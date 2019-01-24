 Экс-адвокат Трампа Коэн решил отложить дачу показаний в Конгрессе из-за "угроз" со стороны президента США

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на представителя М.Коэна Ленни Дэвиса.
"Президент терроризировал человека, который хотел сообщить правду перед Конгрессом", - заявил Л.Дэвис.
По словам Л.Дэвиса, семья М.Коэна попросила его о переносе слушаний после призывов Д.Трампа и его адвоката Роберта Джулиани начать расследование против тестя М.Коэна.
Слушания с участием М.Коэна в комитете по надзору Палаты представителей США были назначены на 7 февраля. Однако накануне издание The Hill сообщало со ссылкой на двух конгрессменов-республиканцев Марка Медоуза и Джима Джордана, что М.Коэн на слушаниях отказался бы от вопросов связанных с расследованием, которое ведет специальный прокурор Роберт Мюллер о предполагаемых связях предвыборного штаба Д.Трампа с Россией.
Кроме того, М.Коэн не желал отвечать на вопросы о своей вовлеченности в схемы по выплатам денег женщинам, которые утверждали, что у них были интимные связи с Д.Трампом до президентских выборов 2016 года.
М.Коэн в рамках расследования предполагаемого российского вмешательства в выборы США 2016 года, которое проводит Р.Мюллер, признал вину в даче ложных показаний Конгрессу США относительно контактов с россиянами по этому проекту. В Конгрессе он заявил, что прекратил все контакты с россиянами по проекту строительства Trump Tower в январе 2016 года. Затем он признался, что вел переговоры до июня 2016 года.
Очень похож на Порошенко..., очень...
Великая страна, а к власти пришел манипулятор и агент московии... - в результате одна половина США люто ненавидит другую....
Но что бы это понимать, нужно лазить в их соц.сетях... - что я и делаю время от времени...
І Америка не розвалиться
США уже трясет ....
Наверное английский вы не знаете, но посмотрите хотя бы картинки под твитами Трампа...
Вот его профиль...
https://twitter.com/realDonaldTrump
але ненависті між американцями не помітила
Так что верьте мне Асоль, верьте - я знаю о чем пишу....
И да мне не нравятся евреи и рузкые тоже, и одно племя в Африке...
Также мне не нравится жирная или пересоленная пища, а также когда слишком горячо, холодно или мокро...
Я тоже многим не нравлюсь.....- евреям в том числе...., и даже одному моему родному дяде...
И шо...., это преступление, да?
Такого до него никогда не было...
а Трамп - красавец!.. подкуп, угрозы, вранье на каждом шагу и как с гуся вода! и все избиратели терпят за какие-то лишние 100 баксов в месяц для работающих...