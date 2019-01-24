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Все про:соцвыплаты (427) субсидия (456) Рева Андрей (441) монетизация (48)

 С 1 марта субсидия будет выплачиваться одновременно с пенсией, - Рева

Субсидия в результате изменений, связанных с монетизацией, станет социальной выплатой. 1 марта период ее выплаты синхронизируется с периодом выплаты пенсий, и люди будут получать эти средства одновременно с пенсией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Вечернего прайма" на "112 Украина" сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Субсидия в результате всех этих изменений становится социальной выплатой. Она платится месяц в месяц, день в день. Все эти изменения, соответственно, в нормативные документы уже вносятся. Таким образом, с 1 марта период выплаты синхронизируется с периодом выплаты пенсий и, соответственно, люди будут получать эти средства одновременно с пенсией", - сказал министр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Финансирования на выплату субсидий хватит, - Розенко. ВИДЕО

Он отметил, что субсидии уже назначены, и задача состоит в том, чтобы их выплатить.

"75 % людей из тех, кто получает субсидии, это пенсионеры. Соответственно, они сегодня получают пенсию частично через банки, частично - через "Укрпочту". Напрашивается вывод сам собой, - выплачивать эти средства напрямую предприятиям или на счета людей, которые уже сегодня получают пенсию – это чисто технический вопрос, нормальный, который не требует серьезных усилий", - отметил Андрей Рева.

Источник: https://censor.net.ua/n3108013
 
   
 Топ комментарии
 
и получат всего один раз перед выборами
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Самый настоящий подкуп избирателей, притом без особых лишних затрат, надо же как совпало и индексацию назначили на март и субсидии.))
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Во твари, дадут людям перед выборами больше денег и ведь поведется часть, при том субсидии в марте дадут в виде эксперимента а дальше вполне могут к старой схеме с банками вернутся.
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Сергей Ивашин,мне 67 лет...А сколько мне осталось топтать эту землю-все в руках Божьих.
Как сказала моя родственица,что у нас у каждого свой срок годности. Сергей,желаю
Вам интересно и с пользой прожить жизнь-она так быстро проходит. Я вот думаю:"Это
я сплю,а проснусь мне 37 лет" .

"15 Дни человека - как трава; как цвет полевой, так он цветет.
16 Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его."
102 псалом - Псалтирь - Библия: https://bible.by/syn/19/102/#15

"5 Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошёл, и как стража в ночи.

6 Ты как наводнением уносишь их; они - как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает;"
89 псалом - Псалтирь - Библия: https://bible.by/syn/19/89/#6
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пороховата любить тулити "слава Україні", педріотизм типу
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За кровавые преступления и мародерство.... голосовать? Ну вы и мазохисты)) Впрочем за 1000 гривен я написал бы то же самое - Рот Фронт!!!
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А за сколько ты тут пишешь гадости, кацап? Недоплачивают поди в Параше?
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Периодичеки читаю про 1000 грн. Где и кто их дает? Подскажите и мне, я тоже возьму. А как голосовать - это это мое личное дело. Но взять 1000 грн я не откажусь.
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в тому році за газ в нас виходило десь 800 грн, а в цей сезон вже більше двох тисяч
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Опалювальна площа - 48,1 кв.м
Нарах за Грудень - 1785,47 грн.
З 1 січня піднімуть тариф десь 25%
Нарахують десь 1785,14*1,25=2231,43 грн
Є ще ЖЕК, Електрика, водоканал, газ, уртелеком це ще десь 1000 грн

Тобто 3200 грн - ГЄНАЦІД !!! Із 1 березня субсидія виплачуватиметься одночасно з пенсією, - Рева - Цензор.НЕТ 3509
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когда будет платежка за январь, будешь хлопать ушами..
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Опалювальна площа - 53,2 кв.м
Нарах за Грудень - 972,79 грн.


