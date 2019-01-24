 Фильм с Коэльо не агитационный, а биографический, - пресс-служба Тимошенко

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока, передает Цензор.НЕТ.

"Во время торжественного съезда партии "Батькивщина" 22 января в Киеве был показан биографический фильм о жизненном пути Юлии Тимошенко. Такие фильмы биографические мы готовили и на предыдущие выборы. Демонстрация таких материалов является устоявшейся традицией во время выдвижения ведущих политиков в Европе, США и фильм был сделан и позиционирован как биографический, а никак не агитационный", - отметила пресс-секретарь.

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Она добавила, что в ленте использовалось архивное и современное видео.

"Там были и члены семьи, бывший президент Польши Александр Квасьневский, известный писатель Пауло Коэльо. Интервью с Коэльо в 2010 году записал хорватский режиссер Яков Седлар, который подготовил того года фильм "Юлия". У этого режиссера есть все права на показ, которые он нам и передал - все права и материалы", - пояснила она.

По ее словам, в "Батькивщине" обратились к хорватскому режиссеру Якову Седлару и он подтвердил, что передал им все права на фильм и верный перевод слов Коэльо и рассказал, что записал видео с писателем в 2010 году в его доме в Женеве.

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Кроме того, пресс-секретарь отметила, что эти же фрагменты видео с Коэльо были использованы в предыдущих фильмах прошлых выборах 2010 и 2014 годов и тогда писатель их не комментировал.

Во вторник, 22 января, в ходе съезда ВО "Батькивщина" зрителям показали фильм, в одном из отрывков которого писатель Коэльо одобрительно высказывается о Тимошенко. Сам Коэльо позже заявил: "Я никогда не записывал никаких сообщений с поддержкой ее кандидатуры"