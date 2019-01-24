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Все про:Венесуэла (109) Канада (1211) Мадуро (6) Гуаидо (3)

 Канада, Гватемала и несколько стран Южной Америки признали исполняющим обязанности президента Венесуэлы лидера оппозиции Гуаидо

Канада, Гватемала и ряд южноамериканских стран признали главу парламента Венесуэлы, лидера местной оппозиции Хуана Гуаидо временным президентом страны.

Поддержку Гуаидо кроме Канады и Гватемалы выразили Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай и Колумбия, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське. В то же время, в Министерстве иностранных дел Мексики заявили, что "пока" не планируют менять свою политику в отношении Венесуэлы. Президент Боливии также выразил поддержку действующей власти страны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Протесты в Венесуэле - СМИ пишут о 6 погибших, Мадуро заявил о разрыве дипотношений с США, а лидер оппозиции Гуаидо это опроверг. ВИДЕО

Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом.

Госсекретарь США Майк Помпео в среду выступил с призывом в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать свои полномочия отстраненному от власти председателю Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуаидо.

Источник: https://censor.net.ua/n3108010
 
   
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Газета "Вольная Кубань", 21 января 1919 г. За сто лет не поменялось ни-че-го.

Канада, Гватемала и несколько стран Южной Америки признали исполняющим обязанности президента Венесуэлы лидера оппозиции Гуаидо - Цензор.НЕТ 4292
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Академик Глазьев теперь сможет побороться с академиком Кадыровым за должность вице-премьера, или даже премьер- министра Пидароссии. Такие кадры с богатым опытом управления экономикой как никогда нужны сверхдержаве, потерявшей сегодня $20 млрд.

Канада, Гватемала и несколько стран Южной Америки признали исполняющим обязанности президента Венесуэлы лидера оппозиции Гуаидо - Цензор.НЕТ 8945
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Судя по истерике кацапских троллей дела у Мадуро реально плохи.Кто знает,может он сейчас в россиянском посольстве готовится к переплету в Ростов и на ломаном россиянском лихорадочно заучивает сакральную фразу всех патриотов РФ:
-Чечня круто!
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А таки захоче. І вже підготував для цього засоби: стара ЦВК перед виходом затвердила нові правила, згідно з якими на виборах мають право голосувати й мешканці окупованих територій, причому без аусвайсу. Цікаво те, що їх навіть везти на наш бік не будуть, а просто впишуть в бюлетені та протоколи на територіях, де порохосвин нещодавно запровадив військово-цивільні адмініструації. Всі притомні кандидати в прези мають об'єднатися й дати порохосвину підсрачника, щоби воно відмовилося від планів фальсифікації з метою пролізти до 2 туру. От же ж притирок, замість спокійно піти, воно ладне на догоду пуйлу й своїй пожадливості довести ситуацію в країні до кипіння.
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А ведь предупреждали, многократно предупреждали, что если кухарка(или водитель автобуса, далеко от кухарки не ушел), начинает рулить страной, то страна эта скатится к голоду, нищете и развалу экономики.
Это же надо быть таким талантливым, иметь самые большие в мире запасы нефти и прийти к полному, абсолютному кризису, тотальному дефициту товаров и элементарному голоду.
Все, все, все...!!!
Прощевай венесуэльский социализм
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Росиянцы ведь все ок?)
Ваши пенсы оплатят все долги МАНдуры...
Чай не впервой...

+ Сирия на очереди...ну конечно после Рамзана))))
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Господя как на Обаму похож, Америка скучает по Обаме))))
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Еще один "братский" для Орды тоталитарный режим рушится - в Кремле лихорадочно расчеты делают, выдержит ли Орда еще одну войну по поддержке "братского народа", на этот раз - в Венесуэле, вместе с Лугандоном, Сирией, Ливией, ЦАР, Абхазией, Приднестровьем и т.д. Ждем скорой высадки самолетного десанта "зеленых зоофилов" из Раши и Кубы в Каракасе?
Еще один народ запел песню "Гудбай,Орда, о-о-о-о!" плюс - прощайте, 17 млрд.баксов.
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Печально когда существует пан которому если что то не нравится может казнить простолюдинина и ему ничего за это будет. В случае Венесуэлы как раз это и видим, попытки построить честное социалистическое государство где бы государство работало на человека, а не человек на капитализм и олигархов приводит к панике в Вашингтоне, как так теряет такой золотой кусок и делают всё чтобы разрушить всё на корню вводят санкции блокируют порты и дороги. Хотя есть и другие примеры в виде Кубы, которые выдержали этот пресс и стали успешным государство, хотя конечно размеры не те. К большому сожалению у латиноамериканских стран никакого другого выбора как не быть под тотальной зависимостью от США по сути быть донором для экономики США, от физической силы до дешевых энергоресурсов.
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Куба успешное государство? сколько ж вас еще красножопых дегенератов бегает по стране без пули в башке?
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Талько хуйло с дурой встретился и денег дал😊
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Ну тогда во Франции таким же способом убирите Макрона. Там не пострадавшие там убитые. Чего же такая избирательность? И разве это не внутреннее дело Венесуэлы? Чего туда рыло свое совать что бы там не происходило?
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по количеству затертых постов - штаты поступили не однозначно по кр мере . фрау пока возжержалась да что там даже Климкин поддерживающй любые амер инициативы пока молчит. про Канаду не буду
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Доуправлялись...
Еще один образец "коммунизма с человеческим лицом".
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКанада, Гватемала и несколько стран Южной Америки признали исполняющим обязанности президента Венесуэлы лидера оппозиции Гуаидо
 
 
 
 
 
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