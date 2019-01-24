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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Давос (279) Порошенко (16195) Форум (92) экономика (3477)

 Порошенко в Давосе: Во время войны мы имеем цифры здоровой экономики: экономический рост - 3,4%, инфляция - ниже 10%. ФОТО

Президент Петр Порошенко во время заседания Национального инвестиционного совета в Давосе отметил, что в Украине проводятся реформы, благодаря которым увеличиваются инвестиции и доверие к стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

Глава государства напомнил, что было подписано соглашение о свободной торговле с Канадой, а несколько дней назад - Соглашение о свободной торговле с Израилем.

"Мы верим в открытый мир. Мы верим в необходимость снятия барьеров в международной торговле. Мы верим в важность улучшения инвестиционного климата в Украине", - отметил он. Глава государства сообщил, что Украина поднялась еще на 5 ступенек в рейтинге Doing business.

Отдельно Президент подчеркнул, что Украина выполняет меморандумы с МВФ.

"Мы - единственная власть, которая выполнила 6 меморандумов по сотрудничеству с международными финансовыми организациями. Такого никогда не происходило в Украине. Почему? Потому что мы держим слово. Мы очень решительны в реформах и реформы приносят важные результаты", - подчеркнул Глава государства.

Порошенко в Давосе: Во время войны мы имеем цифры здоровой экономики: экономический рост - 3,4%, инфляция - ниже 10% 01
Фото: пресс-служба Президента

Петр Порошенко также отметил, что удалось обеспечить экономический рост на уровне 3,4%, инфляция ниже 10% по сравнению с 45% в 2015 году, бюджетный дефицит менее 2%. "Во время войны мы имеем цифры здоровой экономики. Благодаря вам. Благодаря вашему доверию", - сказал Президент.

Глава государства сообщил, что за последний год в Украине было открыто 83 новых завода при поддержке инвесторов, а за 4 года построено 238 предприятий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Порошенко и Меркель обсудили в Давосе миротворцев ООН на Донбассе и ситуацию в Азовском море. ФОТО

"В 2014 году было трудно. Не только для меня как для Президента страны в состоянии войны. А трудно для вас, поскольку для Президента Чакрабарти (Президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти. - Ред.) было трудно поверить в Украину и оставлять инвестиционную позицию открытой. Было трудно для Лакшми Миттала (Председатель Совета директоров компании "АрселорМиттал". - Ред.) Сделать важное решение относительно инвестиций в миллиард долларов для улучшения технологий, для улучшения экологии", - отметил Петр Порошенко.

Глава государства отметил, что во время встреч ни разу не услышал жалоб со стороны бизнеса о налоге на добавленную стоимость или о деятельности правоохранительных органов. "Это четкий месседж об улучшении ситуации в Украине. Хочу заверить, что мы не остановим реформы, не прекратим борьбу с коррупцией. В феврале мы завершаем процедуру создания Антикоррупционного суда вместе с НАБУ и САП, которые являются абсолютно независимыми. 2600 коррупционеров уже получили приговор суда и заключение. Это то, что нужно донести людям", - подчеркнул Президент.

Отдельно Глава государства отметил, что вчера в Лондоне Национальный банк Украины получил награду прозрачности в банковском секторе. "Это результат нашей борьбы с коррупцией в банковской сфере", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3108017
 
