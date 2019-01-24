 Враг обстрелял позиции ОС в районе Авдеевки, ни один боец не пострадал, ликвидированы трое террористов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.
По данным штаба, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрел позиций украинских защитников велся из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе города Авдеевка.
"Вследствие преступных российско-оккупационных обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил ранений не получил", - сказано в сообщении.
Отмечается, что подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.
По данным разведки, 23 января, трое оккупантов были уничтожены.
В течение текущих суток враг огонь не открывал.
"Наши защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.
Люблю такие новости, даже если орков не отправили в Хуйловский рай...
Слава Нації!
Ну, а закшвареній кацапській нечисті як завжди - кухоль гарячої смоли в горлянку і тепле місце на пательні в пеклі.
мочканули 3 кацапів- день вдався.
Кацапів і сєпарів зашкварюють на тій стороні, а свідоцтво про зашквар їм виписують на нашій стороні ..( пішов музичний трек з фільми)
Ну, и сами сепары информируют.
Свежачок, из-за обильного руССкого могучего даю только ссылку на скрин
https://pbs.twimg.com/media/Dxmc9QeUwAAKS9s.jpg
Сєпари, велкам у батальйони з кращою заробітною платою, кращою пенсією, кращим медичним обслуговуванням, кращим одягом і кращими перспективами. Приймаємо гуртом і поштучно.
тримайтесь, синочки! бережи вас Боженька.