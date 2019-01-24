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Все про:Минобороны (5573) Чернигов (397) реабилитация (222)

 Центр реабилитации участников боевых действий открыли в Чернигове

Областной центр комплексной реабилитации и обслуживания участников боевых действий и членов их семей открыт на базе бывшей железнодорожной больницы.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщил начальник отделения специальных корреспондентов информационного агентства Минобороны Украины в Чернигове Александр Парий, информирует Цензор.НЕТ.

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"В Чернигове на базе бывшей железнодорожной больницы открыли областной центр комплексной реабилитации и обслуживания участников боевых действий, членов их семей и семей погибших. Он будет работать в новом формате с привлечением психологов, социальных работников и юристов", - сказал он.

По словам Пария, к созданию учреждения присоединились сами участники боевых действий, члены их семей, представители Совета ветеранов АТО, общественные организации, волонтеры и неравнодушные жители города и области.

Как сообщил директор новосозданного учреждения, кандидат психологических наук Виктор Мозговой, основной целью работы центра является комплексная реабилитация и обслуживание воинов и членов их семей, которых в области насчитывается уже более 50 тысяч. Для этого в учреждении оборудованы кабинеты психологов, социальных работников, юриста, физической реабилитации, массажа, детская комната.

В будущем организаторы центра планируют создать в нем гостиничный комплекс на 50 коек для индивидуальной работы с бойцами и членами их семей, и, прежде всего, с подразделениями, которые выходят из зоны ведения боевых действий.

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Источник: https://censor.net.ua/n3108009
 
   
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Чернігів дивне місто де живуть багато патріотів і поруч є військові пенсіонери, які ненавидять Україну. Тому поранених бійців треба тримати подалі від місцевих прихильників росії.
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Такі пенсіонери не тільки в Чернігові а по всій Україні котрим, не зрозуміло за яві заслуги підвищують пенсії і дають льготи по комуналці, в той час як вони марять ком партією і хуйлом.
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Мне повезло я таких пенсионеров не встречала,а вот таксисты из понаехавших и бывших беркутов имеют место.Прям совсем отбитые.Одно чувырло верещало шо Путлер его президент и аж трусился припадошный,а второе пыталось сбить детей уронивших деньги на пешеходном переходе,когда остальные водители,все до одного остановились.И верещало,что всех этих"выродков"(это он про детей)убивать надо,а то потом выростят и скачут на Майдане!Бля,еле заставила объехать детей.Просто орать начала на ублюдка,как оказалось,бывшего командира беркутов.Такая тварюка,пипец.Спрашиваю его,если вы так детей"любите",то как вы относитесь к животным(подразумевалось перебегающим дорогу животным),а он и отвечает,мол у меня есть ребёнок и два алабая, я их люблю живыми соседскими котами и мелкими собаками кормить!Я уже не переспрашивала,только алабаев он ими кормит или ребенка тоже.А потом в разговоре выяснилось,что его контузило во время событий на Майдане,теперь он ненавидит всех,кто любит Украину,но живёт сука в ней!
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цензор, дай новость за Венесуелу, там танки в дело пошли.
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Многие задаются вопросом - кому украинцы, переплачивают за газ. Я скажу кто на самом деле, зарабатывает на газе. Такую информацию, не расскажет ни один телеканал, так как большинство телеканалов, принадлежат именно тем, кому украинцы платят лишние деньги за газ. Зарабатывают на украинцах, облгазы, которые по существу являются прокладками "посредниками" между Нафтогазом и потребителями. Эти прокладки, тщательно напихала Тимошенко, когда была премьером. Облгазы, принадлежат Коломойскому и Фирташу и являются посредниками, которым Нафтогаз продает газ, который, в последствии перепродается украинцам дороже. Тимошенко и выкормленные ею олигархи - тот же Коломойский с Фирташе желают большего и требуют от Тимошенко, ликвидировать Нафтогаз. Они не считают себя посредниками, посредником, они считают именно Нафтогаз, который во всю судится с Россией - удачно судится. Нафтогаз, выиграл у Газпрома 2 миллиарда долларов. Но Тимошенко же, все равно хочет ликвидировать Нафтогаз и обратите внимание - она ни слова не говорит о прокладках олигархов. На самом деле, нужно выкорчевывать прокладки олигархов и возвращать облгазы, под руководство Нафтогаза и только тогда, люди смогут платить адекватную цену на газ без посредников. Но, пока Тимошенко при власти - она будет до последнего защищать прокладки олигархов которые по сей день платят ей процент за каждый кубометр. Думайте, анализируйте и делайте выводы.
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Это че, такой стеб? Вы из Пензы это настрочили, или думаете что все тут идиоты? Я не фанат Юли, но в борьбе с фирташевскими облгазами она последовательна.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЦентр реабилитации участников боевых действий открыли в Чернигове
 
 
 
 
 
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