   
 Топ комментарии
 
Заседание в Давосе во время выступления Порошенко.
Порошенко в Давосе: Во время войны мы имеем цифры здоровой экономики: экономический рост - 3,4%, инфляция - ниже 10% - Цензор.НЕТ 2591
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и более 7 млн. заробитчан, которые своими переводами взращивают эту экономику, пока некоторые ее безбожно грабят
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Нарисовал циферки и теперь будет их везде совать, особенно бесит брехня про инфляцию в 9% и про 200 новых заводов на полляма рабочих мест.
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У нас здоровая экономика но без постоянных кредитов и роста тарифов настанет дефолт.))
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Ох и клоун. Економика у нас здоровая только дайте кредит ато мы сдохнем
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А каков рост доходов бизнеса пороха, управляемого "слепым трастом" ? Тоже 3% ? Так может пусть и страной "слепой траст" руководит, раз у него так хорошо получается?
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Раз война гибридная, значит и показатели роста такие же.
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Последний абзац статьи - это шедевр Порошенко в Давосі: Під час війни ми маємо цифри здорової економіки: економічне зростання - 3,4%, інфляція - нижче 10% - Цензор.НЕТ 8162
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Вот так вот живёшь обычной жизнью и даже нет времени осознать и заметить насколько ты счастлив, пока президент тебе не напомнит. А ведь сколько семей конфликтуют или распадаются из-за финансовых проблем и лишь по одной причине, что не знают темпы экономического роста. Любые финансовые проблемы в семье можно избежать всего лишь зная о снижении уровня инфляции. Ищите радость в мелочах! Поедая борщ думайте не о больших кусках мяса, а о том , что в тарелке на 3,4% борща больше чем в 15 году..Счастья всем!)
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Спасибо! Я не мог даже представить, насколько все замечательно!
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Ха-ха-ха. Нашел на кого ссылаться. Это на дерьмо Гужвы, который прячется от правосудия и которого выкупили шавки Бандюковича? Да, хороший лехторат у Юли Порошенко в Давосі: Під час війни ми маємо цифри здорової економіки: економічне зростання - 3,4%, інфляція - нижче 10% - Цензор.НЕТ 7114. Ну давай "за дружбу с расеей"
Порошенко в Давосі: Під час війни ми маємо цифри здорової економіки: економічне зростання - 3,4%, інфляція - нижче 10% - Цензор.НЕТ 4039
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Особенно показательно то, что война никак не влияет на доходы главнокомандующего воюющей страны.
Вот, парадокс!
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Обратите внимание на выражение лиц у слушателей гидранта... похоже, сказочникам там не особо верят
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О. де тусується все стадо "зраднюків" .. Здрастьє вам с кісточкой!..😁😁😁

Сенсація дня - Хуйло не приїхало в Давос, бо засцєло.

Петро Олексійович проводить робочі зустрічі.
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Я помню азиров очень любил все эти цифры с ростом , проценты и графики, а в это время казна была пуста. Сейчас казна наполнена кредитными деньгами, за которые мы платим ещё и проценты. Гривну обвалили, гонтарева, будучи сказочно богатой женщиной- на островах, никто из коррупционеров не в тюрьмах.
Порошенко в Давосе в прошлый раз останавливался в лучшем отеле с потолком со стразами, а в это время представители стран- спонсоров Украины ютились в эконом вариантах даже в пригородах Давоса - деньги , тупые , экономили.
Хотя , будучи, заграницей, я никогда не критикую порошенко, это наше, так сказать, внутреннее горе. Просто обидно, что реальные победы и взлеты , которые могли бы быть, порошенко заменил на обычный треп.
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Татьяна, ви ще не бачили в якій обдертій і смердючий "хіжинє дяді Тома" зупинялася ваша Бахіня, коли проїжала мимо інагурації Дональда Трамповича... Ото потрібно було бачити, а ви тут про якісь зрази на голодний шлунок згадуєте..😕😕😕
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Я не могу общаться с человеком, который превращает СФ в место жалоб и кляуз.
Вы провоцируете , а потом несётесь и думаете, что ваш стук никто не видит?
Если обещаете не лгать, могу вам ответить
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Та можете і не спілкуватися. Якось те переживу. Але навіщо питається було вам спамити мій пост вище? Ви ж не страусятина, що ховати голову у пісок,а дупу з пір'ям залишати зверху..😕😕😕

