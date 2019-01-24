 С 1 марта субсидия будет выплачиваться одновременно с пенсией, - Рева

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Вечернего прайма" на "112 Украина" сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева.
"Субсидия в результате всех этих изменений становится социальной выплатой. Она платится месяц в месяц, день в день. Все эти изменения, соответственно, в нормативные документы уже вносятся. Таким образом, с 1 марта период выплаты синхронизируется с периодом выплаты пенсий и, соответственно, люди будут получать эти средства одновременно с пенсией", - сказал министр.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Финансирования на выплату субсидий хватит, - Розенко. ВИДЕО
Он отметил, что субсидии уже назначены, и задача состоит в том, чтобы их выплатить.
"75 % людей из тех, кто получает субсидии, это пенсионеры. Соответственно, они сегодня получают пенсию частично через банки, частично - через "Укрпочту". Напрашивается вывод сам собой, - выплачивать эти средства напрямую предприятиям или на счета людей, которые уже сегодня получают пенсию – это чисто технический вопрос, нормальный, который не требует серьезных усилий", - отметил Андрей Рева.
Как сказала моя родственица,что у нас у каждого свой срок годности. Сергей,желаю
Вам интересно и с пользой прожить жизнь-она так быстро проходит. Я вот думаю:"Это
я сплю,а проснусь мне 37 лет" .
"15 Дни человека - как трава; как цвет полевой, так он цветет.
16 Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его."
102 псалом - Псалтирь - Библия: https://bible.by/syn/19/102/#15
"5 Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошёл, и как стража в ночи.
6 Ты как наводнением уносишь их; они - как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает;"
89 псалом - Псалтирь - Библия: https://bible.by/syn/19/89/#6
Нарах за Грудень - 1785,47 грн.
З 1 січня піднімуть тариф десь 25%
Нарахують десь 1785,14*1,25=2231,43 грн
Є ще ЖЕК, Електрика, водоканал, газ, уртелеком це ще десь 1000 грн
Тобто 3200 грн - ГЄНАЦІД !!!
Нарах за Грудень - 972,79 грн.
Начисления в среднем за 2018 год = 27,89 грн/кв.м.
Среднее в этом году пока еще = 28,42 грн/кв.м. После подорожания ЦО начисления поднимутся до примерно 32 грн/кв.м.
2050 - за грудень
980 - за листопад
Розенко
Родители, это одна мать живая еще(слава Богу)
Ей 80лет. отработала всю жизнь в адском труде..(ферма)..получает пенсию 1890грн.
Живет сама, больше никого нет и не прописан там ни кто.
И субсидию не дали!
Вот осталось еще 5-7 дней и будет ответ в письменном виде..почему пока нет или почему вообще нет.
там так поменялись нормы, на которые выдается субсидия (если большой метраж...то... даже если прописана только одна мама требуют сведения о детях.. и их материальном положении... моя соседка с этим столкнулась...типа дети должны кормить своих родителей... и ей назначили какую-то комиссию и проверку...благосостояния... вот тоже ждет и того и другого.... но сказали если чудо случиться то выплатят субсидию с октября месяца... до этого получала только зимнюю)
Выше человек написал..он прав..документы от детей (мы трое) делали и передавали..но...
Спору нет, мы должны помогать родителям... но мы и в Киеве платим коммуналку, свет, газ и т.д..))
Правительство хитро придумало в этом году..
ревам тоже харчеватся надо
для продолжения своего нажирания за счеёт иного
без смазки из гречки пэте попрошенку даже пидрахуй не поможет.
24.01.2019 10:41
Viktor Mironov
Да, было с того месяца -800....
Это подкуп чистейшей воды и афера.