 Мемориальную доску идеологу украинского национализма Дмитрию Донцову установят 24 января в Киеве

Как передает Цензор.НЕТ, доска будет установлена на фасаде информационного агентства "Укринформ", расположенного на улице Богдана Хмельницкого, 8/16. В 1918 году Донцов был первым руководителем Украинского государственного телеграфного агентства – исторического предшественника Укринформа.

В открытии мемориальной доски примут участие заместитель председателя Украинского института национальной памяти Владимир Тилищак, образовательный и общественный деятель Сергей Квит, председатель фракции ВО "Свобода" в Киевсовете Юрий Сиротюк, вокалист группы "Хорея Козацька" Тарас Компаниченко, генеральный директор "Укринформа" Александр Харченко.

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"Отныне наши журналисты по дороге на работу ежедневно будут проходить мимо мемориальной доски с портретом Дмитрия Донцова, и в том будет важна символичность. Дмитрий Донцов стал основателем агентства, которое проводило информационную политику независимой Украины времен гетмана Скоропадского, и заложил фундамент его работы – оперативность, независимость, профессионализм", - подчеркнул гендиректор Укринформа Александр Харченко.

С тех пор, по его словам, агентство претерпело немало трансформаций, "но эти донцовськие "маркеры" сегодня, как и много лет назад, определяют работу агентства".

"Поэтому, в определенной степени появление мемориальной доски Донцову на фасаде нашего дома – это возвращение Донцова в родное агентство, возвращение его высоких профессиональных стандартов, его блестящего таланта после всех головокружительных поворотов судьбы. Об актуальности наследия Донцова для сегодняшней повестки дня Украины свидетельствует уже тот факт, что стоило появиться несколько месяцев назад решению столичной власти об увековечении памяти Донцова, как российская пропагандистская машина сразу начала информационную кампанию против. Поэтому нет сомнений, что Донцов должен быть с нами", - подытожил Харченко.

Торжественное открытие мемориальной доски и пресс-конференция состоятся 24 января в 12:45 в информагентстве "Укринформ" (Киев, ул. Б.Хмельницкого, 8/16).

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