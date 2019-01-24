 Порошенко в Давосе: Во время войны мы имеем цифры здоровой экономики: экономический рост - 3,4%, инфляция - ниже 10%. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.
Глава государства напомнил, что было подписано соглашение о свободной торговле с Канадой, а несколько дней назад - Соглашение о свободной торговле с Израилем.
"Мы верим в открытый мир. Мы верим в необходимость снятия барьеров в международной торговле. Мы верим в важность улучшения инвестиционного климата в Украине", - отметил он. Глава государства сообщил, что Украина поднялась еще на 5 ступенек в рейтинге Doing business.
Отдельно Президент подчеркнул, что Украина выполняет меморандумы с МВФ.
"Мы - единственная власть, которая выполнила 6 меморандумов по сотрудничеству с международными финансовыми организациями. Такого никогда не происходило в Украине. Почему? Потому что мы держим слово. Мы очень решительны в реформах и реформы приносят важные результаты", - подчеркнул Глава государства.
Петр Порошенко также отметил, что удалось обеспечить экономический рост на уровне 3,4%, инфляция ниже 10% по сравнению с 45% в 2015 году, бюджетный дефицит менее 2%. "Во время войны мы имеем цифры здоровой экономики. Благодаря вам. Благодаря вашему доверию", - сказал Президент.
Глава государства сообщил, что за последний год в Украине было открыто 83 новых завода при поддержке инвесторов, а за 4 года построено 238 предприятий.
"В 2014 году было трудно. Не только для меня как для Президента страны в состоянии войны. А трудно для вас, поскольку для Президента Чакрабарти (Президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти. - Ред.) было трудно поверить в Украину и оставлять инвестиционную позицию открытой. Было трудно для Лакшми Миттала (Председатель Совета директоров компании "АрселорМиттал". - Ред.) Сделать важное решение относительно инвестиций в миллиард долларов для улучшения технологий, для улучшения экологии", - отметил Петр Порошенко.
Глава государства отметил, что во время встреч ни разу не услышал жалоб со стороны бизнеса о налоге на добавленную стоимость или о деятельности правоохранительных органов. "Это четкий месседж об улучшении ситуации в Украине. Хочу заверить, что мы не остановим реформы, не прекратим борьбу с коррупцией. В феврале мы завершаем процедуру создания Антикоррупционного суда вместе с НАБУ и САП, которые являются абсолютно независимыми. 2600 коррупционеров уже получили приговор суда и заключение. Это то, что нужно донести людям", - подчеркнул Президент.
Отдельно Глава государства отметил, что вчера в Лондоне Национальный банк Украины получил награду прозрачности в банковском секторе. "Это результат нашей борьбы с коррупцией в банковской сфере", - сказал он.
Вот, парадокс!
Сенсація дня - Хуйло не приїхало в Давос, бо засцєло.
Петро Олексійович проводить робочі зустрічі.
Порошенко в Давосе в прошлый раз останавливался в лучшем отеле с потолком со стразами, а в это время представители стран- спонсоров Украины ютились в эконом вариантах даже в пригородах Давоса - деньги , тупые , экономили.
Хотя , будучи, заграницей, я никогда не критикую порошенко, это наше, так сказать, внутреннее горе. Просто обидно, что реальные победы и взлеты , которые могли бы быть, порошенко заменил на обычный треп.
Вы провоцируете , а потом несётесь и думаете, что ваш стук никто не видит?
Если обещаете не лгать, могу вам ответить
До речі, про "хіжину дяді Тома".. Там поруч з злиденною і зубожілою вашою Юлькою могли собі дозволити переночувати лише одну ніч (одну!) лише найбідніші саудівські і кувейтські бедуїни, що приїхали туди на верблюдах..
Можу собі лише уявити, як в неї боліла голова і дупа від того суцільного гармидеру
Вот взял базу отдыха Кондитерской фабрики Карла Маркса, сказал пошли все нах..., ну подальше, теперь я здесь живу. Даже церквушку себе там замутил, ну так чтобы ничем хуже чем у Януковоща было, теперь наверное там Томос хранит.
На организованный зарубежный отдых в 2018 выехало 1,6 млн. украинцев, для сравнения до войны в 2013 г. - 1,45 млн. (и это с Крымом и Донбассом).
Так для прикладу
- ВВП Бангладеш в 1990р 31млрд долл в 2017р 250млрд долл.
- ВВП України відповідно по рокам 91 і 112 млрд долл
Інвестиції (тобто прогнозований завтрашній ВВП) Україна 0,5 млрд і Бангладеш 2 млрд, або 0,45% від ВВП Україна і 0,8% віл ВВП Бангладеш. Тобто різниця між нашими "братніми" країнами буде наростати.
Та до чого тут Бангладеш - програли ми вже Бангладеш. Давайте хоч від Непала не відставати.
