет, она с самого начала понимала, что будет непросто, что самое большое счастье будет и самым неподъемно трудным, что спать придется по четыре часа в сутки (это если повезет), и понимая это, перевезла несколько платьев и все, что нужно для ванны, сюда, в величественное белое здание с колоннами...
Нет, она ошиблась в другом, не предполагая, что саботаж будет мощным и безошибочно организованным, как фашистский план «Барбаросса». Что Петя Полошенко, Мартынко, Третьяк и компания будут не просто вставлять палки в колеса, - если бы, это ерунда, этого она ожидала! - а начнут действовать безукоризненно и слаженно, жестко и расчетливо...
В другой ситуации Юля бы даже восхитилась такой организованностью. Но это - в другой... А сейчас перед ней уже в который раз стеной встали лица людей мятежного ночного Майдана - десятки, сотни тысяч... Исколотые пургой, красные от мороза и тревог, с такими живыми, полными Мужества, Веры и Достоинства глазами... Это же не ее, Юлину, это их огромную общую победу сейчас планомерно воруют, заранее разбивая на параграфы и финансовые потоки, спокойные упитанные люди в неброских костюмах за три тысячи долларов... И руководит ими не кто-нибудь, а Петя - тот самый, который тоже иногда тяжело поднимался по скрипучим ступеням майдановской сцены, на ходу набрасывая на бычью шею куцый помаранчевый шарфик...
Петя, Петя... Когда же ты начал планировать, как именно отберешь у своего народа выстраданный шанс на человеческую жизнь?
Ответ - беспощадный, единственно верный - пришел сразу же. Конечно же, еще тогда, в дни великого народного подвига, стоя рядом с ней и Президентом, вдыхая пьянящий воздух первой за долгие годы свободы. А может, еще раньше? Когда Полошенко с подельниками поняли, что ни Рыжий, ни Кандидат не пустят их к корыту, места заняты другими, нужно идти ва-банк, революция - так революция, хрен с ней, даст Бог, население быстро успокоится, а к обманам и «разводам»- нашим людям не привыкать...
Юля взяла со стола пластиковый тюбик «Визина», капнула в покрасневшие от суточного напряжения глаза;
- Ладно, с этими-то все ясно, но Президент!.. Что они сделали с ним?! Он все реже и неохотнее снимает трубку, когда она звонит, да и говорит то раздраженно, то с какой-то терпеливой безысходной усталостью... И это сейчас! Сейчас, когда- разгребаются прогнившие завалы четырнадцатилетней давности, когда страна- дышит надеждой на воскресение и счастье, когда ее, премьерские, решения должны восприниматься людьми, как их ОБЩИЕ, ЕДИНЫЕ, НАРОДНЫЕ!.. Когда так важно, чтобы они постоянно- были рядом!..."
ГОТОВЯТ НАМ 'ШТАБНИЕ' ЮЛІАННИ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за Злочини ..Геноцид українців .. не загорами .. Суд Людський і Божий знайде це плем"я.... і їх підгавкувачів - ГНИД
"ТАНЦІ НА КІСТКАХ" або юлєботи Цензора:
Sea Rover
Ты забыл упомянуть рассказ мамы ещё одного персонажа: хотела мама послать петю за хлебом,начала искать кошелёк чтобы дать деньги,а кошелька то и нет.Петя,а где кошелёк?Где,где - в Панаме'.
Ruslan Tkachenko23.01.2019 14:24
Враг моего врага мой союзник, не вижу проблем!!
UA des_104 \хуйло твой союзник???
UA Ruslan Tkachenko
если завтра Хуйло пристрелить ПЕТЮ то да будет союзником! я верю не словам а делам!!
Днепропетровец
Сьогодні у соіі свято з ранку, свіженьких помий налили в корита)) Рохкають весело, розбризкують))
UA LeOnid Tkachenko
Слабенько, слабенько.
НЕЗАМЕТИТЬ ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА-порошенко??????
так,на заході під час кампаніїї пускають подібні фільми..з якимись відомими людьми.
Але тоді,коли людина має ХОЧ ЯКЕСЬ ВІДНОШЕННЯ ДО ПАРТІЇ.
а не за принципом -"наші партійці теж люблять Коельйо"
ніхто не має права кидати тінь на їхню крулеву.
Смешно))
'Коэльо этого не говорил' с одной стороны и Роттердам с мальдивами и панамскими слепыми офшорами во время войны - с другой.
Та канешна, Коэльо - намного весомее (((
У семьи Юлии Тимошенко нашли оформленную на офшор сеть ломбардов в Украине.
Семья Юлии Тимошенко получила доход в 2,4 млн грн от кипрской компании Diafox Consulting Limited, на которую в Украине оформлена сеть ломбардов "Дешева готівка".
Центральный офис ломбарда находится в партийным здании и "защищен" депутатской приемной избранника от БЮТ Сергея Власенко, говорится в расследовании программы "Наші гроші з Денисом Бігусом", передает БизнесЦензор.
Источник: https://biz.censor.net.ua/v3033995
Но они же тоже честные?
Юля- геній.
популізму,демагогії і брехні.
лише їй вдалось спростувати народну мудрість"з неправдою світ обійдеш,та назад не вернешся"
Жанр - политическое порно.
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Мінстецькі явно працюють на Юлю. Не підняли б вони вой на цю заяву Коельо, то і ролік мало б хто подививсь. В мене підозри, що Юля стецькам приплачує за рекламу. Тільки де Юля на це бере гроші? Хм.
звичайно-Закони України стосуються громадян України..
даешь видео тимашенки с Илоном Маскоммм !!!!!!!!
тесла на орбите с тимашенкой - вот енто да-а-а!!!!
5 миллиард прасмотров гарантировано!!!!!
https://www.bbc.com/ukrainian/news-46984823
У прес-службі Юлії Тимошенко пояснили, що інтерв'ю з письменником Пауло Коельйо, показане у фільмі під час з'їзду ВО "Батьківщина", було знято у 2010 році, а сам фільм був біографічним, а не агітаційним.
У вівторок, 22 січня, під час з'їзду партії глядачам показали фільм, в одному з уривків якого Коельйо схвально висловлюється про Тимошенко.
Після цього бразильський письменник заявив, що ніколи не підтримував кандидатуру Юлії Тимошенко на президентських виборах. Про це він написаву своєму Twitter.
"Я ніколи не записував жодних повідомлень з підтримкою її кандидатури. Навіть якщо вона подобається мені як людина, українська політика - це не моя справа", - заявив Коельйо."Кіборги Юлі": що говорять військові, які публічно підтримали ТимошенкоПівжиття в політиці. Як це робила Юлія Тимошенко
Якщо вірити перекладу інтерв'ю письменника, продемонстрованому у фільмі, то Коельйо каже, що двічі зустрічався з Тимошенко і вважає її харизматичною людиною, яка "здатна керувати країною".
ЯКІСЬ ЩЕ КОМЕНТИ ПОТРІБНІ?
Візуальний оповідач · 30 хв.
Ділові фотосесії з Давоса,
майстер-клас від багіні 😎
Вирізка його слів взагалі з фільму що був років 7 тому, чи я не права?