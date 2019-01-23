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 Новосозданный медицинский спецназ впервые выполнил боевую задачу на Луганщине, - Минобороны

Подразделениям экспериментального взвода медицинской эвакуации одного из военно-мобильных госпиталей впервые пришлось выполнять боевую задачу после обстрела наших подразделений близ города Попасная на Луганщине.

Боевое крещение получил новый медицинский спецназ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны. "Действия военнослужащих показали, что ребята готовы к выполнению задач по назначению", - констатируют в ведомстве.

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Совместно с начальником медицинской службы механизированной бригады, которая держит оборону данного района, эвакуационный взвод сделал все, чтобы как можно оперативнее эвакуировать пострадавших в лечебное учреждение, предоставив им всю необходимую на данном этапе помощь.

По словам хирурга, который осуществлял оперативное вмешательство, помощь была оказана своевременно и качественно. Новосозданное подразделение отработало на высшем уровне, спасая жизнь раненых защитников, которые получили ранения.

"Впереди еще много работы и есть уверенность, что в любой ситуации, эвакуационные подразделения сработают образцово", - резюмируют в Минобороны.

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Источник: https://censor.net.ua/n3108004
 
   
 Топ комментарии
 
Поменьше работы хлопцам!
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От3,14дарашенная кацапотварь,мне очень нравится твоя попаболь,она будет только увеличиватся Петухов вчерашних уже прикопали? А что сегодня взорвалось/упало/утонуло? Кацапня - народец 3,14дарас
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Кому нахрен этот хлам нужен?
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От3,14дарашенная кацапотварь,мне очень нравится твоя попаболь,она будет только увеличиватся Петухов вчерашних уже прикопали? А что сегодня взорвалось/упало/утонуло? Кацапня - народец 3,14дарас
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Доречно укомплектувати підрозділ транспортерами переднього краю ЛУАЗ 967ТП , виробництво яких припинено головою БПП .
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