 С 1 марта субсидия будет выплачиваться одновременно с пенсией, - Рева

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Вечернего прайма" на "112 Украина" сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Субсидия в результате всех этих изменений становится социальной выплатой. Она платится месяц в месяц, день в день. Все эти изменения, соответственно, в нормативные документы уже вносятся. Таким образом, с 1 марта период выплаты синхронизируется с периодом выплаты пенсий и, соответственно, люди будут получать эти средства одновременно с пенсией", - сказал министр.

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Он отметил, что субсидии уже назначены, и задача состоит в том, чтобы их выплатить.

"75 % людей из тех, кто получает субсидии, это пенсионеры. Соответственно, они сегодня получают пенсию частично через банки, частично - через "Укрпочту". Напрашивается вывод сам собой, - выплачивать эти средства напрямую предприятиям или на счета людей, которые уже сегодня получают пенсию – это чисто технический вопрос, нормальный, который не требует серьезных усилий", - отметил Андрей Рева.