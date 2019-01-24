 Порошенко в Давосе: Во время войны мы имеем цифры здоровой экономики: экономический рост - 3,4%, инфляция - ниже 10%. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

Глава государства напомнил, что было подписано соглашение о свободной торговле с Канадой, а несколько дней назад - Соглашение о свободной торговле с Израилем.

"Мы верим в открытый мир. Мы верим в необходимость снятия барьеров в международной торговле. Мы верим в важность улучшения инвестиционного климата в Украине", - отметил он. Глава государства сообщил, что Украина поднялась еще на 5 ступенек в рейтинге Doing business.

Отдельно Президент подчеркнул, что Украина выполняет меморандумы с МВФ.

"Мы - единственная власть, которая выполнила 6 меморандумов по сотрудничеству с международными финансовыми организациями. Такого никогда не происходило в Украине. Почему? Потому что мы держим слово. Мы очень решительны в реформах и реформы приносят важные результаты", - подчеркнул Глава государства.



Фото: пресс-служба Президента

Петр Порошенко также отметил, что удалось обеспечить экономический рост на уровне 3,4%, инфляция ниже 10% по сравнению с 45% в 2015 году, бюджетный дефицит менее 2%. "Во время войны мы имеем цифры здоровой экономики. Благодаря вам. Благодаря вашему доверию", - сказал Президент.

Глава государства сообщил, что за последний год в Украине было открыто 83 новых завода при поддержке инвесторов, а за 4 года построено 238 предприятий.

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"В 2014 году было трудно. Не только для меня как для Президента страны в состоянии войны. А трудно для вас, поскольку для Президента Чакрабарти (Президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти. - Ред.) было трудно поверить в Украину и оставлять инвестиционную позицию открытой. Было трудно для Лакшми Миттала (Председатель Совета директоров компании "АрселорМиттал". - Ред.) Сделать важное решение относительно инвестиций в миллиард долларов для улучшения технологий, для улучшения экологии", - отметил Петр Порошенко.

Глава государства отметил, что во время встреч ни разу не услышал жалоб со стороны бизнеса о налоге на добавленную стоимость или о деятельности правоохранительных органов. "Это четкий месседж об улучшении ситуации в Украине. Хочу заверить, что мы не остановим реформы, не прекратим борьбу с коррупцией. В феврале мы завершаем процедуру создания Антикоррупционного суда вместе с НАБУ и САП, которые являются абсолютно независимыми. 2600 коррупционеров уже получили приговор суда и заключение. Это то, что нужно донести людям", - подчеркнул Президент.

Отдельно Глава государства отметил, что вчера в Лондоне Национальный банк Украины получил награду прозрачности в банковском секторе. "Это результат нашей борьбы с коррупцией в банковской сфере", - сказал он.