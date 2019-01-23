 Новосозданный медицинский спецназ впервые выполнил боевую задачу на Луганщине, - Минобороны

Боевое крещение получил новый медицинский спецназ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны. "Действия военнослужащих показали, что ребята готовы к выполнению задач по назначению", - констатируют в ведомстве.
Совместно с начальником медицинской службы механизированной бригады, которая держит оборону данного района, эвакуационный взвод сделал все, чтобы как можно оперативнее эвакуировать пострадавших в лечебное учреждение, предоставив им всю необходимую на данном этапе помощь.
По словам хирурга, который осуществлял оперативное вмешательство, помощь была оказана своевременно и качественно. Новосозданное подразделение отработало на высшем уровне, спасая жизнь раненых защитников, которые получили ранения.
"Впереди еще много работы и есть уверенность, что в любой ситуации, эвакуационные подразделения сработают образцово", - резюмируют в Минобороны.