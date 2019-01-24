 С корью и острой кишечной инфекцией госпитализированы 9 детей в Запорожской области, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Запорожского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

Госпитализированы в инфекционное отделение КУ "Бердянское территориальное медицинское объединение" СМР 5 детей, от госпитализации еще одного ребенка родители отказались.

Все дети лабораторно обследованы, результат вирусологического обследования положительные у 3 детей - ротавирусная инфекция, бактериологические исследования клинического материала от заболевших находится в работе.

По результатам эпидрасследования установлено, что все заболевшие посещали спортивно-развлекательный Центр "Джамп-Сити" (далее - Центр) в течение 17.01.2019-21.01.2019 (3 ​​ребенка - 17.01, 2 - 18.01, 1 - 19.01.2019). Дети в быту не общаются, все живут по разным адресам, в т.ч. 1 - в г. Приморске Запорожской области, посещают различные детские организованные учреждения, 1 - не организован.

В настоящее время продолжается эпидрасследование с целью определения причины заболевания, проводятся соответствующие противоэпидемические мероприятия.

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Вместе с тем, в г. Энергодаре Запорожской области 22.01.2019 г. зарегистрирована групповая заболеваемость корью среди детей, проживающих в 2-х семьях. Всего заболело 6 детей, дети не привиты по религиозным причинам (семьи баптистов). За медицинской помощью обратились 21.01.2019 - 4, 22.01.2019 - 2. Госпитализированы 4 детей, от госпитализации двоих родители отказались. У всех детей средняя форма тяжести заболевания.

По результатам эпидрасследования установлено, что 06.01.2019 по 10.01.2019г. 2 семьи находились в гостях в Верхнем Рогачике Херсонской области в другой семье верующих, где была девочка больная корью. Заболевания возникли на фоне отсутствия иммунитета против кори у больных. Все дети посещают одну общеобразовательную школу I-III ступеней №2 г. Энергодар.

По школе проводятся соответствующие противоэпидемические мероприятия с целью локализации и ликвидации очага.