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кто тебе доктор? иди сам с ними разбирайся.
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за газ заплатил 58,82 грн. Вот и получается, всего чуть более одной тысячи за деабрь прошлого года.
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Вода из снега, туалет под деревом, свет дети жучками нарабатывают? А в интернет сейчас через аленью почту вышел? Рева, ты???
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Центральное отопление, счетчик тепла на дом, Днепр.
Начисления в среднем за 2018 год = 27,89 грн/кв.м.
Среднее в этом году пока еще = 28,42 грн/кв.м. После подорожания ЦО начисления поднимутся до примерно 32 грн/кв.м.
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У нас за декабрь тариф на отопление 42 грн./кв.м. Это при том, что морозов больших в декабре не было. Представляю, какие цифры баснословные будут за январь. Счетчик тепла для жителей на доме имеется.
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У Вас автономне газове опалення? Скільки метрів? У мене на 80 кв.м. іде стабільно 300 кубів газу.
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Не автономне. В нас лічильник на весь будинок.
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"колективна відповідальність" - мрія роттердамівців+.
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Я помилилась, не дві, а півтори тисячі. Але все одно не мало і різниця є.
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Щоб жити по-новому , Рева сказав що потрібно менше їсти..і ті хто їдять , субсидій не потребують.Розенко
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Буває. Академік Лисенко казав, що рослини можуть міняти форму. От гречка і переросла в гроші - кількість в якість.
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Ага..не дали субсидию родителям..теперь и пенсии вместе с субсидией не будет..)))
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Укроп2,-ну вот зачем ты сказки рассказываешь,тут только два варианта или у твоих родителей большая пенсия,или много левых (дети,внуки,правнуки) приписаны....
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Рассказываю для тех, кто в танке..)))
Родители, это одна мать живая еще(слава Богу)
Ей 80лет. отработала всю жизнь в адском труде..(ферма)..получает пенсию 1890грн.
Живет сама, больше никого нет и не прописан там ни кто.
И субсидию не дали!
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В таком случае,что то там не чисто,одиноким пенсионерам ,субсидии оформляют без проблем...,позвоните на ,-Урядова гаряча лінія 1545
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Дружище, звонил, записали, сказали ждите ответ через 30 дней..))
Вот осталось еще 5-7 дней и будет ответ в письменном виде..почему пока нет или почему вообще нет.
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И там где Мать живет(а это киевская область, Сквира, может слышал..120км от Киева) еще 30% а то и 40% не получили субсидию..а они рассказывают нам, что всем дали и не волнуйтесь! Но отключать газ уже козлы ехали.
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Сочувствую,у нас без проблем,но если дадут вашей матери субсидию,то с октября,деньги все вернут...
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Вернут, спору нет..но сам факт. Субсидию не дали, хотя говорят что 95% уже дали. И едут отключать..ок..пришлось мне срочно ехать 120км и объяснять по "ЛЮДСКИ".
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я ничего не хочу сказать...или накаркать...
там так поменялись нормы, на которые выдается субсидия (если большой метраж...то... даже если прописана только одна мама требуют сведения о детях.. и их материальном положении... моя соседка с этим столкнулась...типа дети должны кормить своих родителей... и ей назначили какую-то комиссию и проверку...благосостояния... вот тоже ждет и того и другого.... но сказали если чудо случиться то выплатят субсидию с октября месяца... до этого получала только зимнюю)
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В этой истории не понятно одно,если вашей матери 80 лет,значит она давно получает субсидию,её пересчитывают автоматически,ей даже новую не надо оформлять,что там случилось,где сбой?...
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да..2017 год автоматом после 16-го ..а за 18 год-пока полная жопа..((
Выше человек написал..он прав..документы от детей (мы трое) делали и передавали..но...

