 Международные эксперты исключили из конкурса в Антикоррупционный суд уже 32 кандидата

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ.
Во время четвертого совместного заседания ОСМЭ и ВККС кандидаты имели возможность прокомментировать сомнения в их добропорядочности и профессионализме, высказанные международными экспертами, а также ответить на дополнительные вопросы.
В итоге участие в конкурсе на должности в Высшем антикоррупционном суде прекратили судьи и экс-судьи Юрий Бурбела, Роман Головатый, Виктория Жовноватюк, Александр Сынгаевский, адвокаты Диана Занини, Анна Надточиева, Александр Ивасин, Игорь Сичеславский и ученый Юрий Юркевич.
ВККС и ОСМЭ течение двух заседаний осталось рассмотреть 11 кандидатов. Заседания состоится 24 и 28 января.
Всего в Высший антикоррупционного суда планируют набрать 39 судей, из них - 12 должностей в Апелляционную палату.
Посмотрим хорошо хоть международная группа решает, может будет какой-то толк, хотя еще вопрос кто глава и как будет дела распределять и как их контролировать.
У него в рукаве тузы (кумы) припрятаны?
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И эти 32 судьи после Петиной реформы как ни в чем ни бывало творили у нас правосудие.
А как оказалось, их к правосудию нельзя подпускать и на пушечный выстрел.
Так в чем была судебная реформа? В смене мебели?
Источник: https://censor.net.ua/n3108006
Кин Дза Дза (Альфа)https://youtu.be/JAWiEFaG7-U
В случае нахождения (в течении всего времени работы) любого имущества не внесенного в декларацию, оно конфискуется.
И вот тогда посмотрим сколько будет желающих.
Порошенко не дает нормально работать НАБУ, всячески вставляет им палки в колеса и у него это отлично получается, ведь как у президента у него огромные возможности.
Что касается Антикоррупционного суда, то и он стараниями Порошенко не будет способствовать борьбе с коррупцией.
По сути Порошенко является гарантом коррупции. Жаль что народ ко всему этому относится равнодушно.