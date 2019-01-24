 Мы ожидаем, что Россия начнет менять поведение в вопросах Украины и вмешательства в выборы, - Помпео

Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил во время прямого включения на одном из мероприятий Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Мы ожидаем, что Россия начнет менять собственное поведение как в вопросе Украины, так и в тех усилиях, которые она прилагала, чтобы повлиять на выборы в США и по всему миру", - подчеркнул глава американской дипломатии.

В этой связи он отметил, что нынешняя позиция Москвы не соответствует ценностям мирового сообщества. "Не таким должно быть поведение стран, которые хотят быть частью международного сообщества", - сказал Помпео.

По его словам, в Вашингтоне надеются, что в России вернутся к той линии поведения, которая приведет к верховенству права, порядка и свободы в стране.

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