Непал і Україна - далі дані ВВП у млрд долл, інвестиції і інвестиції у відсотках від ВВП:
- ВВП 112 Україна/ 24 Непал, інвестиції 0,5 і 0,3, відсотки до ВВП 0,45 і 1,25. Тобт оми поки випереджаємо Непал але за років 5 (після 2-го терміну Порошенко ?) будемо і від них відставати. Від Непала !!!!!! Країна з населенням 29 млн чол, без природніх ресурсів, без індустріальних традицій, без землі врешті решт так як на скалах в високогір'ї з розрідженим повітрям !!!!!!!
Вмене питання до захисників сьогоднішньої влади - ви в своєму розумі взагалі ?????? Куди ви пхаєте країну ???????? Ваша ціль - познущатись з населення ?
І на закуску тим ідіотам, які вірять що Порошенку просто потрібно час. Дані Мінфіну України інвестиції в країну за 2016,17 і 18-й роки відповідно 3.2,2.2 і 1.5 млрд долл відповідно - щорічне падіння. Час для чого потрібний - щоб звести до 0 інвестиції ? При Ющенку в 2008-му був історичний максимум 10 млрд. В Кореї (аналогічне населення Україні) більше 50млрд за рік.
Украину ждет или инфляция, или стагнация.заложеннные при реструктуризации долгов потужным рехворматором мина начинает свою работу.нас і уряд чекає великий сюрприз по VRI варантам, які були випущені в процесі реструктуризації єврооблігацій в 2015 році. Виявляється, там просто не знають формулу і умов, на яких реструктуризували облігації. Ну а про рівень прогнозів по рівню ВВП України - взагалі можна і не говорити.
Уряд вважає виплати за випущеними VRI варантам "малоймовірним в середньостроковому періоді". В стратегії управління боргом вказана формула, яка не відповідає ні проспекту емісії VRI варантів, ні меморандуму на реструктуризацію єврооблігацій.
1) І так, в затвердженій Урядом стратегії управління боргом зазначено, що виплати по VRI варантам не відбуваються, якщо "реальний ВВП України становить менше 125,4 млрд. дол. США". Насправді в меморандуму на реструктуризацію і в проспекті емісії VRI варантів чітко зазначено, що "виплати по VRI варантам не відбуваються, якщо НОМІНАЛЬНИЙ ВВП України становить менше 125,4 млрд. дол. США".( ВВП України в 2018 році буде значно більше )
2) в затвердженій Урядом стратегії управління боргом, що виплати по VRI варантам не відбуваються, якщо "якщо зростання ВВП складає < 3%". Насправді в меморандумі на реструктуризацію і в проспекті емісії VRI варантів чітко зазначено, що якщо зростання РЕАЛЬНОГО ВВП складає < 3%;
гривневий ВВП України в 2018 році виросте на 11,7% і складе 3332,3 млрд грн. ЩО??? І це такий прогноз після того, як в першому півріччі ВВП України виріс на 20,1% в гривні?
В реальності за підсумками 2018 року Україна буде мати біля 3600 млрд грн ВВП України, біля 130 млрд дол в доларовому еквіваленті.
Кричущо неправильна формула та неправильні прогнози по ВВП призвели не тільки до неправильних висновків по виплатам VRI, а по розрахункам прогнозу щодо боргового навантаження України.
Від початку нарахувань виплат по VRI варантам у 2019 році Україну врятує девальвація національної валюти або інфляція. https://www.obozrevatel.com/economics/ukrainu-chekae-devalvatsiya-abo-inflyatsiya.htm
Настолько я глупый и то понимаю взял в долг 1 млн должен
заработать 1,5 млн 1,2 млн отдал остальное на развитие
Стабилизационный фонд не деньги готовые к вывозу,а предприятия
с новейшей технологией дающие прибыль
Рост цен даёт рост бюджета по налогам больше ничего
Сумы электрон , Центролит обьединение Фрунзе трубный химпром
на четверть работает а это 50000 рабочих мест
Создали цеха по производству таблеток и уппаковочной тары
«Если в целом оценить стоимость овощного корзины, то в января 2018 года он составлял 31,4 грн, тогда как год назад его стоимость составляла 23,3грн. То есть за год овощная корзина подорожала на 8,1 грн», - написал Дорошенко.
Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/108338-stoimost-borschevogo-nabora-v-ukraine-za-god-vyrosla-na-tret#ixzz5dXPWBnFa
Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард закликала президента України Петра Порошенка пришвидшити проведення реформ в Україні.
Про це йдеться у офіційному повідомленні МВФ за підсумками зустрічі Порошенка з Лагард у Давосі.
"Я мала гарну й конструктивну зустріч з Президентом Порошенком та його командою, під час якої ми обговорили останні економічні події та перспективи для України, а також реалізацію заходів в рамках угоди Stand-By, затвердженої виконавчою радою МВФ 18 грудня 2018 року", - підкреслюється в заяві.
Лагард висловила готовність МВФ продовжувати підтримку України разом з іншими міжнародними партнерами "у її реформаторських зусиллях під проводом президента Порошенка".
Водночас голова Фонду наголосила на необхідності прискорити реформи в Україні та перейти до більш потужного економічного зростання, "необхідного для стабільного поліпшення рівня життя людей".
https://www.epravda.com.ua/news/2019/01/24/644621/