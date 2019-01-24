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 Враг обстрелял позиции ОС в районе Авдеевки, ни один боец не пострадал, ликвидированы трое террористов, - штаб

23 января российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрел позиций украинских защитников велся из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе города Авдеевка.

"Вследствие преступных российско-оккупационных обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил ранений не получил", - сказано в сообщении.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

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По данным разведки, 23 января, трое оккупантов были уничтожены.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

"Наши защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг обстрелял позиции ОС в районе Авдеевки, ни один боец не пострадал, ликвидированы трое террористов, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3108011
 
   
 Топ комментарии
 
Троє рогатих шкваряться в аду у бісів.... і це добре!!!! Слава Героям України, нашім славетним воїнам!!!
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"ни один боец не пострадал"
Люблю такие новости, даже если орков не отправили в Хуйловский рай...
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Троє рогатих шкваряться в аду у бісів.... і це добре!!!! Слава Героям України, нашім славетним воїнам!!!
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"ни один боец не пострадал"
Люблю такие новости, даже если орков не отправили в Хуйловский рай...
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На Донбассе майор с пьяну убил сержанта и застрелился- СМИ . Корреспондент 23.01.19 ...... Цензор ссылки не пропускает.
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Так любого *боевого* без проблем на *не боевого* списать можно, это нормально в принципе, занижать свои потери и завышать потери врага обычная практика на любой войне.
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Всім доброго ранку...😃😃😃

Слава Нації!

Ну, а закшвареній кацапській нечисті як завжди - кухоль гарячої смоли в горлянку і тепле місце на пательні в пеклі.
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Респект!!! Хорошие новости. Рашиков засыпало снегом.
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Интересно вот как узнают потери у кацапов и коллабарантов, да ещё по данным разведки? У них там в каждом подразделении наши разведчики сидят? И почему всегда стандартные цифры - от 1 до 3 убитых? Почему не 10 - 15 ? Похоже цифры берут с потолка...
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це схоже на норматив.
мочканули 3 кацапів- день вдався.
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Ето же елємєнтарно, Алєкс..😎😎😎

Кацапів і сєпарів зашкварюють на тій стороні, а свідоцтво про зашквар їм виписують на нашій стороні ..( пішов музичний трек з фільми)
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Например свои снайперы видят как разлетаются мозги обезьян.
Ну, и сами сепары информируют.
Свежачок, из-за обильного руССкого могучего даю только ссылку на скрин
https://pbs.twimg.com/media/Dxmc9QeUwAAKS9s.jpg
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Одного не розумію. Лугандосики воюють за зарплату (15 тис. рос.). У ВСУ оклади більші.
Сєпари, велкам у батальйони з кращою заробітною платою, кращою пенсією, кращим медичним обслуговуванням, кращим одягом і кращими перспективами. Приймаємо гуртом і поштучно.
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потерь нет - отлично! спасибо что живы..
тримайтесь, синочки! бережи вас Боженька.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг обстрелял позиции ОС в районе Авдеевки, ни один боец не пострадал, ликвидированы трое террористов, - штаб
 
 
 
 
 
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