До речі, про "хіжину дяді Тома".. Там поруч з злиденною і зубожілою вашою Юлькою могли собі дозволити переночувати лише одну ніч (одну!) лише найбідніші саудівські і кувейтські бедуїни, що приїхали туди на верблюдах..
Можу собі лише уявити, як в неї боліла голова і дупа від того суцільного гармидеру
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А это Юлина "коммуналка" Порошенко в Давосі: Під час війни ми маємо цифри здорової економіки: економічне зростання - 3,4%, інфляція - нижче 10% - Цензор.НЕТ 7991 И говорят таких домиков 2

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То є чистої води клєвєта.. В там тій халупі живе лише прислуга, а Непорочна Юля живе поруч в наметі за нею, який подарував вже покійний Каддафі.. 😃😃😃
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Ты бы посмотрел в каком дворце Петя-томосоносный обитает, а-ля Белый дом.
Вот взял базу отдыха Кондитерской фабрики Карла Маркса, сказал пошли все нах..., ну подальше, теперь я здесь живу. Даже церквушку себе там замутил, ну так чтобы ничем хуже чем у Януковоща было, теперь наверное там Томос хранит.
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ставлю 100% что "хатынка" оформлена на какого-то зубожилого украинца, который еще и субсидию на нее получает.
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Десь я вже бачив цю фотку і виставляли її як хатинку сєні кулявлоба
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Любопытно, а кто уже ощутил рост развития весом своего кошелька? пеця и К* !
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Миллионы украинских граждан.
На организованный зарубежный отдых в 2018 выехало 1,6 млн. украинцев, для сравнения до войны в 2013 г. - 1,45 млн. (и это с Крымом и Донбассом).
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Лирическое настроение с утра уже замечательная вещь Экономика как спорт. Но не всякий. Я не воспринимаю экономику, как прыжки в длину. Откуда бы вы не наблюдали за состязанием, вы вынуждены будете поверить каким-то дядькам, что кто-то прыгнул на сантиметр дальше и является победителем. Для вас нет абсолютно никакой визуальной разницы между победителем и проигравшим. Другое дело экономика, как поднятие штанги. Тут всё ясно. Или поднял или нет. Сопутствующие звуки приветствуются. Или политика, как бокс - один стоит, другой валяется. Всё очевидно. Или Верховная Рада, как футбол. Причём когда матч закончился и наступает долгожданный момент, когда и победители и проигравшие убегают в какую-то дырку в каменном заборе с решётками и мы их потом долго не видим. В такие моменты хочется плакать от счастья...)
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Ну і хто після цього комік - Порошенко чи Зеленський ? По-моєму Порошенко.
Так для прикладу
- ВВП Бангладеш в 1990р 31млрд долл в 2017р 250млрд долл.
- ВВП України відповідно по рокам 91 і 112 млрд долл
Інвестиції (тобто прогнозований завтрашній ВВП) Україна 0,5 млрд і Бангладеш 2 млрд, або 0,45% від ВВП Україна і 0,8% віл ВВП Бангладеш. Тобто різниця між нашими "братніми" країнами буде наростати.

