 Новосозданный медицинский спецназ впервые выполнил боевую задачу на Луганщине, - Минобороны

Боевое крещение получил новый медицинский спецназ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны. "Действия военнослужащих показали, что ребята готовы к выполнению задач по назначению", - констатируют в ведомстве.

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Совместно с начальником медицинской службы механизированной бригады, которая держит оборону данного района, эвакуационный взвод сделал все, чтобы как можно оперативнее эвакуировать пострадавших в лечебное учреждение, предоставив им всю необходимую на данном этапе помощь.

По словам хирурга, который осуществлял оперативное вмешательство, помощь была оказана своевременно и качественно. Новосозданное подразделение отработало на высшем уровне, спасая жизнь раненых защитников, которые получили ранения.

"Впереди еще много работы и есть уверенность, что в любой ситуации, эвакуационные подразделения сработают образцово", - резюмируют в Минобороны.

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