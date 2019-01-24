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Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 За рубежом
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 Мы ожидаем, что Россия начнет менять поведение в вопросах Украины и вмешательства в выборы, - Помпео

РФ должна изменить свое поведение в отношении Украины и вмешательство в выборы по всему миру.

Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил во время прямого включения на одном из мероприятий Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Мы ожидаем, что Россия начнет менять собственное поведение как в вопросе Украины, так и в тех усилиях, которые она прилагала, чтобы повлиять на выборы в США и по всему миру", - подчеркнул глава американской дипломатии.

В этой связи он отметил, что нынешняя позиция Москвы не соответствует ценностям мирового сообщества. "Не таким должно быть поведение стран, которые хотят быть частью международного сообщества", - сказал Помпео.

По его словам, в Вашингтоне надеются, что в России вернутся к той линии поведения, которая приведет к верховенству права, порядка и свободы в стране.

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Источник: https://censor.net.ua/n3108008
 
 
 Топ комментарии
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Совет форумчанПравила форума
 
Він думає , що бабка ху?ло може ще щось народити.
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А я ожидаю получить наследство миллиард от бабушки в Америке.
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не, верю - ни одного слова глубокой обеспокоенности.
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При цьому росія робить вигляд, що у неї все нормально і навіть відправляє нам документи, якими просить надати відповідь і посилається на свої закони.
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"Мы ожидаем, что лиса перестанет охотиться на курочек."
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Дорогие масковские тролли вот вам список адресов помоек Москвы, где можно найти еду:
Чертановская ул. 9, стр 1.
Кировоградская ул., 14
Россошанская ул. 4, к.1
Чертановская ул. 32,с.1
Россошанская ул., 2, к. 1
Ивантеевка, ул.Трудовая 14
Славянский бульвар, 8
Большая Косинская ул., 16
Проектируемый проезд №6148, 18Д
Кировоградская ул. 4, к.3
Кировоградская ул. 8
ул. Советской Армии, 7
Воколамское шоссе, 10 корп. 4
Воколамское шоссе, 18
Волоколамское шоссе, д. 45
Суздальская ул., 26а
ул. Лескова, 14
Профсоюзная ул. 118
ул. Введенского, 29
поселение Рязановское, поселок Знамя Октября, 31, стр. 1
поселение Рязановское, поселок Знамя Октября, 19А 1
Одинцово, ул.Неделина, 9
Одинцово, ул. Союзная, 1В
Коровинское шоссе, 23, корп.1
Коровинское шоссе, 21, корп 1.
Химки, ул. Победы,11
Можайское шоссе 45
Беловежская ул. 1/2
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Это ж какую гниду должны выбрть чтобы они поменяли отношение.
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Покійний Задорнов мав рацію коли писав про американців що вони , безнадійно тупі проти маскви . А може прикидаються?
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Є тупі, а є не тупі. А от Грибоєдов написав книгу "Горе от ума". Виходить, що "тупі" побудували у США нормальну країну, а "розумні" побудували помийну яму🤔
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До речі - комплекцією схожий на Помпео... Ми очікуємо, що Росія почне змінювати поведінку в питаннях України та втручання у вибори, - Помпео - Цензор.НЕТ 5405
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он шо на пару с лошадью шо то курит с одной закрутки?
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Я ожидаю, что возле моего дома упадет метеорит из золота.
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Ну а какого госсекретаря вы ожидали от лохматого обоссаного русскими шлюхами чма?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМы ожидаем, что Россия начнет менять поведение в вопросах Украины и вмешательства в выборы, - Помпео
 
 
 
 
 
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