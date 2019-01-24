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Все про:Киев (17065) национализм (257) мемориальная доска (99)

 Мемориальную доску идеологу украинского национализма Дмитрию Донцову установят 24 января в Киеве

В четверг, 24 января, в Киеве состоится открытие мемориальной доски в память политического деятеля, философа, журналиста, идеолога украинского национализма Дмитрия Донцова.

Как передает Цензор.НЕТ, доска будет установлена на фасаде информационного агентства "Укринформ", расположенного на улице Богдана Хмельницкого, 8/16. В 1918 году Донцов был первым руководителем Украинского государственного телеграфного агентства – исторического предшественника Укринформа.

В открытии мемориальной доски примут участие заместитель председателя Украинского института национальной памяти Владимир Тилищак, образовательный и общественный деятель Сергей Квит, председатель фракции ВО "Свобода" в Киевсовете Юрий Сиротюк, вокалист группы "Хорея Козацька" Тарас Компаниченко, генеральный директор "Укринформа" Александр Харченко.

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"Отныне наши журналисты по дороге на работу ежедневно будут проходить мимо мемориальной доски с портретом Дмитрия Донцова, и в том будет важна символичность. Дмитрий Донцов стал основателем агентства, которое проводило информационную политику независимой Украины времен гетмана Скоропадского, и заложил фундамент его работы – оперативность, независимость, профессионализм", - подчеркнул гендиректор Укринформа Александр Харченко.

С тех пор, по его словам, агентство претерпело немало трансформаций, "но эти донцовськие "маркеры" сегодня, как и много лет назад, определяют работу агентства".

"Поэтому, в определенной степени появление мемориальной доски Донцову на фасаде нашего дома – это возвращение Донцова в родное агентство, возвращение его высоких профессиональных стандартов, его блестящего таланта после всех головокружительных поворотов судьбы. Об актуальности наследия Донцова для сегодняшней повестки дня Украины свидетельствует уже тот факт, что стоило появиться несколько месяцев назад решению столичной власти об увековечении памяти Донцова, как российская пропагандистская машина сразу начала информационную кампанию против. Поэтому нет сомнений, что Донцов должен быть с нами", - подытожил Харченко.

Торжественное открытие мемориальной доски и пресс-конференция состоятся 24 января в 12:45 в информагентстве "Укринформ" (Киев, ул. Б.Хмельницкого, 8/16).

Также смотрите: Памятная доска на здании первого консульства УНР открыта в Мюнхене. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3108005
 
   
 Топ комментарии
 
Напрасно. Умнейший человек был к стати. И уже тогда писал, что русня это конченые питорасы.
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Якби українці в свій час (та і зараз) дослухались до Донця, то трун було би набагато менше. Братовбивча громадянська війна, три голодомори, мільйони вбитих у Світовій війні за інтереси радянсько-британської гидоти; депопуляція, культурна дегенерація та економічна стагнація вже в наш час. Це наслідок пропаганди пацифістської ідеології: "возьмьомся за рукі друзья".
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РусьУкраїна , це не Московский Улус - россія..
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Украинский националист Донцов... Звучит как анекдот, рождённый на окраинах Пермского края.
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Напрасно. Умнейший человек был к стати. И уже тогда писал, что русня это конченые питорасы.
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Так, а хіба це брехня? Ще Геракліт казав, що "війна - це батько усього, цар усього."
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Якби українці в свій час (та і зараз) дослухались до Донця, то трун було би набагато менше. Братовбивча громадянська війна, три голодомори, мільйони вбитих у Світовій війні за інтереси радянсько-британської гидоти; депопуляція, культурна дегенерація та економічна стагнація вже в наш час. Це наслідок пропаганди пацифістської ідеології: "возьмьомся за рукі друзья".
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РусьУкраїна , це не Московский Улус - россія..
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Дороги друзи! Я про звучання, а нэ про його постать, та внэсок у розвыток украйинського национализму в цилому. Вы нэ уважно прочыталы мий комментарий.
Я вымагаю выбаченнь!
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Пиши тою мовою якою тбі зручно, не з'їмо.
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Любый дружэ, а хиба тоби нэ здаеться, що жоден тупый кацапськый нэдойебок, николы нэ зможе видтворыты тэбж самэ у пэрэкладачи Рута, чы Плай. Я володию дэкилькома мовамы, алэ колы пышу кацапськымы литэрамы на польський, чы украйинський мови, кацапы, яки косять пид украйинцив, чы полякив в интэрнэти - почынають нэрвово змотуваты спиннингы...
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Кацапню ватну видно відразу. Не переймайся.
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Я и нэ пэрэймаюсь. Чого и тоби, вид щырого сэрця, дозволь побажаты!
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Комментарий - комэнтар. Пэрэпрошую... Цэй клятый андройид!
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Ти імєєшь в віду - трєбуєшь ізвіненій ?
Трєбуй ешчьо.
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Так было бы неплохо, сначала подумать, а потом писать или сначала подумать и не писать.
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Замкны пэльку, клятый нащадок фашыстив!
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Його предки напевно мали прізвище Донець. Але оскільки Українцем бути небезпечно, хтось із предків перехрестився на мацкаля.
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Мокша, ти ещо вспомні онєгдотьі города Іванова:


