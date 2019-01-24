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Все про:адвокат (1103) конгресс (31) США (14596) угрозы (594) Коэн (8) Трамп (2163)

 Экс-адвокат Трампа Коэн решил отложить дачу показаний в Конгрессе из-за "угроз" со стороны президента США

Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн принял решение о переносе своих слушаний в Конгрессе, ссылаясь на угрозы от президента США.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на представителя М.Коэна Ленни Дэвиса.

"Президент терроризировал человека, который хотел сообщить правду перед Конгрессом", - заявил Л.Дэвис.

По словам Л.Дэвиса, семья М.Коэна попросила его о переносе слушаний после призывов Д.Трампа и его адвоката Роберта Джулиани начать расследование против тестя М.Коэна.

Слушания с участием М.Коэна в комитете по надзору Палаты представителей США были назначены на 7 февраля. Однако накануне издание The Hill сообщало со ссылкой на двух конгрессменов-республиканцев Марка Медоуза и Джима Джордана, что М.Коэн на слушаниях отказался бы от вопросов связанных с расследованием, которое ведет специальный прокурор Роберт Мюллер о предполагаемых связях предвыборного штаба Д.Трампа с Россией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бывший адвокат Трампа Коэн заключил соглашение с прокурорами о признании вины, - "ABC News"

Кроме того, М.Коэн не желал отвечать на вопросы о своей вовлеченности в схемы по выплатам денег женщинам, которые утверждали, что у них были интимные связи с Д.Трампом до президентских выборов 2016 года.

М.Коэн в рамках расследования предполагаемого российского вмешательства в выборы США 2016 года, которое проводит Р.Мюллер, признал вину в даче ложных показаний Конгрессу США относительно контактов с россиянами по этому проекту. В Конгрессе он заявил, что прекратил все контакты с россиянами по проекту строительства Trump Tower в январе 2016 года. Затем он признался, что вел переговоры до июня 2016 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3108014
 
   
 Топ комментарии
 
Трамп с его семейным еврейским кагалом таки разрушит США....
Очень похож на Порошенко..., очень... Экс-адвокат Трампа Коэн решил отложить дачу показаний в Конгрессе из-за "угроз" со стороны президента США - Цензор.НЕТ 1410
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а при чем тут "еврейский кагал"? пан - антисемит?
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Трамп с его семейным еврейским кагалом таки разрушит США....
Очень похож на Порошенко..., очень... Экс-адвокат Трампа Коэн решил отложить дачу показаний в Конгрессе из-за "угроз" со стороны президента США - Цензор.НЕТ 1410
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Ksenia VB - и мне смешно....

Великая страна, а к власти пришел манипулятор и агент московии... - в результате одна половина США люто ненавидит другую....
Но что бы это понимать, нужно лазить в их соц.сетях... - что я и делаю время от времени...
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про яку ненависть мова ? менше читайте прогнози ру.змій.
І Америка не розвалиться
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Ksenia VB - я рос.сми читаю что бы поржать и ужаснутся с них...

США уже трясет ....
Наверное английский вы не знаете, но посмотрите хотя бы картинки под твитами Трампа...
Вот его профиль...
Екс-адвокат Трампа Коен вирішив відкласти надання свідчень у Конгресі через "погрози" з боку президента США - Цензор.НЕТ 8496 https://twitter.com/realDonaldTrump

Екс-адвокат Трампа Коен вирішив відкласти надання свідчень у Конгресі через "погрози" з боку президента США - Цензор.НЕТ 9543
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я знаю
але ненависті між американцями не помітила
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Ksenia VB - Трамп уже угрожал гражданской войной в случае его импичмента.....

Так что верьте мне Асоль, верьте - я знаю о чем пишу....
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а при чем тут "еврейский кагал"? пан - антисемит?
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trolik - у него семья или евреи или принявшие иудаизм....

И да мне не нравятся евреи и рузкые тоже, и одно племя в Африке...
Также мне не нравится жирная или пересоленная пища, а также когда слишком горячо, холодно или мокро...
Я тоже многим не нравлюсь.....- евреям в том числе...., и даже одному моему родному дяде...
И шо...., это преступление, да?
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про Трампа-бред. Ему просто не дадут этого сделать
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otosh - он уже многого достиг - одна половина Америки люто ненавидит другую....

Такого до него никогда не было...
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Санта-Барбара. Навіть серйозні речі нація америкоїдів перетворює на шоу-фарс
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Торгуется (на то он и еврей) кто больше бабла отвалит за "нужные" показания Трамп или "демократическое" лобби! Екс-адвокат Трампа Коен вирішив відкласти надання свідчень у Конгресі через "погрози" з боку президента США - Цензор.НЕТ 1222
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Надо было Сашу (Барона) Коэна нанимать, он бы им отмочил настоящую комедию! Екс-адвокат Трампа Коен вирішив відкласти надання свідчень у Конгресі через "погрози" з боку президента США - Цензор.НЕТ 4041
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ох и тормоз... я Коэна имею ввиду. Трампу он опасен пока не дал показания, а потом - отработанный материал. потом об этом любая газета открыто писать будет.

а Трамп - красавец!.. подкуп, угрозы, вранье на каждом шагу и как с гуся вода! и все избиратели терпят за какие-то лишние 100 баксов в месяц для работающих...
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Что делает виагра и бабло! Рыжий старикашка никак не успокоится.
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ему надо новую бабу подогнать - чтоб отвлекся Екс-адвокат Трампа Коен вирішив відкласти надання свідчень у Конгресі через "погрози" з боку президента США - Цензор.НЕТ 5336
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Я чомусь думаю що комунякам, що прикинулись лібералами, в США зробити нічого не вдасться. Скільки вони б не смердили і не накачували "общественное мнение."
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И Рыжий, и его трансвестит-адвокат Джулиани долгое время были как раз Демократами. Оба побывали во всех политических партиях США. Это называется "политическая проституция".
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Я не про демократів - я про комуністів, що прикинулись демократами. Я достатньо прожив в Калфорнії щоб знати де смердить сучасними комуністами-соціалистами-ленінстами. А їх вже як селедки в банці. Останній апофеоз - ортезіха оказіха. Це ж треба було отаке в Конгрес пропхнути.
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Ну пропихнул же Рыжий предателя Флинна на пост советника по нац. безопасности. А с Кортез нехай разбираются Демократы, мне она глубоко фиолетова.
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А мені комуністи з нацисткими поглядами в Конгресі не фіолетові. Це головний законодавчий світу на данний час.
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Немалая часть фанатов Рыжего проповедует откровенно нацистские взгляды, Вам это не мешает быть с ними в одной компании.
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Я зовсім не фанат Трампа. Головне, щоб хтось надавив нарешті на комуно-соціал-нацистів що прикинулись демократами-ліберастами, яки знищили більше 100 мільйонів людей минулого сторіччя, поки вони не узурпували владу в США. На данний момент Трамп є достатньо дієвим інструментом проти них.
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На счет евреев и прочих национальностей .Есть общая характеристика человека кто он и определяется простыми словами @овно он или нет и это ни коим образом не определяется национальностью .Конечно на становление влияли и папа с мамой и какие то национальные традиции и куча других факторов но образ личности лепит он САМ .И не надо включать дуру о каких-то плохих национальностях ! Либо человек дерьмо либо нет ! Прошу простить за некоторую нецивилизованность в моих определениях .
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЭкс-адвокат Трампа Коэн решил отложить дачу показаний в Конгрессе из-за "угроз" со стороны президента США
 
 
 
 
 
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