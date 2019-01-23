 Госпогранслужба готова к визовому режиму с РФ по биометрическим паспортам, - Слободян

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в комментарии Еспресо.TV помощник председателя ГНСУ Олег Слободян.

"Такое решение обсуждается. ГПСУ действует исключительно в правовом поле в пределах своей компетенции. Если решение будет принято, мы будем его выполнять. Речь идет, насколько мне известно, о биометрическом визовом контроле, о возможном въезде граждан РФ исключительно по биометрическим паспортам. если такое решение будет принято, ГПСУ готова к его выполнению ", - сказал Слободян.

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