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 Международные эксперты исключили из конкурса в Антикоррупционный суд уже 32 кандидата

Общественный совет международных экспертов 23 января исключил из конкурса в Антикоррупционный суд еще 9 кандидатов. Всего на совместных заседаниях ОСМЭ и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) исключили из конкурса уже 32 кандидатов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ. 

Во время четвертого совместного заседания ОСМЭ и ВККС кандидаты имели возможность прокомментировать сомнения в их добропорядочности и профессионализме, высказанные международными экспертами, а также ответить на дополнительные вопросы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Еще пять кандидатов в Антикоррупционный суд выбыли из конкурса. ВИДЕО

В итоге участие в конкурсе на должности в Высшем антикоррупционном суде прекратили судьи и экс-судьи Юрий Бурбела, Роман Головатый, Виктория Жовноватюк, Александр Сынгаевский, адвокаты Диана Занини, Анна Надточиева, Александр Ивасин, Игорь Сичеславский и ученый Юрий Юркевич.

ВККС и ОСМЭ течение двух заседаний осталось рассмотреть 11 кандидатов. Заседания  состоится 24 и 28 января.

Всего в Высший антикоррупционного суда планируют набрать 39 судей, из них - 12 должностей в Апелляционную палату.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конкурс в Антикоррупционный суд: судья Омельян, чью доброчестность сегодня должны были оценивать, снял свою кандидатуру

Источник: https://censor.net.ua/n3108006
 
 
 Топ комментарии
 
И это всё уже после успешнейшей порошенковской судебной реформы ещё прошлой осенью?
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Общественный совет международных экспертов 23 января исключил из конкурса в Антикоррупционный суд еще 9 кандидатов. Всего на совместных заседаниях ОСМЭ и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) исключили из конкурса уже 32 кандидатов.
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И эти 32 судьи после Петиной реформы как ни в чем ни бывало творили у нас правосудие.
А как оказалось, их к правосудию нельзя подпускать и на пушечный выстрел.
Так в чем была судебная реформа? В смене мебели?
Источник: https://censor.net.ua/n3108006
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и это правильно. Всех нужно гнать и сажать.
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Естественный отбор, самые скрытные, не паливные и гнидные решалы
Посмотрим хорошо хоть международная группа решает, может будет какой-то толк, хотя еще вопрос кто глава и как будет дела распределять и как их контролировать.
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Походу к концу конкурса никого не остнется.
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и это правильно. Всех нужно гнать и сажать.
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И это всё уже после успешнейшей порошенковской судебной реформы ещё прошлой осенью?
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а разве там есть достойные??они все из системы))система удерживает только одинаковые или похожие предметы))отличающиеся и идущие в разрез с правилами и основами системы она их тупо выталкивает))отсюда вывод если они в ней то они ее звенья
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Этого не берите, он сейчас уже работу ищет.
Международные эксперты исключили из конкурса в Антикоррупционного суда уже 32 кандидатов - Цензор.НЕТ 4269
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Спарринг-партнер Януковоща по скаканию по пенькам.
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Там вже все призначено та затверджино,а це цирк для лохів,як Караоке на Майдані.
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то покажи список, чи так аби перднути?
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Порошенко ведь только сегодня пообещал, что в конце февраля сформирют АКС...
У него в рукаве тузы (кумы) припрятаны?
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Общественный совет международных экспертов 23 января исключил из конкурса в Антикоррупционный суд еще 9 кандидатов. Всего на совместных заседаниях ОСМЭ и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) исключили из конкурса уже 32 кандидатов.
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И эти 32 судьи после Петиной реформы как ни в чем ни бывало творили у нас правосудие.
А как оказалось, их к правосудию нельзя подпускать и на пушечный выстрел.
Так в чем была судебная реформа? В смене мебели?
Источник: https://censor.net.ua/n3108006
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Правильно.Место этим судьям в малой оранжерее
Кин Дза Дза (Альфа)https://youtu.be/JAWiEFaG7-U Международные эксперты исключили из конкурса в Антикоррупционного суда уже 32 кандидатов - Цензор.НЕТ 5179
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Хм. Якась дурня . Ну не може такого бути , щоб кандидати підготовлені за петростандартом не стали антикорсуддями . Якщо ні ,то плюнувши на наївний Захід ,пора корпорації іти під крилопутєна довічним губернатором всєя України. Дуже прозорі акценти вказують на те , що такий варіант може стати реальністю, якщо піндоси і далі тиснутимуть на активізацію антикорупційних заходів. Там , в теплому гнилому бульйоні , все рідне і близьке , та й ринок неозорий бо грошезалежному все мало.
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Получится как с ЦИК. Выбирали - выбирали и назначили на должность любовницу Грановского)) Теперь ждем очередной победы парашенка "вадинтур".
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Там хоть одного судью назначили? А то с таким темпом антикоррупционный суд заработает в 2125 году
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Тебе надобно чтобы скорее суд заработал с завязанными на коррупции судьями?
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Первый пункт требований для кандидатов должен звучать так:
В случае нахождения (в течении всего времени работы) любого имущества не внесенного в декларацию, оно конфискуется.
И вот тогда посмотрим сколько будет желающих.
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ну там з/п непогану обіцяють, а якщо реально назбирає і купить собі якусь халупу чи потриманого автомобіля, то що теж конфіскувати, от якщо явно неспіввимірне по вартості (ринковій) із доходами і не обовязково у судді, а у родичів теж, то звичайно конфіскувати
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Во ахренеют межнародные эксперды, когда проверят последнего кандидата и он тоже окажется конченым ворюгой и взяточником. Нашли где честных искать - там их сроду не было.
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Весь фокус в том,что в обычных судах эти забракованные продолжают работать.
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Порошенко за годы своего правления не сделал очень важного - не сломал хребет коррупции, соответственно не реформировал суд, прокуратуру, МВД, как были они коррупционными так и остались. Не удивительно что коррупционеры чувствуют себя ы стране хозяевами жизни, а экономика не может нормально развиваться при таком высоком уровне коррупции.

Порошенко не дает нормально работать НАБУ, всячески вставляет им палки в колеса и у него это отлично получается, ведь как у президента у него огромные возможности.

Что касается Антикоррупционного суда, то и он стараниями Порошенко не будет способствовать борьбе с коррупцией.
По сути Порошенко является гарантом коррупции. Жаль что народ ко всему этому относится равнодушно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМеждународные эксперты исключили из конкурса в Антикоррупционный суд уже 32 кандидата
 
 
 
 
 
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