Та до чого тут Бангладеш - програли ми вже Бангладеш. Давайте хоч від Непала не відставати.
Непал і Україна - далі дані ВВП у млрд долл, інвестиції і інвестиції у відсотках від ВВП:
- ВВП 112 Україна/ 24 Непал, інвестиції 0,5 і 0,3, відсотки до ВВП 0,45 і 1,25. Тобт оми поки випереджаємо Непал але за років 5 (після 2-го терміну Порошенко ?) будемо і від них відставати. Від Непала !!!!!! Країна з населенням 29 млн чол, без природніх ресурсів, без індустріальних традицій, без землі врешті решт так як на скалах в високогір'ї з розрідженим повітрям !!!!!!!
Вмене питання до захисників сьогоднішньої влади - ви в своєму розумі взагалі ?????? Куди ви пхаєте країну ???????? Ваша ціль - познущатись з населення ?
І на закуску тим ідіотам, які вірять що Порошенку просто потрібно час. Дані Мінфіну України інвестиції в країну за 2016,17 і 18-й роки відповідно 3.2,2.2 і 1.5 млрд долл відповідно - щорічне падіння. Час для чого потрібний - щоб звести до 0 інвестиції ? При Ющенку в 2008-му був історичний максимум 10 млрд. В Кореї (аналогічне населення Україні) більше 50млрд за рік.
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Международный валютный фонд готов поддерживать Украину, но призывает ускорить реформы для более стремительного экономического роста, необходимого для повышения уровня жизни украинцев.
Порошенко в Давосі: Під час війни ми маємо цифри здорової економіки: економічне зростання - 3,4%, інфляція - нижче 10% - Цензор.НЕТ 6944
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Конечно кредиты брать плохо. Особенно когда нет войны и газ "за копейки"
Порошенко в Давосі: Під час війни ми маємо цифри здорової економіки: економічне зростання - 3,4%, інфляція - нижче 10% - Цензор.НЕТ 4532
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Україні необхідно за цей рік виплатити 14 мільярдів доларів держборгу
Украину ждет или инфляция, или стагнация.заложеннные при реструктуризации долгов потужным рехворматором мина начинает свою работу.нас і уряд чекає великий сюрприз по VRI варантам, які були випущені в процесі реструктуризації єврооблігацій в 2015 році. Виявляється, там просто не знають формулу і умов, на яких реструктуризували облігації. Ну а про рівень прогнозів по рівню ВВП України - взагалі можна і не говорити.
Уряд вважає виплати за випущеними VRI варантам "малоймовірним в середньостроковому періоді". В стратегії управління боргом вказана формула, яка не відповідає ні проспекту емісії VRI варантів, ні меморандуму на реструктуризацію єврооблігацій.
1) І так, в затвердженій Урядом стратегії управління боргом зазначено, що виплати по VRI варантам не відбуваються, якщо "реальний ВВП України становить менше 125,4 млрд. дол. США". Насправді в меморандуму на реструктуризацію і в проспекті емісії VRI варантів чітко зазначено, що "виплати по VRI варантам не відбуваються, якщо НОМІНАЛЬНИЙ ВВП України становить менше 125,4 млрд. дол. США".( ВВП України в 2018 році буде значно більше )
2) в затвердженій Урядом стратегії управління боргом, що виплати по VRI варантам не відбуваються, якщо "якщо зростання ВВП складає < 3%". Насправді в меморандумі на реструктуризацію і в проспекті емісії VRI варантів чітко зазначено, що якщо зростання РЕАЛЬНОГО ВВП складає < 3%;
гривневий ВВП України в 2018 році виросте на 11,7% і складе 3332,3 млрд грн. ЩО??? І це такий прогноз після того, як в першому півріччі ВВП України виріс на 20,1% в гривні?
В реальності за підсумками 2018 року Україна буде мати біля 3600 млрд грн ВВП України, біля 130 млрд дол в доларовому еквіваленті.
Кричущо неправильна формула та неправильні прогнози по ВВП призвели не тільки до неправильних висновків по виплатам VRI, а по розрахункам прогнозу щодо боргового навантаження України.
Від початку нарахувань виплат по VRI варантам у 2019 році Україну врятує девальвація національної валюти або інфляція. https://www.obozrevatel.com/economics/ukrainu-chekae-devalvatsiya-abo-inflyatsiya.htm
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Какой войны Петя? У нас же нет войны. У нас торговля с торговыми партньорами
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А вот его подчинённый и верный ученик Продавец труселей недавно бидкався, что если не дадут кредит МВФ, то будет полный гаплык экономике и дефолт. Поэтому надо изгоям срочно поднять цены на газ
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Для германии 3% можно, для габона нельзя, за президентства саака рост составил 160 процентов за счет нормальных судов и прокуратуры. В итоге бюджет польши 700 лярдов, наш 100. Именно воюя мы не могли себе позволить такую роскошь как оставаться недоразвитыми.
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Создать юридическое лицо - не значит построить предприятие. Разруха, электростанции стали меньше вырабатывать электроэнергии, чем в 90-х годах.. Какой рост?
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Суды как не работали так и не работают, Насиров - кандидат в президенты, мораторий на продажу земли еще на год. За то у нас экономика выросла на 3 % Порошенко в Давосі: Під час війни ми маємо цифри здорової економіки: економічне зростання - 3,4%, інфляція - нижче 10% - Цензор.НЕТ 3638 Смотрим и улыбаемся