Народився 17 (29 за новим стилем) серпня (за іншими даними 10 вересня) 1883 року в
м. Мелітополь, нині Запорізька область, Україна . За однією з гіпотез Донцов походив з роду слобожанського козацького полковника Федора Донця, нащадки якого отримали дворянські звання і змушені змінити прізвище.
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То можэ нэ донцов, а Донцив? Чы як з твойейи точкы зору???
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За тэ, до ты намагався мэнэ образыты - я прынэсу в твий дим журбу и смуток!
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Що б ти знав, коли мокшанський писар чув українське прізвище Донець, то писав його на свій мокшанський лад. Людина на питання , «а как тєбя прозьівают?» відповідала Донець, а він писав ДонцОВ, отак був Короп, став КарпОВ, Коваль КовальОВ, Король КорольОВ...

А от те, що у тебе російська розкладка клавіатури, мене засмутило, і тому у тебе буде діаррея, до тих пір поки ти не поставиш замість мокшанської українську розкладку.
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Пан добродій ще не знає про українського націоналіста Льва Ребета
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Так Ковпак був совєцький диверсант і був кинутий на боротьбу з бандерівцями, а не з військами Райху. Поки не обмочився від тих же бандерівців в Делятині. чому йому ставити дошку?
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Пам'ятаю, як малим відпочивав у селі. Одного разу сусідський дід вивів на край села і показує пальцем там такето село, його повність спалив Ковпак, там такето село, його теж повністю спалив Ковпак.Всюди де проходив Ковпак горіли села. Так він виконував наказ партії стосовно "Випаленої землі". Щоб німцям нічого не дісталося він випалював усе, а люди його не цікавили. Багато селян загинуло в зимку, через те що, Ковпак знищив обійстя, одежу та харчі. Люди, як з хатів вискочили в тому і залишилися. Ненавиділи селяни в тих краях Ковпака. Не дивлячись на те що, після війни він їздив по знищеним селам та виписував селянам ліс на відбудівлю.
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Дмитро Донцов

"Боротьба за
існування є законом життя. Всесвітньої правди нема... Життя признає її тому,
хто викажеться більшою силою, моральною і фізичною. Ту силу можемо ми здобути
лиш тоді, коли переймемося новим духом, новою ідеологією. Перед кожною нацією є
дилема: або перемогти, або загинути".
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Націю може врятувати лише народження нової психології переможців, а не вічний стогін скривджених рабів та сльози. © Дмитро Донцов.
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А чому у Києві?Він у Львові більше крутився,цей по батькові москаль,по мамі жид "ідеолог українського націоналізму"...Взагалі то почитайте його твори...В жостокості,в експансіі,"воля над розумом","слабший хай здохне" він переплюнув Ніцше і Гітлера...Те,що тут називають "корколомними поворотами долі" є тактикою дуже хитрої людини,що дозволила йому чудово почуватись при всіх владах і померти в глибокій старості в благополучній Канаді...Тому давайте шукати героїв серед митців,письменників,науковців,військових,а не серед "націоналістів"...
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Знаю двух родных братьев
один Сумець другой Сумцов по фамилии
Людей которые не помнят своих родителей дедов прадедов какие они не были б
Не уважаю которые меняют фамилии ек благозвучная
Или меняют фамилию зная что за отсидку папочки никуда не пропустят
В Украине чем больше сидел тем лучше
Просидел за воровство кричит политический
Где человек проявил себя в том краю ставте бюст мемориальную доску
В коъаждой области есть свои достойные люди
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМемориальную доску идеологу украинского национализма Дмитрию Донцову установят 24 января в Киеве
 
 
 
 
 
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