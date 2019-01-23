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Все про:Госпогранслужба (3161) Россия (71818) визовый режим (420) биометрические паспорта (226) Слободян (358)

 Госпогранслужба готова к визовому режиму с РФ по биометрическим паспортам, - Слободян

Государственная пограничная служба Украины готова выполнять визовый контроль за биометрическими паспортами в случае введения такого режима для граждан РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом сообщил в комментарии Еспресо.TV помощник председателя ГНСУ Олег Слободян.

"Такое решение обсуждается. ГПСУ действует исключительно в правовом поле в пределах своей компетенции. Если решение будет принято, мы будем его выполнять. Речь идет, насколько мне известно, о биометрическом визовом контроле, о возможном въезде граждан РФ исключительно по биометрическим паспортам. если такое решение будет принято, ГПСУ готова к его выполнению ", - сказал Слободян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 2018 год в страну не впустили 6,5 тысяч россиян, - Госпогранслужба

Источник: https://censor.net.ua/n3108001
 
   
 Топ комментарии
 
С 1 апреля прекращает свое действие договор о дружбе с РФ, с этого дня можно и ввести визовый режим со страной-агрессором.
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еще одна предвыборная фишка от шоколадников для замыливания глаз однотуровому лохторату
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такую вот как между турцией и сирией. но можно и повыше
Госпогранслужба готова к визовому режиму с РФ по биометрическим паспортам, - Слободян - Цензор.НЕТ 374
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Найкраще стіну з рашкою поставити, але не таку як сєня збудував. Замінувати полоси вздовж стіни, а через кожні 200 метрів поставити вишки з кулеметами.
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такую вот как между турцией и сирией. но можно и повыше
Госпогранслужба готова к визовому режиму с РФ по биометрическим паспортам, - Слободян - Цензор.НЕТ 374
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І місце залишити для рову з крокодилами. Хоча- ні не потрібно крокодилів, з' їдять їх кацапи
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А ты поищи в сети видео про стену. Там все путем. Есть и вышки с видеонаблюдением, и датчики, и единый оперативный центр управления, и опергруппы, и опорные пункты в случае агрессии. Единственно, финансируется не в полном объеме, но построено уже реально до фига.
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Люди вдумайтесь! С оккупантами Визовый Режим!???
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еще одна предвыборная фишка от шоколадников для замыливания глаз однотуровому лохторату
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С 1 апреля прекращает свое действие договор о дружбе с РФ, с этого дня можно и ввести визовый режим со страной-агрессором.
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ну а шо?
=))
Сирия пригрозила ответить Израилю ударом по аэропорту Тель-Авива / Ну, попробуйте))) - ответили в Израиле.
Сирия оставляет за собой право симметрично ответить на удары израильских ВВС и атаковать аэропорт Тель-Авива. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель Сирии в ООН Башар аль-Джаафари. Тезисы его выступления опубликовало сирийской агентство SANA.
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Це риторика кремля , а не сірійців . Певно текст зачитано з папірця ,в стилі Леоніда Ілліча .
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Ну как это - "визовый по биометрическим паспортам"???
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Так выборы скоро, чего только не скажешь. Гибридный визовый режим.
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Мабуть це звичайний візовий режим, але додається перевірка біометричного паспорту.
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Нет.Это обычная профанация перед выборами. Читайте комментарии главы МИД. Сказал он очень гибридно _,,обычный визовый режим работать не будет" (без комментариев) .Кацапы как ездили сюда как в свой пед.округ так будут (пока) ездить по своим внутренним паспартам ( для них ещё в бошках ссср существует ) а попытки принудить их ездить по биометрике как цивилизованные страны ( Грузия , Молдова , Турция например ) не увенчаются успехом потому что не будут реализованы интересы Украины . Нужен полноценный визовый режим
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Це надто складно для розуміння рускаму моску, не заморочуйся.
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да элементарно, на входе сканируется каждое копыто и считаются витки на рогах, при малейшем мычании поварачивать накуй.
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Служба може й готова , якщо нею не керує генерал - дезертир Литвин , але в корпорації забракне політичної волі .
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П'ять років тому це треба було зробити!!! Зараз потрібно взагалі розірвати будь-які відношення з окупантами!!!
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На фіг всі ці стіни. Мінні поля і табличка "ахтунг кацапен тут для вас мінен". Бахнуло. Приїхали, добили падло і в топку - "нехуй шастать!"
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если не ввели значит не готова .говорить можно что угодно .введете тогда и огласите
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Эту пластинку теперь будут крутить до мая месяца....
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГоспогранслужба готова к визовому режиму с РФ по биометрическим паспортам, - Слободян
 
 
 
 
 
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