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Забыл добавить - украинцы слишком много едят Порошенко в Давосі: Під час війни ми маємо цифри здорової економіки: економічне зростання - 3,4%, інфляція - нижче 10% - Цензор.НЕТ 9147
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Гады забанили. Не нравится некоторым правда о платежках. Закрутили так, что черт ногу сломает. Гнать надо не метлой, а ногами. Подачку и то не могут дать нормально. Х..... р я на вас ложил и на тех, кто их поддерживает.
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Президент Украины Петр Порошенко дополнительно задекларировал еще 34,8 миллиона гривен за 2018 год, после этого его доход увеличился до 125,3 миллионов гривен с января. Об этом сообщается в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают "Украинские Новости". Сообщается, что 26 октября Порошенко внес в декларацию 28 миллионов 817 тысяч гривен дохода от Министерства финансов за отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав, и 6 миллионов гривен дивидендов от публичного акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал". Исходя из этих данных, с начала 2018 года дивиденды президента от "Прайм Эссетс Кэпитал" составили 84,7 миллиона гривен. Кроме того, с января он зафиксировал доход в 11 миллионов гривен от процентов вклада в Международном инвестиционном банке и 777 тысяч гривен дохода от продажи недвижимости. По состоянию на субботу 27 октября, общая сумма задекларированного президентом дохода составляет 125,3 миллиона гривен. Это почти в восемь раз больше, чем за весь 2017 год. В прошлом году его доход был 16,3 миллионов гривен.
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Прочитав этот текст, украинцы задумались - Задекларировал 125 миллионов, а на армию выделил 700 миллионов. Нестыковочка получается.
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Олигархи кратно умножили свои состояния, граждане получили двузначную инфляцию - в среднем для экономики вышло +3%. И за это стоял Майдан?
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А чего ростом торговли с оккупантами на 17 процентов не похвастался???
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брешет президент порошенко... инфляция 300%, экономический рост - максимум 0,01%... не достоин он больше быть Президентом Украины - постоянно врет и выполнил свои обещания до наоборот - обнищание населения, падение экономики, падение гривны...
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ні ну а що ще залишаеться ватним трололохам, як не БЕЗСИЛЬНО скавчяти на Петра Олексійовича? ))))
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Ну все правильно, всі, хто проти пецюнчика, агенти кремля. Ну і чому я маю вірити відомому всім порохолизу олешку?
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Цифры лукавые из пальца высосал,болтолог мальдивский! Европе лжёт и глазом не моргнёт харя бесстыжая
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И тут Остапа понесло.... За 5 лет он ни одного раза не сказал правду, уникальное существо, лживое и жадное.
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Неправда єта диабетическая ничипуха за пять лет один раз правду все таки сказал Но только один раз за пять лет Офшорник сказал --- Не продам канал ---- и не продал Даже удивительно как патологический лжец сподобился правду то сказать
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Нічого, Україна ще покаже, яка вона файна країна!!! Слава Україні!!!
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Стабилизационный фонд лежит в контейнерах готов выехать в Ростов
Настолько я глупый и то понимаю взял в долг 1 млн должен
заработать 1,5 млн 1,2 млн отдал остальное на развитие
Стабилизационный фонд не деньги готовые к вывозу,а предприятия
с новейшей технологией дающие прибыль
Рост цен даёт рост бюджета по налогам больше ничего
Сумы электрон , Центролит обьединение Фрунзе трубный химпром
на четверть работает а это 50000 рабочих мест
Создали цеха по производству таблеток и уппаковочной тары
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Во время войны, все должны работать за миску похлебки на благо государства во имя победы, а не тек как в Украине - зарплаты им дай, пенсии выдай, дешевого газа, да еще и с агрессором договаривайся.
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Инфляция ниже 10%???? Хех. Ты бы, Шоколадный, вышел из своего лимузина, зашел в любой магазин и увидел там картошку по 10-11 грн. Год назад она стоила 5-6 грн. Или увидел бы лук по 19-20 грн. Год назад он стоил меньше десятки. А капусту по 15-16 грн не хочешь? Год назад она стоила 7-8 грн. Цены на многие продукты за год выросли вдвое. Причем именно на те продукты, которые едят бедные люди. Единственное, что подешевело, это яблоки. Все остальное ужасно подорожало. Если правильно посчитать инфляцию, то все увидят, что в Украине не экономический рост, а сильный экономический спад. Олигархическая система несовместима с экономическим ростом.
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Ціна на цибулю дійсно дещо шокує, хоч це і не вагомий продукт
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По данным 2019 Bloomberg Innovation Index, в 2018 "здоровая" экономика Украины обвалилась с 46 до 53 места в мире.