Спору нет, мы должны помогать родителям... но мы и в Киеве платим коммуналку, свет, газ и т.д..))
Правительство хитро придумало в этом году..
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Не факт. Соседке пока что не дали, но и не отказали. Там расчет в процессе, нехватка людей, субсидия будет.
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Спору нет..людей много..мать оплату делает по 1000грн..что-то я помогаю..2-3 тыс в том месяце оплатил..потому, что ехали уже отключать газ!
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А гречка будет выдаваться прямо с зарплатой бюджетников? Что там на выборы приготовили для детских садиков - чупа-чупсы?
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Это сделано для того, что бы совсем запутать людей.Теперь пенсионеру надо будет еще и отнимать пенсию от субсидии, т.к. деньги придут на счет одновременно..Будет одна сумма поступления на счет.Но в этой сумме будет и пенсия и субсидия.Уведомления о сумме субсидии , как правило, управления соцзащиты не напраляют субсидианту( это конверты, марки надо покупать).Так что будет полная жопа пенсионерам.Они старенькие, переживать будут.Хорошо если дети где то рядом. А если не рядом или нет вообще.Что они творят?
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негодяи, хотят запутать бедного пенсионера, завалили деньгами, что бы он запутался.
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Уже завалии- дальше некуда.Кругом один обман и манипуляции с перерасчетом пенсий.
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Вы думаете.пенсионеры дурнее вас?,а уведомления разносят комунальные службы...
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Я знаю, что это именно так. О коммунальных службах - вы это соврали жестко.Уведомления - полномочия управлений соцзащиты , а не коммунальных служб.Да Украина - это не только мегаполисы , но и забитые деревни, где коммунальных служб нет и в помине.
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Нет в Украине деревень. Это вы с со своей родиной путаете😬
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Есть и деовни и хутора и села.Моя Родина не московия.Это ты продался за шоколад.
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У на разносят уведомления жек и осбб,в чём тут брехня?,хотя судя по деревне,с тобой всё ясно,не получился из тебя штирлиц,куда не глянь,-кацап проступает...
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Не бреши собака.Не разносят ЖЕКи. К твоему ведому ЖЕКов уже нет давно в помине.Может в Киеве и остались. Но в других областных центрах , а в районных тем более. их уже лет как 20 приватизировали, они стали частными.Они с трудом свои квитанции разносять. Порохоботище - ты о чем это песни тут поеш?
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А...,понятно,ты всё таки свинорусая свинособака,с такими бутылкожопыми у нас заканчивается разговор... Із 1 березня субсидія виплачуватиметься одночасно з пенсією, - Рева - Цензор.НЕТ 5170
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СМС -ки приходять при поступленні коштів на рахунок.
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Вы ісебе представить не можете, что есть пенсионеры, которые эти СМС ки не в состоянии прочесть..Вы себе представить не можете , что в селах показания счетчиков пишут на заборах. КАКИЕ СМС ки?
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СМС ки пенсионные приходят всем поголовно. Телефон дешевый есть в каждого сельского пенса. Ибо это единственная альтернатива позвонить детям или вызвать скорую. О каких показаниях вы говорите? Электросчетчики даже в забитых селах давно уже вынесены на столб рядом с хатой
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Телефон то есть, да вот только за пользованием этого телефона надо платить.Как это ваш шоколадный босс не додумался лишить субсидий тех, у кого есть мобильные телефоны.
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Стационарный - 50, лайф простой - 29 грн. Один телефон на двух пенсов есть 100%
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Да..да,у нас ещё и распятых мальчиков в трусиках едят,и рабов держат...,дурик уймись Із 1 березня субсидія виплачуватиметься одночасно з пенсією, - Рева - Цензор.НЕТ 2888
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За Порошенко голосовать НЕ буду.Чтобы не видеть больше этого Реву.
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Тогда бросайте монетку или играйте в спортлото,скоро кандидатов хватит... Із 1 березня субсидія виплачуватиметься одночасно з пенсією, - Рева - Цензор.НЕТ 8137
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у кого есть капля мозгов, тем монетка не нужна
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кто доживет
ревам тоже харчеватся надо Із 1 березня субсидія виплачуватиметься одночасно з пенсією, - Рева - Цензор.НЕТ 4223
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финт гениальный. Получив бабки, многие пенсионеры их тупо проедят и радостно побегут голосовать за царя-батюшку. А через месяц-два их за долги совершенно "законно" вообще субсидий лишат. Но будет поздно.
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По статистике самые дисциплинированные плательщики коммуналки как раз пенсионеры.
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13.07.2018 Кабмин может пойти на повышение цен на газ для населения для предотвращений дефолта, - Гройсман. - Самый бедный в Европе народ своими деньгами спасает от дефолта самое тупое в Европе правительство.
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ПО ЭТОМУ СОЕВОГО НЕЛЬЗЯ ВЫБЕРАТЬ!
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Чисто подкуп,этого козлика нужно обязательно не упустить после выборов.
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а газ обещать удешевить в 2 раза - это не подкуп?
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барыга порохло решил дёшево охмурить быдло
для продолжения своего нажирания за счеёт иного
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торопятся ублюдки. перед "выборами" косточку лохторату хотят кинуть.
без смазки из гречки пэте попрошенку даже пидрахуй не поможет.
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Это ж за каких фраеров нужно держать народ, чтоб "под выборы" эти бабки пообещать(и, может, даже разок подкинуть)! А там уже и весна...
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как Юля обещает газ нахаляву, так типа за умных "народ" держит?
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Беда в том, что основной электорат - пенсы. Этим дай пару копеек да томос - они и за черта проголосуют!
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Я пенсіонерка. Голосую без гречки і "копеек да томоса". А ось молодь прилипла да стільців перед монітором, тренерує клавіатуру і на вибори не ходить. Отаке-то.
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Правильно робить, шо не ходить. Бо не хоче з сортів гавна вибирати краще.
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Доплатил до субсидии 600 гр - сделал дома 16 градусов....- жду следующей платижки....
24.01.2019 10:41
Viktor Mironov

Да, было с того месяца -800....
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зато я не сижу на шее у других налогоплательщиков, и не ною про барыг и субсидии.
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налогоплательщики и много ты знаешь о налогоплательщиках?
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т.е априори - все субсиданты - пенсионеры... других как бы... не должно быть ваще
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+ пачка гречки от благодарного кандидата...
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Хто всрався? Юля! Сказало Оно, радостно стряхивая с рук говно.
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Так по закону на руки субсидия не выдается и может быть расходована только на целевые траты. Субсидия начисляется на специальный счет в Ощадбанке и оплатить с него можно только свою коммуналку. Если счет оказался больше субсидии, нужно со своих личных доплатить. Проесть эти деньги не получится, по крайней мере сейчас. Рассматривают вариант, если счет оказался меньше субсидии, и остались деньги с субсидии на счету, чтобы позволить их перекинуть на основной счет и потратить на любые нужды.
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Хорошая идея! Еще лучше бы повысить пенсии на сумму субсидии (для пенсионеров,где всё очевидно) и не надо ходить по инстанциям.
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А как? Талон дадут? Я не понял ю. Субсидия это ведь скидкс
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Чтоб ты падло и твоя семья жили на эту пенсию и субсидию...
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Бедные пенсионеры подумают, что благодетели им пенсию увеличили и, по замыслу порошенковских аферистов, побегут за них голосовать.
Это подкуп чистейшей воды и афера.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС 1 марта субсидия будет выплачиваться одновременно с пенсией, - Рева
 
 
 
 
 
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