Порошенко в Давосі: Під час війни ми маємо цифри здорової економіки: економічне зростання - 3,4%, інфляція - нижче 10% - Цензор.НЕТ 7899
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порох, когда авакова заставишь лохотроны "нацианальна лотерея" позакрывать. на каждом углу пооткрывались. шо грибов после дождя. народ беднеет, закрываются много кафе, магазинов, ателье, и т.д. а в этих помещения сейчас везде открываются игровые автоматы под вывеской "национальна лотерея". или вы с аваком лохов на пару стрижёте?
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И на каждом углу в Харькове не считая игровых салонов под эгидой нац лоторее ...идет торговля сигаретами....контрабас без акцизов!!!!
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Малось ан увазі: Держстат імєє статистичні цифри у всі отвори
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Мне как простому обывателю глубоко на..ть на данные о 10% инфляции,если реально продукты подорожали более чем на 30%,да + ещё тарифы.
«Если в целом оценить стоимость овощного корзины, то в января 2018 года он составлял 31,4 грн, тогда как год назад его стоимость составляла 23,3грн. То есть за год овощная корзина подорожала на 8,1 грн», - написал Дорошенко.

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/108338-stoimost-borschevogo-nabora-v-ukraine-za-god-vyrosla-na-tret#ixzz5dXPWBnFa
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"МВФ закликає Порошенка пришвидшити реформи в Україні

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард закликала президента України Петра Порошенка пришвидшити проведення реформ в Україні.
Про це йдеться у офіційному повідомленні МВФ за підсумками зустрічі Порошенка з Лагард у Давосі.
"Я мала гарну й конструктивну зустріч з Президентом Порошенком та його командою, під час якої ми обговорили останні економічні події та перспективи для України, а також реалізацію заходів в рамках угоди Stand-By, затвердженої виконавчою радою МВФ 18 грудня 2018 року", - підкреслюється в заяві.
Лагард висловила готовність МВФ продовжувати підтримку України разом з іншими міжнародними партнерами "у її реформаторських зусиллях під проводом президента Порошенка".
Водночас голова Фонду наголосила на необхідності прискорити реформи в Україні та перейти до більш потужного економічного зростання, "необхідного для стабільного поліпшення рівня життя людей".
https://www.epravda.com.ua/news/2019/01/24/644621/

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Реформи від МВФ спрямовані на деградацію української економіки та знищення населення. МВФ - злочинна організація.
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егеж, огендкремля. Видає кредити, які потім віддавати треба. Злочинець насправді той, хто недоцільно витрачає ці гроші та бере все нові та нові кредити. "Знищення населення" - то МВФ роттердамить з тарифами та виплачує ахметці компенсації з українського бюджету?
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Те що 85 % населення живе за межею бідності, Порошенко скромно промовчав.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко в Давосе: Во время войны мы имеем цифры здоровой экономики: экономический рост - 3,4%, инфляция - ниже 10%. ФОТО
 
 
 
 
 
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